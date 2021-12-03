Податкова амністія: українці задекларували активи на 250 млн грн, понад 10 млн грн надійшли до бюджету, - "слуга народу" Гетманцев. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 3 грудня 2021 року громадяни у рамках податкової амністії задекларували активів на 250 млн грн.
Про це повідомив голова податкового комітету Ради, нардеп "СН" Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.
"Чверть мільярда – саме такою є сума задекларованих в межах податкової амністії активів громадян України. За останні 12 днів маємо 20% зростання цієї суми. Збір до бюджету – понад 10 млн. грн", - розповів він.
Нагадаємо, податкова амністія розпочалася з 1 вересня 2021 року і триватиме до 1 вересня 2022-го. У межах цієї програми фізичні особи зможуть провести одноразове добровільне декларування своїх активів, за які раніше не сплатили податки.
Ці задекларовані активи обкладають збором — одноразовим обов’язковим платежем, розмір якого самостійно розраховується декларантом із вартості належних йому активів, враховуючи ставки такого збору.
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