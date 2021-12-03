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Податкова амністія: українці задекларували активи на 250 млн грн, понад 10 млн грн надійшли до бюджету, - "слуга народу" Гетманцев. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Податкова амністія: українці задекларували активи на 250 млн грн, понад 10 млн грн надійшли до бюджету, -

Станом на 3 грудня 2021 року громадяни у рамках податкової амністії задекларували активів на 250 млн грн.

Про це повідомив голова податкового комітету Ради, нардеп "СН" Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

"Чверть мільярда – саме такою є сума задекларованих в межах податкової амністії активів громадян України. За останні 12 днів маємо 20% зростання цієї суми. Збір до бюджету – понад 10 млн. грн", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гетманцев про добровільне декларування: Хто упустить шанс і робитиме великі витрати - зацікавить податкову

Податкова амністія: українці задекларували активи на 250 млн грн, понад 10 млн грн надійшли до бюджету, - слуга народу Гетманцев 01

Нагадаємо, податкова амністія розпочалася з 1 вересня 2021 року і триватиме до 1 вересня 2022-го. У межах цієї програми фізичні особи зможуть провести одноразове добровільне декларування своїх активів, за які раніше не сплатили податки.

Ці задекларовані активи обкладають збором — одноразовим обов’язковим платежем, розмір якого самостійно розраховується декларантом із вартості належних йому активів, враховуючи ставки такого збору.
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Топ коментарі
+7
А ты сам , часы свои за 40 штук баксов задекларировал, или как ваш шеф забыл?
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03.12.2021 16:27
+7
Гетманцев - совок конченный. Из-за его инициатив я закрываю свои депозиты.
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03.12.2021 16:30
+6
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03.12.2021 16:27
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03.12.2021 16:27 Відповісти
А ты сам , часы свои за 40 штук баксов задекларировал, или как ваш шеф забыл?
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03.12.2021 16:27 Відповісти
Цэ пэрэмога?
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03.12.2021 16:28 Відповісти
однозначно)))дважды)
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03.12.2021 16:33 Відповісти
українці патужно послали ЗЄ-льних буратин на їхнє Поле чудес та

поглибше закопали свої сольдо у матраци
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03.12.2021 16:55 Відповісти
Гетманцев - совок конченный. Из-за его инициатив я закрываю свои депозиты.
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03.12.2021 16:30 Відповісти
10 мільйонів страшні гроші.
Напевно, не вистачить навіть на нові зарплати помічникам сосен в Раді.

"Лишние деньги в бюджете": Рада в два раза повысила зарплаты помощникам нардепов.

На оплату труда консультантов каждого из парламентариев в декабре 2021 года выделят по 124 тысячи гривен.

В четверг, 2 декабря, Верховная Рада Украины приняла постановление №6315 о повышении фонда оплаты труда помощников народных депутатов.

На оплату труда помощников каждого нардепа выделят ПО 124 тысячи гривен вместо 62 тысяч гривен.
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03.12.2021 16:31 Відповісти
Огласите пожалуйста поимённо всех двоих громадян!)
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03.12.2021 16:37 Відповісти
Пшик, пук...очередное НИЧЕГО от Зе шоблы крадунов! Зе-Ермак вернули в Украину офшорное бабло?
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03.12.2021 17:16 Відповісти
, Хто кота задекларував , ану зізнавайтесь..?!
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03.12.2021 17:49 Відповісти
Ха ха ха !
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03.12.2021 18:33 Відповісти
Потужно
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03.12.2021 18:50 Відповісти
І усе? Більше немає?
Куй вам в ..... амністраторам.
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03.12.2021 18:57 Відповісти
Такой суммой можно шокировать разве что какую нибудь древнюю бабушку. 370к долларов в масштабе страны это даже не капля в море и не роса.
Это полный провал инициативы и клоунов.
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03.12.2021 21:02 Відповісти
Ахренеть - целых 5 Крузаков в ограниченной комплектации можно купить? *****, у них под каждым судом мом прокуратурой на стоянке стоит машин, наверное на полмильярда гривен. А этот прохиндей озвучивает про 10 миллионов лохторату, у которых пенсия 2 тысячи гривен...
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04.12.2021 09:20 Відповісти
 
 