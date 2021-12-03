Завершення створення територіальної оборони треба провести у стислі терміни, - Данілов
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що створення територіальної оборони потрібно завершити в стислі терміни. Особливо на тлі загрози російського вторгнення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт РНБО, про це йшлося на міжвідомчій нараді щодо виконання вимог закону про основи національного спротиву, який набирає чинності з 1 січня 2022 року.
"В умовах ескалації гібридної агресії РФ, загострення ситуації навколо наших кордонів цей закон є одним з фундаментальних запобіжників, механізмом реалізації концепції всеосяжної оборони нашої держави", - заявив він.
За його словами, треба в максимально стислі терміни завершити процес формування командування сил територіальної оборони ЗСУ, регіональних органів військового управління, бригад і батальйонів сил територіальної оборони з урахуванням рівня загроз в кожному регіоні України.
"Всі рішення необхідно приймати з точки зору національних інтересів", - підкреслив Данілов, зазначивши доцільність перегляду підходу до розміщення і комплектації підрозділів територіальної оборони.
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Работал под Киевом,так у нас один месный отпрашивался почти каждую неделю на день-два,,говорит я в ТерОбороне,сборы у нас.
Потом мы в Польшу поехали з ним работать.После перезванивались. Потом он не стал отвечать. А раз ответила жена- сказала шо он поехал в Росию ,на работу.
це єдине що ви вмієте
на меня посмотрели как на идиота,и сказали что по этому вопросу ничего не знают.
Для територіальної оборони не скільки командування важливе скільки інструменти та засоби які їм мають бути доступні. А саме зброя, відповідні повноваження, доступ до мережі камер та іншого. Якщо тероборона не зможе використовувати ресурси поліції командування якої в черговий раз може зрадити і заблокувати роботу, то все це безглуздо.
WorldOnAlert
@worldonalert
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US officials: "The Russian military has capabilities in place along Ukraine's border to carry out a swift and immediate invasion, including erecting supply lines such as medical units and fuel."
Официальные лица США: «У российских вооруженных сил вдоль границы с Украиной есть возможности для быстрого и немедленного вторжения, включая возведение линий снабжения, таких как медицинские подразделения и топливо».
А то что сейчас делают- это совковый колхоз