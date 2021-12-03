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Завершення створення територіальної оборони треба провести у стислі терміни, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Завершення створення територіальної оборони треба провести у стислі терміни, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що створення територіальної оборони потрібно завершити в стислі терміни. Особливо на тлі загрози російського вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт РНБО, про це йшлося на міжвідомчій нараді щодо виконання вимог закону про основи національного спротиву, який набирає чинності з 1 січня 2022 року.

"В умовах ескалації гібридної агресії РФ, загострення ситуації навколо наших кордонів цей закон є одним з фундаментальних запобіжників, механізмом реалізації концепції всеосяжної оборони нашої держави", - заявив він.

За його словами, треба в максимально стислі терміни завершити процес формування командування сил територіальної оборони ЗСУ, регіональних органів військового управління, бригад і батальйонів сил територіальної оборони з урахуванням рівня загроз в кожному регіоні України.

"Всі рішення необхідно приймати з точки зору національних інтересів", - підкреслив Данілов, зазначивши доцільність перегляду підходу до розміщення і комплектації підрозділів територіальної оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резерв тероборони становить понад 200 тисяч громадян, - Резніков
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Топ коментарі
+11
Ці все потрібно було робити ще позавчора,бо країна в стані війни перебуває вже 8-й рік...
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03.12.2021 16:47
+8
в стислі терміни звільнили фаната тероборони Генерала Кривоноса.

це єдине що ви вмієте
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03.12.2021 16:52
+4
писькограй до сих пор боится назвать рашку агрессором.
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03.12.2021 17:35
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Один вже, під час навчань територіальної оборони, шмальнув з гармати, тепер від звинувачень у веденні агресивної війни відбитись не може.
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03.12.2021 16:47 Відповісти
писькограй до сих пор боится назвать рашку агрессором.
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03.12.2021 17:35 Відповісти
Ці все потрібно було робити ще позавчора,бо країна в стані війни перебуває вже 8-й рік...
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03.12.2021 16:47 Відповісти
Та эта териториальная оборона была еще в 15-м году.
Работал под Киевом,так у нас один месный отпрашивался почти каждую неделю на день-два,,говорит я в ТерОбороне,сборы у нас.
Потом мы в Польшу поехали з ним работать.После перезванивались. Потом он не стал отвечать. А раз ответила жена- сказала шо он поехал в Росию ,на работу.
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04.12.2021 05:33 Відповісти
в стислі терміни звільнили фаната тероборони Генерала Кривоноса.

це єдине що ви вмієте
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03.12.2021 16:52 Відповісти
це саме те що зелібоби навчилися робити за 2,5 роки. хто тільки, щось хочеш зробити для України, нах.......й, правду сказав, нах...й, хоч трішечки совість є, нах...й. вмієш красти та деребанити? ласкаво просимо. а якщо є навички в управлінні кришування, потоків та корупційних схем, то ти безцінний кадр.
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03.12.2021 17:02 Відповісти
Циничная шобла "чего изволите ,агенты путлера , когда вас своевременно предупреждали ПАРТНЕРЫ ,Вы им ХАМИЛИ и ОБВИНЯЛИ их в ДЕЗИНФОРМАЦИИ ,а ТЕПЕРЬ в дупу КЛЮНУЛ ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ ?
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03.12.2021 20:06 Відповісти
треба завершити в стислий термін те що ще не почалося, чи те чого ще немає. я правильно розумію? чи може на папері все майже готово, на приклад як підготовка до зими? баржі пливуть, бацька єнергію дає. а тут списки готуються, зброя вже десь їде резервісти ще поки що, нічого не знають.
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03.12.2021 16:54 Відповісти
дятел с дипломом ветеринара...
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03.12.2021 17:16 Відповісти
Це треба було вже давно зробити. Ви зрадницьки запізнились
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03.12.2021 17:24 Відповісти
Олексій, зателефонуй мамі у ЛНР.

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03.12.2021 17:33 Відповісти
я пошёл в военкомат,говорю что мол так и так,в связи с вероятной агрессией рашки,хочу записаться в оборону.
на меня посмотрели как на идиота,и сказали что по этому вопросу ничего не знают.
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03.12.2021 17:33 Відповісти
Дуже цікаво. Я в теробороні з 2018 і у нас саме набирають людей.
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03.12.2021 17:39 Відповісти
это где у вас?
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03.12.2021 17:40 Відповісти
Суми.
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03.12.2021 17:49 Відповісти
Формування командування територіальної оборони це фігня. На них ж покладається обов'язок ведення партизанської війни та оборони міст до приходу помічі від регулярної професійної армії.

Для територіальної оборони не скільки командування важливе скільки інструменти та засоби які їм мають бути доступні. А саме зброя, відповідні повноваження, доступ до мережі камер та іншого. Якщо тероборона не зможе використовувати ресурси поліції командування якої в черговий раз може зрадити і заблокувати роботу, то все це безглуздо.
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03.12.2021 17:37 Відповісти
Я тобі по секрету скажу- перше завдання тероборони- не дати мусорам здати зброю впопучленцям.
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03.12.2021 17:51 Відповісти
Ну треба бути чесними у нас на щастя не всюди такі проблеми як були в 2014. Як показав аналіз зараз дуже велика частина поліції це фанати укр блогерів. І вони не здадуть. Але є проблема в їх командуванні яке не вдалось зачистити після майдану і яке значною частиною є власовцями.
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03.12.2021 17:58 Відповісти
все спущено на тормоза керівники в областях хмельницька вінницька рівненська і всі остальні нічого не роблять гроші отримують з резервом не працюють
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03.12.2021 17:38 Відповісти
Вот интересно...Родственники друзья Зе мерзавцев учавствуют в этих формированиях, учениях? Или это только Новостные Пу-Пшик для лохтората, имитация бурной деятельности для СМИ?!
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03.12.2021 17:39 Відповісти
Ротом і на бумазі,все що ти зможеш організувати в стислі терміни...Підготовка та навчання цих підрозділів це не сракою вертіти на сцені чи опорос в свині прийняти,це трошки довше і затратніше.
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03.12.2021 17:43 Відповісти
О! Нарешті, і наші схаменулись, що слід щось робити. На восьмому році війни.
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03.12.2021 17:45 Відповісти
В смысле? Речи начали толкать, вместо "видосиков"?
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03.12.2021 20:10 Відповісти
Необхідно забезпечити контроль ,щоб не допустити прихильників рашки в ряди самооборони!
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03.12.2021 17:51 Відповісти
ці клоуни навіть не уявляють, про що мелять, воєнкоми на місцях вже розсадили на теплі місця своїх родичів та наближених друзів
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03.12.2021 18:00 Відповісти
Территориальная оборона будет на что-то способна, если ею заниматься как в Швейцарии. С учётом украинских реалий - это будет сброд хуже советских "партизан". А в Швейцарии полная выкладка с личным оружием хранится по домам у резервистов, только недавно принято решение - не хранить по домам боеприпасы. Украина рискнёт раздать по домам пистолеты, автоматы, автоматы с подствольных гранатомётам и ручные пулемёты? То-то же.
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03.12.2021 18:02 Відповісти
Всё правильно и давно ясно. Раньше часто предлагал, но модератор глушил часто за это---самим сходить к арсеналам! Никогда, не при каких формах управления страной, власть сама не даст оружие народу. Вот уже лет 10 стоит вопрос по закону о коротком огнестреле, и даже наиболее патриотично настроенные депутаты Рады избегают его обсуждать. А вед в Молдове например этот закон принят бы в 1993г, в разгар событий в Приднестровье. И есть давняя мировая практика здесь, статистика и опыт. У нас оружие есть у всех кроме народа. А ведь право защиты личности---право конституционное.
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03.12.2021 19:15 Відповісти
А є приклад успішного застосування швейцарської тероборони? Чию агресію вони успішно відбили? Бо сліпо копіювати те, що гарно функціонує лише на папері...
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05.12.2021 16:05 Відповісти
Я не о теробороне. А о Конституционом праве на личную защиту. Охотничье не путать---это специализация узкая. А именно с правом ношения в том числе. А то что у нас война 8 лет уже---тем более. Кстати, статистика подсказывает что массово никто не бежит покупать оформлять при вступлении закона в силу. Просто возникает постоянная конфигурация, когда нет ни какой уверенности что при угрозе кому либо оружием, уверенности в том что у жертвы нет оружия при себе---а вдруг есть. Вот и всё. Тер-оборона формируется годами, стоило начинать хотя бы с 2017г. Что либо уже бы было на сегодня. Всё как всегда просрано. Нами.
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05.12.2021 17:58 Відповісти
не торопитесь - времени до хрена еще..

WorldOnAlert


@worldonalert

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US officials: "The Russian military has capabilities in place along Ukraine's border to carry out a swift and immediate invasion, including erecting supply lines such as medical units and fuel."

Официальные лица США: «У российских вооруженных сил вдоль границы с Украиной есть возможности для быстрого и немедленного вторжения, включая возведение линий снабжения, таких как медицинские подразделения и топливо».
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03.12.2021 18:16 Відповісти
Тероборону предлогали создать Ярош и генерал ССО времен Пороха- Кривонос.

А то что сейчас делают- это совковый колхоз
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03.12.2021 20:05 Відповісти
 
 