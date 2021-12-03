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Кулеба озвучив план ЄС щодо стримування Росії: Попередження по всіх каналах, жорсткі санкції та співпраця з Україною

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Кулеба озвучив план ЄС щодо стримування Росії: Попередження по всіх каналах, жорсткі санкції та співпраця з Україною

Європейські дипломати готують жорсткий пакет заходів щодо стримування Росії у разі, якщо вона вторгнеться до України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

Глава МЗС уточнив, що це була головна тема дводенних переговорів у Ризі та Стокгольмі.

Заходи будуть передбачати три частини, проте остаточну версію, за словами Кулеби, ще розробляють.

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"Перший напрям — чітка комунікація Росії всіма каналами про те, що військова операція на території України матиме для неї непоправні наслідки. Друге — розроблення санкційного пакета, який буде миттєво застосовано у разі, якщо Росія вдасться до військової операції: санкції для неї будуть дуже важкі економічно. І третє — це поглиблення військово-технічної співпраці з Україною для зміцнення нашої обороноздатності", — розповів міністр.
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Топ коментарі
+3
Роися - отсталая и зачуханная деревня, по сравнению с Китаем. Поэтому вопрос "За кого будет деревня", когда сражаются, в первую очередь экономически, два супертяжеловеса - очень странный вопрос. Тем более, что Путин- чокнутый полудурок, чья поддержка - только в минус, об этом знает и Китай и США!
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04.12.2021 01:42
+2
Китаю проще с Америкой договориться чтобы раздеребанить рашку,чем вместей с рашкой переть против своего работодателя.
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04.12.2021 02:56
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Європейські дипломати готують жорсткий пакет заходів щодо стримування Росії у разі, якщо вона вторгнеться до України. Джерело: https://censor.net/ua/n3303260\\\\\\\\\

(вяло трусит пальцами по клавиатуре..... ну да, давай, насыпай ссанкцый то)
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03.12.2021 16:52 Відповісти
Від Західної Європи під час агресії ерефії проти України буде стурбованість, стурбованість, і ще раз глибока стурбованість..... Як і під час вже війни яку веде Кремль на Донбасі, крім стурбованості, ніяких дій а навпаки договорняки з Москвою, північний потік, передача технологій, економічні зв'язки ....
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03.12.2021 17:21 Відповісти
А сейчас что агрессор не оккупировал Донбас и Крым? Уже нужно накидывать им удавку а не угрожать
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03.12.2021 20:10 Відповісти
Очередная озабоченность ,на сей раз нуу очень глубокая.
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03.12.2021 23:46 Відповісти
Максимум что может произойти , это введут "миротворцев" в лнр и днр. Это прекратит все обстрелы. По россиянам стрелять не будут , как не стреляют в Крыму. Это максимум. Но скорее всего тут идёт большой торг и Украина в этом торге всего лишь размещения монета. Торг идёт о позиций России в конфликте США и Китая. Останется Россия в стороне или войдёт в военный и политический союз с Китаем. Вот главный вопрос.
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04.12.2021 00:18 Відповісти
Роися - отсталая и зачуханная деревня, по сравнению с Китаем. Поэтому вопрос "За кого будет деревня", когда сражаются, в первую очередь экономически, два супертяжеловеса - очень странный вопрос. Тем более, что Путин- чокнутый полудурок, чья поддержка - только в минус, об этом знает и Китай и США!
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04.12.2021 01:42 Відповісти
Деревня или нет это в этом вопросе не важно. Китай и Россия могут заключить военный союз на подобий НАТО. Когда удар по Китаю автоматически означает удар от России. Ядерный потенциал Китая и России превосходит американский. А темпы китайского производства сделают это превосходство ещё больше. Плюс новейшие разработки оружия , которые ( пока только теоретически ) делают американский надводный флот просто лёгкой мишенью.
Не верю , что Путин и ко хотят союза с Китаем , но дальнейшая дебильная политика Запада могу привести к тому , что он психанет и сделает это.
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04.12.2021 02:02 Відповісти
Китаю проще с Америкой договориться чтобы раздеребанить рашку,чем вместей с рашкой переть против своего работодателя.
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04.12.2021 02:56 Відповісти
Без разницы сколько у тебя ЯО - 100 ракет или 200, потому что 10 ракет с ЯБП достаточно, чтобы ничего на Земле не осталось. ЯО - это пугалка, которая никому не нужна, главное чтобы она не была в руках у психа. Китай и США - здоровые страны, и ***** в образе "обезьяны с гранатой" ни США, ни Китаю не нужен. Его сольют совместно, ни один бункер не поможет!
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04.12.2021 11:51 Відповісти
Разница огромная сколько у тебя ядерного оружия. Китай главный враг США и любой договор между США и Китаем это автоматически выйгрыш Китая , так как Китай развивается в разы быстрее США и в ближайшее время перегонит США. В одиночку США с Китаем не справится , остановить можно только коллективно. Но с союзниками огромные проблемы. США в 2000м году или даже 2010м это не США в 2021м. Кто этого не видит тот слепой. На всех фронтах Запад пинают. Россия , Китай , Турция , Иран и тд все они смеются с запада. Афганистан , Украина ,Ирак , Ковид , Гонконг , Белоруссия и внутриполитические проблемы самих США. И улучшений там не будет , кризис Запада будет только углубляться. Одни приколы и поражения. На очереди Тайвань. Там все и решится.
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04.12.2021 12:07 Відповісти
Хватит эти лахтинское басни распространять. Здесь не лента.ру.
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04.12.2021 08:04 Відповісти
Кулеба забыл добавить. Транзит на 15 лет и поставки энергетического угля
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04.12.2021 07:50 Відповісти
Извиняюсь за оптимизм, но ***** не готово развязать войну с Украиной. Все єти телодвижения - єто попітка подставить Лукашенко в качестве пробного шара и посмотреть, что получится.
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04.12.2021 07:58 Відповісти
Мавзолейное быдло...ваш транзит с Дыркой... а уголь давно не топливо...,а просто дрова...
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04.12.2021 07:59 Відповісти
Кремлевский ПОНТыгон вызван одним ...Хмырь КГБшный хочет Рандеву с Байденом... Но после скандала в Стокгольме Лавров-Блинкэн...рандеву отменяется...только Видео-канфиренция...
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04.12.2021 08:01 Відповісти
Бункерный Путлер попал под Колпак Мюллера...никогда так Штирлиц не был близок к полному провалу...
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04.12.2021 08:02 Відповісти
Ни о чём.
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04.12.2021 08:03 Відповісти
По факту в Стокгольме Энтони Блинкэн предъявил Ультиматум РАБссии...,уходите из Крыма и Донбасса будет диалог...,нет,значит будет больно... включая Северный потоп Путлера....
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04.12.2021 08:32 Відповісти
73% идиотов хотят стать Белоруськай №2.....с Голобородькой в кресле....
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04.12.2021 08:38 Відповісти
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04.12.2021 08:40 Відповісти
 
 