Кулеба озвучив план ЄС щодо стримування Росії: Попередження по всіх каналах, жорсткі санкції та співпраця з Україною

Європейські дипломати готують жорсткий пакет заходів щодо стримування Росії у разі, якщо вона вторгнеться до України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

Глава МЗС уточнив, що це була головна тема дводенних переговорів у Ризі та Стокгольмі.

Заходи будуть передбачати три частини, проте остаточну версію, за словами Кулеби, ще розробляють.

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"Перший напрям — чітка комунікація Росії всіма каналами про те, що військова операція на території України матиме для неї непоправні наслідки. Друге — розроблення санкційного пакета, який буде миттєво застосовано у разі, якщо Росія вдасться до військової операції: санкції для неї будуть дуже важкі економічно. І третє — це поглиблення військово-технічної співпраці з Україною для зміцнення нашої обороноздатності", — розповів міністр.