УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12222 відвідувача онлайн
Новини Політика України
2 320 9
Коломойський (1420) Гончаренко (461)

Нардеп Гончаренко закликав Зеленського накласти вето на закон №5600 і довести, що у нього немає залежності від Коломойського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп Гончаренко закликав Зеленського накласти вето на закон №5600 і довести, що у нього немає залежності від Коломойського

Народний депутат Олексій Гончаренко закликав президента Володимира Зеленського накласти вето на законопроект №5600, який прийняли депутати 30 листопада, та відправити його на доопрацювання – для того, щоб збалансувати оподаткування на видобування руди.

Якщо ж проєкт буде підписаний, це свідчитиме про залежність президента від олігарха Ігоря Коломойського. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, опублікувавши звернення на адресу глави держави.

 "На засіданні Верховної Ради була відхилена поправка №97, яка встановлювала рівні умови оподаткування видобування залізної та марганцевої руди. В результаті цього відхилення справедливе оподаткування марганцевої руди не встановлене, а рента на видобування руди не збалансована", - сказано у зверненні Гончаренка. Народний депутат закликав президента застосувати право вето до проєкту, та внести вмотивовані пропозиції щодо оподаткування добування марганцевих руд. "Як я вже казав, "слуги" чомусь багато говорять про податки на видобуток залізної руди. А про марганцеву – чомусь забувають. І так вийшло, що саме на видобуток марганцевої руди має монополію пан Ігор Валерійович Коломойський", - пояснив депутат.

Гончаренко висловив переконання: якщо президент підпише згаданий проєкт, це свідчитиме про його зв’язок з олігархом Коломойським. "Або президент накладе вето на цей закон, або це покаже залежність вищої влади від БЕНЕфіціара", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт №5600, яким підвищуються податки для населення та для ряду галузей. За оцінками економістів, якщо цей закон буде ухвалено, ціни на всі товари та послуги в Україні зростуть мінімум на 15%, а українці будуть змушені платити податок за земельні ділянки. Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що народні депутати відхилили поправку №97 і вивели з-під підвищеного оподаткування марганцеві руди, які в Україні монопольно добуває олігарх Ігор Коломойський, через його зв’язок з президентом Володимиром Зеленським. У свою чергу народний депутат Михайло Цимбалюк заявив, що неоднаковий підхід норм закону до бізнесу в залежності від того, якому олігарху він належить, викличе подив у міжнародних партнерів України, як то ЄС, МВФ, керівництво США та міжнародні бізнес-асоціації.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
все, я не могу читать Єто и проЄкты... ужас
показати весь коментар
03.12.2021 16:54 Відповісти
Льоша, купи той грьобаний синтезатор преЗЕку за свої, якщо не вистачить,

то ми доложимо...
показати весь коментар
03.12.2021 16:59 Відповісти
Ви нічого не зрозуміли...синтезатор - це оргАн, але не оргАн, а Орган, самі знаєте який...
показати весь коментар
03.12.2021 17:14 Відповісти
він вже наклав. і на тебе і на усіх нас.
показати весь коментар
03.12.2021 17:06 Відповісти
Алексей, ты вроде не глупый, забыл как он доказывал что у него нет наркозависимости, даже анализы сдал и 73% ему поверили. Думаешь сейчас ему не поверят если он просто скажет что не зависит от Коломойского а колбасу из холодильников украл барыга?
показати весь коментар
03.12.2021 17:12 Відповісти
Ну а чого. Він може накласти. Тільки не вето і не на закон
показати весь коментар
03.12.2021 17:28 Відповісти
ЗЕшоблу в отставку!!
показати весь коментар
03.12.2021 18:42 Відповісти
Залежності нема. Є плідна взаємовигідна співпраця.
показати весь коментар
03.12.2021 19:40 Відповісти
Нет в Украине человека кто принес своей стране перед войной больше вреда чем "янелох".
показати весь коментар
17.03.2022 21:53 Відповісти
 
 