Український воїн зазнав поранення на Донбасі. Від початку доби війська РФ 6 разів відкривали вогонь, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська від початку доби 6 разів відкривали вогонь на Донбасі. Один український воїн дістав поранення.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
В напрямку Красногорівки російські війська вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12.
В бік Кримського російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Станиці Луганської ворог двічі вів обстріли, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та озброєння БМП-1.
Біля Зайцевого ворожі війська вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі Попасної найманці РФ здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Будь ласка, зачекайте...
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.