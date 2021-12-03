Більшість громадян вважають, що Зеленський відповідальний за боротьбу з корупцією і не виконав власних обіцянок, - опитування. ІНФОГРАФІКА

57,6% мешканців міст України називають президента Зеленського відповідальним за боротьбу із корупцією. При цьому 81,6% вважають, що він не виконав власних обіцянок щодо боротьби із корупцією.

Пр це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного дослідницькою компанією "Active Group", інформує Цензор.НЕТ.

Оцінюючи різні установи, до обов’язків яких входить боротьба із корупцією, українці поставили їм наступні оцінки за п’ятибальною шкалою. Найгірший показник у Офісу Генерального Прокурора (1,78 з п’яти). Далі з практично однаковим результатом у рейтингу розташувались НАЗК і САП (1,86 та 1,87 балів відповідно). НАБУ отримало оцінку 1,91 бал. Найефективнішим органом виявився "традиційний" орган боротьби з корупцією – Міністерство внутрішніх справ, якому українці поставили оцінку 2,33 бали.

Основну відповідальність за боротьбу із корупцією українці покладають саме на Президента. 57,6% опитаних назвали його відповідальним за успіхи і провали у боротьбі з корупцією, а 48,7% – вважають, що саме Президент повинен бути основним ініціатором реформ у сфері боротьби з корупцією. На другому місці – Верховна Рада України (45,4% і 31,8% відповідно). Уряд вважають відповідальним за боротьбу із корупцією 29,2%, а основним ініціатором реформ – 12,6% респондентів.

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При цьому українці невисоко оцінюють виконання Володимиром Зеленським своїх обіцянок щодо боротьби з корупцією: 11,1% вважає, що Президент свої обіцянки виконав (2% – повністю, 9,1% – частково), тоді як 81,6% так не вважають (35,3% – "скоріше не виконав", 46% – "зовсім не виконав").

Оцінюючи роль громадських організацій у боротьбі з корупцією, позитивною її назвала понад половина опитаних ("значна позитивна" – 19,7%, "незначна позитивна" – 31,7%), у той час, як негативною – 12,1% (з них "значною негативною" – 4,1%).

До ідеї щодо участі іноземних експертів при виборі керівництва антикорупційних органів позитивно ставляться 40,9% українців (15,9% – абсолютно позитивно, 25% – скоріше позитивно). Тих, хто негативно оцінює такий підхід, трохи більше (у межах похибки) – 42,3%, з яких 15,4% ставляться до участі іноземців "скоріше негативно", а 26,9% – абсолютно негативно.

Більше половини (52,3%) респондентів вважають, що Президент має проводити співбесіду з кандидатами на керівні посади в антикорупційних органах (28,1% відповіли на це запитання "однозначно так", 24,2% – "швидше так"). Протилежної думки дотримуються 33,9% (13% – "однозначно ні" і 14% – "швидше ні").

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Від відповіді на запитання "Чи має РНБО за наявності інформації від СБУ мати право вето на призначення керівників антикорупційних органів?" відносна більшість (36,7%) утрималась. 35% підтримують "право вето" для РНБО (18% – "однозначно так", 17% – "швидше так"), 30% не підтримують (14% – "однозначно ні", 16% – "швидше ні").

Дослідження проводилось компанією "Active Group" у період 29 листопада – 1 грудня 2021 року методом особистих інтерв’ю. Географія: міста України з населеннями 50 тис. і більше, за виключенням окупованих регіонів. Загалом опитано 1200 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном України. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,9%.