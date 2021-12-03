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Зеленський (17428) корупція (4070) опитування (1404)

Більшість громадян вважають, що Зеленський відповідальний за боротьбу з корупцією і не виконав власних обіцянок, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Більшість громадян вважають, що Зеленський відповідальний за боротьбу з корупцією і не виконав власних обіцянок, - опитування. ІНФОГРАФІКА

57,6% мешканців міст України називають президента Зеленського відповідальним за боротьбу із корупцією. При цьому 81,6% вважають, що він не виконав власних обіцянок щодо боротьби із корупцією.

Пр це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного дослідницькою компанією "Active Group", інформує Цензор.НЕТ.

Оцінюючи різні установи, до обов’язків яких входить боротьба із корупцією, українці поставили їм наступні оцінки за п’ятибальною шкалою. Найгірший показник у Офісу Генерального Прокурора (1,78 з п’яти). Далі з практично однаковим результатом у рейтингу розташувались НАЗК і САП (1,86 та 1,87 балів відповідно). НАБУ отримало оцінку 1,91 бал. Найефективнішим органом виявився "традиційний" орган боротьби з корупцією – Міністерство внутрішніх справ, якому українці поставили оцінку 2,33 бали.

Більшість громадян вважають, що Зеленський відповідальний за боротьбу з корупцією і не виконав власних обіцянок, - опитування 01

Основну відповідальність за боротьбу із корупцією українці покладають саме на Президента. 57,6% опитаних назвали його відповідальним за успіхи і провали у боротьбі з корупцією, а 48,7% – вважають, що саме Президент повинен бути основним ініціатором реформ у сфері боротьби з корупцією. На другому місці – Верховна Рада України (45,4% і 31,8% відповідно). Уряд вважають відповідальним за боротьбу із корупцією 29,2%, а основним ініціатором реформ – 12,6% респондентів.

Більшість громадян вважають, що Зеленський відповідальний за боротьбу з корупцією і не виконав власних обіцянок, - опитування 02

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При цьому українці невисоко оцінюють виконання Володимиром Зеленським своїх обіцянок щодо боротьби з корупцією: 11,1% вважає, що Президент свої обіцянки виконав (2% – повністю, 9,1% – частково), тоді як 81,6% так не вважають (35,3% – "скоріше не виконав", 46% – "зовсім не виконав").

Більшість громадян вважають, що Зеленський відповідальний за боротьбу з корупцією і не виконав власних обіцянок, - опитування 03

Оцінюючи роль громадських організацій у боротьбі з корупцією, позитивною її назвала понад половина опитаних ("значна позитивна" – 19,7%, "незначна позитивна" – 31,7%), у той час, як негативною – 12,1% (з них "значною негативною" – 4,1%).

Більшість громадян вважають, що Зеленський відповідальний за боротьбу з корупцією і не виконав власних обіцянок, - опитування 04

До ідеї щодо участі іноземних експертів при виборі керівництва антикорупційних органів позитивно ставляться 40,9% українців (15,9% – абсолютно позитивно, 25% – скоріше позитивно). Тих, хто негативно оцінює такий підхід, трохи більше (у межах похибки) – 42,3%, з яких 15,4% ставляться до участі іноземців "скоріше негативно", а 26,9% – абсолютно негативно.

Більшість громадян вважають, що Зеленський відповідальний за боротьбу з корупцією і не виконав власних обіцянок, - опитування 05

Більше половини (52,3%) респондентів вважають, що Президент має проводити співбесіду з кандидатами на керівні посади в антикорупційних органах (28,1% відповіли на це запитання "однозначно так", 24,2% – "швидше так"). Протилежної думки дотримуються 33,9% (13% – "однозначно ні" і 14% – "швидше ні").

Більшість громадян вважають, що Зеленський відповідальний за боротьбу з корупцією і не виконав власних обіцянок, - опитування 06

Також читайте: 48% мешканців України не підтримують ідею Зеленського про подвійне або множинне громадянство, - опитування "Демініціатив"

Від відповіді на запитання "Чи має РНБО за наявності інформації від СБУ мати право вето на призначення керівників антикорупційних органів?" відносна більшість (36,7%) утрималась. 35% підтримують "право вето" для РНБО (18% – "однозначно так", 17% – "швидше так"), 30% не підтримують (14% – "однозначно ні", 16% – "швидше ні").

Більшість громадян вважають, що Зеленський відповідальний за боротьбу з корупцією і не виконав власних обіцянок, - опитування 07

Дослідження проводилось компанією "Active Group" у період 29 листопада – 1 грудня 2021 року методом особистих інтерв’ю. Географія: міста України з населеннями 50 тис. і більше, за виключенням окупованих регіонів. Загалом опитано 1200 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном України. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,9%.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Довбодятли починають щось підозрювати?
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03.12.2021 17:53
+9
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03.12.2021 18:04
+4
Рыба гниёт с головы. Да и каков поп, таков и приход.
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03.12.2021 18:45
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Довбодятли починають щось підозрювати?
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03.12.2021 17:53 Відповісти
Нет Они никогда ничего не поймут.
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03.12.2021 18:00 Відповісти
Это верно, они под тихое мычанье и чьё-то ржанье к "жоповой яме" идут.
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03.12.2021 18:53 Відповісти
Зеля - балаболка, ему верить - себя не уважать.
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03.12.2021 17:54 Відповісти
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03.12.2021 18:04 Відповісти
Та ці бабусі Ваву розкупили
Там інші "шаровики-затійники
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03.12.2021 20:20 Відповісти
Та шо это ЗЕчмо вобще сделало хорошего?
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03.12.2021 18:20 Відповісти
Як це зе не виконав обіцянок, зе повністю взяв всю корупцію під свій контроль, і жорстко тримае у своїх руках.
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03.12.2021 18:20 Відповісти
Навіщо боротися, якщо можна очолити?
То, від чого біснувалися журнашлюшки в благословенні часи Проршенка було дитячими пустощами у пісочнику, просто неможливо за всім услідкувати, якісь дрібні лазівки залишадися і ними користувалися.
То що робиться зараз ні на яку голову не налазить. Ситуацію ратували високі ціни на руду, гарні урожаї та високі ціни на зернові а також низькі ціни на енергоносії. Профіщит торгбалансу дозволяв дозволити украсти своїм стільки, скільки їм хочеться, щоб вони залишалися своїми. Але руда уже нне 200 а 90 баксів за тону, метал теж подешевшав на третину, пшениця поки 850 баксів за тону, а кукуруза 550, але це неандовго. Як тільки трохи заспокоїться з загрозою російського нападу, ціни на зернові теж упадуть і тоді, та ще в умовах війни з Аахметовим, чиї підприємства дають 1/4 валютної виручки у торгбаланс мені навіть страшно уявити що буде! Не відразу, є у економіки певна інерційність, але буде.
Я б вклався у бакси та євро.
Хто маж вуха, нехай чує.
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03.12.2021 18:21 Відповісти
с таким аналитическим умом нужно работать в бюро прогнозов))
я так понимаю, сарказма этой фразы вы не оценили)
почитайте долгосрочный прогноз цен на продовольствие. только не в рашкованских источниках.
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03.12.2021 19:30 Відповісти
Я про коротермінові коливання на рік-два. Звичайно, на підтримку споживчого попиту при спаді в сфері обслуговування, витратили трильйони баксів. Ці гроші просто надрукували, тому зараз відбувається інфляція резервних валют. Кількість грошей приходить у відповідність з кількістю товарів. Це природно. Тому всі ціни, в тому числі і на сировину будуть ще якийсь час рости, поки не відновиться баланс. Там же де попит перегрітий, ціни можуть і падати. Погляньте на нєфтюшку і газушко. Ціни на зернові теж перегріті. Як ви думаєте будуть реагувати ринки на загрозу війни між №3 і №2 єкспортерів зернових? Але якщо війни не буде, то тоді всі скажуть: "Фух!" і ціни впадуть. Це не значить, що вони потім потроху знов не піднімуться, але ми кажемо про 1,5-2 ближчих роки.
а от що буде робити Зє! тоді? Де брати ресурс для розкрадання, щоб купляти лояльність різних бізнесово-корупційних груп?
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03.12.2021 19:49 Відповісти
Большая часть коррупции сейчас в местных громадах. Они не подчиняются президенту. Хотя законодательно этих убл.юдков можно было притормозить. Да !Порохоботы! не позорьте вы Порошенка такой рекламой от которой тошнит он кое что таки сделал для Украины.
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03.12.2021 18:29 Відповісти
Рыба гниёт с головы. Да и каков поп, таков и приход.
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03.12.2021 18:45 Відповісти
ну что можно сказать зеидиоту...
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03.12.2021 19:01 Відповісти
Ні шановний, завдяки децентралізації, Зє!коМанда не може розікрасти геть усе, щось лишається. Інакше все б розтягнули.
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03.12.2021 21:37 Відповісти
Нах грфіки, люди з мізками і так це розуміють, о от ті 73%, хз там у більшості мізків немає, то кілі їх опитувати?
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03.12.2021 18:54 Відповісти
Не понимаю, как можно оценивать то, что выполнил/ не выполнил, если прошла только половина его срока? Вон Порошенка за 5 лет ничего не выполнил из того, что обещал! Не припомню что-то я, чтобы в те годы на неделю было по 4-5 "соцопросов". И главное, нигде не указано, кто заказчик/кто оплачивает этот "банкет". А зря. Многое бы прояснилось....
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03.12.2021 19:00 Відповісти
Откат по вэликому крадивныцтву - 30%, списание фирташу 100млрд долгов, фирмы каломойше отмывают десятки миллиардов, татарова и прочих зашкваренных рыгов назначил зелох лично . Сколько еще нужно ждать, чтобы найти корупцию?
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04.12.2021 06:17 Відповісти
Какое "крадивныцтво"??? Крадивныцтво было до Зе 5 лет. А сейчас- дороги!
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04.12.2021 17:32 Відповісти
Как он может бороться с коррупцией , если родной ,,сын,, коррупции( Коломойского). Коломойский ( против которого уголовные дела в штатах, Израиле на миллиарды долларов) зарабатывает каждый месяц бешеные деньги на ,, родстве,, с ************. Сейчас у него карманная прокуратура, суды, Рада - где результаты судов против Порошенко?Хоть одно судебное доказательство коррупции ? Мы долго будем расхлебывать президентство ( шоу ) безмозглого клоуна ...
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03.12.2021 19:15 Відповісти
Просто на нього реально нічого немає. Ви помітили, що Порошенку намагаються пришити держзраду а не корупцію?!
Навіть Бєнядіктовна, 100500 своя в доску корабельна сосна і та зрозуміла, Порошенко не крав і не брав. А "Зраду" намагаються пришити з відчаю. Ну немає на дядька нічого!
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03.12.2021 21:41 Відповісти
Идиот. И нет, это не произведение Достоевского
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03.12.2021 22:25 Відповісти
Почти 20% населения можно считать лакеями клоуна. С таким народом еще 30 лет будем в нищете. Вперед в светло-зеленое будущее!
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03.12.2021 19:21 Відповісти
Он обещал бороться с коррупцией.
Он её, коррупцию, возглавил.
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03.12.2021 19:29 Відповісти
Зеленский ответственен за борьбу с коррупцией и не выполнил собственных обещаний / Идеология правителей Украины воровская -украсть и слиться. Продажа заводов, земли, продажа всего ещё не проданного и "Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский. " Коломойский вор, Зеленский-вор, Шэфир-вор,их окружение, т.н. элита , воры и предатели. Саакашвили о сегодняшней коррупции среди чиновников: "Вор на воре сидит и вором погоняет".
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03.12.2021 19:32 Відповісти
не вор а реформатор. но это одно и то же.
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03.12.2021 19:40 Відповісти
кому и вор - **********.
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03.12.2021 22:26 Відповісти
Цифирь проплаченная.
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03.12.2021 19:45 Відповісти
зеленый дегенерат - это и есть коррупция. Пока эта тварь у власти, с коррупцией никто не будет бороться, фирташи-ахметовы-каломойше будут и дальше грести миллиарды государственных денег, а дерьмаки и демченко и дальше будут подрывать национальную безопасность.
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04.12.2021 06:11 Відповісти
 
 