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Україна отримає від ЄС 1,4 млн євро на облаштування держкордону, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна отримає від ЄС 1,4 млн євро на облаштування держкордону, - МВС

Міністерство внутрішніх справ України отримає від Європейського Союзу 1,4 мільйонів євро на облаштування державного кордону з Білоруссю.

Про це сьогодні, 3 грудня, домовились міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Представництва ЄС в Україні, посол Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

"З огляду на сьогоднішні виклики, МВС пропонує розглянути можливість перерозподілу частини бюджету другої фази спільного проєкту EU4IBM для нагального облаштування українсько-білоруської ділянки кордону та підвищення спроможностей Держприкордонслужби". - сказав Монастирський.

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас запевнив, що Україна вже може розраховувати на 1,4 млн євро, а протягом кількох місяців європейські партнери погодять суттєве збільшення цієї суми.

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Монастирський зазначив, що у зв’язку із загостренням ситуації на кордонах ЄС та Республіки Білорусь, а також відвертої демонстрації агресивних намірів з боку східного і північного сусідів, Україна зацікавлена у розширені взаємодії з ЄС у безпекових питаннях. У цьому сенсі українська сторона зацікавлена в участі у засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС, яке відбудеться 9-10 грудня у Брюсселі.

Автор: Володимир Янченко
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Ох як багато
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03.12.2021 18:34 Відповісти
То навіть для ківі кишенькові гроші
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03.12.2021 19:07 Відповісти
Хмм. Неплохо. Только один вопросик к кордону на 1080 киломитерз. А как будет осуществляться переход, ну миграция диких животных? Кабаны, лоси, зайцы, косули, олени, и....даже медведи. Это все реально есть и без конца мигрирует.....и их немало.
Там есть пометки зоологов где наши .....алени, а где белорусские?
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03.12.2021 18:39 Відповісти
И эти люди сценки про попрошайничество Порошенко постили..
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03.12.2021 18:42 Відповісти
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03.12.2021 19:47 Відповісти
А шо Сеня не добудував? Спитайте у нього де гроші.
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03.12.2021 19:33 Відповісти
Тут
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03.12.2021 22:28 Відповісти
На ремонт КПП Ужгород гораздо больше выделяли. Ни ремонта, ни денег
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03.12.2021 22:30 Відповісти
Украина получит от ЕС 1,4 млн евро на
обустройство госграницы, - господин Обустройсво доволен МВД Источник: https://censor.net/ru/n3303289
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03.12.2021 22:30 Відповісти
Выделили бабки???? Значит скоро полетит в Эмираты !!!!!!
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03.12.2021 22:36 Відповісти
Eto na kameri,datciki dengi dajut,na sam zabor ES deneg nedajut.Eto dlia nacala potom dast posle kogda uvidet rezultat
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03.12.2021 22:37 Відповісти
Лучше б приехали и сделали....
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03.12.2021 23:52 Відповісти
 
 