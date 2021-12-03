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Новини Політика України
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шоу_Шустера (309) Шустер (359)

Офіс із химерами: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять прямі переговори з РФ, звернення Саакашвілі та атаки на журналістів (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс із химерами: на

Тошкоу "Свобода слова Савіка Шустера" вийде в ефір 3 грудня о 21:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на YouTube-канал токшоу.

В студії обговорять:

• Прямі переговори з Росією: яким шляхом веде країну Президент?

• Міхеїл Саакашвілі звернувся до українців у суді: чому Україна мовчить?

• Хто та чому атакує журналістів?

Гості студії:

СЕРГІЙ ВЛАСЕНКО, народний депутат, ВО "Батьківщина", член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРЕНКО, народний депутат, "Європейська Солідарність";

КІРА РУДИК, голова партії "ГОЛОС";

НЕСТОР ШУФРИЧ, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";

РОМАН КОСТЕНКО, народний депутат, "ГОЛОС", полковник Служби безпеки України;

РУСЛАН КОШУЛИНСЬКИЙ, народний депутат VII скликання, заступник голови партії ВО "Свобода";

ДМИТРО ГОРДОН, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";

ЮРІЙ БУТУСОВ, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";

АНДРІЙ ІЛЛАРІОНОВ, Експерт Українського інституту майбутнього Радник президента Росії з економіки (2000-2005)

ПРЯМЕ ВКЛЮЧЕННЯ (SKYPE) ГІУЛІ АЛАСАНІЯ Мати Міхеїла Саакашвілі.

Розвідники, які безпосередньо здійснювали спецоперацію щодо "вагнерівців", сьогодні у "Свободі слова Савіка Шустера".
Повідомлять правду!

ЮРІЙ СЕМЕНЮК, полковник запасу ЗСУ

РОМАН ЧЕРВІНСЬКИЙ, полковник запасу ЗСУ

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
Безробітні россіяни ,типу Іларіонова, полізли на український екран. Доколє ? Займіться своєю недокраїною.

За Саакашвілі вже всі забули . Не цікавий він ні тут ,ніде. Нащо про нього говорити? Немає своїх проблем ?
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03.12.2021 19:55
+4
Не забываю не напомнить Пока Михеил сидит в тюрьме, в ссылке, его девушку играет совсем другой мужик
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03.12.2021 20:26
+4
***
екскурсія по Київу...
- вибачте, оце і є знаменитий Будинок з потворами?
- ой ні... це Будинок з химерами, а будинок з потворами навпроти...
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03.12.2021 21:06
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Зеленський заявив про прямі переговори з Росією: які загрози це несе для України - про це в "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова!
Дивіться на офіційному YouTube "5 каналу", та в прямому ефірі телеканалу "Еспресо", сьогодні, початок о 19:45.

Цієї п'ятниці говоримо про те, чим загрожує Україні бажання Зеленського вести прямі переговори із Путіним.
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України - Микола Княжицький (фракція "Європейська солідарність"), Сергій Рахманін (фракція "Голос") та Михайло Цимбалюк (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються: Павло Клімкін - політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019) та Юрій Кочевенко - військовий та політичний експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді, Максим Ялі, політолог-міжнародник.
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03.12.2021 19:45 Відповісти
чому тут об"являють тeматику шустeра? на прямому кожeн дeнь щось обговорюють i нe мeнш пiзнавально.
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03.12.2021 19:48 Відповісти
за окрему оплату, не інакше
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03.12.2021 21:07 Відповісти
Розмовляти з ****** можна тільки у присутності дорослих, домовлятися із ****** не можна.
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03.12.2021 19:54 Відповісти
Безробітні россіяни ,типу Іларіонова, полізли на український екран. Доколє ? Займіться своєю недокраїною.

За Саакашвілі вже всі забули . Не цікавий він ні тут ,ніде. Нащо про нього говорити? Немає своїх проблем ?
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03.12.2021 19:55 Відповісти
Іларіонов нікуди не преться, його запрошують
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03.12.2021 20:35 Відповісти
"Тошкоу "Свобода слова Савіка Шустера". - Тошкоу? Шоу - де будуть тушки?
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03.12.2021 19:58 Відповісти
уродів знову не буде в шустрика
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03.12.2021 20:21 Відповісти
А слуги народа где?
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03.12.2021 20:24 Відповісти
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03.12.2021 21:05 Відповісти
будет шухрич..можно не смотреть..
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03.12.2021 20:25 Відповісти
Не забываю не напомнить Пока Михеил сидит в тюрьме, в ссылке, его девушку играет совсем другой мужик
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03.12.2021 20:26 Відповісти
Хрен с ним. Я еще не очень старый Пидлога и под бутылку вина жахнул бы Ясько пару раз, так и быть
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03.12.2021 20:27 Відповісти
- Куме! А знаєте - все-таки Зеленський хитріший ніж Порошенко!
- Чому?
- А він не став чекать коли Саакашвілі почне його називать "баригою" а позбавився його з України раніше А зараз ще й "захисником батька грузинської демократії" виглядить!
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03.12.2021 20:34 Відповісти
ТАк же шустер и замочил Пороха, но тогда для зебилов он был хороший, а сейчас нет, странно
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03.12.2021 20:32 Відповісти
Пороха "замочили" всі Г+Г, не один шустрик, а всі олігархічні, в т.ч. рижемразівькі і пінкучові анали
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03.12.2021 20:37 Відповісти
шустрик збреше - недорого візьме.
Його витурили беня і Аваков
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03.12.2021 21:04 Відповісти
Журналист Савик Шустер заявил, что закрытие его телеканала 3s.tv и открытие против него уголовных дел были инициированы по указанию на то время президента Петра Порошенка. Об этом телеведущий сказал в эфире «Радио НВ».
Телеканал 3s.tv прекратил спутниковое вещание 1 марта 2017 года. конечно не порох его закрывал)
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03.12.2021 21:38 Відповісти
збреше - недорого візьме. Ну, і сплата зарплати без оподаткування (в конвертах) - в Україні вже давно не кримінал. А цивільно- правові
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03.12.2021 21:45 Відповісти
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03.12.2021 20:33 Відповісти
метят территорию как свою уже..
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03.12.2021 20:51 Відповісти
Як гієни? Чур-чур!
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03.12.2021 21:41 Відповісти
Бо країною керують не з Банкової, а з дніпровської Менори!
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03.12.2021 21:51 Відповісти
вот без этого московского ******* никак нельзя было?

НЕСТОР ШУФРИЧ, народный депутат, "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ"; Источник: https://censor.net/ru/n3303301
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03.12.2021 20:49 Відповісти
опять шустрая сявка будет деньги клянчить?
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03.12.2021 20:49 Відповісти
А шо РФ шотопро переговоры сказала? Там вроде полная тишина.
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03.12.2021 20:51 Відповісти
ви кращe розкажiть чому у буткeвича та єрмолаєвоi лишe на кота жiнки мeртвeчука встає? чим iх поклонiння цим чотирьолапим вiдрiзняється вiд iнших що про цe цiлий ролiк робити трeба нe зрозумiло що висмiюючи?
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03.12.2021 20:52 Відповісти
Кремлевские чуваки в Украине давно слились...все эти Бигусы Гнапы Ивановы Лещенки и прочие украинские *********.... на лбу Серп Молот торчит вместьо Рогов и Копыт...
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03.12.2021 20:58 Відповісти
Вишлі ми все із народа

Деті самьї трудової
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03.12.2021 21:40 Відповісти
В Стокгольме произошла крупная зашквара между Лавровым и Тони Блинкэном...Шустер вечно разную тушку сочиняет вместо реальных событий... РАБссия накануне распада....
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03.12.2021 21:02 Відповісти
***
екскурсія по Київу...
- вибачте, оце і є знаменитий Будинок з потворами?
- ой ні... це Будинок з химерами, а будинок з потворами навпроти...
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03.12.2021 21:06 Відповісти
на)(ер він тут в Україні?
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03.12.2021 21:09 Відповісти
мало писти дали, мало
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03.12.2021 21:11 Відповісти
Савік - інформаційний стерв'ятник, який харчується стервом. Савік їдь в Італію там де твої діти, або до Москви де тебе навчали, або в Литву ти тебе народили!
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03.12.2021 21:15 Відповісти
А кушать то хочется... Кому он нужен в Литве, Италии или Раше...
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03.12.2021 21:41 Відповісти
Юрій Семенюк, а другий розвідник - як звати?
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03.12.2021 21:36 Відповісти
Роман Червінський, будем знать
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03.12.2021 21:42 Відповісти
Шустрый конечно стал каким то блеклым и "серым".. ну вот вообще " пустышкой". Весь былой лоск как то смыло с годами.. стал рядовым "пустозвоном", а если еще окунуться в прошлое и вспомнить его знаменитое интервью у Ябуковича с беганьем по пенькам.. То понимаешь что оно с себя представляет. Ну сейчас топит против Зели.. а 2,5 -3 года топил против Пети.. в общем конъюнктурщик зарабатывающий на свой "хлеб с маслом и икрой". ( таких вот переродившихся бывших либеральных " свободных" журналистов у нас полно, а уж в Раше они почти все переродились после 90х). Времена когда все заглядывали ему в рот давно минули.. Так пустое. Кстати и Гордон стремительно его догоняет в том же направлении.. теперь за ними увязался ( неожиданно) Комаровский.. ну этот хоть вроде как врач..., так лучше уж пусть излагал медицинские вопросы, и не лез по былому негативному опыту Шевы в политику. Но то таке. Так что смотреть особо нечего тем более что среди приглашенных такая одиозно кремлевская фигура как Шуфрич. Можно конечно и посмотреть урывками когда там будут говорить адекватные люди ( они там есть на передаче) но так больше для .. "что они то скажут".
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03.12.2021 21:38 Відповісти
Савік, для наших можновладців, як ангел-смерті. Був у Яника на дачі в Межигірі і тому, як політику п.зда Зараз з Ренатом свою днюху у соцмережах помітив. Як є гієна - відчуває майбутнє падло
Савік, ми на тебе маєм надію! І на цей раз не підвед!
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03.12.2021 21:47 Відповісти
А ще Гордон традиційно кине кілька какашок в Порошенка. Без цього йому і хліб не їсться!
Але нехай би хтось спитав у Гордона: "Ви кажете що помилилися у Зеленському? Отже ви час від часу помиляєтеся в людях. То може ви і у Порошенку помилилися?"
Цікаво,що цей іуда відповів би?
Через Гордона я Шустєра і не дивлюся. Не полишає враження, що все шоу задля того, щоб кинути кілька какашок у Порошенка.
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03.12.2021 21:49 Відповісти
Приголомшливі розповіді розвідників! Розвідника, що вивозив Цемаха був одразу після його звільнення був звільнений! 200 км по тилу терористів з Цемахом ... і за це звільнили!
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03.12.2021 21:57 Відповісти
Шлях по ворожим тилам з Цемахом (червоними кружками)
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03.12.2021 22:19 Відповісти
"Журналист Юрий Бутусов извинился перед украинцами за проявление неуважения к Президенту Владимиру Зеленскому на его пресс-марафоне 26 ноября"

Цензор, почему нет этой новости??
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03.12.2021 22:26 Відповісти
А смысл? Ну извинитесь вы перед мудаком, за то шо назвали его мудаком? Он от этого им быть перестанет?
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03.12.2021 23:24 Відповісти
так это к Бутусову вопрос
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03.12.2021 23:51 Відповісти
В принципе это просто жест. Все всё поняли.
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03.12.2021 23:57 Відповісти
саакашвили решил вынести мозг грузинским судьям. повторяю - где психиаторы ? почему они не дают заключения о степени его адекватности ??? всегда и во все времена ненормальные приносили найбольшие рейтинги для ток-шоу. . .. вот савик-**** шустрый беспокоиться что бабло теряет
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03.12.2021 22:29 Відповісти
Шустра сява измельчала до плинтуса,как и гон(р)дон пирамидка.Переобуваются на лету.Наверное шашлычки не понравились от зепадло.И все равно Порошенко виноват.До сих пор от имени Гетьмана всцыкаются.Следующие выборы нужно голосовать за Пороха обязательно.Будет бесплатный цимус.Самоощищение Страны.Вся эта мразота будет бежать и с..рть дальше чем видеть,одновременно нагибаясь и засовывая свои язики себе в анус.
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04.12.2021 07:13 Відповісти
 
 