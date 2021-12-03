Офіс із химерами: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять прямі переговори з РФ, звернення Саакашвілі та атаки на журналістів (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Тошкоу "Свобода слова Савіка Шустера" вийде в ефір 3 грудня о 21:00.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на YouTube-канал токшоу.
В студії обговорять:
• Прямі переговори з Росією: яким шляхом веде країну Президент?
• Міхеїл Саакашвілі звернувся до українців у суді: чому Україна мовчить?
• Хто та чому атакує журналістів?
Гості студії:
СЕРГІЙ ВЛАСЕНКО, народний депутат, ВО "Батьківщина", член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;
ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРЕНКО, народний депутат, "Європейська Солідарність";
КІРА РУДИК, голова партії "ГОЛОС";
НЕСТОР ШУФРИЧ, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";
РОМАН КОСТЕНКО, народний депутат, "ГОЛОС", полковник Служби безпеки України;
РУСЛАН КОШУЛИНСЬКИЙ, народний депутат VII скликання, заступник голови партії ВО "Свобода";
ДМИТРО ГОРДОН, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";
ЮРІЙ БУТУСОВ, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";
АНДРІЙ ІЛЛАРІОНОВ, Експерт Українського інституту майбутнього Радник президента Росії з економіки (2000-2005)
ПРЯМЕ ВКЛЮЧЕННЯ (SKYPE) ГІУЛІ АЛАСАНІЯ Мати Міхеїла Саакашвілі.
Розвідники, які безпосередньо здійснювали спецоперацію щодо "вагнерівців", сьогодні у "Свободі слова Савіка Шустера".
Повідомлять правду!
ЮРІЙ СЕМЕНЮК, полковник запасу ЗСУ
РОМАН ЧЕРВІНСЬКИЙ, полковник запасу ЗСУ
Будь ласка, зачекайте...
Дивіться на офіційному YouTube "5 каналу", та в прямому ефірі телеканалу "Еспресо", сьогодні, початок о 19:45.
Цієї п'ятниці говоримо про те, чим загрожує Україні бажання Зеленського вести прямі переговори із Путіним.
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України - Микола Княжицький (фракція "Європейська солідарність"), Сергій Рахманін (фракція "Голос") та Михайло Цимбалюк (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються: Павло Клімкін - політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019) та Юрій Кочевенко - військовий та політичний експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді, Максим Ялі, політолог-міжнародник.
За Саакашвілі вже всі забули . Не цікавий він ні тут ,ніде. Нащо про нього говорити? Немає своїх проблем ?
- Чому?
- А він не став чекать коли Саакашвілі почне його називать "баригою" а позбавився його з України раніше А зараз ще й "захисником батька грузинської демократії" виглядить!
Його витурили беня і Аваков
Телеканал 3s.tv прекратил спутниковое вещание 1 марта 2017 года. конечно не порох его закрывал)
НЕСТОР ШУФРИЧ, народный депутат, "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ"; Источник: https://censor.net/ru/n3303301
Деті самьї трудової
екскурсія по Київу...
- вибачте, оце і є знаменитий Будинок з потворами?
- ой ні... це Будинок з химерами, а будинок з потворами навпроти...
Савік, ми на тебе маєм надію! І на цей раз не підвед!
Але нехай би хтось спитав у Гордона: "Ви кажете що помилилися у Зеленському? Отже ви час від часу помиляєтеся в людях. То може ви і у Порошенку помилилися?"
Цікаво,що цей іуда відповів би?
Через Гордона я Шустєра і не дивлюся. Не полишає враження, що все шоу задля того, щоб кинути кілька какашок у Порошенка.
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