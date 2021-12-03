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Вони тут не переможуть, їх тут ніхто не чекає, - Данілов про загрозу нападу російської армії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вони тут не переможуть, їх тут ніхто не чекає, - Данілов про загрозу нападу російської армії

Україна жодним чином не допустить повторення ситуації 2014 року. Секретар РНБО Олексій Данілов заперечує перемогу Російської Федерації у разі її вторгнення в країну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони України.

Як відзначив Данілов, українська армія спроможна дати агресору адекватну відсіч.

"Вони тут ніколи не переможуть, їх тут ніхто не чекає. Наш народ є вільним і спроможним дати агресорові адекватну відповідь", - заявив секретар РНБО.

Данілов зауважив, що ескалація агресії з боку Росії проявляється не лише у військовій площині, але й в дестабілізації в енергосфері та розхитуванні внутрішньої ситуації України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба озвучив план ЄС щодо стримування Росії: Попередження по всіх каналах, жорсткі санкції та співпраця з Україною

"Запорука перемоги - це не лише потужна військова компонента. Коли опір чинитиме все суспільство, у ворога буде нуль шансів на перемогу", - відзначив Данілов.

Водночас Данілов наголосив на важливості міжнародної єдності для недопущення подальшої агресії з боку Російської Федерації.

Під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Королівства Швеція Тобіасом Тибергом, останній зауважив, що його країна, зі свого боку, й надалі підтримуватиме цілісність та суверенітет України.

Також читайте: Завершення створення територіальної оборони треба провести у стислі терміни, - Данілов

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Вот только и "Нептуны" зеленая пошесть не спешит заказывать. Два года ушли коту под хвост. Они только на следующий год объявили старт ракетной программы. А ведь реально могли уже иметь до 8 дивизионов на службе.
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03.12.2021 20:19
+15
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03.12.2021 20:23
+14
А кто сказал, что это будет в случае оккупации присоединение? Нет, дорогие. Это в планах какая нить Новососия. И тем же колаборантам силовикам придётся идти воевать уже за Новососия дальше с Украиной, потом червей кормить, иначе подвал. А по бизнесу вы правильно написали. Бизнес весь при оккупации отжимается. Местные царьки, даже супер ватные, тоже понимают, что век их не долог при оккупации. Да это и по Крыму сейчас ярко видно.
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03.12.2021 20:52
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Зеля с пианиной ждет !
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03.12.2021 19:56 Відповісти
Проблема в том, что и ждут и планомерно срывают подготовку армии к отражению агрессии.

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03.12.2021 20:21 Відповісти
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03.12.2021 20:24 Відповісти
" ... их здесь никто не ждет . ..." И ВСУ и власть НЕ ЖДУТ ??? !!! ОХРЕНЕТЬ !!!
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03.12.2021 22:13 Відповісти
Вот и я о том--же. Вместо усиленной подготовки -- точат лясы.
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03.12.2021 22:16 Відповісти
Чего ты так переживаешь за Зе? В случае оккупации и ватного Киву в Сибирь на лесоповал сошлют.
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03.12.2021 21:01 Відповісти
Залог победы - это не только мощная армия ВСУ... Данилов! А и экономика тоже.

Что бы дестабилизации в энергосфере не было, Украине нужно не зависеть от поставок электроэнергии с РФ и Беларусии не покупать электричество и газа,нефть тоже касается.
В Украине есть и газ и нефть, только нужно бабло вложить в это дело, делать все в интересах страны и граждан.
Тогда никаких дестабилизаций не будет внутри страны. Что бы не было тоже дестабилизаций которые создают политики которые работают в интересах РФ партии ОПЗЖ, Оппоблоки и шария и так далее. Медведчук, Шуфрич, Новинский, Рабинович, Скорик, елена Бондаренка, Королевская и так далее по списку. Все эти политиканы агентура РФ должны быть арестованы как враги и предатели.

РФ ведет войну не только на Донбассе. а информационном поле, идет политически, в частности внутри Украины, а также идет экономически. Россия нас пытается потеснить и нанести удары на каждом из этих фронтов, в каждой из этих отраслей". И что-то решать и менять в политике, нужна стратегия. Она должна постоянно меняться, направляться, но должна выходить из одного - Россия - это враг, она не отстанет от нас сама по себе. И мы должны дать ей достойный отпор на каждом фронте.
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04.12.2021 00:47 Відповісти
Ну что Данилов поигрался в Зе - игры, а оборону просраллллл!!
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04.12.2021 10:10 Відповісти
А тов "Тимофеев"?
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03.12.2021 19:57 Відповісти
Да вы ж суки мечтаете встречать мышебратьевхлебом солью. Даже олигархи против этого ибо не смогут пилить бабло. Но вы ********* сепары хотите тут дрочить в след от саога полоумного ивана из резане!!!
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03.12.2021 20:01 Відповісти
Почему ждут? При оккупации бизнес сразу отжимается. Все ценности у людей сразу изымаются. Кто не отдаёт - отдадут под пытками. А вместо местных олигархов заходят олигархи страны оккупанта.
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03.12.2021 20:42 Відповісти
Как они могут не победить, если сам ************ - русский шпион с погонялом буратино?

не говоря уже об агенте Козыре, который глава евонной опы...
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03.12.2021 20:01 Відповісти
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03.12.2021 23:18 Відповісти
Не з пісюністом главкомом!
Відомо. що армія левів керована віслюком буде переможена армією віслюків, карованих левом. А у нас не просто віслюк, а Віслюк Оманський!
Тому, як казав класик ангійської літератури "Славная будет охота! Только послє нєйо нє останєтся ні Балу, ні Лягушонка, ні старого Ка-а..."
Робимо що маємо робити і нехай стенеться те, що має статися.
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03.12.2021 20:03 Відповісти
Кажупетом львовичем шоли.
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03.12.2021 23:23 Відповісти
Ви помиляєтеся Харківські зебіли чекают парашу, аж стрибають під потолок, коли кажеш про Україну.
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03.12.2021 20:07 Відповісти
Не ну это называется моральный прессинг....двусторонний. Он не мешает, но особо не выручает. Реально вот ..это. Я так понял только один Корестелев и бегает.

Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» разработало новый зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия СД-300.Сообщается, что одним из преимуществ ЗРК является то, что он на 70% унифицирован с береговым ракетным комплексом «Нептун». СД-300 получит такую же пусковую установку на шасси чешской Tatra и мобильный командный пункт. Также комплекс получит корректирующий блок от высокоточных реактивных снарядов РСЗО «Ольха».Комплектующие ракеты на 50% уже завершили заводские испытания: двигатель, головка самонаведения и инерциальные блоки. Также в состав комплекса попадет существующая радиолокационная станция «Феникс» или РЛС 90К6Е. Их разрабатывает запорожская компания «Искра».Разработка зенитно-ракетного комплекса, как пишут в издании, очень актуальна для Украины так как на вооружении стоят еще советские образцы, которые продолжают устаревать. С учетом высокой степени унификации и общей готовности ЗРК, разработка будет создана в сжатые сроки.
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03.12.2021 20:08 Відповісти
Вот только и "Нептуны" зеленая пошесть не спешит заказывать. Два года ушли коту под хвост. Они только на следующий год объявили старт ракетной программы. А ведь реально могли уже иметь до 8 дивизионов на службе.
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03.12.2021 20:19 Відповісти
Заискренный палищукин типе стелаит, это чмо совкором до сих ор выпускает.
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03.12.2021 23:25 Відповісти
а як же ківа-тварина?
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03.12.2021 20:17 Відповісти
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03.12.2021 20:23 Відповісти
Ну у нас же Зе генералиссиммусссс, знаток Зе переворотов, создатель Зе Моссада. Ну утром Зе подъем, а вечером Зе переворот.
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03.12.2021 20:25 Відповісти
На жаль, помиляється Данілов, багато хто чекає путіна. Особливо силовики, які марять російськими зарплатами, а вони, як колись казав міністр Могильов-хребет держави. І ще багато людей до них добавиться по результатам закону 5600, коли за город платити потрібно буде податок платити, а потім і за плодові дерева, очевидно. Місцеві царьки не хочуть цього, бо їм такої лафи не буде, як в Україні зараз, і олігархи місцеві, бо вони діти порівняно з росіянами, ось вони і звичайно армія поки ситуацію і стримують.
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03.12.2021 20:25 Відповісти
А кто сказал, что это будет в случае оккупации присоединение? Нет, дорогие. Это в планах какая нить Новососия. И тем же колаборантам силовикам придётся идти воевать уже за Новососия дальше с Украиной, потом червей кормить, иначе подвал. А по бизнесу вы правильно написали. Бизнес весь при оккупации отжимается. Местные царьки, даже супер ватные, тоже понимают, что век их не долог при оккупации. Да это и по Крыму сейчас ярко видно.
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03.12.2021 20:52 Відповісти
Не за город, а за землю, яку здають в оренду. І за плодові дерева ніхто нічого ніколи не платитиме - не несіть маячні.
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03.12.2021 23:49 Відповісти
Ну а что тогда бояться?
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03.12.2021 20:29 Відповісти
их и бояться...зеленую пошесть,что такие слова выговаривает.даже не бояться,а активно выводить.
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03.12.2021 20:38 Відповісти
То, что єто многие тісячи жертв и ужасающие разрушения - рашка, в отличие от цивилизованніх государств, города и людей не жалеет.
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03.12.2021 23:50 Відповісти
Данілов, а твій хозяїн Єфремов і ти? Хіба ні?
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03.12.2021 20:34 Відповісти
Ватна псевдоукраїна перелицювалась на слуг українського народу, щоб з найменшими збитками передати українську землю *****-упирю.
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03.12.2021 20:40 Відповісти
Данилов и Ефремов братаны с молодости...,начальники Луганских копанок...,типа шахтьоры... наверное и в забастовках шахтерских принимали участие и по асфальту касками стучали...
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03.12.2021 20:49 Відповісти
Не хвантазте таварисч, ихремка ни када вааще не работал, ниде.
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03.12.2021 23:29 Відповісти
их тут никто не ждет, - Данилов .-Шойгу нечаянно приходит, когда его совсем не ждёшь...
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03.12.2021 21:00 Відповісти
та да...и тут данилов прав )) у нашего преЗЕденкт главно...ой пардона - верховнаглавнакакбы камандующего уже есть опыт давить путчи.. ой пардона знов - перевароты )))) думаю рашаагрессия ему ну как *** по клавишам...тарм-пам-пам и фсе - он в домике !))))
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03.12.2021 21:02 Відповісти
Минимум 10% ждут.
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03.12.2021 21:11 Відповісти
90
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04.12.2021 00:35 Відповісти
Маму гандон забери
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03.12.2021 21:13 Відповісти
с оккупированной территории
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03.12.2021 21:14 Відповісти
Ошибаешься Данилов,их тут очень многие ждут.Которые затихарились еще с 2014.Поэтому они о отдали голоса за ЗЕдебила. В надежде прекращения войны,налаживания добрососедских отношений с россией и продолжением русского мира.
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03.12.2021 21:17 Відповісти
Те,що не переможуть,це і так ясно,а от що не чекають- великий сумнів. Чекають,ще й як, вся прєпіздєнтська рать,на чолі з ігруном на роялі...
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03.12.2021 21:17 Відповісти
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03.12.2021 21:44 Відповісти
Наши кумиры. Слава Украине!
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03.12.2021 21:49 Відповісти
Хих.....вот! Вот!!! где основной враг. Вверху! Станция маленьких зеленых ...в это время .....находится вверху. Процесс расписан пошагово в манускрипте Войнича. Стр. 86 оригинала, не забывайте, что это нумерация развернутойстраницы. Смотреть надо справа. Там расписано убирание птиц. По сути это уничтожение пищевой цепочки. Это атака на планету? На нашу ...с вами среду! Вот где основная угроза....!!!

За повідомленнями ЗМІ, нещодавно жителі Ферроля, провінції Ла-Корунья, в автономному регіоні Галісія, Іспанія, побачили несподівану сцену, коли сотні птахів раптово впали з неба на землю.У повідомленні зазначається, що цей дивний випадок стався біля лікарні. На дереві перед відділенням невідкладної допомоги зібралася велика кількість птахів.Але з невідомих причин деякі птахи почали падати з дерев, а деякі спробувавши відлетіти, в процесі, також опинились на землі.За даними Департаменту дикої природи Феррол-Сіті, ці птахи належали до пурпурнокрилих шпаків, і вони гинули сотнями. Були зібрані загиблі екземпляри 127 птахів, а ті птахи, що були поранені і залишись живими - віправлені на експертизу.Наразі ймовірність пташиного грипу або ураження електричним струмом виключена. Оскільки стан ще живих пурпурнокрилих шпаків погіршується, у них слабнуть крила та ноги і вони не можуть літати та стояти, що не відповідає симптомам пташиного грипу.Крім того, на тілі загиблих птахів немає набряку, викликаного електричним струмом, а на пір'ї немає сліду опіку, що не відповідає симптомам смерті від ураження електричним струмом.Для встановлення причини загибелі шпаків слідчі відібрали зразки мозку, серця, легенів, трахеї, нирок і кишечника для токсикологічного дослідження. Результати аналізу поки не опубліковані.
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03.12.2021 21:54 Відповісти
Если вы завалите еще одну станцию .....помимо той, что в Бразилии. Это будет АПУПЕННЕЙШИЙ успех за всю историю человечества, за всю историю планеты. Ее уровень, это уровень всей авианосной группы в сборе со всем персоналом. Обратите внимание, что внешне станция похожа на гроздь винограда, на самом деле это сборка гравитационных линз. Это очень эффективное решение, можно формировать разнополярный луч. Но не это важно, а важно то, кто внутри, кто внутри управляет. А это....глобстер, бионейросеть. Его выращивают маленькие зеленые, те которые восстанавливаются. Как только глобстер выращен он заменяет старого, его просто уничтожают. Для его выращивания используется особая вода и ...еще что то, но это детали. Это мессиво от глобстера вы и находите на пляжах, недоуменно почесывая репу.
Вас должно настораживать другое, размеры глобстера все время растут из столетия в столетия. А это значит растут и размеры станции, и количества линз!!! Выыыы....представляете какой серьезный противник перед вами????.....и это не риторический вопрос, это вопрос жизни вас и ваших детей....
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04.12.2021 01:32 Відповісти
Так їх и в Чечні ніхто не чекав і не бажав.
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03.12.2021 22:27 Відповісти
"Вторгнется, когда захочет": Россия готова к блицкригу на Донбассе, - CNN

какие то источники сообщили агентству CNN , но какие источники не уточняется. хз-е-е-е-е-ееее.
для проведения блицкрига Россия подготовила все необходимое вспомогательные средства. Речь идет не только о количестве техники и личного состава ВС, но и о размещении подразделений поддержки и военных госпиталей. В совокупности это обеспечит снабжение российских войск в течение 7-10 дней, а с использованием вспомогательных подразделений - около месяца.
https://focus.ua/*******-novosti/499771-vtorgnetsya-kogda-zahochet-rossiya-gotova-k-blickrigu-na-donbasse-cnn

"Указание из Кремля": что стоит за словами Лукашенко по Донбассу
Вероятен вариант, что заявление белорусского президента не более чем демонстрация лояльности РФ. Однако за словами Лукашенко может быть и реальная подготовка почвы к дальнейшей эскалацией.
Не очень оптимистичный вариант предусматривает подготовку почвы к дальнейшей эскалации развязанной Россией войны против Украины.
Для Украины складывается опасная ситуация, потому что Беларусь имеет небольшую, но боеспособную армию. Кроме этого белорусская территория может стать плацдармом для нападения России.
https://focus.ua/*******-novosti/499763-ukazanie-iz-kremlya-chto-stoit-za-slovami-lukashenko-po-donbassu
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03.12.2021 23:10 Відповісти
Кроме этого белорусская территория может стать плацдармом для нападения России.

https://focus.ua/*******-novosti/499763-ukazanie-iz-kremlya-chto-stoit-za-slovami-lukashenko-po-donbassu
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03.12.2021 23:11 Відповісти
Не ссыте таварисч баеспасобная биларуская армиё тока до первого боя, патом расбижицца и пабигит вешат лукараста.
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04.12.2021 00:07 Відповісти
"Без боевого опыта, но боеспособная". Сколько солдат и техники у Лукашенко
Все это может пойти в сторону Украину. Вместе с РФ одновременно.

Военная техника Беларуси-

--500 танков Т-72Б
-- более 30 истребителей Миг-29 и 4 росийских Су-30
-- 20 штурмовиков Су-25
-- плюс ракетные войска
Кроме этого, в Беларуси есть территориальная оборона численностью 120 тысяч и 180 тысяч резерва.
https://focus.ua/*******-novosti/499759-bez-boevogo-opyta-no-boesposobnaya-skolko-soldat-i-tehniki-u-lukashenko
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03.12.2021 23:22 Відповісти
И эта усё пабигит закапывать лукараста, иму не скрыцца.
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04.12.2021 00:09 Відповісти
 
 