Вони тут не переможуть, їх тут ніхто не чекає, - Данілов про загрозу нападу російської армії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна жодним чином не допустить повторення ситуації 2014 року. Секретар РНБО Олексій Данілов заперечує перемогу Російської Федерації у разі її вторгнення в країну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони України.
Як відзначив Данілов, українська армія спроможна дати агресору адекватну відсіч.
"Вони тут ніколи не переможуть, їх тут ніхто не чекає. Наш народ є вільним і спроможним дати агресорові адекватну відповідь", - заявив секретар РНБО.
Данілов зауважив, що ескалація агресії з боку Росії проявляється не лише у військовій площині, але й в дестабілізації в енергосфері та розхитуванні внутрішньої ситуації України.
"Запорука перемоги - це не лише потужна військова компонента. Коли опір чинитиме все суспільство, у ворога буде нуль шансів на перемогу", - відзначив Данілов.
Водночас Данілов наголосив на важливості міжнародної єдності для недопущення подальшої агресії з боку Російської Федерації.
Під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Королівства Швеція Тобіасом Тибергом, останній зауважив, що його країна, зі свого боку, й надалі підтримуватиме цілісність та суверенітет України.
Будь ласка, зачекайте...
Что бы дестабилизации в энергосфере не было, Украине нужно не зависеть от поставок электроэнергии с РФ и Беларусии не покупать электричество и газа,нефть тоже касается.
В Украине есть и газ и нефть, только нужно бабло вложить в это дело, делать все в интересах страны и граждан.
Тогда никаких дестабилизаций не будет внутри страны. Что бы не было тоже дестабилизаций которые создают политики которые работают в интересах РФ партии ОПЗЖ, Оппоблоки и шария и так далее. Медведчук, Шуфрич, Новинский, Рабинович, Скорик, елена Бондаренка, Королевская и так далее по списку. Все эти политиканы агентура РФ должны быть арестованы как враги и предатели.
РФ ведет войну не только на Донбассе. а информационном поле, идет политически, в частности внутри Украины, а также идет экономически. Россия нас пытается потеснить и нанести удары на каждом из этих фронтов, в каждой из этих отраслей". И что-то решать и менять в политике, нужна стратегия. Она должна постоянно меняться, направляться, но должна выходить из одного - Россия - это враг, она не отстанет от нас сама по себе. И мы должны дать ей достойный отпор на каждом фронте.
не говоря уже об агенте Козыре, который глава евонной опы...
Відомо. що армія левів керована віслюком буде переможена армією віслюків, карованих левом. А у нас не просто віслюк, а Віслюк Оманський!
Тому, як казав класик ангійської літератури "Славная будет охота! Только послє нєйо нє останєтся ні Балу, ні Лягушонка, ні старого Ка-а..."
Робимо що маємо робити і нехай стенеться те, що має статися.
Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» разработало новый зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия СД-300.Сообщается, что одним из преимуществ ЗРК является то, что он на 70% унифицирован с береговым ракетным комплексом «Нептун». СД-300 получит такую же пусковую установку на шасси чешской Tatra и мобильный командный пункт. Также комплекс получит корректирующий блок от высокоточных реактивных снарядов РСЗО «Ольха».Комплектующие ракеты на 50% уже завершили заводские испытания: двигатель, головка самонаведения и инерциальные блоки. Также в состав комплекса попадет существующая радиолокационная станция «Феникс» или РЛС 90К6Е. Их разрабатывает запорожская компания «Искра».Разработка зенитно-ракетного комплекса, как пишут в издании, очень актуальна для Украины так как на вооружении стоят еще советские образцы, которые продолжают устаревать. С учетом высокой степени унификации и общей готовности ЗРК, разработка будет создана в сжатые сроки.
За повідомленнями ЗМІ, нещодавно жителі Ферроля, провінції Ла-Корунья, в автономному регіоні Галісія, Іспанія, побачили несподівану сцену, коли сотні птахів раптово впали з неба на землю.У повідомленні зазначається, що цей дивний випадок стався біля лікарні. На дереві перед відділенням невідкладної допомоги зібралася велика кількість птахів.Але з невідомих причин деякі птахи почали падати з дерев, а деякі спробувавши відлетіти, в процесі, також опинились на землі.За даними Департаменту дикої природи Феррол-Сіті, ці птахи належали до пурпурнокрилих шпаків, і вони гинули сотнями. Були зібрані загиблі екземпляри 127 птахів, а ті птахи, що були поранені і залишись живими - віправлені на експертизу.Наразі ймовірність пташиного грипу або ураження електричним струмом виключена. Оскільки стан ще живих пурпурнокрилих шпаків погіршується, у них слабнуть крила та ноги і вони не можуть літати та стояти, що не відповідає симптомам пташиного грипу.Крім того, на тілі загиблих птахів немає набряку, викликаного електричним струмом, а на пір'ї немає сліду опіку, що не відповідає симптомам смерті від ураження електричним струмом.Для встановлення причини загибелі шпаків слідчі відібрали зразки мозку, серця, легенів, трахеї, нирок і кишечника для токсикологічного дослідження. Результати аналізу поки не опубліковані.
Вас должно настораживать другое, размеры глобстера все время растут из столетия в столетия. А это значит растут и размеры станции, и количества линз!!! Выыыы....представляете какой серьезный противник перед вами????.....и это не риторический вопрос, это вопрос жизни вас и ваших детей....
какие то источники сообщили агентству CNN , но какие источники не уточняется. хз-е-е-е-е-ееее.
для проведения блицкрига Россия подготовила все необходимое вспомогательные средства. Речь идет не только о количестве техники и личного состава ВС, но и о размещении подразделений поддержки и военных госпиталей. В совокупности это обеспечит снабжение российских войск в течение 7-10 дней, а с использованием вспомогательных подразделений - около месяца.
https://focus.ua/*******-novosti/499771-vtorgnetsya-kogda-zahochet-rossiya-gotova-k-blickrigu-na-donbasse-cnn
"Указание из Кремля": что стоит за словами Лукашенко по Донбассу
Вероятен вариант, что заявление белорусского президента не более чем демонстрация лояльности РФ. Однако за словами Лукашенко может быть и реальная подготовка почвы к дальнейшей эскалацией.
Не очень оптимистичный вариант предусматривает подготовку почвы к дальнейшей эскалации развязанной Россией войны против Украины.
Для Украины складывается опасная ситуация, потому что Беларусь имеет небольшую, но боеспособную армию. Кроме этого белорусская территория может стать плацдармом для нападения России.
https://focus.ua/*******-novosti/499763-ukazanie-iz-kremlya-chto-stoit-za-slovami-lukashenko-po-donbassu
https://focus.ua/*******-novosti/499763-ukazanie-iz-kremlya-chto-stoit-za-slovami-lukashenko-po-donbassu
Все это может пойти в сторону Украину. Вместе с РФ одновременно.
Военная техника Беларуси-
--500 танков Т-72Б
-- более 30 истребителей Миг-29 и 4 росийских Су-30
-- 20 штурмовиков Су-25
-- плюс ракетные войска
Кроме этого, в Беларуси есть территориальная оборона численностью 120 тысяч и 180 тысяч резерва.
https://focus.ua/*******-novosti/499759-bez-boevogo-opyta-no-boesposobnaya-skolko-soldat-i-tehniki-u-lukashenko