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Посольство України в Сербії протестує через пропаганду терористів "ЛНР" на дитячому конкурсі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Посольство України в Сербії протестує через пропаганду терористів

Маленьких учасників та учасниць конкурсу дитячого малюнка, які мешкають на окупованій Луганщині, організатори конкурсу позначили як "жителів ЛНР".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці посольства Сербії у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Скандал виник, коли на сайті газети "Глас Опова" були опубліковані результати міжнародного онлайн-конкурсу дитячого малюнку "Чарівний світ казки". Його організатори вказали, що перше місце посіла "Аліса Грошева, 10 років, з "Луганської народної республіки", м. Краснодон".

"На жаль, гарна ідея конкурсу дитячих малюнків та сама ідея була використана з метою провокації та розкрутки терористичної організації, так званої "Луганської народної республіки". Посольство України рішуче протестує проти того, що неповнолітні діти з тимчасово окупованої території Луганської області, яка є невід’ємною частиною території України, в контексті конкурсу, всупереч офіційній позиції Республіки Сербія, яка поважає територіальний суверенітет та територіальну цілісність України, були позначені, як жителі терористичної "ЛНР", - йдеться у заяві українського посольства у Сербії.

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Українські дипломати наголосили, що згадка терористичної "ЛНР" як "держави" є закликом до порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Також посольство України вимагає припинити пропаганду "ЛНР", використовуючи для цього неповнолітніх.

"Посольство України закликає припинити пропаганду терористичної організації "ЛНР", яка була заснована на тимчасово окупованій території України окупаційною адміністрацією держави-агресора Російської Федерації", - йдеться у заяві.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Отправьте на уй посла сербии, что бы дошло.
Прокацапское сербское быдло, никаких изменений за 100 лет со времен Первой мировой!
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03.12.2021 20:17
+15
серби - кацапи Балкан...як хтось колись влучно сказав.
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03.12.2021 20:31
+14
Тут дело не в газе. Сербы такие же фашисты как и кацапы.Войну в Югославии развязали сербы и зверствовали они не хуже кацапо
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03.12.2021 20:25
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Да срать на ту сербию. Нада будет повторим им Серебреницу и пусть себе свои язіки засунут в жопки сосиян
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03.12.2021 20:14 Відповісти
Ти ідіот?
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03.12.2021 20:18 Відповісти
трохи є, а що?
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03.12.2021 20:19 Відповісти
грабовский из йошкар..олы..
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03.12.2021 20:21 Відповісти
Это хорошо. МЫ его потом найдем и ликвидируем!!!!
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03.12.2021 20:23 Відповісти
Варто було казати не про Сребреницю, а про Жепу.
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03.12.2021 20:34 Відповісти
у посольства є своi завдання. вони iх виконують. a ти можeш посрать на шо хочeш
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03.12.2021 20:31 Відповісти
ты сам то хоть понял, чего написал?)
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03.12.2021 21:58 Відповісти
Именно поэтому у них предводитель додик
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03.12.2021 20:16 Відповісти
Отправьте на уй посла сербии, что бы дошло.
Прокацапское сербское быдло, никаких изменений за 100 лет со времен Первой мировой!
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03.12.2021 20:17 Відповісти
Ну почему никаких изменений, "похудела" раза в 3. Обычное явление для упоротых голожопых имперцев.
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03.12.2021 20:27 Відповісти
хитрославяне сербы и кацапы
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03.12.2021 20:17 Відповісти
Сербы с козломордыми слились в экстазе
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03.12.2021 20:18 Відповісти
***** сербам газ по дешевке дает..
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03.12.2021 20:19 Відповісти
Наши миротворцы там их жопы спасали в свое время... видимо зря... и видимо мы сейчас не правильно живем. Европа перед жопами негров и арабов стелит красную дорогу, это бред, это путь в никуда, так нельзя. Нам тут всем, как у ***** на параше нужна - НОТКА ТОТАЛИТАРИЗМА!!!!
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03.12.2021 20:22 Відповісти
Тут дело не в газе. Сербы такие же фашисты как и кацапы.Войну в Югославии развязали сербы и зверствовали они не хуже кацапо
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03.12.2021 20:25 Відповісти
Сто проців як є. Але Серби які трохи мають клепки розуміють що до чого.
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03.12.2021 21:38 Відповісти
> ""

Но сербушкам оно чот не сильно помает - была и есть нищая страна. Потому что менталитет-с.
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03.12.2021 23:06 Відповісти
Це така подяка за НЕВИЗНАННЯ Україною Косово
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03.12.2021 20:23 Відповісти
Палітіка дєла тонкає, пока ета нікасаєтся тібья...
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03.12.2021 20:24 Відповісти
серби - кацапи Балкан...як хтось колись влучно сказав.
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03.12.2021 20:31 Відповісти
сербы -холуи кацапов исторические, ничего не изменилось, за сотни лет......
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03.12.2021 22:00 Відповісти
Сербы это вечные кацапские холуи, они как и кацапы понимают только пистюлей!!!!!
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03.12.2021 22:03 Відповісти
А в Украине посол Сербии функционирует?
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05.12.2021 15:26 Відповісти
 
 