Посольство України в Сербії протестує через пропаганду терористів "ЛНР" на дитячому конкурсі

Маленьких учасників та учасниць конкурсу дитячого малюнка, які мешкають на окупованій Луганщині, організатори конкурсу позначили як "жителів ЛНР".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці посольства Сербії у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Скандал виник, коли на сайті газети "Глас Опова" були опубліковані результати міжнародного онлайн-конкурсу дитячого малюнку "Чарівний світ казки". Його організатори вказали, що перше місце посіла "Аліса Грошева, 10 років, з "Луганської народної республіки", м. Краснодон".

"На жаль, гарна ідея конкурсу дитячих малюнків та сама ідея була використана з метою провокації та розкрутки терористичної організації, так званої "Луганської народної республіки". Посольство України рішуче протестує проти того, що неповнолітні діти з тимчасово окупованої території Луганської області, яка є невід’ємною частиною території України, в контексті конкурсу, всупереч офіційній позиції Республіки Сербія, яка поважає територіальний суверенітет та територіальну цілісність України, були позначені, як жителі терористичної "ЛНР", - йдеться у заяві українського посольства у Сербії.

Читайте: Посольство США: "Не дозволяйте Росії використовувати дезінформацію та неправдиві наративи як привід для агресії"

Українські дипломати наголосили, що згадка терористичної "ЛНР" як "держави" є закликом до порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Також посольство України вимагає припинити пропаганду "ЛНР", використовуючи для цього неповнолітніх.

"Посольство України закликає припинити пропаганду терористичної організації "ЛНР", яка була заснована на тимчасово окупованій території України окупаційною адміністрацією держави-агресора Російської Федерації", - йдеться у заяві.

Також читайте: У Сербії вербувальника найманців для участі у війні на Донбасі засудили до 6 місяців домашнього арешту