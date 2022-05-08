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Зеленський (17428) ОАЕ (136)

Зеленський обговорив зі спадкоємним принцем Абу Дабі напрямки співпраці України та ОАЕ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Зеленський обговорив зі спадкоємним принцем Абу Дабі напрямки співпраці України та ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови зі спадкоємцем принцом Абу-Дабі Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном обговорив питання співпраці України та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також реалізацію спільних проєктів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в твіттері Зеленського

"Провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Абу-Дабі шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Відзначили важливість посилення співпраці між Україною та ОАЕ. Обговорили реалізацію спільних проектів. Запросив Мухаммада бін Заїда відвідати Україну", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну за 2 місяці відвідали майже 30 тис. туристів з арабських країн

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
Оман вже приївся...
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03.12.2021 20:23
+9
Імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
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03.12.2021 20:26
+6
Сподіваюсь,що з принцем буде все ок )))
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03.12.2021 20:22
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Сподіваюсь,що з принцем буде все ок )))
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03.12.2021 20:22 Відповісти
все буде добре..
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03.12.2021 20:23 Відповісти
А з зеленою принцесою???)))
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03.12.2021 20:25 Відповісти
Оман вже приївся...
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03.12.2021 20:23 Відповісти
Свій до свого по своє !!! Вважай що родичи Оманському !!!))))
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03.12.2021 20:24 Відповісти
ділились традицією обрізання та обговорювали шляхи стимулювання ($, o-many? омани?) до цього українців...
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03.12.2021 20:47 Відповісти
Мешать воду в ступе, так это называется.
Такие вопросы, обсуждают с главами государств, с Премьер-министрами, руководителями парламента.
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03.12.2021 20:24 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
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03.12.2021 20:26 Відповісти
Вы действительно думаете, что в ОАЭ все решает парламент?
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03.12.2021 20:40 Відповісти
ОАЭ монархия и будь зеленский Президентом, а не шутом гороховым, он бы общался с монархом.
А не с наследником.
Но это мое мнение.
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03.12.2021 20:47 Відповісти
Халифа после инсульта с 2014 года правит чисто формально.
Мухаммад , по сути , является правителем ОАЭ.
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03.12.2021 20:55 Відповісти
Вы действительно верите в узеленского? Думаю что нет такого в чем бы зеля не обманул.
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03.12.2021 21:19 Відповісти
Я где-то написал, что я в него верю? Если Вы внимательно прочитаете мои посты, я писал исключительно о том, какая ситуация в правительстве ОАЭ на сегодняшний день.
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03.12.2021 21:46 Відповісти
хорошая страна ОАЭ
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03.12.2021 22:10 Відповісти
На любителя, если честно. Сейчас тут отличная погода. Днем 28, ночью 20. Температура в заливе +26. Но это не надолго. Летом будет ад.
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03.12.2021 22:16 Відповісти
ну только лето перекантоваться....Сколько того лета))
Был как-то именно в эти даты... купались, загорали, супер!
А вообще там очень классно! если вы там - вы счастливый человек
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03.12.2021 22:20 Відповісти
Я тут по бизнесу плюс на экспо заскочил. Кстати, у Украины один из лучших павильонов, из тех, что довелось увидеть.
А в мире есть куда более подходящие места, для жизни, чем ОАЭ
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03.12.2021 22:33 Відповісти
более подходящие? например?
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03.12.2021 22:43 Відповісти
Мальта, Сингапур. Та же Канада
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04.12.2021 08:26 Відповісти
Обговорили реалізацію спільних проектів. Запросив Мухаммада бін Заїда відвідати Україну", - написав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3303308\\\\\\\\\\\

а, ок.
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03.12.2021 20:25 Відповісти
Такая хрень нравится Ослу. Он себя считает тоже шейхом Украины. Только вот хрен ты, Бубочка, угадал. Готовься к выносу с ОПы вперед ногами.
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03.12.2021 20:32 Відповісти
Можна головою вперед але у вікно.
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03.12.2021 22:34 Відповісти
А шо..... Оман усе????
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03.12.2021 20:35 Відповісти
Там основний аеродром, а в ОАЕ - підготовка запасного.
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03.12.2021 20:41 Відповісти
Цей Найвеличніший Принц ОманоОбєбнано-Арабський бачу готується до переговорів
Як кажуть "скатертиною доріжка біла"
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03.12.2021 20:36 Відповісти
Невже знову інвестиції "попруть нескінченним потоком"!
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03.12.2021 20:39 Відповісти
Мабудь розповідав про свої досягнення у грі на роялі дітородним органом та запросив на сольний концерт.
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03.12.2021 20:40 Відповісти
Ага... З Оману та Катару нас вже завалили інвестиціями так, що нянь не вистачає! Тепер ще й з ОАЕ інвестиційне цунамі накриє...

Невже найвеличнішого послали лідери всіх країн з провідними економіками, що воно полізло на Аравійський півострів? Так скоро і з Сирією перемовини по економічній співпраці будуть...
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03.12.2021 20:40 Відповісти
ну, теперь крипаки из Рады должны вызубрить новое (и это самое короткое) обращение к их чабану на палочке, лидору ***********: Перший Великий Бенин Прынц Верховный Головнокомандувач Найвэлычниший Вошьдь ибн Папа Учоный В.Ссаныч Зе...
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03.12.2021 20:44 Відповісти
Значить на новій рік буде не тільки буковелі, а й в еміратах відпочивати, де там ті борцуни які за маямі попередника горло рвали?
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03.12.2021 21:00 Відповісти
с Омана уже хлынули инвестиции... или в Оман?
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03.12.2021 21:13 Відповісти
Так шо там з Оманом?
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03.12.2021 21:14 Відповісти
договаривается куда бежать...к овощу в ростов не пустят, в ЕС - отдадут обратно в Украину под суд...только туда остается и в Израиль, на родину...
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03.12.2021 21:16 Відповісти
цiкаво як обговорив: як на прeсконфeрeнцi? принцу психолог нe потрiбeн?
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03.12.2021 21:50 Відповісти
Принц не куя не зрозумів, перекладач дубайський замість перекладу бреду зелі ібн Ріма зачитав пару сур з крану. Принц лишився задоволенний. Іншала!
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03.12.2021 21:55 Відповісти
дунули в две дорожки...
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03.12.2021 21:50 Відповісти
после вчерашних обещаний "небувалого" росту экономики и супер зарплат, Волька решил разыскать Хоттабыча
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03.12.2021 21:58 Відповісти
Уже по телефону бабки переводит?????
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03.12.2021 22:04 Відповісти
про це йдеться в твіттері Зеленського

Это все,что надо знать про информативность этой новости.
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03.12.2021 22:25 Відповісти
Принц щось зрозумів?
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03.12.2021 22:29 Відповісти
Інвестиції з Оману вже "захлинули" в Україну...чекаєм на інвестиції з ОАЕ..😊
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03.12.2021 22:31 Відповісти
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03.12.2021 22:45 Відповісти
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03.12.2021 23:08 Відповісти
С принцем? По рангу тдетишки Зе с ним должны были говорить. Ты ж у нас себямонархом уже считаешь?
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03.12.2021 23:11 Відповісти
Прикидки ПМЖ?, Аклимат в ОАЕ твоим детишкам подходит?
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03.12.2021 23:14 Відповісти
Зради не має, скоро свята, а Гідрант домовлявся про vip-корпоратив)
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04.12.2021 00:32 Відповісти
Про що з ним можна говорити . з нього всі лідери тільки прутся
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04.12.2021 00:33 Відповісти
 
 