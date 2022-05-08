Зеленський обговорив зі спадкоємним принцем Абу Дабі напрямки співпраці України та ОАЕ
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Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови зі спадкоємцем принцом Абу-Дабі Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном обговорив питання співпраці України та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також реалізацію спільних проєктів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в твіттері Зеленського
"Провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Абу-Дабі шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Відзначили важливість посилення співпраці між Україною та ОАЕ. Обговорили реалізацію спільних проектів. Запросив Мухаммада бін Заїда відвідати Україну", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+14 vitaliymkua
показати весь коментар03.12.2021 20:23
+9 Ритта Рыжук
показати весь коментар03.12.2021 20:26
+6 Vitalii Vitalii deca3708
показати весь коментар03.12.2021 20:22
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Будь ласка, зачекайте...
Такие вопросы, обсуждают с главами государств, с Премьер-министрами, руководителями парламента.
А не с наследником.
Но это мое мнение.
Мухаммад , по сути , является правителем ОАЭ.
Был как-то именно в эти даты... купались, загорали, супер!
А вообще там очень классно! если вы там - вы счастливый человек
А в мире есть куда более подходящие места, для жизни, чем ОАЭ
а, ок.
Як кажуть "скатертиною доріжка біла"
Невже найвеличнішого послали лідери всіх країн з провідними економіками, що воно полізло на Аравійський півострів? Так скоро і з Сирією перемовини по економічній співпраці будуть...
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