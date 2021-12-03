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Розвідники, які здійснювали спецоперацію щодо "вагнерівців", візьмуть участь у "Свободі слова Савіка Шустера"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розвідники, які здійснювали спецоперацію щодо

Сьогодні, 3 грудня, в ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" виступлять розвідники, які безпосередньо здійснювали спецоперацію щодо "вагнерівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на YouTube-канал токшоу.

 Гостями студії стануть:

ЮРІЙ СЕМЕНЮК, полковник запасу ЗСУ

РОМАН ЧЕРВІНСЬКИЙ, полковник запасу ЗСУ

Також читайте: Офіс із химерами: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять прямі переговори з РФ, звернення Саакашвілі та атаки на журналістів (оновлено)

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Volodymyr Omelyan

2 хв ·



Дивлюся Свободу Слова Шустера: виступи двох офіцерів українських спецслужб, які успішно провели понад десяток спецоперацій.

А за операції по Цемаху і вагнерівцям - їх звільняють і їм погрожують.

Герої, які закритими указами мали бути нагороджені найвищими державними відзнаками, стати живими легендами в дуже вузькому колі висококласних фахівців, прикладом для наслідування і натхненниками кіношедеврів шпигунських трилерів - змушені вийти з тіні і терпляче привселюдно пояснювати українському народу: хлопці - це зрада, на Банковій російські шпигуни, державу зливають на користь Кремлю.

Замість оплесків справжнім героям - аплодуємо рагулям і аферистам, які захопили найвищі державні посади і набивають кишені, не забуваючи заглядати в очі Кремлю і вилизувати московський чобіт.

Шляк би то все трафив!
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03.12.2021 22:33
+4
Під час війни в очікуванні нападу звільнили видатних українських розвідників, які займались напряму москалями!...
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03.12.2021 21:54
+3
Лишнє підтвердження, що в оточенні Зе діють зрадники московії, якщо не він сам ними керує - жах!
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03.12.2021 21:46
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Лишнє підтвердження, що в оточенні Зе діють зрадники московії, якщо не він сам ними керує - жах!
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03.12.2021 21:46 Відповісти
І Гордно традиційно кине кілька какашок в Порошенка. Без цього йому і хліб не їсться!
Але нехай би хтось спитав у Гордона: "Ви кажете що помилилися у Зеленському? Отже ви час від часу помиляєтеся в людях. То може ви і у Порошенку помилилися?"
Цікаво,що цей іуда відповів би?
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03.12.2021 21:46 Відповісти
Я перестав Гордона поважати після його ''поради'' українцям відмовитись від С. Бандери на догоду полякам
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03.12.2021 21:57 Відповісти
Та по-фіг на Гордона. Зараз навіть він солідарний з розвідниками
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03.12.2021 22:29 Відповісти
Гордон - гнида.. и не чего о нем вообще вспоминать
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03.12.2021 22:38 Відповісти
Під час війни в очікуванні нападу звільнили видатних українських розвідників, які займались напряму москалями!...
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03.12.2021 21:54 Відповісти
Последний раз смотрел Шустера кажись когда он был на НТВ в августе 2001 года в годовщину гибели подлодки Курск...
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03.12.2021 22:03 Відповісти
шустер єто шлюха работающая на хозяина, в даном случае ахмета.
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03.12.2021 22:05 Відповісти
А Мосійчук хто ?
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03.12.2021 23:14 Відповісти
завжди можeш освiжити досвiд
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03.12.2021 22:07 Відповісти
и по футболу он какое-то токшоу шо-то там вел третий тайм
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03.12.2021 22:53 Відповісти
Я би на їхньому місці на канал Рената і на шоу Шустера не ходив. Використають і кинуть у смітник, як кондоми
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03.12.2021 22:26 Відповісти
Да смотрел сейчас их ... смело.. молодцы.. дай бог им везения, другого к сожалению при нашей действительности пожелать не могу... Слава Украине. Героям Слава. Мы все равно победим..держитесь ребята.
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03.12.2021 22:44 Відповісти
Чому тут до*буються до Щустера. На передачі розвідники-герої, зокрема того, хто вивозив 200 км по ворожій території.
І яким би не був Шустер, він надав їм слово, і вони свідчать про тиск, погрози та звільнення
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03.12.2021 22:27 Відповісти
Volodymyr Omelyan

2 хв ·



Дивлюся Свободу Слова Шустера: виступи двох офіцерів українських спецслужб, які успішно провели понад десяток спецоперацій.

А за операції по Цемаху і вагнерівцям - їх звільняють і їм погрожують.

Герої, які закритими указами мали бути нагороджені найвищими державними відзнаками, стати живими легендами в дуже вузькому колі висококласних фахівців, прикладом для наслідування і натхненниками кіношедеврів шпигунських трилерів - змушені вийти з тіні і терпляче привселюдно пояснювати українському народу: хлопці - це зрада, на Банковій російські шпигуни, державу зливають на користь Кремлю.

Замість оплесків справжнім героям - аплодуємо рагулям і аферистам, які захопили найвищі державні посади і набивають кишені, не забуваючи заглядати в очі Кремлю і вилизувати московський чобіт.

Шляк би то все трафив!
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03.12.2021 22:33 Відповісти
савик шустер точно работает на росийскую имперску разведку - будет задавать разведчикам вопросы интересующие Кремль. а не идиоты - разведчики ? а ?
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03.12.2021 22:35 Відповісти
Москалі вже давно мають ці ''отвєти'' крім нас-українців.
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03.12.2021 22:39 Відповісти
Те, що зробили зелені, прокацапські підери з нашими спецслужбами, вийти на екрани телевізорів - правильний крок, для збереження цих людей.
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03.12.2021 23:24 Відповісти
Поважаю розвідників, але треба триматись українською в своїй країні-Україні завжди!
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03.12.2021 22:40 Відповісти
Скоро нам потребуется еще один Бабий Яр, но огромный!!!!
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03.12.2021 22:40 Відповісти

Повне оточення скрізь люті вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники, продажні слуги кремля "ЗЕбіли"- капітулянти які своєю зрадою, знищенням розвідників ВСУ. Вони точно ********* Українську державу !
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03.12.2021 23:42 Відповісти
Разведчики. В телевизоре.
В интересное время живем.
Скоро спецоперации напрямую стримить будут?
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04.12.2021 03:42 Відповісти
афуеть ,
разведчики Украины
уже участвуют в ШОУ
продажного пса,
которому кидает кость в будку
хозяин бамбаса...
вопрос: разве это разведчики и были ли они ими???
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04.12.2021 08:45 Відповісти
 
 