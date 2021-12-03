Розвідники, які здійснювали спецоперацію щодо "вагнерівців", візьмуть участь у "Свободі слова Савіка Шустера"

Сьогодні, 3 грудня, в ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" виступлять розвідники, які безпосередньо здійснювали спецоперацію щодо "вагнерівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на YouTube-канал токшоу.

Гостями студії стануть:

ЮРІЙ СЕМЕНЮК, полковник запасу ЗСУ

РОМАН ЧЕРВІНСЬКИЙ, полковник запасу ЗСУ

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