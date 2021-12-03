Посол України Мельник закликав майбутнього канцлера Німеччини "зробити наджорстке попередження" Путіну

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав майбутнього канцлера Німеччини Олафа Шольца відразу після свого обрання "зробити наджорстке попередження" Росії і її президенту Володимиру Путіну і "дуже чітко продемонструвати усю серйозність наслідків у разі нової воєнної інтервенції в Україну".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як повідомляє українське посольство, Мельник заявив в інтерв’ю газеті Bild.

Як пише видання, в українському уряді вважають необхідним, щоб Берлін оприлюднив "потужний каталог серйозних каральних заходів" і "світлофорних санкцій", який має бути переданий Путіну не пізніше ніж 8 грудня, тобто одразу ж після обрання Олафа Шольца канцлером.

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За словами Мельника, ці нові санкційні заходи мають, насамперед, включати:

видворення Росії з усіх міжнародних інституцій та її повний остракізм;

тотальне ембарго на весь стратегічний імпорт російського газу, нафти, вугілля, а також іншої сировини;

повну заборону на німецькі інвестиції у Росії;

замороження російських державних активів за кордоном, включаючи банківські рахунки;

відключення РФ від міжнародної платіжної системи (SWIFT).

На переконання посла, "лише така дуже наглядна погроза з боку нової німецької влади змусить Путіна отямитися і вчасно запобігти новій масштабній війні у самому центрі Європи".

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