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Посол України Мельник закликав майбутнього канцлера Німеччини "зробити наджорстке попередження" Путіну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Посол України Мельник закликав майбутнього канцлера Німеччини

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав майбутнього канцлера Німеччини Олафа Шольца відразу після свого обрання "зробити наджорстке попередження" Росії і її президенту Володимиру Путіну і "дуже чітко продемонструвати усю серйозність наслідків у разі нової воєнної інтервенції в Україну".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як повідомляє українське посольство, Мельник заявив в інтерв’ю газеті Bild.

Як пише видання, в українському уряді вважають необхідним, щоб Берлін оприлюднив "потужний каталог серйозних каральних заходів" і "світлофорних санкцій", який має бути переданий Путіну не пізніше ніж 8 грудня, тобто одразу ж після обрання Олафа Шольца канцлером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий уряд Німеччини має дати сигнал Кремлю, що в разі вторгнення в Україну на нього чекатиме справжній апокаліпсис, Армагеддон, - посол Мельник

За словами Мельника, ці нові санкційні заходи мають, насамперед, включати:

видворення Росії з усіх міжнародних інституцій та її повний остракізм;

тотальне ембарго на весь стратегічний імпорт російського газу, нафти, вугілля, а також іншої сировини;

повну заборону на німецькі інвестиції у Росії;

замороження російських державних активів за кордоном, включаючи банківські рахунки;

відключення РФ від міжнародної платіжної системи (SWIFT).

На переконання посла, "лише така дуже наглядна погроза з боку нової німецької влади змусить Путіна отямитися і вчасно запобігти новій масштабній війні у самому центрі Європи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про новий уряд Німеччини: Працюватимемо над усуненням загроз від "Північного потоку – 2"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Мельник краасавчик! все время жестко Украину отстаивает. Наш человек! респект!
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03.12.2021 22:22
+5
Мельник - дуже крутий і правильний УКРАЇНСЬКИЙ дипломат. Удачі йому (і нам)...
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03.12.2021 22:37
+3
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03.12.2021 22:08
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03.12.2021 22:08 Відповісти
"світлофорних санкцій"
==

Час прошёл, а всё горит зелёный...
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03.12.2021 22:18 Відповісти
Мельник краасавчик! все время жестко Украину отстаивает. Наш человек! респект!
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03.12.2021 22:22 Відповісти
Наджорстоке попередження ,це круче за всеосяжне занепокоєння ???)))
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03.12.2021 22:25 Відповісти
правильно! в сев корею их!
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03.12.2021 22:26 Відповісти
Мельник - дуже крутий і правильний УКРАЇНСЬКИЙ дипломат. Удачі йому (і нам)...
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03.12.2021 22:37 Відповісти
І шоб ще й пальчиком отак строго "ну-ну-ну''.
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03.12.2021 22:41 Відповісти
Германия, наши дни Сегрегация в 2021 году. Одна сторона для вакцинированных, а другая - для невакцинированных

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03.12.2021 22:53 Відповісти
За словами Мельника, ці нові санкційні заходи мають, насамперед, включати:тотальне ембарго на весь стратегічний імпорт російського газу, нафти, вугілля, а також іншої сировини; / Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а вы продаёте или покупаете? /Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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03.12.2021 22:59 Відповісти
"зробити наджорстке попередження" это вхождение твердого предмета в виде трубы в газовое отверстие германии ???!!!
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03.12.2021 23:22 Відповісти
Керівництву фріців,ФРАНЦОзів,мадярів, та мало не половині УЄ довіри нема.
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03.12.2021 23:31 Відповісти
все это мелочь. зеленые фольксдойчи придут и порядок с русней наведут. загонят х удмуртов взад на мордовские болота.
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03.12.2021 23:47 Відповісти
ну тут как посмотреть. Русские минимум 2 раза в Берлине были, а немцы в Москве ни разу.
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04.12.2021 07:39 Відповісти
Войну Гитлеру мавзолейное быдло просрало в 1945 году...вояка блин...такой башой а веришь в Мавзолейные сказки...
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04.12.2021 07:55 Відповісти
немцев полно в масквабаде. можно воевать автоматом, а можно воевать промышленными товарами. много в Берлине вазов? победуны фантазеры
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04.12.2021 10:21 Відповісти
Немцы подумают-подумают, посчитают финансовые потери и отключат саму Украину. Зачем им этот головняк?
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04.12.2021 01:04 Відповісти
немцы хотели сделать сверх жестокое предупреждение, но подумали хер Путлер может рождественский бонус зажать и решили не гневить маленького Хера!
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04.12.2021 07:27 Відповісти
И транзит, транзит на 10-15 лет
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04.12.2021 07:37 Відповісти
И вообще где логика. Требовать жестких санкций и одновременно требовать транзит газа и еще жаловаться на блокировку поставок угля. От агрессора ничего нельзя принимать
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04.12.2021 07:45 Відповісти
...
° *****-на...!...
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04.12.2021 07:47 Відповісти
Плакало ваше быбло Мавзолейные...после апирации Путлера по повышению цены на газ...вы стали НИКЕМ...а новый глава МИД Германии Анналена Бербок и ее партия вас сожрут не подавившись..
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04.12.2021 07:54 Відповісти
 
 