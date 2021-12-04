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Росія підготувалась до вторгнення і інтенсивних бойових дій в Україні, – CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Росія підготувалась до вторгнення і інтенсивних бойових дій в Україні, – CNN

Американська телекомпанія CNN повідомила із посиланням на джерела в розвідці, що російські війська, які стоять поруч із кордоном України, готові до вторгнення та ведення інтенсивних бойових дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Співрозмовники журналістів розповіли, що Росія готова до "швидкого та негайного" вторгнення, і про це свідчить, зокрема, підготовка медичних підрозділів та достатній запас пального для забезпечення військової техніки під час "затяжного конфлікту". Ідеться про період від 7–10 днів до місяця.

CNN зазначає, що західні політики готові підтримати Україну, але не хочуть брати участі у прямому воєнному конфлікті з Росією, і це в Москві розуміють, сказав високопосадовець західної розвідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ" статтю Олександра Турчинова: Війна і влада. Чи почнеться анонсована на січень війна з Росією?

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+49
а у нас бараны выбрали говнокомандувача
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03.12.2021 23:13
+43
Ну, в перегной, так в перегной
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03.12.2021 23:12
+38
94 тысяч шансов ноль у РФ! Какое то идет запугивание. Сегодня у Украины 250 тысяч военнослужащих и еще тысячи и тысячи резервистов очень много,; около 300 тысяч с боевым опытом на передовой.
Ну разве что в случае массированных бомбардировок ВВС или применения тактического ядерного оружия, у Украины нет другого выхода, как всем подняться и перейти на территорию врага РФ устроить на их территории войну и возрвать всех ихние Аэс, военные склады и устраивать другие диверсии. В Рашке 1млн. с хвостиком военнослужащих. Из низ на наступление заточено 340 000 человек. Некомплект в войсках 20%. Так что больше чем 340 000 к нам не придет. Положим всех. И чем глубже они зайдут тем фатальнее для них это будет. При наступлении на подготовленные позиции планируемые потери 5 к 1. Вспомните как ***** Пу засекретило данные о "потерях в мирное время" после "феерической победы в Донецком аэропорту" который они "брали" 242 дня. Это дольше чем длилась Сталинградская битва. И легли там "витязи", псковские десантники, еще какие то "элитные" долбодятлы, а местных дебилов, "казачков" и чеченцев Кадиркина вообще никто не считал. Только военнослужащих РФ по данным кацапского "совета матерей" легло 14,6. Зайти, высадить десант, прорваться на танках и что дальше? Они в танках жить будут? Жрать, срать, спать, мыться? Полягут все будут уничтожены. И мы будем днем и убивать ночью. и отстреливать вышедших посцать на травку..
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04.12.2021 02:28
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Ні, таких достатньо не знайдеться. Не ті умови та обставини. Ніхто на Київ йти не буде. Коротко термінова операція на 3-2 тижня. Сухопутний коридор в Крим це максимум максимальний. Працювати буде авіація, ракетно-артилерійські підрозділи. Багато танків та БМП. Всі поставлені завдання повинні бути виконані за декілька днів. Далі лише зачистка. Інакше російська армія забуксує і зупиниться. Перші невдачі і втрати і росбліцкриг накриється.
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04.12.2021 09:11 Відповісти
Ну, куда нам девать столько русских пленньІх?
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04.12.2021 10:08 Відповісти
Ніколи. РККА була в рази потужніша.
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04.12.2021 09:01 Відповісти
ну как сказать. имхо больше инициатива + идеология + немцы работали (+ еврейский вопрос?) а так то конечно если б те ничего не делали с 33го года то и сейчас бы строем ходили.
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04.12.2021 14:43 Відповісти
они это уже 7 лет говорят
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04.12.2021 00:13 Відповісти
Вэлкам, чирваки штуть мардву, кушамц бажамц.
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04.12.2021 00:14 Відповісти
С 1 февраля 2022 года в московии вступает в силу национальный стандарт срочного захоронения трупов в военное и мирное время. https://4s-info.ru/2021/11/18/v-rossii-vpervye-utverzhdyon-gost-po-massovym-zahoroneniyam/
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04.12.2021 00:26 Відповісти
Гатовяцца Так хтош их харанить будет, када мардве жрать будет нечива.
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04.12.2021 00:33 Відповісти
А что страшнее для Украины , если будет Майдан против Зеленского и этим воспользуется Путин , или если Путин нападет , а Зеленский с Ермаком поднесут ему Украину на блюдечке?
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04.12.2021 00:54 Відповісти
Какой Майдан, дружище? 1го декабря сколько, 100 человек вышло? Забудь о Майдане, все в Украине будет хорошо. Не расшатывай лодку
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04.12.2021 13:13 Відповісти
Так, 5 млрд. доларів більше ніхто на це не дасть.
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05.12.2021 16:32 Відповісти
Україна підготувалась до вторгнення та інтенсивних бойових дій на расії,- CNN
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04.12.2021 01:11 Відповісти
Вот же твари, мышебратья
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04.12.2021 01:12 Відповісти
В случае полномасштатной войны с Украиной...в средней перспективе РФ проиграет...а проигрышь для РФ, это территориальный распад на республики...в кремлёвской норе это понимают
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04.12.2021 01:34 Відповісти
94 тысяч шансов ноль у РФ! Какое то идет запугивание. Сегодня у Украины 250 тысяч военнослужащих и еще тысячи и тысячи резервистов очень много,; около 300 тысяч с боевым опытом на передовой.
Ну разве что в случае массированных бомбардировок ВВС или применения тактического ядерного оружия, у Украины нет другого выхода, как всем подняться и перейти на территорию врага РФ устроить на их территории войну и возрвать всех ихние Аэс, военные склады и устраивать другие диверсии. В Рашке 1млн. с хвостиком военнослужащих. Из низ на наступление заточено 340 000 человек. Некомплект в войсках 20%. Так что больше чем 340 000 к нам не придет. Положим всех. И чем глубже они зайдут тем фатальнее для них это будет. При наступлении на подготовленные позиции планируемые потери 5 к 1. Вспомните как ***** Пу засекретило данные о "потерях в мирное время" после "феерической победы в Донецком аэропорту" который они "брали" 242 дня. Это дольше чем длилась Сталинградская битва. И легли там "витязи", псковские десантники, еще какие то "элитные" долбодятлы, а местных дебилов, "казачков" и чеченцев Кадиркина вообще никто не считал. Только военнослужащих РФ по данным кацапского "совета матерей" легло 14,6. Зайти, высадить десант, прорваться на танках и что дальше? Они в танках жить будут? Жрать, срать, спать, мыться? Полягут все будут уничтожены. И мы будем днем и убивать ночью. и отстреливать вышедших посцать на травку..
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04.12.2021 02:28 Відповісти
Свинособак досихпор ********, как мордой тыкаю их в мемориал погибшим в 2014-2015 легендарным псковским десантникам. Нечем крыть просто. Начинают пукать, стучать ножками.. ироды. Когда гробы поедут сотнями или тысячами, наверное только матери смогут снести эту ***** с трона
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04.12.2021 05:05 Відповісти
Тим не менше навіть при 1:5 при їх чисельності 150 тис це 30 тисяч наших загиблих воїнів. І, оскільки бої будуть на наших територіях то не мене втрат серед цивільних. А знаючи як кацапи обожнюють обстрілювати мирне населення то дійде до тих самих 150 тисяч.
І якщо кацапи своїх не рахують - бо розхідники, то ми своїх навіть дуже.
І це дуже великі втрати.
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04.12.2021 10:23 Відповісти
В этот раз никто аэропорты не будет брать 242 дня, все будет расхерачено авиацией и ракетами. Надеюсь, за шесть лет и миллиардных поступлений военного налога - создали надежную ПВО( в чем я сильно сомневаюсь).
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04.12.2021 11:18 Відповісти
Це все може і вірно. Але РФ-ія не буде наступати так, як в попередню війну. Тоді дійсно будуть великі втрати. Буде задіяна тактична ядерна зброя (її скоріше всьго застосують проти військ та невеликих міст, щоб створити паніку) та ракетні війська. Після того, коли більша частина наших військ буде знищена підуть їх сухопутні сили. А що ви думаєте зробить Захід. Вірно. Стурбується.
Такий сценарій цілко реальний з 2-х причин.
1) Росія зараз не може дозволити собі великих втрат а навіть 170 тисяч військ мало, якщо війну вести конвенційними методами.
2) Росія ніколи не погодиться на існування України. Існування України = смерть Росії.
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04.12.2021 11:35 Відповісти
...И мы будем днем и убивать ночью. и отстреливать вышедших посцать на травку..++++++
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04.12.2021 11:37 Відповісти
В Україні верхушка спрацює на таваріща Путєна в перші години навали. Самий небезпечний чинрник. Оце і соблазняє плюгавого недофюрера.
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04.12.2021 13:47 Відповісти
Вот только росия умеет концентрировать войска в нужно время и в нужном месте и не считаясь с потерями реализует задуманное.Дебальцево как пример.Убитых похоронили и забыли,а город теперь их.
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04.12.2021 22:02 Відповісти
Совершенно верно !

***** просто в агонии - пустился в тяжкие - запугивание ! Открыто выложил крапленные карты ! А на самом деле - так же СССР действовало на границе с Западной Европы против ФРГ - запугивая ее танковыми армадами - несколько десятилетий ! Но так и не напав ! - развалившись !
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05.12.2021 10:19 Відповісти
Ставай в позу зю...швабра готова.
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04.12.2021 05:49 Відповісти
***** желает поболтать с американским дедушкой маразматиком, в прошлый раз таким "макаром" добился больших уступок, надеется, что в этот раз проканает, или создают видимый фон для обоснования капитуляции и сдачи интересов для наркомана с кротом андрюшей!
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04.12.2021 05:58 Відповісти
На днях ждем второго ребенка, я просто не представляю, что делать если начнется пусть даже иммитация большой войны. Идиоты и предатели в ОП и ВР провалят оборону это почти неизбежно, Народ же будет неистово сопротивляться и чем это закончится абсолютно неизвестно, возможно приходом Хунты в Украине и развалом РФ.
В 14м году чувствовалось что Украина боится, но собирается с силами, а сейчас шапкозакидательские настроения и власть то ли импотенская то ли вообще вертится на кацапской кабаке. Из за
за идиотов выбравших циничного Фигляра жизнь миллионов людей под угрозой. Бросить семью в такой ситуации без всяких рессурсов и пойти погибнуть в очередеом искусственом котле, сотвореным жирными агентами ФСб в украинских погонах, это самый легкий путь. Хрен его знает что делать, хочетя кого то убить не знаю кого больше ввродка Зе с его
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04.12.2021 06:03 Відповісти
В 6 утра сложно врать самому себе, получился крик отчаяния, сорри. В любом случае великие слова Шевченко: "Боритесь та поборете " никто не отменял. Но шапкозакидательским настроениям не место сейчас на патриотическом форуме. На самом деле все кто болел Майданом будут сопротивляться при любых раскладах , но есть много страхов, связанных с украинской элитой. Если по-настоящему запахнет жаренным они все сбегут, нам придется самим выгребать на народной энергии.
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04.12.2021 06:34 Відповісти
Не вибачайся, ми всі про це думаємо. Будєт как попало (як кажуть москалі). Дітей на захід, своє тіло на схід.
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04.12.2021 18:36 Відповісти
Не переживайте . Идет психологическая атака . Если бы кацапы собирались нападать то уже бы напали . Торгуются с трусливым западом . Воевать не хочет никто .
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05.12.2021 03:09 Відповісти
Я тоже вторую жду. Только если начнётся замес, попробую их перепрятать подальше от Киева, а сам в военкомат.
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04.12.2021 08:57 Відповісти
Аналогично.
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04.12.2021 09:17 Відповісти
Те же мысли
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04.12.2021 09:21 Відповісти
Краще Зе.
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04.12.2021 14:02 Відповісти
*Речь идет о периоде от 7-10 дней до месяца.*

От авторов: Захватим Грозный за 24 часа
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04.12.2021 06:35 Відповісти
как же втореаться без повода?
наверное кокнут ху-ло и скажут что это мы его сделали ,
как Вильгельма фон Мирбаха в своё время
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04.12.2021 06:42 Відповісти
РАБссиянское быдло стало незалежным 12 июня 1990 года...,беглый итог за 30 лет этих мудаков...

1)1992-97гг.война с Таджикистаном длившаяся 5 лет

2)Две войны 1994-2001 г.г, с Ичкерией...

3)2008 год война с Грузией...

4)2014 год и по сегодня война с Украиной

5)2015 год война в Сирии...

Крысы Мавзолейные....а с чего вы взяли что Украина вам по зубам,даже с учетом 2013-14 года,когда армии Януковича кличка ХАМ по факту в Украине не было...,а Новороссия Путлера за 7 лет полный обсерон...вояки сраные...
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04.12.2021 07:18 Відповісти
За Шмарклю голосовал?
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04.12.2021 08:19 Відповісти
Война с Украиной и ОУН-УПА по факту длившаяся с 23 августа 1939 года и по лето 1962 года говорит о том что быдло Мавзолейное не умеет воевать...стадо Шариковых...сейчас не март 2014 года...

Вчера из Литвы прилетел очередной военно-транспортный самолет США в Киев...что там... никто не знает...,а может их было несколько...после скандала Блинкэн-Лавров в Стокгольме...,глава Пентагона Ллойд Остин мужик очень злой...
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04.12.2021 07:30 Відповісти
...и пусть попробуют стрелять! ©️
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04.12.2021 07:55 Відповісти
**********...
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04.12.2021 08:43 Відповісти
Наші знову будуть заперечувати на весь світ - та яка агресія ?! путін не такий !!!
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04.12.2021 08:53 Відповісти
Токо не надо про народный спротыв! Я не верю, что постоянные завседатаи киевских ресторанов ринуться в воннкоматы за винтовкой потом на вокзал на поезд Киев-Круты.
Все эти массажисты, сомелье, барристеры, фотографы, официанты, политики заглядывающие в глаза будут спокойно брать зарплату и российскими рублями - они уже не колхозники, и знают, шо их можно поменять в любом банке...
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04.12.2021 08:54 Відповісти
В точку. Большинство людей будет сидеть тихо дома и ждать чем все закончится. Часть будет мародерствовать. Часть попытается сбежать в Польшу и тд. И только крошечная часть будет брать оружие.
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04.12.2021 08:59 Відповісти
У кого брать? В военкомате раздавать не будут, а просто запишут желающих его получить и возьмут телефончик. И нет никаких гарантий, что эти телефончики будут тут же проданы ФСБ.
Вот помародерствовать - это самое то. В терминалах Борисполя...
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04.12.2021 09:08 Відповісти
Больше половины призывников с западной Украины свалят в Европу или Рашу. Они только орут про патриотизм, а как на Донбасс ехать - их нет.
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10.12.2021 15:32 Відповісти
Гражданские не умеют и боятся воевать. То что в школе проходили - теория. Даже автомат стреляет громко и страшно. Воевать должны военные, а гражданские работать - война крайне затратна. Современное оружие, которое нам обещают Европа и Сша, стоит безумных денег, и хорошо если дадут безвозмездно. Если удастся уничтожить ПВО наступающей Рассии, то их авиацию и скопления войск будет гораздо легче уничтожать. Штаты обещают разведданные со спутников и самолетов, а бить по координатам несравнимо легче и проще.
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10.12.2021 15:41 Відповісти
1. Все военные родились сначала гражданскими.
2. Пример обеспеченной и бухающей молодежи разложит любую армию и не соберешь согласных умереть за 1000 долларов.
3. Только ВСЕОБЩАЯ воинская обязанность и автомат дома в сейфе. И никаких госдолжностей не прошедшим срочную воинскую службу.
Иначе получаем разрозненное идеологически и социально общество, где одни презирают других.
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10.12.2021 16:16 Відповісти
главное - вовремя изолировать верхОвного говнокомандувача, можно, как умственно неполноценного, нестабильного наркошу..
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04.12.2021 08:58 Відповісти
його вже дЄрьмак ізолював
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04.12.2021 12:43 Відповісти
Мэра Львова Садового изолируй. Полезнее будет.
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10.12.2021 15:42 Відповісти
Маючи серйозну загрозу з боку рашиськоі росіі ,олігархи і далі грабують Украіну і через корупційні суди виводять мільярди. А тим чсасом горе президент в доповіді розповідав про небаченні успіхи під його керіваництвом і майже нічого не сказав про безпеку краіни.
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04.12.2021 09:02 Відповісти
Цікаво, як 100 тис свинособак збираються контролювати наприклад Харків, з населенням 1.4 млн? Таке можливе лише за підтримки місцевих. Потрібно розуміти, що місцева вата несе не меншу загрозу ніж 100 тис орків на кордоні. Може досить намагатися ватникам поясняти що добре, а що погано, а починати їх люто ******* ногами?
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04.12.2021 09:53 Відповісти
Ты прав на 100%
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04.12.2021 13:11 Відповісти
На 100000.
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04.12.2021 14:06 Відповісти
Ты серьёзно?

В Харькове свинособак на танках будут цветами встречать.

Большая часть населения или открытые или латентные сепары.
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04.12.2021 14:44 Відповісти
За всех харьковчан не говори, нам тут как на донбассе такое не нужно, их будут встречать свинцовой пулей в лоб.
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05.12.2021 02:52 Відповісти
Ооо, круто. Будешь танки ногами ******?
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10.12.2021 15:44 Відповісти
А в цей час національна поліція грабує громадян
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04.12.2021 09:54 Відповісти
тобто для снн ЩОДЕННІ обстріли протягом останніх СЕМИ РОКІВ це ще не інтенсивні бойові дії?? це так... прогулянка біля озера?
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04.12.2021 10:17 Відповісти
Де ж ми всю цю ватну гидоту ховати будемо?
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04.12.2021 10:23 Відповісти
НАТО будет воевать потому что США и ЕС желает разгрома армии РФ. Украина в таком случае играет роль мышеловки. Жаль пострадают мирные жители как всегда.
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04.12.2021 10:38 Відповісти
Бабушке своей это расскажешь.
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04.12.2021 12:04 Відповісти
Штаты оружие и технику нам дадут, инструкторов. Воевать не будут.
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10.12.2021 15:46 Відповісти
Європа не хоче воювати? А прийдеться! В усякому разі сусідам України точно!
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04.12.2021 10:47 Відповісти
Складывается впечатление, что американцы просто уже уговаривают московию начать наступление
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04.12.2021 11:02 Відповісти
Ви неусвідомлено намалювали реальну і конкретну ситуацію ... розвалу рф. Як колись срср - втягнули у крупний затяжний конфлікт (в Афганістані) виснажили і розвалили. Печально, що Україні (через тупість і продажність керівництва) тут доведеться зіграти гірку ролю сиру у мишоловці. Але в подальшому лише цим шляхом будуть повернені утрачені і споковічно українські території.
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04.12.2021 12:18 Відповісти
Байдет - далеко не Рейган. У него нет для этого яиц.
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04.12.2021 14:11 Відповісти
Для оккупации Чехословакии (то есть занять и контролировать территорию) вводился контингент более полумиллиона человек, сотни единиц бронетехники.
Какое широкомасштабное наступление? Зачем?
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04.12.2021 11:06 Відповісти
какие полмиллиона, что вы несете?
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04.12.2021 14:10 Відповісти
Сумно як же сумно
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04.12.2021 11:48 Відповісти
Дебильная родня толкущихся возле украинской границы "ванек", надеется,что со смертью "ваньки" кредиты аннулируются? Зря.))
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04.12.2021 12:03 Відповісти
Потрібне массове мінування в тому числі забороненими мінами, потрібно не на когось надіятися, а зробити швидкий прохід великої кількості наземних військ неможливим.
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04.12.2021 13:47 Відповісти
все складывается, вероятно, будет вторжение наподобие Чехословацкого, только более кровопролитное. слово за политиками
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04.12.2021 14:02 Відповісти
Российское пропагандистское издание Лайф, сегодня -
Подготовка к войне: Как Донбасс, Россия и Белоруссия готовятся к отражению нападения ВСУ
Украина почти завершила подготовку к штурму Донбасса. Россия готова выслать на защиту Донбасса до 40 тысяч личного состава и взять господство в небе. 3 декабря, 23:40

125 тысяч украинских военнослужащих расположено рядом с границей донбасских республик. Приданной им техники, боеприпасов и ГСМ должно хватить на несколько недель упорных боёв. Однако в командовании ВСУ зреет план блицкрига. Части украинской армии должны будут в течение суток выйти на границу с Россией.

В случае ухудшения военной обстановки в Донбассе власти Донецкой Народной Республики могут обратиться за помощью к Белоруссии и России, заявил руководитель ДНР Денис Пушилин.

- Безусловно, мы сделаем всё возможное и предпримем все шаги с нашей стороны. Мы, конечно же, рассчитываем на себя, - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

С большой долей вероятности можно предположить, что документы, которые позволят Российской Федерации провести операцию по защите Донбасса, будут подготовлены заранее. Аналогичная ситуация была в 2014 году, когда Государственная дума и Совет Федерации наделили президента России полномочиями на осуществление военной операции, вспоминает военный эксперт Алексей Леонков.

- Украинская сторона рассчитывает на блицкриг, то есть сделать один бросок и достичь российской границы в течение суток. А после этого методично перемалывать народную армию Донбасса вместе с мирными жителями. Чтобы Россия вмешалась, нужно время. Поэтому, я думаю, процедура разрешения будет проведена заранее и ею воспользуются в нужный момент. Мне кажется, что если такое и произойдёт, то наш ответ будет асимметричным. Мы не введём сухопутные войска, но используем по сирийскому образцу воздушную компоненту. Пока два донбасских корпуса будут бить врага на земле, авиация и ПВО России установят тотальное превосходство в воздухе, уничтожая украинских карателей так же, как выковыривали бандитов в САР, - заявил военный эксперт.

В данной ситуации мы имеем все средства, которые позволят нам обеспечить безопасность данного региона. Об этом, кстати, красноречиво свидетельствуют проведённые нами учения. Но есть важный момент: все наши шаги в этом направлении - на то, чтобы не допустить возникновения военного конфликта. Учитывая, что Украина готова решать проблему только силовым путём, мы ей демонстрируем, что там наши люди с нашими паспортами и просто так их в обиду не дадим!

Дмитрий Литовкин

Военный эксперт

<p>В данной ситуации мы имеем все средства, которые позволят нам обеспечить безопасность данного региона. Об этом, кстати, красноречиво свидетельствуют проведённые нами учения. Но есть важный момент: все наши шаги в этом направлении - на то, чтобы не допустить возникновения военного конфликта. Учитывая, что Украина готова решать проблему только силовым путём, мы ей демонстрируем, что там наши люди с нашими паспортами и просто так их в обиду не дадим!</p>
Отметим, что силовой сценарий, рассматриваемый в Киеве, может привести в том числе и к тому, что ЛНР и ДНР Москва признает независимыми. Такое мнение высказали представители трёх крупнейших фракций в Государственной думе.

- Мы будем максимально помогать жителям Донбасса при активной агрессии. Там находится сегодня около 700 тысяч граждан России. К концу года их может быть уже около миллиона. Миллион граждан России. Представьте себе любого руководителя государства любой страны мира, чтобы он бросил миллион своих граждан? Да вы просто не найдёте. И мы, естественно, своих граждан, которые проживают на территориях Донбасса, бросать не собираемся, - сказал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат от "Единой России" Виктор Водолацкий.

Как полагает публицист Борис Рожин, кроме очевидных поставок оружия, боеприпасов и прочей военной техники, в случае стремительного натиска украинских войск Россия может провести военную кампанию против ВСУ, которая будет напоминать Операцию по принуждению к миру 2008 года в Грузии.

- Если говорить более конкретно, то из числа тех войск, которые развёрнуты на границе народных республик, вполне можно выделить около 15 БТГ (батальонных тактических групп), это около 30-40 тысяч личного состава, с приданной техникой. При условии, что в этом объединении будет несколько сотен бронированных колёсных машин, около сотни танков различных модификаций, в том числе новейшие Т-90, а также артиллерия, авиация, системы РСЗО, ударные возможности будут самые сокрушительные. В конце концов Южный военный округ - один из самых оснащённых в современной Российской армии, там очень большой набор номенклатуры, который может быть использован против карателей, - отметил эксперт.
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04.12.2021 14:09 Відповісти
Украину пдры не захватят, но экономику поломать могут сильно.
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04.12.2021 14:30 Відповісти
Антону Погребняку. Вот вы сами и ответили - война начнется именно с "массированных бомбардировок ВВС или применения тактического ядерного оружия". Точнее - с "применения тактического ядерного оружия". По указанным вами причинам.
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04.12.2021 15:07 Відповісти
это сказки, Рашка не применет ядерное оружие, потому что этот ядерная радиация пойдет же и на росийскую территорию, на города, деревни, все будет зараженно. Так это блеф, и пугалка.
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05.12.2021 02:55 Відповісти
В некоторых украинских областях патриотизм хреноватый. Хитрые селяне убегают за бугор, воевать за Родину не хотят - им власть не нравится )).
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....в Генштабе сообщали, что больше всего случаев уклонения от мобилизации зафиксировано в Закарпатской области. Так, на совещании в Администрации Президента, посвященном проблемам мобилизации, О. Бойко отметил, что в ходе нынешнего этапа мобилизации зафиксированы случаи, когда военнообязанные целыми селами выезжают за границу, чтобы избежать призыва на военную службу, в частности выезжают на территорию РФ. «Население Тернопольской области с целью уклонения от мобилизации массово увольняется с работы. Военнообязанные также массово выезжают за границу», - отметил представитель Генштаба. В частности, он привел пример, что из одного из поселков два автобуса местного населения выехали в Российскую Федерацию. «Есть доклад председателя поселка Косовского района, согласно которому местное население наняло два автобуса и выехало на них в Российскую Федерацию. На границе военнообязанные заплатили за ее пересечение», - отметил начальник мобилизационного управления. Он отметил также, что в Тернопольской области продолжается массовый побег мужского населения за границу. «Как бы это ни было парадоксально, но люди убегают в Российскую Федерацию», - сказал О. Бойко.
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10.12.2021 15:12 Відповісти
Бей рашиста-му.дака
Морда просит кулака.
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10.12.2021 20:34 Відповісти
А Мальчишам-Плохишам за сведения о дислокации частей и соединений, складов и прочих объектов инфраструктуры ВСУ обильно и всласть морды вареньем мазать будут?
Подонки ждут...
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10.12.2021 22:53 Відповісти
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