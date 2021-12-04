Росія підготувалась до вторгнення і інтенсивних бойових дій в Україні, – CNN

Американська телекомпанія CNN повідомила із посиланням на джерела в розвідці, що російські війська, які стоять поруч із кордоном України, готові до вторгнення та ведення інтенсивних бойових дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Співрозмовники журналістів розповіли, що Росія готова до "швидкого та негайного" вторгнення, і про це свідчить, зокрема, підготовка медичних підрозділів та достатній запас пального для забезпечення військової техніки під час "затяжного конфлікту". Ідеться про період від 7–10 днів до місяця.

CNN зазначає, що західні політики готові підтримати Україну, але не хочуть брати участі у прямому воєнному конфлікті з Росією, і це в Москві розуміють, сказав високопосадовець західної розвідки.

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