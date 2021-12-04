Росія підготувалась до вторгнення і інтенсивних бойових дій в Україні, – CNN
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Американська телекомпанія CNN повідомила із посиланням на джерела в розвідці, що російські війська, які стоять поруч із кордоном України, готові до вторгнення та ведення інтенсивних бойових дій.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
Співрозмовники журналістів розповіли, що Росія готова до "швидкого та негайного" вторгнення, і про це свідчить, зокрема, підготовка медичних підрозділів та достатній запас пального для забезпечення військової техніки під час "затяжного конфлікту". Ідеться про період від 7–10 днів до місяця.
CNN зазначає, що західні політики готові підтримати Україну, але не хочуть брати участі у прямому воєнному конфлікті з Росією, і це в Москві розуміють, сказав високопосадовець західної розвідки.
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(+ еврейский вопрос?)а так то конечно если б те ничего не делали с 33го года то и сейчас бы строем ходили.
Ну разве что в случае массированных бомбардировок ВВС или применения тактического ядерного оружия, у Украины нет другого выхода, как всем подняться и перейти на территорию врага РФ устроить на их территории войну и возрвать всех ихние Аэс, военные склады и устраивать другие диверсии. В Рашке 1млн. с хвостиком военнослужащих. Из низ на наступление заточено 340 000 человек. Некомплект в войсках 20%. Так что больше чем 340 000 к нам не придет. Положим всех. И чем глубже они зайдут тем фатальнее для них это будет. При наступлении на подготовленные позиции планируемые потери 5 к 1. Вспомните как ***** Пу засекретило данные о "потерях в мирное время" после "феерической победы в Донецком аэропорту" который они "брали" 242 дня. Это дольше чем длилась Сталинградская битва. И легли там "витязи", псковские десантники, еще какие то "элитные" долбодятлы, а местных дебилов, "казачков" и чеченцев Кадиркина вообще никто не считал. Только военнослужащих РФ по данным кацапского "совета матерей" легло 14,6. Зайти, высадить десант, прорваться на танках и что дальше? Они в танках жить будут? Жрать, срать, спать, мыться? Полягут все будут уничтожены. И мы будем днем и убивать ночью. и отстреливать вышедших посцать на травку..
І якщо кацапи своїх не рахують - бо розхідники, то ми своїх навіть дуже.
І це дуже великі втрати.
Такий сценарій цілко реальний з 2-х причин.
1) Росія зараз не може дозволити собі великих втрат а навіть 170 тисяч військ мало, якщо війну вести конвенційними методами.
2) Росія ніколи не погодиться на існування України. Існування України = смерть Росії.
***** просто в агонии - пустился в тяжкие - запугивание ! Открыто выложил крапленные карты ! А на самом деле - так же СССР действовало на границе с Западной Европы против ФРГ - запугивая ее танковыми армадами - несколько десятилетий ! Но так и не напав ! - развалившись !
В 14м году чувствовалось что Украина боится, но собирается с силами, а сейчас шапкозакидательские настроения и власть то ли импотенская то ли вообще вертится на кацапской кабаке. Из за
за идиотов выбравших циничного Фигляра жизнь миллионов людей под угрозой. Бросить семью в такой ситуации без всяких рессурсов и пойти погибнуть в очередеом искусственом котле, сотвореным жирными агентами ФСб в украинских погонах, это самый легкий путь. Хрен его знает что делать, хочетя кого то убить не знаю кого больше ввродка Зе с его
От авторов: Захватим Грозный за 24 часа
наверное кокнут ху-ло и скажут что это мы его сделали ,
как Вильгельма фон Мирбаха в своё время
1)1992-97гг.война с Таджикистаном длившаяся 5 лет
2)Две войны 1994-2001 г.г, с Ичкерией...
3)2008 год война с Грузией...
4)2014 год и по сегодня война с Украиной
5)2015 год война в Сирии...
Крысы Мавзолейные....а с чего вы взяли что Украина вам по зубам,даже с учетом 2013-14 года,когда армии Януковича кличка ХАМ по факту в Украине не было...,а Новороссия Путлера за 7 лет полный обсерон...вояки сраные...
Вчера из Литвы прилетел очередной военно-транспортный самолет США в Киев...что там... никто не знает...,а может их было несколько...после скандала Блинкэн-Лавров в Стокгольме...,глава Пентагона Ллойд Остин мужик очень злой...
Все эти массажисты, сомелье, барристеры, фотографы, официанты, политики заглядывающие в глаза будут спокойно брать зарплату и российскими рублями - они уже не колхозники, и знают, шо их можно поменять в любом банке...
Вот помародерствовать - это самое то. В терминалах Борисполя...
2. Пример обеспеченной и бухающей молодежи разложит любую армию и не соберешь согласных умереть за 1000 долларов.
3. Только ВСЕОБЩАЯ воинская обязанность и автомат дома в сейфе. И никаких госдолжностей не прошедшим срочную воинскую службу.
Иначе получаем разрозненное идеологически и социально общество, где одни презирают других.
В Харькове свинособак на танках будут цветами встречать.
Большая часть населения или открытые или латентные сепары.
Какое широкомасштабное наступление? Зачем?
Подготовка к войне: Как Донбасс, Россия и Белоруссия готовятся к отражению нападения ВСУ
Украина почти завершила подготовку к штурму Донбасса. Россия готова выслать на защиту Донбасса до 40 тысяч личного состава и взять господство в небе. 3 декабря, 23:40
125 тысяч украинских военнослужащих расположено рядом с границей донбасских республик. Приданной им техники, боеприпасов и ГСМ должно хватить на несколько недель упорных боёв. Однако в командовании ВСУ зреет план блицкрига. Части украинской армии должны будут в течение суток выйти на границу с Россией.
В случае ухудшения военной обстановки в Донбассе власти Донецкой Народной Республики могут обратиться за помощью к Белоруссии и России, заявил руководитель ДНР Денис Пушилин.
- Безусловно, мы сделаем всё возможное и предпримем все шаги с нашей стороны. Мы, конечно же, рассчитываем на себя, - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
С большой долей вероятности можно предположить, что документы, которые позволят Российской Федерации провести операцию по защите Донбасса, будут подготовлены заранее. Аналогичная ситуация была в 2014 году, когда Государственная дума и Совет Федерации наделили президента России полномочиями на осуществление военной операции, вспоминает военный эксперт Алексей Леонков.
- Украинская сторона рассчитывает на блицкриг, то есть сделать один бросок и достичь российской границы в течение суток. А после этого методично перемалывать народную армию Донбасса вместе с мирными жителями. Чтобы Россия вмешалась, нужно время. Поэтому, я думаю, процедура разрешения будет проведена заранее и ею воспользуются в нужный момент. Мне кажется, что если такое и произойдёт, то наш ответ будет асимметричным. Мы не введём сухопутные войска, но используем по сирийскому образцу воздушную компоненту. Пока два донбасских корпуса будут бить врага на земле, авиация и ПВО России установят тотальное превосходство в воздухе, уничтожая украинских карателей так же, как выковыривали бандитов в САР, - заявил военный эксперт.
В данной ситуации мы имеем все средства, которые позволят нам обеспечить безопасность данного региона. Об этом, кстати, красноречиво свидетельствуют проведённые нами учения. Но есть важный момент: все наши шаги в этом направлении - на то, чтобы не допустить возникновения военного конфликта. Учитывая, что Украина готова решать проблему только силовым путём, мы ей демонстрируем, что там наши люди с нашими паспортами и просто так их в обиду не дадим!
Дмитрий Литовкин
Военный эксперт
<p>В данной ситуации мы имеем все средства, которые позволят нам обеспечить безопасность данного региона. Об этом, кстати, красноречиво свидетельствуют проведённые нами учения. Но есть важный момент: все наши шаги в этом направлении - на то, чтобы не допустить возникновения военного конфликта. Учитывая, что Украина готова решать проблему только силовым путём, мы ей демонстрируем, что там наши люди с нашими паспортами и просто так их в обиду не дадим!</p>
Отметим, что силовой сценарий, рассматриваемый в Киеве, может привести в том числе и к тому, что ЛНР и ДНР Москва признает независимыми. Такое мнение высказали представители трёх крупнейших фракций в Государственной думе.
- Мы будем максимально помогать жителям Донбасса при активной агрессии. Там находится сегодня около 700 тысяч граждан России. К концу года их может быть уже около миллиона. Миллион граждан России. Представьте себе любого руководителя государства любой страны мира, чтобы он бросил миллион своих граждан? Да вы просто не найдёте. И мы, естественно, своих граждан, которые проживают на территориях Донбасса, бросать не собираемся, - сказал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат от "Единой России" Виктор Водолацкий.
Как полагает публицист Борис Рожин, кроме очевидных поставок оружия, боеприпасов и прочей военной техники, в случае стремительного натиска украинских войск Россия может провести военную кампанию против ВСУ, которая будет напоминать Операцию по принуждению к миру 2008 года в Грузии.
- Если говорить более конкретно, то из числа тех войск, которые развёрнуты на границе народных республик, вполне можно выделить около 15 БТГ (батальонных тактических групп), это около 30-40 тысяч личного состава, с приданной техникой. При условии, что в этом объединении будет несколько сотен бронированных колёсных машин, около сотни танков различных модификаций, в том числе новейшие Т-90, а также артиллерия, авиация, системы РСЗО, ударные возможности будут самые сокрушительные. В конце концов Южный военный округ - один из самых оснащённых в современной Российской армии, там очень большой набор номенклатуры, который может быть использован против карателей, - отметил эксперт.
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....в Генштабе сообщали, что больше всего случаев уклонения от мобилизации зафиксировано в Закарпатской области. Так, на совещании в Администрации Президента, посвященном проблемам мобилизации, О. Бойко отметил, что в ходе нынешнего этапа мобилизации зафиксированы случаи, когда военнообязанные целыми селами выезжают за границу, чтобы избежать призыва на военную службу, в частности выезжают на территорию РФ. «Население Тернопольской области с целью уклонения от мобилизации массово увольняется с работы. Военнообязанные также массово выезжают за границу», - отметил представитель Генштаба. В частности, он привел пример, что из одного из поселков два автобуса местного населения выехали в Российскую Федерацию. «Есть доклад председателя поселка Косовского района, согласно которому местное население наняло два автобуса и выехало на них в Российскую Федерацию. На границе военнообязанные заплатили за ее пересечение», - отметил начальник мобилизационного управления. Он отметил также, что в Тернопольской области продолжается массовый побег мужского населения за границу. «Как бы это ни было парадоксально, но люди убегают в Российскую Федерацию», - сказал О. Бойко.
Морда просит кулака.
Подонки ждут...