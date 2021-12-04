Майже 2 тисячі користувачів опинилися без світла через обстріл російських найманців на Луганщині
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Російські терористи 3 грудня обстріляли залізничну станцію Кіндрашівка і село Малинове в Луганській області. В результаті вогневого удару селища залишилися без світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на компанію "Луганське енергетичне об'єднання".
"Знову "благодарочка" контрольованої частини Луганської області від неконтрольованої", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що 3 грудня бойовики обстріляли вантажно-пасажирську станцію Кіндрашівка і село Малинове. В результаті пошкоджено повітряні лінії електропередач.
"Близько 2 тисяч абонентів залишилися без електрики", - уточнили в компанії.
Пошкодження енергетики відновлюватимуть завтра, 4 грудня.
Місцеві жителі в соцмережах повідомляють, що вдруге за тиждень обстрілу піддалася Станиця Луганська. Вогонь вівся з боку Червоного Яру.
"П'ять років там було тихо", - написала одна з місцевих мешканок.
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За ***** голосував?
От і пішов за парєбрік!
Щось я раніше вас тут не бачила,Просто Артем. Чи раніше ви були донькою офіцера у якої не все так однозначно?