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Майже 2 тисячі користувачів опинилися без світла через обстріл російських найманців на Луганщині

Новини Цензор.НЕТ Події

Майже 2 тисячі користувачів опинилися без світла через обстріл російських найманців на Луганщині

Російські терористи 3 грудня обстріляли залізничну станцію Кіндрашівка і село Малинове в Луганській області. В результаті вогневого удару селища залишилися без світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на компанію "Луганське енергетичне об'єднання".

"Знову "благодарочка" контрольованої частини Луганської області від неконтрольованої", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 3 грудня бойовики обстріляли вантажно-пасажирську станцію Кіндрашівка і село Малинове. В результаті пошкоджено повітряні лінії електропередач.

"Близько 2 тисяч абонентів залишилися без електрики", - уточнили в компанії.

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Пошкодження енергетики відновлюватимуть завтра, 4 грудня.

Місцеві жителі в соцмережах повідомляють, що вдруге за тиждень обстрілу піддалася Станиця Луганська. Вогонь вівся з боку Червоного Яру.

"П'ять років там було тихо", - написала одна з місцевих мешканок.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+1
а они за свет вообще платят?
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04.12.2021 00:09
+1
Пусть освещает им дома ,глаза нелоха ,который перестал стрелять
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04.12.2021 06:27
+1
Я сам зі Станиці Луганської. Я нікого не кликав,а втратив молодого батька і дідуся. Сміятися з невинних людей,які ні в чому не винуваті,це може принести в Ваш дім дуже велике горе. Подумайте,перед тим,як писати подібне.
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04.12.2021 07:13
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а они за свет вообще платят?
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04.12.2021 00:09 Відповісти
Да платят, причём тариф дороже чем в том же Днепре или Запорожье. Хочешь кукарекать - съезди туда на неделю хотя бы. Пообщайся с местными, с нашими парнями что там стоят, во время обстрела посиди в подвале часов восемь (а лучше и маму свою возьми, в станице много пенсионеров которые живут в дерьмовых условиях, пусть тоже вкусит как это старости лет такой стресс переносить) можетперестанешь после этого фигню нести.
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04.12.2021 07:53 Відповісти
Виктор, спасибо Вам!
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04.12.2021 07:58 Відповісти
От вони - два бота обормота. Просто Артем та Viktor Prace прийшли пожалітися на своє життя та звинуватити інших у своєму лоховстві.
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04.12.2021 11:47 Відповісти
Жаль что нельзя лишать таких как ты права голоса, эх.. а так бы выбирали нормальных людей во власть, а не жалких клоунов, Регине мудрено тупой только за тупого голосует.
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04.12.2021 13:17 Відповісти
Пашпорта з двоголовою куркою вже отримав?
За ***** голосував?
От і пішов за парєбрік!
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04.12.2021 15:41 Відповісти
Пропоную зустрітися в Києві. Покажу Вам свій паспорт та декілька цікавих фотографій. Чекаю відповіді.
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04.12.2021 18:25 Відповісти
Ой! Неужели они пропустили концерт одного (да, да, знаю - Верховного Главнокомандующего) актёра?
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04.12.2021 01:01 Відповісти
Я сам зі Станиці Луганської. Я нікого не кликав,а втратив молодого батька і дідуся. Сміятися з невинних людей,які ні в чому не винуваті,це може принести в Ваш дім дуже велике горе. Подумайте,перед тим,як писати подібне.
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04.12.2021 07:13 Відповісти
Ви звідти вже принесли у наш дім велике горе.

Щось я раніше вас тут не бачила,Просто Артем. Чи раніше ви були донькою офіцера у якої не все так однозначно?
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04.12.2021 11:43 Відповісти
Пусть освещает им дома ,глаза нелоха ,который перестал стрелять
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04.12.2021 06:27 Відповісти
Я искренне желаю Вам, чтобы война принесла Вам столько же горя как и мне. Нет, не больше, этого не нужно, достаточно столько же, а я буду Вам рассказывать что это все Ваша вина и Вы это заслужили. Хоть даже если у Вас дома тоже будут лежать награды от министерства обороны и Президента Украины за вклад в защиту территориальной целостности. Я буду Вас считать не тем кем Вы являетесь, а буду под одну гребенку со всякими алкашами и бомжами ровнять.
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04.12.2021 08:01 Відповісти
От ти і попалило хатки. Горя бажати будеш своїм дітям та родичам.
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04.12.2021 11:50 Відповісти
Меня радует что таких больных как ты в Украине меньшинство.
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04.12.2021 13:19 Відповісти
Зато таких хворих як ти на расєї большинство, тому ви і просили, щоб ху#ло вам ввело.
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04.12.2021 15:45 Відповісти
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04.12.2021 08:05 Відповісти
И не слова про ответную реакцию . У нас 73-х разовый "главнокомандующий" предатель или терпило?
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04.12.2021 08:17 Відповісти
 
 