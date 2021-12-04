Майже 2 тисячі користувачів опинилися без світла через обстріл російських найманців на Луганщині

Російські терористи 3 грудня обстріляли залізничну станцію Кіндрашівка і село Малинове в Луганській області. В результаті вогневого удару селища залишилися без світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на компанію "Луганське енергетичне об'єднання".

"Знову "благодарочка" контрольованої частини Луганської області від неконтрольованої", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 3 грудня бойовики обстріляли вантажно-пасажирську станцію Кіндрашівка і село Малинове. В результаті пошкоджено повітряні лінії електропередач.

"Близько 2 тисяч абонентів залишилися без електрики", - уточнили в компанії.

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Пошкодження енергетики відновлюватимуть завтра, 4 грудня.

Місцеві жителі в соцмережах повідомляють, що вдруге за тиждень обстрілу піддалася Станиця Луганська. Вогонь вівся з боку Червоного Яру.

"П'ять років там було тихо", - написала одна з місцевих мешканок.

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