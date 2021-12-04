УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11092 відвідувача онлайн
Новини Політика України
30 468 209
Ахметов (789) шоу_Шустера (309) Шустер (359)

Шустер про Ахметова на своєму дні народження: "Прилетіла людина, привітала. Ось і все. Який державний переворот?"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шустер про Ахметова на своєму дні народження:

Телеведучий Савік Шустер запевняє, що під час святкування його дня нардження у Вільнюсі, де був присутній олігарх Рінат Ахметов, не обговорювали жодних політічних питань.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прилетила людина, привітала. Ось і все. Який державний переворот? Взагалі, хто говорив про політику? Я зі своїми дітьми обговорюватиму це чи як? Чи з ким – з литовськими парламентаріями? Чи з Дмитром Гордоном, чи з ким я це обговорюватиму?", - сказав Шустер.

Сюжет "Української правди" про участь Ахметова у святкуванні дня народження Шустер назвав "чистою маніпуляцією".

"Звісно, ми звернулися вже до поліції України. Звичайно, зараз я звернувся до парламентарів Литви, щоб все ж таки з'ясувати, хто вів цю зйомку (кадрів зі святкування. - Ред.). Вона незаконна і реально ставить під загрозу безпеку самої Литви.

Дивіться: Ахметов міг використати день народження Шустера для пошуку майбутнього кандидата в президенти, - ЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, 22 листопада колишній голова МВС Арсен Аваков опублікував фотографію, на якій він, а також Шустер, Гордон та Комаровський позують, озброївшись сокирами та лицарськими мечами. "Так-так, це саме те, що ви подумали", - підписав він фото. Геолокацією знімку було вказано Тракайський замок у Литві.

1 грудня видання "Українська правда" випустила сюжет-розслідування про святування для народження Шустера у Вільнюсі, на якому також міг бути присутнім олігарх Рінат Ахметов. За версією видання, Ахметов міг використати свято для пошуку майбутнього кандидата в президенти.

3 грудня Комаровський підтвердив, що Ахметов дійсно був на святкуванні. "Він прийшов на день народження і зник після цього. І все", - сказав Комаровський.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
жаль что ко мне ахметов не прилетал на День рождения жду!
показати весь коментар
04.12.2021 00:18
+19
показати весь коментар
04.12.2021 08:51
+18
Савка, сколько стоит даже не день, даже не час, а минута "человека-Ахметова" ?

а он пилял к тебе через Париж, поздравить, с днюхой....
показати весь коментар
04.12.2021 00:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
шо ахмет . шо калломойский --- два сапога пара --- и тот и тот двадцать пять лет доют бюджет УКРАИНЫ и не надо сказок кто из них патриот . а кто коллаборант --- надо он ..патриот.. а вдруг чего он сразу будет весь в жопу за ..русский мир.. дружбу и жвачку и нихуя личного и патриотичного --- просто бизнес . яхты . замки во франции . бобло в банках швейцарии . недвижимость в сша и вы себе как представляете этих ..украинцев.. с миллиардами долларов --- когда ахмет роздает пакеты с продпайками . это для него просто копейки . для лохов он благодетель . а кто он для УКРАИНЫ .
показати весь коментар
04.12.2021 16:12 Відповісти
требую огласить ******* и обицянки
показати весь коментар
04.12.2021 17:47 Відповісти
шо накинулись на чувака. ну прилетел ну поздравил. у нас тут ща все летают, поздравляют, на аваковских, французских. подумаешь ..
показати весь коментар
04.12.2021 18:42 Відповісти
Скромность украшает человека
показати весь коментар
04.12.2021 19:10 Відповісти
"Телеведучий Савік Шустер запевняє, що під час святкування його дня нардження у Вільнюсі, де був присутній олігарх Рінат Ахметов, не обговорювали жодних політічних питань." - а шо ані абгаварівалі? Споґілі пга каган с ахмєтавим ілі пга пґавіла кошґута з сабакавім?
показати весь коментар
04.12.2021 21:16 Відповісти
Це він ахмєтова назвав людиною?!
показати весь коментар
04.12.2021 21:34 Відповісти
Естонія більш цікава для таких заходів. Але вона більш чиста від пришельців. Кинули кості на Литву. Забули, що не тільки вони заробляють
показати весь коментар
05.12.2021 02:42 Відповісти
Точно, прилетела ЛЮДИНА, дала чемодан баксов, чтобы я и дальше Украину с ГОВНОМ мешал и улетела. Делов, то...
показати весь коментар
05.12.2021 05:05 Відповісти
то что савик шустрый начал ..мочить.. зелю в своем шоу даже безуглая понимает . а вот зачем ахмет шустрому это приказал выяснится . и ждать недолго . у вовика в голове уже пунш начался . и даже верховный ермак не знает шо с этим делать
показати весь коментар
05.12.2021 07:28 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 