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Російська прокуратура просить збільшити строк покарання для історика Дмитрієва, який досліджував місця поховань жертв сталінських репресій

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російська прокуратура просить збільшити строк покарання для історика Дмитрієва, який досліджував місця поховань жертв сталінських репресій

Представник державного обвинувачення у Петрозаводському міському суді в російському регіоні Карелія попросив збільшити термін позбавлення волі для голови карельського відділення товариства "Меморіал" Юрія Дмитрієва до 15 років колонії суворого режиму.

 Про це повідомив адвокат Роман Масальов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода. 

"(Представник прокуратури) попросив додати два роки до наявного терміну 13 років і остаточно призначити 15 років позбавлення волі", – сказав Масальов.

Читайте на Цензор.НЕТ  - Російському досліднику сталінських злочинів Дмитрієву змінили вирок і відправили його до в'язниці на 13 років

22 липня Петрозаводський міський суд визнав Дмитрієва винним у сексуальному насильстві над названою дочкою і засудив до 3,5 років колонії з урахуванням пом'якшувальних обставин. Суд виправдав історика за звинуваченням у виготовленні дитячої порнографії та зберіганні деталей зброї. Дмитрієв не визнає провини. Його судили двічі.

Справа Юрія Дмитрієва. Глава Карельського відділення "Меморіалу" відомий як упорядник і видавець книг пам'яті жертв політичних репресій 1930-1940-х років у Карелії і матеріалів з історії будівництва "Біломорканалу". Він знайшов місця масових поховань жертв сталінських репресій в урочищі Сандармох та Червоний бір.

У грудні 2016 року Юрій Дмитрієв був заарештований за анонімним доносом і звинувачений у виготовленні дитячої порнографії. 5 квітня 2018 року Петрозаводський міський суд повністю виправдав Дмитрієва за цією статтею, визнавши за ним право на реабілітацію і компесацію завданої шкоди. При цьому суд визнав Дмитрієва винним у зберіганні деталей гладкоствольної рушниці і засудив до 2,5 років позбавлення волі, але врахував термін, який той відбув у СІЗО. Прокуратура тоді вимагала для лідера Карельського відділення "Меморіалу" дев'ять років колонії суворого режиму.

Однак 14 червня того ж року Верховний суд Карелії за підсумками розгляду апеляцій та подань прокуратури скасував вирок і направив кримінальну справу на новий розгляд. Вже 27 червня 2018 Дмитрієва затримали за підозрою в сексуальному насильстві над прийомною дочкою. Наступного дня його заарештували.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+34
"Дитяча порнографія" не спрацювала... "Зберігання деталей зброї" - курка від гладкоствольної рушниці не спрацювало... Якщо не спрацює ще й "згвалтування дочки", то піде в тюрму за пособнічєство барону Врангелю.
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04.12.2021 01:22
+21
На рассєі ще граються у "суд та закон" ..... шоу для внутрішнього споживання.
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04.12.2021 02:25
+15
Дети и внуки сталинский палачей и вертухаев изо всех сил пытаются спрятать преступления своего проклятого рода. Дайте им волю, страна покроется не только памятниками Сталину, но и появятся новые Сандармохи, Катыни и Куропаты.
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04.12.2021 08:42
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Волки позорные!
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04.12.2021 01:11 Відповісти
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04.12.2021 01:22 Відповісти
"Дитяча порнографія" не спрацювала... "Зберігання деталей зброї" - курка від гладкоствольної рушниці не спрацювало... Якщо не спрацює ще й "згвалтування дочки", то піде в тюрму за пособнічєство барону Врангелю.
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04.12.2021 01:22 Відповісти
показали бы фото приемной дочери думаю наступил бы вечный импотентный период... ради 1000 рубликов **** написала донос отблагодарила что ее не убили в интернате...а вырастили в семье дали образование...
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04.12.2021 10:26 Відповісти
Путинские шавки пишут, что донос. На самом деле путин и его шобла хотят закопать поглубже расследования Дмитриева. Ведь каждый год в Карелию приезжает очень много родственников расстрелянных кровавым режимом сталина
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04.12.2021 15:29 Відповісти
"згвалтування" як раз спрацювало, дали 13! Але прокурору це замало...
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04.12.2021 11:20 Відповісти
На рассєі ще граються у "суд та закон" ..... шоу для внутрішнього споживання.
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04.12.2021 02:25 Відповісти
більше трешу, лишньохромосомние - це бавить...
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04.12.2021 03:38 Відповісти
Це ******** приклад про "незаангажовану наукову історію росії" та сталінські путлеровські репресії.
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04.12.2021 03:39 Відповісти
Если б я фотал, свою голую дочь, жена меня бы зарезала и сожгла тело. Я думаю у большинства было бы также.
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04.12.2021 06:56 Відповісти
Дед-педобир. А так человек хороший.)
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04.12.2021 06:54 Відповісти
В паРаші за правду вбивають!
Там треба тільки брехать і славить Царя, Леніна, Сталіна і Капутіна!
Росія імперія Зла, Брехні і Великої Крові!
Російські смерди все витримають мовчки!
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04.12.2021 07:12 Відповісти
В паРаші за правду вбивають? Звичайно! В Миколаєві 3 роки тому вбили історика Шитюка, а в травні цього року вбили історика Щукіна! Обидва займались розслідуваннями злочинів Голокосту на території Миколаївської області. Але їх вбили! Вбили в нашій рідній неньці Україні...
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04.12.2021 07:31 Відповісти
А параллели не пробовали провести, и там ,и тут историки занимались расследованием преступлений сталинского режима.Совпадение?
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04.12.2021 07:39 Відповісти
Лохокост? Звідки новий наратив?
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04.12.2021 09:06 Відповісти
Дедуська, параллели и меридианы проводи с чем угодно и как угодно! Хоть на глобусе Земли! Я об убийстве двух историков, занимавшихся расследованием одной и той же темы в Николаевской области! Что, историки - уже смертельно опасная профессия в Украине? Выходит так! А вы занимайтесь ковырянием в российском гамне, оно легче станет! Может быть!
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04.12.2021 08:47 Відповісти
В Николаеве историка убил собутыльник . При чем тут твоя реплика - "опасная профессия в Украине?". Фильтруй базар и не пиши ерунду. Еесли ты защищаешь то, что творится в России сейчас, то ты такой же живодер, как и все сторонники Сталина. Мечтаешь о величии России, а в чем это ваше величие -убивать невинных?
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04.12.2021 10:18 Відповісти
Мечтаю лишь о том, что бы таких как ты, суперпатриотов обоссаных было поменьше на украинских сайтах! Ты там третьим был что -ли? Или убивают только снайперы, нанятые за большие деньги? Или у нас историков, через одного мочат "собутыльники"? Немолодых , тихих людей занимающихся наукой, а не пьянками. Но такому кацу, как ты, только пьянки и снятся! В 2013, 14 годах от нашествия российских чумных было не протолпиться на любом украинском сайте, а теперь ультрасуперпатриотизм украинский импортного происхождения их захлестнул! Главное - разделять и властвовать. Уж, кацы это имеют делать по различным причинам!
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04.12.2021 12:34 Відповісти
Так Николаев город русских маряков. Общаюсь с некоторыми по работе, так ощущение что там Ростовская область. И Украину они ненавидят.
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04.12.2021 11:03 Відповісти
Там не так все було. Дмитриєв удочерив дівчинку з валами розвитку (хребет) на межі інвалідності. Раз на кілька місяців, спец. мед. комісія на рф має перевіряти умови, в яких проживає всиновлена дитина і проводити стан її здоров'я на предмет можливого погіршення. Аби довести, що стан дитини не погіршується, Лмитрієв регулярно фотографував спину названої дочки. Звісно, оголену спину. Щоб можна було визначити динаміку хвороби
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04.12.2021 09:05 Відповісти
Замордують людину за Сандармох.
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04.12.2021 08:37 Відповісти
Дети и внуки сталинский палачей и вертухаев изо всех сил пытаются спрятать преступления своего проклятого рода. Дайте им волю, страна покроется не только памятниками Сталину, но и появятся новые Сандармохи, Катыни и Куропаты.
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04.12.2021 08:42 Відповісти
Потому кремлёвский Фюрер ещё на 50 лет решил закрыть деяния ссср в годы Второй мировой войны и не открывать документы.
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04.12.2021 10:36 Відповісти
кати та їхні ******** так просто не кидають владу.
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04.12.2021 22:22 Відповісти
Полностью фальсифицированное позорное дело против расследователей преступлений сталинизма.
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04.12.2021 09:16 Відповісти
Влада Росіі приховує злочини проти людянсті, вчинені в роки правління комуністичного режиму і цим самим показує, що вона є правонаступницею цього режиму. Ніщо в Росіі нее змінилось за сотні років іі існування , це потворне державоутворення, що представляє загрозу всьому світу. Проблема полягає в самому населенні Росіі , яке знаходитьс в стані озлоблення, напівдикунства і безпробудного пияцтва величезноі маси росіян.
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04.12.2021 10:11 Відповісти
В интернете гуляет ретрокино,,Заключенные" 1936 года про строительство Беломорканала.Жизнь зэков показана, как на курорте.Банальный сралинский лубок.Посты современных лохов под ним -воссторженные.
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04.12.2021 10:24 Відповісти
И главный "буревестник" революции Алешка Пешков в упор не увидел преступлений Сталина. а если и увидел, то засунул свой "пролетарский" язык глубоко в анус
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04.12.2021 10:44 Відповісти
Горький "любив Росію і СРСР "на відстані" (як це роблять і зараз колишні "граждане Советскава Саюза") Він любив на Капрі - в Італії , а вони - у США, Ізраїлі і країнах Європи!
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04.12.2021 11:39 Відповісти
Ишь чего удамалЮ правду раскапывать. Пусть еще спасибо скажет, что не убили. Пока что не убили
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04.12.2021 10:38 Відповісти
расіся - нє фашистская страна!
ана харошая!
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04.12.2021 10:39 Відповісти
Этава мала. Расея - вяликая, дермакратичная и передовая амперия.
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04.12.2021 10:46 Відповісти
слагєн!
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04.12.2021 10:58 Відповісти
Рассея как была ОРДОЙ, так и осталась. И никакие они нам не братья и не сестры и не адиннарот.
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04.12.2021 11:06 Відповісти
Предполагается ли торжественное переоткрытие ГУЛАГа ?
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04.12.2021 11:41 Відповісти
Карелия, край который Совок оккупировал в Финляндии. а Финляндия язык в дупе и молчит...
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04.12.2021 11:48 Відповісти
за секрет гладкоствольного ружжя! 73 процентные! Задумайтеся.
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04.12.2021 18:50 Відповісти
А 10 років без права листування (розстріл) слабо?????Що для кремлівської мафії умертвини 10 млн. своїх громадян-ніщо (таке вже було після 1917 р.).....ГУЛАГи вже набудували знову.....Німеччина відпочиває зі своїми концтаборами-готуйтесь,росіянці!!!Зараз самоізолюються і конвеєр смерті запрацює....
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05.12.2021 06:29 Відповісти
 
 