За добу війська РФ на Донбасі шість разів порушили режим тиші, поранено українського військового

Минулої доби російські найманці на Донбасі 6 разів порушили режим тиші, український військовослужбовець отримав поранення. З початку цієї доби порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Минулої доби, 3 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння… Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний", – йдеться у ранковому зведенні.

В інформації наголошується, що на вогонь противника українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

"Станом на 7.00, 4 грудня, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

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