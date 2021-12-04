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За добу війська РФ на Донбасі шість разів порушили режим тиші, поранено українського військового

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За добу війська РФ на Донбасі шість разів порушили режим тиші, поранено українського військового

Минулої доби російські найманці на Донбасі 6 разів порушили режим тиші, український військовослужбовець отримав поранення. З початку цієї доби порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Минулої доби, 3 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння… Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний", – йдеться у ранковому зведенні.

В інформації наголошується, що на вогонь противника українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

"Станом на 7.00, 4 грудня, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+7
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04.12.2021 11:15
+5
6 разів? - то не порушення...
змінилося з квітня 19го тока два:
1. нема відповіді тварям
2. хлопці не розуміють першоґо пункта...
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04.12.2021 08:50
+3
Вот такая она ЗЕленая тишина - каждый день обстрелы.
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04.12.2021 08:48
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Не тищі, а "тищі!
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04.12.2021 08:24 Відповісти
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04.12.2021 08:47 Відповісти
Вот такая она ЗЕленая тишина - каждый день обстрелы.
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04.12.2021 08:48 Відповісти
Стреляли, и получали такую ответку, шо выли волком.

А теперь только наши огребают каждый день, пока вы, суки зеленые, под мамкиными юбками прячетесь.
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04.12.2021 10:35 Відповісти
6 разів? - то не порушення...
змінилося з квітня 19го тока два:
1. нема відповіді тварям
2. хлопці не розуміють першоґо пункта...
показати весь коментар
04.12.2021 08:50 Відповісти
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04.12.2021 11:15 Відповісти
 
 