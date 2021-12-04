В Україні за добу від COVID-19 померли 436 осіб, зафіксовано 13 206 нових випадків зараження, 22 765 осіб одужали
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні станом на ранок суботи, 4 грудня, зафіксовано 13 206 нових випадків захворювання COVID-19, одужало 22 765 людей, 436 померло.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
"За добу, 03 грудня, в Україні: зафіксовано 13 206 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 196, медпрацівників – 200); 216 129 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 75 557 людей, повністю імунізовані – 140 572 людини. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 764 особи; летальних випадків – 436; одужало – 22 765 осіб", - сказано в повідомленні.
Днем раніше, 3 грудня, зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 2 грудня за добу виявили 13 531 новий випадок захворювання на СOVID-19, 1 грудня за добу виявили 11 960 нових випадків захворювання СOVID-19, 30 листопада 10 554 нові випадки захворювання СOVID-19, 29 листопада - 5 804 нові випадки інфікування, 28 листопада - 7 483 нові випадки, 27 листопада - 14 200 нових випадків, 26 листопада - 15 936 нових випадків, 25 листопада - 16 943 нові випадки, 24 листопада повідомлялося про 14 325 нових випадків захворювання на СOVID-19.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 490 855 осіб; одужало – 3 041 385 осіб; летальних наслідків – 88 002.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 осіб, з них отримали першу дозу – 13 685 625 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 11 690 062 особи. Загалом проведено 25 375 687 щеплень.
Будь ласка, зачекайте...
Ану ж розкажіть.
Мені аж цікаво, хто вписав у статистику померлих від ковіду батьків мого однокласника.
Може поясниш ?
є розлога статистика по регіонах..
Львівщина:
Загалом в стаціонарах перебуває 447 пацієнтів: 425 з них має Covid-19,
52 - у реанімації,
24 людини підключено до апаратів ШВЛ.(*менше половини)
За останню добу до медзакладів поступило 43 особи, (з них вакцинованих - 10), виписано - 46, померло - 11. З них:
- у ЛШМД поступив 19 хворих (з них вакцинованих - 3), виписано - 25, померло - 5.
- А сколько переболели и не заметили - такое не зафиксировано ? -
Тупизм антивакса зашкаливает. Они не заметили и их "не зафиксиравали".
Как и кто их должен фиксировать ежли они сами не заметили.... 3.14дес факен логика....
Как можно учитывать в статистику тех - кто сами даже не знали что они переболели!? И кто и каким образом тх должен вносить!?
Алллееее!!! ВАТА-ВАТА - Прием!!!
А вообще Илон Маск сдал 4 теста в одной больнице в один день и у одной медсестры и было два позитивных и два негативных. Он сказал, что какой то фейк все это. Дело было весной 2020 го. (в гугле найти не проблема).
Он прошел диагностику и попал в статистику при лабораторном тестировании. Не знал но проверился и попал в статистику. В ЛАБОРАТОРИИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДАЮТ В СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СБОРА ДАННЫХ.
А оппонент дибил писал именно о том что носители переболели и не заметили и ИХ НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ И НЕ ЗАФИКСИРОВАЛ.
ТО КТО ДОЛЖЕН ВЕСТИ ТАКУЮ СТАТИСТИКУ!?
У ВАС сходка на Премию Дарвина в номинации "Тупой и еще тупее"???
Перечитайте первый пост от Соlt, и потом уже от его "адвоката" 4uxpux
Вы все что ли через слово читать умеете!? Целое предложение в голове не укладывается!?
Речь шла не о выявленных легких случаях заражения ковидом, и лечении дома после диагностики, А О НЕ ВЫЯВЛЕННЫХ, о случаях когда носитель САМ НЕ ЗАМЕТИЛ ЧТО ОН БОЛЕЕТ!!!
Кто и когда его был должен внести в статистику!?! Ты придурок или просто тупой!?
Общее количество заболевших
Количество госпитализированных
Летальность
Куда по вашему ( в какую статистику) попадают лечащиеся на дому с диагностированным Ковидом!?!
ИСЧО ТУПЕЕ ничего не мог написать антивакс!?!
А в какую статистику должны попадать те - у кого не диагностирован Ковид - если это ковид, и если они переболели и не заметили!?
3.14с логика...
Нет предела тупости антивакса.
Что соответствует более логике чем то что подаётся в оф.стате, это единственный момент по коронобесию в котором их не поддержала контора ляшка, ибо при таком раскладе %смертности сильно снижается пугалка перестает работать
Предположение не есть фиксация и отображение полной картины - ДЛЯ ПРИДУРКА АНТИВАКСА - этого не понять. Слишком сложно для одной извилины.
Речь была о фиксированнии данных о возможно переболевших на Ковид - которые сами не подозревают о том что переболели. И кто и где должен вести и отображать предполагаемые данные!?!?
Как подтвердить - что они болели Ковид, при отсутствии данных в диагностике и без анализов, зафиксивовать их и внести в статистику!?
А лабораторно-тестовая диагностика ковида попадает в статистику!
А дебилы антиваксы продолжают доказывать свою полную неадекватность.
И в какой стране мира существует подобная статистика и отображает ли она реальные данные о заболевании, и кто занимается подобными фиксациями, и должны ли!?
Вот в чем вопрос.
Пальцем в небо подобный сбор данных для статистики.
Нету ни средств ни ресурсов ни людей на подобное, особенно в нашей стране.
Я вообще сомневаюсь что наличие антител при сдаче плазмы, по итогу, будет приравниваться к сертификату - что вы переболели и отображаться в социальных данных. И где в какой стране существуют подобные статистики!? Кто гадает на кофейной гуще?!