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В Україні за добу від COVID-19 померли 436 осіб, зафіксовано 13 206 нових випадків зараження, 22 765 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 436 осіб, зафіксовано 13 206 нових випадків зараження, 22 765 осіб одужали

В Україні станом на ранок суботи, 4 грудня, зафіксовано 13 206 нових випадків захворювання COVID-19, одужало 22 765 людей, 436 померло.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу, 03 грудня, в Україні: зафіксовано 13 206 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 196, медпрацівників – 200); 216 129 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 75 557 людей, повністю імунізовані – 140 572 людини. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 764 особи; летальних випадків – 436; одужало – 22 765 осіб", - сказано в повідомленні.

Днем раніше, 3 грудня, зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 2 грудня за добу виявили 13 531 новий випадок захворювання на СOVID-19, 1 грудня за добу виявили 11 960 нових випадків захворювання СOVID-19, 30 листопада 10 554 нові випадки захворювання СOVID-19, 29 листопада - 5 804 нові випадки інфікування, 28 листопада - 7 483 нові випадки, 27 листопада - 14 200 нових випадків, 26 листопада - 15 936 нових випадків, 25 листопада - 16 943 нові випадки, 24 листопада повідомлялося про 14 325 нових випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 490 855 осіб; одужало – 3 041 385 осіб; летальних наслідків – 88 002.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 осіб, з них отримали першу дозу – 13 685 625 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 11 690 062 особи. Загалом проведено 25 375 687 щеплень.

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Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+4
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04.12.2021 10:07
+2
Побочки вакцины походу дают свое.Первое,что бросается в глаза-повышенная агрессивность и высыхание мозгов.Напишу понятнее-статистика неверна,поскольку многие просто не обращаются в больницу,а болеют дома.В больницу только с сложных случаях,зачастую поздно,с легкими симптомами лечиться надо на дому,таковы указания новой медицины
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04.12.2021 15:52
+1
А сколько переболели и не заметили - такое не зафиксировано ?
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04.12.2021 11:44
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Ви знаєте как ?
Ану ж розкажіть.
Мені аж цікаво, хто вписав у статистику померлих від ковіду батьків мого однокласника.
Може поясниш ?
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04.12.2021 09:18 Відповісти
ваша помилка..Що ви пробуєте дискутувати з платним тролем..

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04.12.2021 09:52 Відповісти
троль запи..дівся.))

є розлога статистика по регіонах..

Львівщина:

Загалом в стаціонарах перебуває 447 пацієнтів: 425 з них має Covid-19,
52 - у реанімації,
24 людини підключено до апаратів ШВЛ.(*менше половини)
За останню добу до медзакладів поступило 43 особи, (з них вакцинованих - 10), виписано - 46, померло - 11. З них:

- у ЛШМД поступив 19 хворих (з них вакцинованих - 3), виписано - 25, померло - 5.
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04.12.2021 09:50 Відповісти
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04.12.2021 10:07 Відповісти
Интересно, много ли еще осталось доверяющих официальным заявлениям и той статистике, которую нам скармливают слуги олигархов в стане, имевшую буквально четыре года назад нормальные перспективы и возможности для роста экономики, которая теперь превратилась в 95 квартал?
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04.12.2021 10:31 Відповісти
А сколько переболели и не заметили - такое не зафиксировано ?
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04.12.2021 11:44 Відповісти
Ти сам хоть понял что сказал!?

- А сколько переболели и не заметили - такое не зафиксировано ? -

Тупизм антивакса зашкаливает. Они не заметили и их "не зафиксиравали".
Как и кто их должен фиксировать ежли они сами не заметили.... 3.14дес факен логика....
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04.12.2021 15:34 Відповісти
Побочки вакцины походу дают свое.Первое,что бросается в глаза-повышенная агрессивность и высыхание мозгов.Напишу понятнее-статистика неверна,поскольку многие просто не обращаются в больницу,а болеют дома.В больницу только с сложных случаях,зачастую поздно,с легкими симптомами лечиться надо на дому,таковы указания новой медицины
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04.12.2021 15:52 Відповісти
Отсутствие мозга в Вашем случае - вакцина не исправит.
Как можно учитывать в статистику тех - кто сами даже не знали что они переболели!? И кто и каким образом тх должен вносить!?
Алллееее!!! ВАТА-ВАТА - Прием!!!
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04.12.2021 17:46 Відповісти
Человеку нужно ехать за границу, необходимо сдать тест. Вот и вариант как выявить ковид у того кто и не подозревает, что болеет.
А вообще Илон Маск сдал 4 теста в одной больнице в один день и у одной медсестры и было два позитивных и два негативных. Он сказал, что какой то фейк все это. Дело было весной 2020 го. (в гугле найти не проблема).
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04.12.2021 19:22 Відповісти
Опять на те же грабли. Ну вы сговорились тупить!?
Он прошел диагностику и попал в статистику при лабораторном тестировании. Не знал но проверился и попал в статистику. В ЛАБОРАТОРИИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДАЮТ В СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СБОРА ДАННЫХ.
А оппонент дибил писал именно о том что носители переболели и не заметили и ИХ НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ И НЕ ЗАФИКСИРОВАЛ.
ТО КТО ДОЛЖЕН ВЕСТИ ТАКУЮ СТАТИСТИКУ!?
У ВАС сходка на Премию Дарвина в номинации "Тупой и еще тупее"???
Перечитайте первый пост от Соlt, и потом уже от его "адвоката" 4uxpux
Вы все что ли через слово читать умеете!? Целое предложение в голове не укладывается!?
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04.12.2021 19:38 Відповісти
Реально виктория зебила ! Не способна понять о чем ведет разговор! Это нужно заскринить, это шедевр. Не останавливайся.
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04.12.2021 20:01 Відповісти
И если не понятно до сих пор- перечитайте по слогам, до полного просветления.

Речь шла не о выявленных легких случаях заражения ковидом, и лечении дома после диагностики, А О НЕ ВЫЯВЛЕННЫХ, о случаях когда носитель САМ НЕ ЗАМЕТИЛ ЧТО ОН БОЛЕЕТ!!!



Кто и когда его был должен внести в статистику!?! Ты придурок или просто тупой!?
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04.12.2021 18:01 Відповісти
Или придурок антивакс утверждает что в статистику не попадают те, у кого диагностирован Ковид, и он лечится на дому!? Совсем дебил!?

Общее количество заболевших

Количество госпитализированных

Летальность

Куда по вашему ( в какую статистику) попадают лечащиеся на дому с диагностированным Ковидом!?!

ИСЧО ТУПЕЕ ничего не мог написать антивакс!?!

А в какую статистику должны попадать те - у кого не диагностирован Ковид - если это ковид, и если они переболели и не заметили!?

3.14с логика...

Нет предела тупости антивакса.
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04.12.2021 18:11 Відповісти
Нових лікарень не побудовано, лікарі виїхали з країни, досліджень щодо нових ліків та методів не проводиться, про те що хворіють та вмирають від інших хвороб мовчать, статистика брехлива і маніпулятивна. Якщо так бреше Зеленський, то так само бреше і Ляшко. Влада тупо вибрала найдешевший і тимчасовий варіант - вакцінацію. Прикриваючись смертями інших влада набиває свої кармани. Щодо вакцин кожен хай робить вибір сам, але сортувати та таврувати за це вже занадто. Стільки політичного піару, бруду, лицимірства, татальної брехні, ще не було. Я думав, що у відомих священиків залишилась пильність, але ні... На те, що в патентах є по кілька разів HEK 293 ніхто з них незвертає увагу.
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04.12.2021 18:17 Відповісти
Тупизм таких ваксеров как ты - за гранью. НАН (надеюсь для вас это авторитетный источник) заявлял на прошлой неделе что кол-во переболевших нужно умножать на 3.
Что соответствует более логике чем то что подаётся в оф.стате, это единственный момент по коронобесию в котором их не поддержала контора ляшка, ибо при таком раскладе %смертности сильно снижается пугалка перестает работать
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04.12.2021 20:21 Відповісти
Дуже влучный комент
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04.12.2021 21:02 Відповісти
НАН дает предподожительные данные - но это НЕ ФИКСАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ и зависит от множества факторов, особенно от заразности того или иного штамма.
Предположение не есть фиксация и отображение полной картины - ДЛЯ ПРИДУРКА АНТИВАКСА - этого не понять. Слишком сложно для одной извилины.
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04.12.2021 22:09 Відповісти
НАН дал цифры на основе предпологаемых результатов тестов согласно методикам воз и примера европы.По этой методике подсчета переболело в ТРИ раза больше, соответственно и выздоравело столько же, а вот смертность нарисовать больше не получится. Именно поэтому ляшко и не поддержал тезисы НАН , пугать нечем. ТЕСТЫ перестали делать именно поэтому - цифра растет - а % смертности падает.Но вам ваксерам уже и НАН не пример, лижите ляшку дальше .
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06.12.2021 09:49 Відповісти
Умножайте хоть на 10. Статистика при чем!?



Речь была о фиксированнии данных о возможно переболевших на Ковид - которые сами не подозревают о том что переболели. И кто и где должен вести и отображать предполагаемые данные!?!?

Как подтвердить - что они болели Ковид, при отсутствии данных в диагностике и без анализов, зафиксивовать их и внести в статистику!?

А лабораторно-тестовая диагностика ковида попадает в статистику!

А дебилы антиваксы продолжают доказывать свою полную неадекватность.
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04.12.2021 22:11 Відповісти
По наличию антител? У меня так нашли при сдаче плазмы. Я и не знал что та простуда была соv.
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04.12.2021 22:28 Відповісти
Как и кто фиксирует подобные данные ( в нашей стране в частности) , и должен ли вносить это в статистику и в какую графу?!?
И в какой стране мира существует подобная статистика и отображает ли она реальные данные о заболевании, и кто занимается подобными фиксациями, и должны ли!?
Вот в чем вопрос.
Пальцем в небо подобный сбор данных для статистики.
Нету ни средств ни ресурсов ни людей на подобное, особенно в нашей стране.
Я вообще сомневаюсь что наличие антител при сдаче плазмы, по итогу, будет приравниваться к сертификату - что вы переболели и отображаться в социальных данных. И где в какой стране существуют подобные статистики!? Кто гадает на кофейной гуще?!
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05.12.2021 00:34 Відповісти
 
 