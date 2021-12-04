Росія планує наступ на Україну за участі 175 тисяч військових одразу на кількох фронтах, - розвідка США
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Американська розвідка з’ясувала, що Російська Федерація може здійснити вторгнення в Україну вже на початку 2022 року. Для цього агресор може задіяти 175 тисяч військових одразу на кількох фронтах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Obozrevatel, про це говорять офіційні особи США, а також свідчать розвіддані, пише The Washington Post.
У виданні зазначають, що, створюючи таку напруженість та загрозу для України, Кремль вимагає від Вашингтона гарантій, що наша країна не стане членом НАТО, а Альянс відмовиться від певних військових заходів на території України та навколо неї.
За даними розвідки, зараз поблизу українського кордону у чотирьох місцях зосереджено 50 бойових тактичних груп армії РФ. Це приблизно половина з тої кількості військових, яких Москва планує перекинути до наших кордонів. Поблизу України також були помічені російські танки та артилерія, які перевезли туди нещодавно.
Аналіз можливих планів РФ із боку США базується на супутникових знімках. У американській розвідці вважають, що зараз біля українського кордону близько 70 тисяч військовослужбовців Росії.
Представник адміністрації президента США Джо Байдена розповів Associated Press, що останнім часом також активізувалася російська пропаганда, покликана очорнити Україну та НАТО напередодні потенційно можливого наступу РФ.
"Ми знали про дії Росії протягом тривалого часу, і я очікую, що ми матимемо довгу дискусію з Путіним", – сказав Байден у п'ятницю, 3 грудня.
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Но интересует другое - если будет задействована российская авиация (а у РФ авиационных полков больше, чем у Украины самолётов), то, "к гадалке не ходи"©, с землёй смешают в один момент.
Наше ППО - це реанімовані С-125 (рік прийняття на озброєння - 1961), після яких були С-200, С-300, С-400 і яких у нас немає. Далі тільки два питання: 1) чи є вища технічна освіта?; 2) чи є досвід роботи на підприємстві, продукцію якого можна назвати високотехнологічною? Якщо ні, то доведеться повірити - Україна не здатна виробити ******* зброю ППО.
Якщо не віриться, то слід пояснити самому собі:
1) чому Україна замість виробити власний ПТРК класу "вистрілив і забув" клянчила "Джавелін"? Власний ПТРК "Стугна" - це лише "вистрілив і керуй", з якого або не поцілиш, або якщо танк виявиться ********, то гарантовано "докеруєшся" до гарматного пострілу у відповідь ще до того моменту, коли "Стугна" долетить до танка. А ******* зброя ППО набагато складніша за "Джавелін";
2) чому Україна на 8-му році війни не обзавелася власним патронним заводом, а "воює" у режимі "патронний голод"?;
3) чому за 30 років незалежності армію не переозброєно ******** стрілецькою зброєю?.
І таких питань чимало, але й без них літер вже забагато.
всё это сопровождается неуклонным ростом ненависти к командирам и старшим начальникам, настаивающим на активных действиях и чётком мышлении подчинённых в условиях растущей апатии
добавьте к этому страх того, что на этот раз война будет настоящей, и вы поймёте, какое психологическое состояние у российских военных именно в настоящее время