УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11092 відвідувача онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Війна
51 884 312
армія РФ (13470) вторгнення (361) розвідка (3618) США (14468)

Росія планує наступ на Україну за участі 175 тисяч військових одразу на кількох фронтах, - розвідка США

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія планує наступ на Україну за участі 175 тисяч військових одразу на кількох фронтах, - розвідка США

Американська розвідка з’ясувала, що Російська Федерація може здійснити вторгнення в Україну вже на початку 2022 року. Для цього агресор може задіяти 175 тисяч військових одразу на кількох фронтах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Obozrevatel, про це говорять офіційні особи США, а також свідчать розвіддані, пише The Washington Post.

У виданні зазначають, що, створюючи таку напруженість та загрозу для України, Кремль вимагає від Вашингтона гарантій, що наша країна не стане членом НАТО, а Альянс відмовиться від певних військових заходів на території України та навколо неї.

За даними розвідки, зараз поблизу українського кордону у чотирьох місцях зосереджено 50 бойових тактичних груп армії РФ. Це приблизно половина з тої кількості військових, яких Москва планує перекинути до наших кордонів. Поблизу України також були помічені російські танки та артилерія, які перевезли туди нещодавно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запропонувала союзникам широкий пакет заходів для стримування Росії, - Маркарова

Аналіз можливих планів РФ із боку США базується на супутникових знімках. У американській розвідці вважають, що зараз біля українського кордону близько 70 тисяч військовослужбовців Росії.

Росія планує наступ на Україну за участі 175 тисяч військових одразу на кількох фронтах, - розвідка США 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба обговорив з Боррелем методи струмування РФ у разі подальшої агресії проти України

Представник адміністрації президента США Джо Байдена розповів Associated Press, що останнім часом також активізувалася російська пропаганда, покликана очорнити Україну та НАТО напередодні потенційно можливого наступу РФ.

"Ми знали про дії Росії протягом тривалого часу, і я очікую, що ми матимемо довгу дискусію з Путіним", – сказав Байден у п'ятницю, 3 грудня.

Автор: Вадим Куц
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+81
Зная шо офис президента превратился в офис предателей спецслужбы сша предают инфу через средства массовой информации, иначе У Зе снова скажут что оккупационных войск на границе Украины нет
показати весь коментар
04.12.2021 08:57
+49
Ого,виникає питання-а де іх усіх тут хоронити?
показати весь коментар
04.12.2021 08:56
+37
ОП не превратился! А был изначально!
показати весь коментар
04.12.2021 09:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Де ми іх ховати будемо ? 😄
показати весь коментар
05.12.2021 00:24 Відповісти
Лично во мне декоммунизация Мальчиша-Кибальчиша убила напрочь. Остался один падлючий Мальчиш-Плохиш, которому если хорошенько морду вареньем не намазать, то как Брюссельскому Писающему Мальчику (который, кстати, "слабится" недалеко от штаб-квартиры НАТО), будет абсолютно на всё - НАССАТЬ. Тем более, не я придумал, услышанную мною от старших людей украинскую поговорку: "Не всіх дурних війна забрала - не всі дурні на неї йшли"©.
Но интересует другое - если будет задействована российская авиация (а у РФ авиационных полков больше, чем у Украины самолётов), то, "к гадалке не ходи"©, с землёй смешают в один момент.
показати весь коментар
05.12.2021 00:26 Відповісти
ППО у нас є. Є також заводи які здатні налагодити швидко випуск протиповітряних засобів. А на землі їм капець.
показати весь коментар
05.12.2021 04:10 Відповісти
"Дурень думкою багатіє"©
Наше ППО - це реанімовані С-125 (рік прийняття на озброєння - 1961), після яких були С-200, С-300, С-400 і яких у нас немає. Далі тільки два питання: 1) чи є вища технічна освіта?; 2) чи є досвід роботи на підприємстві, продукцію якого можна назвати високотехнологічною? Якщо ні, то доведеться повірити - Україна не здатна виробити ******* зброю ППО.
Якщо не віриться, то слід пояснити самому собі:
1) чому Україна замість виробити власний ПТРК класу "вистрілив і забув" клянчила "Джавелін"? Власний ПТРК "Стугна" - це лише "вистрілив і керуй", з якого або не поцілиш, або якщо танк виявиться ********, то гарантовано "докеруєшся" до гарматного пострілу у відповідь ще до того моменту, коли "Стугна" долетить до танка. А ******* зброя ППО набагато складніша за "Джавелін";
2) чому Україна на 8-му році війни не обзавелася власним патронним заводом, а "воює" у режимі "патронний голод"?;
3) чому за 30 років незалежності армію не переозброєно ******** стрілецькою зброєю?.
І таких питань чимало, але й без них літер вже забагато.
показати весь коментар
05.12.2021 06:55 Відповісти
куйло хочет начать войну ? не смешите меня . он подонок , но не идиот и знает прекрасно что начать такую компанию означает конец для росийской империи .
показати весь коментар
05.12.2021 01:41 Відповісти
Если только армия рф сунется и завязнет тут, с тылов зайдёт Китай. И где-то в Подмосковье остановится. А может и встретимся с ними, под Воронежем...
показати весь коментар
05.12.2021 02:43 Відповісти
по собственному опыту знаю, что выход подразделений на полигоны и в полевые районы, особенно в неподготовленные локации, сопровождается сильным стрессом для личного состава - постоянная борьба с холодом, недосыпание, плохое питание, резкое усиление физической нагрузки уже к исходу второй недели полевого выхода превращают солдат и офицеров ( особенно младших) в толпу бездумных роботов, мечтающих лишь об одном - скорейшем окончании этой беды
всё это сопровождается неуклонным ростом ненависти к командирам и старшим начальникам, настаивающим на активных действиях и чётком мышлении подчинённых в условиях растущей апатии
добавьте к этому страх того, что на этот раз война будет настоящей, и вы поймёте, какое психологическое состояние у российских военных именно в настоящее время
показати весь коментар
05.12.2021 08:04 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 