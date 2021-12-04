"Питання про нових членів НАТО вирішують країни, що входять до альянсу, а не Росія", - Білий дім
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Російська Федерація не повинна впливати на рішення Північноатлантичного альянсу щодо розширення на схід.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила представник Білого дому Джен Псакі на брифінгу, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи слід виявляти гнучкість і прислухатися до закликів РФ у питанні розширення НАТО на Схід.
"Питання про нових членів НАТО вирішують країни, що входять до альянсу, а не Росія. Так це працювало в минулому і працюватиме в майбутньому", - сказала вона.
"Зараз усі провокації походять від Росії, а не від США і не від України", - додала Псакі, коментуючи ситуацію на сході Європи.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не може впливати на вирішення питання щодо членства України в НАТО.
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"В альянсі говорили, що одного дня Україна стане членом НАТО. (...) Рішення про те, коли це станеться, прийматимуть 30 союзників у НАТО та Україна", - сказав він на прес-конференції в Ризі у середу.
"Росія не має права вето, її думка не враховується. У неї немає права відновлювати принцип сфер впливу і через це впливати на сусідні країни", - додав генсек Північноатлантичного альянсу.
Столтенберг зазначив, що питання про членство України в альянсі стане актуальним, коли ця країна "буде готова, відповідатиме стандартам". Поки що, за його словами, НАТО прагне допомагати Києву у проведенні необхідних реформ.
Раніше в середу президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ наполягатиме на діалозі зі США і НАТО на виробленні міцних домовленостей, що виключають просування Північноатлантичного альянсу на схід.
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Вспомните Кубу
Как решали быть там быть там базе России или нет
Зачем Украину кидает в жернова
Мы уже видели в 2014 году вашу озабоченность
Украине надо иметь самую сильную армию
Тогда и у НАТО не будет озабоченности
Ну да - в этом сброде есть и Венгрия и Италия и прочий сброд
Они "примут" решение единогласно , как же
Столтернберг сказал, что Украина будет в НАТО по факту,
а шашечки дорисуем потом.
СССР уже нет больше 30 лет /с Кубы ещё не сняты санкции/
На Кубе одна из лучших в мире медицин образование /к стати бесплатное /
Побеспокойтесь о себе
На 100 баксов и меньше в Украине живут миллионов 10-12 украинцев В месяц
Не далеко ушли и идём в низ
Из Америки на кубу не переселяется никто.
УНР пала из-за агрессии орд из большевистской масквы, а вовсе не из-за мифической подавляющей поддержки большевиков в Украине.
Слава Богу, что есть США и их позиция.
Если бы не США, мы бы жили в измененном российском враньем сознании, постепенно начиная сомневаться сами в себе: а не в нас ли проблема. А Европа тихо наблюдала бы со стороны.
Только Британия и США всегда активно вступались за справедливость по всему миру. Настоящие союзники правды.
· 7 ч
"Украина войдет в НАТО, но только через мой труп"
в.в. путин