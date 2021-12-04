"Питання про нових членів НАТО вирішують країни, що входять до альянсу, а не Росія", - Білий дім

Російська Федерація не повинна впливати на рішення Північноатлантичного альянсу щодо розширення на схід.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила представник Білого дому Джен Псакі на брифінгу, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи слід виявляти гнучкість і прислухатися до закликів РФ у питанні розширення НАТО на Схід.

"Питання про нових членів НАТО вирішують країни, що входять до альянсу, а не Росія. Так це працювало в минулому і працюватиме в майбутньому", - сказала вона.

"Зараз усі провокації походять від Росії, а не від США і не від України", - додала Псакі, коментуючи ситуацію на сході Європи.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не може впливати на вирішення питання щодо членства України в НАТО.

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"В альянсі говорили, що одного дня Україна стане членом НАТО. (...) Рішення про те, коли це станеться, прийматимуть 30 союзників у НАТО та Україна", - сказав він на прес-конференції в Ризі у середу.

"Росія не має права вето, її думка не враховується. У неї немає права відновлювати принцип сфер впливу і через це впливати на сусідні країни", - додав генсек Північноатлантичного альянсу.

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Столтенберг зазначив, що питання про членство України в альянсі стане актуальним, коли ця країна "буде готова, відповідатиме стандартам". Поки що, за його словами, НАТО прагне допомагати Києву у проведенні необхідних реформ.

Раніше в середу президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ наполягатиме на діалозі зі США і НАТО на виробленні міцних домовленостей, що виключають просування Північноатлантичного альянсу на схід.