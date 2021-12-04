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Новини За кордоном
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НАТО (5131) США (14468) Псакі (148)

"Питання про нових членів НАТО вирішують країни, що входять до альянсу, а не Росія", - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російська Федерація не повинна впливати на рішення Північноатлантичного альянсу щодо розширення на схід.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила представник Білого дому Джен Псакі на брифінгу, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи слід виявляти гнучкість і прислухатися до закликів РФ у питанні розширення НАТО на Схід.

"Питання про нових членів НАТО вирішують країни, що входять до альянсу, а не Росія. Так це працювало в минулому і працюватиме в майбутньому", - сказала вона.

"Зараз усі провокації походять від Росії, а не від США і не від України", - додала Псакі, коментуючи ситуацію на сході Європи.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не може впливати на вирішення питання щодо членства України в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг - Путіну: Москва не вирішуватиме долю України

"В альянсі говорили, що одного дня Україна стане членом НАТО. (...) Рішення про те, коли це станеться, прийматимуть 30 союзників у НАТО та Україна", - сказав він на прес-конференції в Ризі у середу.

"Росія не має права вето, її думка не враховується. У неї немає права відновлювати принцип сфер впливу і через це впливати на сусідні країни", - додав генсек Північноатлантичного альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час контакту Путіна і Байдена будуть обговорюватись гарантії щодо нерозширення НАТО на схід, - Кремль

Столтенберг зазначив, що питання про членство України в альянсі стане актуальним, коли ця країна "буде готова, відповідатиме стандартам". Поки що, за його словами, НАТО прагне допомагати Києву у проведенні необхідних реформ.

Раніше в середу президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ наполягатиме на діалозі зі США і НАТО на виробленні міцних домовленостей, що виключають просування Північноатлантичного альянсу на схід.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+13
Сейчас Вашингтоне и Лондоне большие патриоты Украины чем на Банковой в Киеве.
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04.12.2021 11:09
+12
Кубинцы на досках гребут в Америку подальше от этого "рая".
Из Америки на кубу не переселяется никто.
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04.12.2021 11:05
+11
Альянсу респект,та звісно що їм не потрібні зрадники...
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04.12.2021 09:45
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Альянсу респект,та звісно що їм не потрібні зрадники...
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04.12.2021 09:45 Відповісти
зрадників і "5 колони"у нас вистачає-наївні "какаразніци" вважають,що )(уйло їм забезпечить щось міфічне,чого не може дати своїм парашним лаптепітекам.Але його дії призведуть до зворотньої реакції,як це уже було в новітній історії.
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04.12.2021 10:58 Відповісти
Все уже поняли , что любая уступка Кремлю ведет к ухудшению ситуации и вьізьівает новьіе российские требования и ультиматумьі . Следующая неделя обещает стать интересной ...
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04.12.2021 09:50 Відповісти
Короткая память США
Вспомните Кубу
Как решали быть там быть там базе России или нет
Зачем Украину кидает в жернова
Мы уже видели в 2014 году вашу озабоченность
Украине надо иметь самую сильную армию
Тогда и у НАТО не будет озабоченности
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04.12.2021 09:52 Відповісти
Не забуваємо, що стало з Кубою. До руськіх ракет це була передова економіка регіону після США і Канади, і як совок відкотив їх на півстоліття назад.
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04.12.2021 10:12 Відповісти
навсегда) там сейчас 100 баксов мегапривлекательный доход
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04.12.2021 10:17 Відповісти
и что Куба? Куба сделала свой выбор: лапти и петухи из говна. а могли попытаться перейти на сторону цивилизации.
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04.12.2021 10:21 Відповісти
Вот интересная карта на фото з Псаки. По моемо нас дурят.
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04.12.2021 10:24 Відповісти
Уже кто только ***** носом в говно не ткнул за его хотелки средневековые, скоро уже секретарша и кот байдена окунут
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04.12.2021 09:53 Відповісти
альянсу б оскалитися вже і зуби показати - "пряник" до кацапні геть не робить..
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04.12.2021 09:55 Відповісти
6-й флот, весь, в Чорне море - и почнеться кацапцьке самозатопилово - як диды...
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04.12.2021 09:57 Відповісти
30 союзників у НАТО
Ну да - в этом сброде есть и Венгрия и Италия и прочий сброд
Они "примут" решение единогласно , как же
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04.12.2021 09:59 Відповісти
Спикер Белого дома сказала: "Ваши хотелки нас не интересуют".
Столтернберг сказал, что Украина будет в НАТО по факту,
а шашечки дорисуем потом.
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04.12.2021 10:29 Відповісти
Ничему вас история не учит
СССР уже нет больше 30 лет /с Кубы ещё не сняты санкции/
На Кубе одна из лучших в мире медицин образование /к стати бесплатное /
Побеспокойтесь о себе
На 100 баксов и меньше в Украине живут миллионов 10-12 украинцев В месяц
Не далеко ушли и идём в низ
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04.12.2021 10:51 Відповісти
Куба уже 60 лет как злокачественное образование,как и Московия.Эти опухоли нужно удалять.
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04.12.2021 11:47 Відповісти
Да не стесняйтесь, расхвалите еще КНДР))) Помним мы это "лучшее" образование и медицину по совку)))
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04.12.2021 12:43 Відповісти
А еще на кубе народная демократия. Народная же?
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04.12.2021 12:50 Відповісти
Кубинцы на досках гребут в Америку подальше от этого "рая".
Из Америки на кубу не переселяется никто.
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04.12.2021 11:05 Відповісти
Сейчас Вашингтоне и Лондоне большие патриоты Украины чем на Банковой в Киеве.
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04.12.2021 11:09 Відповісти
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04.12.2021 17:37 Відповісти
та уже бы приняли Украину в НАТО, ***** назло!
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04.12.2021 11:21 Відповісти
В гражданскую войну 73% украинцев были паприколу за большевиков, надеясь получить землю на шару, даже Батько Махно, кто собственно и помог им захватить Крым и окончательно разбить белогвардейцев. На это и рассчитывает Путин, что его тут паприколу примут как родного, а он, чем чёрт не шутит, объявит Киев столицей всея Руси, включая Белорусскую область.
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04.12.2021 11:38 Відповісти
Погане знання історії.На виборах в Установчі збори в Україні більшовики набрали лише 12 %.
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04.12.2021 11:44 Відповісти
Плохое знание коалиции большевизма, куда входили лево-радикальные союзники большевиков, прикрытые овечьими шкурками, например партия "Боротьбистов" или партия социалистов-революционеров. По сути это те же большевики только вид сбоку, брехавшие селянам о "Независимой Украине".
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04.12.2021 12:34 Відповісти
плохие знания истории. членин захватил власть военным путем заняв третье место на парламентских выборах. победили кадеты и эссеры и должны были формировать коалиционное правительство.
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04.12.2021 12:37 Відповісти
При чём тут членин если у него было полно леворадикальных партий-двойников?
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04.12.2021 12:40 Відповісти
ничего у него было. толпа титушни. или ты думаешь в лугандоне что то новое придумали?
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04.12.2021 12:42 Відповісти
не надо недооценивать противника, у членина была сформирована мощная армия на основе этих партий-клонов, а не только большевиков в том числе анархисты под командованием Махно, которые сыграли решающую роль в захвате Крыма и всей остальной центральной Украины.
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04.12.2021 12:46 Відповісти
мдаааа... читай учебник истории, начиная с отречения николашки
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04.12.2021 12:56 Відповісти
понос из москвы читай сам
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04.12.2021 13:03 Відповісти
болван, ты будешь отрицать что Махно выполнял ударную роль у большевиков?
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04.12.2021 13:04 Відповісти
не нужно нести бред, за большевиков не было подавляющее большинство украинцев после распада сраной рассеянской империи.

УНР пала из-за агрессии орд из большевистской масквы, а вовсе не из-за мифической подавляющей поддержки большевиков в Украине.
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04.12.2021 17:40 Відповісти
НАТО-це Цівілізація.Цівілізації бояться тільки дикуни.Московія-це людожери,андрофаги.
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04.12.2021 11:41 Відповісти
И выслать ***** килограмм отсосиновиков!
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04.12.2021 13:18 Відповісти
Ещё лучше выслать ону пулю в башку.
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04.12.2021 13:45 Відповісти
Ну почему же одну?
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04.12.2021 16:33 Відповісти
Гм... Ок. Несколько.
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04.12.2021 17:15 Відповісти
Не одну, а (кому?) - ону.
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04.12.2021 18:33 Відповісти
"Зараз усі провокації походять від Росії, а не від США і не від України", - додала Псакі, коментуючи ситуацію на сході Європи.

Слава Богу, что есть США и их позиция.

Если бы не США, мы бы жили в измененном российском враньем сознании, постепенно начиная сомневаться сами в себе: а не в нас ли проблема. А Европа тихо наблюдала бы со стороны.

Только Британия и США всегда активно вступались за справедливость по всему миру. Настоящие союзники правды.
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04.12.2021 14:35 Відповісти
У деб...ла от страха глаза велики, как у того воробушка, который какает и возомнил себя мудреньким совенком.
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04.12.2021 16:19 Відповісти
Ніщо не заважає Україні та НАТО зробити "хід конем" , стримуючі ворога назавжди .
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04.12.2021 22:26 Відповісти
Stugna UA@StugnaU

· 7 ч

"Украина войдет в НАТО, но только через мой труп"
в.в. путин
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05.12.2021 00:10 Відповісти
 
 