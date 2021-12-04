Посол Чехії в НАТО Ландовський: Маємо лише два інструменти в разі агресії РФ проти України

У Північноатлантичному альянсі, найімовірніше, уникатимуть радикальних дій у відповідь на можливу агресію Росії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав посол Чеської Республіки в НАТО Якуб Ландовський в ефірі телеканалу ČT24.

"У нас є лише два інструменти. Один з них - стримування, і з цим можуть бути пов’язані… скоріш за все економічні санкції. І вони можуть бути дуже серйозними. А другий - це діалог", - зазначив Ландовський.

На пряме запитання, що відбудеться, коли російські війська перетнуть український кордон, дипломат відповів, що "вся західна спільнота, а не тільки НАТО, зреагує в той момент щонайменше на рівні санкцій. На все інше доведеться почекати". Він відмовився говорити про можливу військову допомогу Києву, пославшись на те, що його слова можуть бути неправильно витлумачені та спричинять небажані результати.

Водночас Ландовський зауважив, що "військова частина Альянсу свідомо не повідомляє про свої дії в прямій формі, адже має бути певна форма креативної невизначеності стосовно того, що саме станеться".

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Посол вважає найголовнішим те, що НАТО знає, чого не хоче: "Ми намагаємося не допустити, аби Росія використала цю ситуацію таким чином, що їй вдасться провести військові дії проти України в агресивний спосіб".

На його думку, Росія хоче дати Заходу сигнал, що Україна для неї є життєво важливою територією, де мають переважати її інтереси. "Це, можливо, є зрозумілим з якоїсь геополітичної точки зору, але неприйнятно з іншої… І жодна країна НАТО, зокрема Чеська Республіка, не може дозволити комусь диктувати іншій державі, що вона може, а що не може собі дозволити, з ким не повинна вступати у партнерство, членства в яких організаціях вона має прагнути", - підсумував дипломат.

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