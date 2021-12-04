Посол Чехії в НАТО Ландовський: Маємо лише два інструменти в разі агресії РФ проти України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Північноатлантичному альянсі, найімовірніше, уникатимуть радикальних дій у відповідь на можливу агресію Росії проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав посол Чеської Республіки в НАТО Якуб Ландовський в ефірі телеканалу ČT24.
"У нас є лише два інструменти. Один з них - стримування, і з цим можуть бути пов’язані… скоріш за все економічні санкції. І вони можуть бути дуже серйозними. А другий - це діалог", - зазначив Ландовський.
На пряме запитання, що відбудеться, коли російські війська перетнуть український кордон, дипломат відповів, що "вся західна спільнота, а не тільки НАТО, зреагує в той момент щонайменше на рівні санкцій. На все інше доведеться почекати". Він відмовився говорити про можливу військову допомогу Києву, пославшись на те, що його слова можуть бути неправильно витлумачені та спричинять небажані результати.
Водночас Ландовський зауважив, що "військова частина Альянсу свідомо не повідомляє про свої дії в прямій формі, адже має бути певна форма креативної невизначеності стосовно того, що саме станеться".
Посол вважає найголовнішим те, що НАТО знає, чого не хоче: "Ми намагаємося не допустити, аби Росія використала цю ситуацію таким чином, що їй вдасться провести військові дії проти України в агресивний спосіб".
На його думку, Росія хоче дати Заходу сигнал, що Україна для неї є життєво важливою територією, де мають переважати її інтереси. "Це, можливо, є зрозумілим з якоїсь геополітичної точки зору, але неприйнятно з іншої… І жодна країна НАТО, зокрема Чеська Республіка, не може дозволити комусь диктувати іншій державі, що вона може, а що не може собі дозволити, з ким не повинна вступати у партнерство, членства в яких організаціях вона має прагнути", - підсумував дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
- Жжёный.
- Жжёный!
- Всё! Никуда не годится!
Але зеленський та єрмак зробили все, щоб їх послабити.
Путин только молча обтерся
При Порохе вопрос о масштабной агрессии рашки в Украину даже не стоял - знали что очень крепко получат по рогам
«Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор»
Черчиль
в 2019 украинцы выбрали позор
в 2022 они получат и войну, и позор
нам нужен Порох !
соседом немцев иметь и Рашку.... ну как бы немного разное.
там еще Польша кстати напала на чехов и/или словаков
Навіть рогатки,а не тільки луків чи арбалетів.
А как и кем будет сбит самолет агрессора над нашей землей, никого не *бет, "а вы докажите". Официальным обоснованием закрытия воздушного пространства будет обращение Украины к международному сообществу о вооруженной агрессии со стороны другого государства и с просьбой о помощи. Даже если это будут только воздушные удары, без наземного вторжения. Плюс не забываем, что на нашей территории несколько атомных электостанций, требующих защиты.
2. Самолеты ДРЛО США видят воздушные цели за 500 км, а низколетящие крылатые ракеты за 400. Они дадут прекрасные целеуказания нашим установкам ПВО, а этого добра, хоть и устаревшего, у нас хватает. По самолетам и крылатым ракетам при наличии целеуказания будет открыт огонь из глубины обороны. Крылатую ракету легко собьет истребитель даже из пушки, если точно знает, где она. Реальную опасность представляют квазибаллистические ракеты типа Точка и Искандер, с ними бороться сложно. Но с другой стороны мы знаем о "точности" росийского оружия.
3. При отсутствии росийских истребителей в нашем небе Байрактарам предоставляется полная свобода действий. Они безнаказанно могут наносить удары планируюшими бомбами по наземным войскам агрессора с высоты, недосягаемой ПЗРК. Им угрожают только тактические системы ПВО ближнего действия типа ТОР, БУК и Панцирь. Но благодаря самолетам ДРЛО будет известно где они находятся.
Часть Байрактаров будет сбита, но Турция при необходимости подгонит их столько, сколько нужно
ПВО України була потрібна ще вчора і Коростильов міг би її вже склепати,
але гроші на ПВО розкрадені на Великому Крадівництві
ЗЕ-ленский при первой же опасности прыгнет в самолет и смотается в Израиль:
у ЗЕленского в Украине нет никаких активов, даже дома !!!!!!!!!
1. Допомогти Україні і не бачіти кацапі на своїх кордонах.
2. Не допомoгти Україні і кацапня на ваших кордонах.
українці так допоможуть, але гірке відчуття великого зрадницества буде відхaркуватися баґато років наперед ...
Так шо НАТО будет действовать решительно в случае начала новой мировой войны и точно развалит рашу на куски
"Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая - палками и камнями." - Альберт Эйнштейн
Да и трубу СП2 неплохо забрать у раши вместе с добычей углеводов 😀😀
радоваться надо,что у членов нато есть интерес к Украине,и важно это не потерять.
не вижу никакой зрады в словах чеха.голая правда,как она есть
надо просто вовремя купить страховку и своевременно выплачивать страховые взносы
акуратніше з відмічанням п'ятниці
Так шо друже це тобі схоже час опохмелитися. Одужуй.
а що такого дружнього до України вона зробила?
акуратніше з п'ятницею, все ж таки
бачили ми ту "зброю"
це дісно було "взаємовигідно": Чехія позбулася радянської гамназброї, а дітки чиновників МО отримали на мороженку
голілка - зло
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"У нас є лише два інструменти проти гвалтівника. Один з них - стримування, тобто почекай трошки я зараз зручніше ляжу. А другий - це діалог: давай спочатку поговоримо як тобі не ай-яй-яй з такими намірами.
Гадаю ***** не на стільки шизонутий щоб розв'язати 3ю світову, та й шансів у кацапів 0.000 , так "понти" гопніка з мокшанських болот.
Треба вчитися воювати й озброюватись бо маючи таких сусідів як кацапи з мокшанами та ще вусатий диктатор до їх примкнув то треба вміти гарно захищатись!
Путін - шакал, який нападає на слабких, але боїться сильних: Пороха, Трампа...
тому Україні портрібен Порох !
"В случае агрессии РФ против Украины надо закупить побольше чешского пива и кнедликов или Бехеровки и трдельников, и внимательно прильнуть к мониторам с картинками от НАТОвских спутников, чтобы ничего не пропустить."