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НАТО (5131) Чехія (998)

Посол Чехії в НАТО Ландовський: Маємо лише два інструменти в разі агресії РФ проти України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Посол Чехії в НАТО Ландовський: Маємо лише два інструменти в разі агресії РФ проти України

У Північноатлантичному альянсі, найімовірніше, уникатимуть радикальних дій у відповідь на можливу агресію Росії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав посол Чеської Республіки в НАТО Якуб Ландовський в ефірі телеканалу ČT24.

"У нас є лише два інструменти. Один з них - стримування, і з цим можуть бути пов’язані… скоріш за все економічні санкції. І вони можуть бути дуже серйозними. А другий - це діалог", - зазначив Ландовський.

На пряме запитання, що відбудеться, коли російські війська перетнуть український кордон, дипломат відповів, що "вся західна спільнота, а не тільки НАТО, зреагує в той момент щонайменше на рівні санкцій. На все інше доведеться почекати". Він відмовився говорити про можливу військову допомогу Києву, пославшись на те, що його слова можуть бути неправильно витлумачені та спричинять небажані результати.

Водночас Ландовський зауважив, що "військова частина Альянсу свідомо не повідомляє про свої дії в прямій формі, адже має бути певна форма креативної невизначеності стосовно того, що саме станеться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Питання про нових членів НАТО вирішують країни, що входять до альянсу, а не Росія", - Білий дім

Посол вважає найголовнішим те, що НАТО знає, чого не хоче: "Ми намагаємося не допустити, аби Росія використала цю ситуацію таким чином, що їй вдасться провести військові дії проти України в агресивний спосіб".

На його думку, Росія хоче дати Заходу сигнал, що Україна для неї є життєво важливою територією, де мають переважати її інтереси. "Це, можливо, є зрозумілим з якоїсь геополітичної точки зору, але неприйнятно з іншої… І жодна країна НАТО, зокрема Чеська Республіка, не може дозволити комусь диктувати іншій державі, що вона може, а що не може собі дозволити, з ким не повинна вступати у партнерство, членства в яких організаціях вона має прагнути", - підсумував дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО відкрило Україні лише вікна для співпраці, а двері для приєднання поки що зачинені, - Кулеба

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+53
Єдиний гарант нашої безпеки це ЗСУ.
Але зеленський та єрмак зробили все, щоб їх послабити.
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04.12.2021 10:30
+35
Для Украиньі главное , чтобьі США "закрьіли небо" для российской авиации . А без авиаподдержки любое наступление армии РФ обречено , поєтому , его и не будет.
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04.12.2021 10:38
+28
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04.12.2021 10:29
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04.12.2021 10:29 Відповісти
Это боевые буряты ?
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04.12.2021 10:47 Відповісти
- Он знает этого лейтенанта. И не лейтенант он вовсе, ...а аферист, и кличка у него, это...
- Жжёный.
- Жжёный!
- Всё! Никуда не годится!
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04.12.2021 10:47 Відповісти
а Кличка то сюда зачем впутывать ???
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04.12.2021 11:11 Відповісти
Тут водки нет, иди домой.
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04.12.2021 11:19 Відповісти
Єдиний гарант нашої безпеки це ЗСУ.
Але зеленський та єрмак зробили все, щоб їх послабити.
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04.12.2021 10:30 Відповісти
Гарантія нашої безпеки єдина і без альтернатив - це розумний керівник держави...Який думає про державу,а не власну кишеню,який може бути жорстким з внутрішнімі ворогами і хитрим з зовнішніми,і який піде з посади з пустими кишенями,але з повагою і любов"ю народу...Але де такого знайти в Україні,їх одиниці посередині суспільної ієрархіі а на вершині їх нема взагалі...Єдиний шанс отримав Зеленський і виявився рідкісним гівнюком і лицемірною сволотою...
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04.12.2021 12:33 Відповісти
при Порохе в Конституцию был внесен пункт о вступлении Украины в НАТО
Путин только молча обтерся

При Порохе вопрос о масштабной агрессии рашки в Украину даже не стоял - знали что очень крепко получат по рогам

«Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор»
Черчиль

в 2019 украинцы выбрали позор
в 2022 они получат и войну, и позор

нам нужен Порох !
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04.12.2021 15:51 Відповісти
чехи забыли как в тридцатых годах немцам слили. щас вон предлагают по Украине тоже самое
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04.12.2021 10:33 Відповісти
Ха!
соседом немцев иметь и Рашку.... ну как бы немного разное.
там еще Польша кстати напала на чехов и/или словаков
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04.12.2021 10:40 Відповісти
Чехи еще и 1968-й забыли. Господин посол плохо усвоил уроки истории.
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04.12.2021 11:41 Відповісти
Так, саме так, Ви мене випередили на крок. А в мене на ту пору товариші-близнюки були відправлені до Чехословаччини, тільки-но були призвані до танкових, один з них загинув...
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04.12.2021 12:17 Відповісти
Здається, что в тій НАТІ немає загальної, певної думки про дії в відповіть на подальшу агресію Росії.
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04.12.2021 10:34 Відповісти
В тій НАТІ будуть діяти так, як вирішать США та ВБ.
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04.12.2021 10:37 Відповісти
Доречі, саме тому посол Чехії так ухилився від прямої відповіді - щоб його потім за вуха не смикали.
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04.12.2021 10:39 Відповісти
Тіки Америка може справді допомогти, а европейські бюрократи будуть тіки балакати
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04.12.2021 10:36 Відповісти
Чому тільки балакати? Вони виділили допомогу на лікуваня скалічених російськими військами неозброєних українців,бо заборонили продаж будьякої зброї.
Навіть рогатки,а не тільки луків чи арбалетів.
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04.12.2021 10:42 Відповісти
Ще Великобританія та Канада
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04.12.2021 10:47 Відповісти
Для Украиньі главное , чтобьі США "закрьіли небо" для российской авиации . А без авиаподдержки любое наступление армии РФ обречено , поєтому , его и не будет.
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04.12.2021 10:38 Відповісти
Поэтому карлик подтягивает как можно больше упоротых к украинской границе, чтобы взять числом
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04.12.2021 10:48 Відповісти
Закрили небо? Може ще двері закрити, щоб кацапи не заходили?
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04.12.2021 10:49 Відповісти
Как США могут "закрыть небо" над Украиной для военной авиации другого государства? Только сама Украина может закрыть небо своими средствами ПВО.
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04.12.2021 11:45 Відповісти
1. Американские истребители с радаром АФАР видят намного дальше, чем росийские и могут выпускать дальнобойные ракеты "воздух-воздух" абсолютно безнаказанно, с безопасных дистанций. У цапов тоже есть АФАР, но они на росийской элементной базе, ну вы поняли.
А как и кем будет сбит самолет агрессора над нашей землей, никого не *бет, "а вы докажите". Официальным обоснованием закрытия воздушного пространства будет обращение Украины к международному сообществу о вооруженной агрессии со стороны другого государства и с просьбой о помощи. Даже если это будут только воздушные удары, без наземного вторжения. Плюс не забываем, что на нашей территории несколько атомных электостанций, требующих защиты.
2. Самолеты ДРЛО США видят воздушные цели за 500 км, а низколетящие крылатые ракеты за 400. Они дадут прекрасные целеуказания нашим установкам ПВО, а этого добра, хоть и устаревшего, у нас хватает. По самолетам и крылатым ракетам при наличии целеуказания будет открыт огонь из глубины обороны. Крылатую ракету легко собьет истребитель даже из пушки, если точно знает, где она. Реальную опасность представляют квазибаллистические ракеты типа Точка и Искандер, с ними бороться сложно. Но с другой стороны мы знаем о "точности" росийского оружия.
3. При отсутствии росийских истребителей в нашем небе Байрактарам предоставляется полная свобода действий. Они безнаказанно могут наносить удары планируюшими бомбами по наземным войскам агрессора с высоты, недосягаемой ПЗРК. Им угрожают только тактические системы ПВО ближнего действия типа ТОР, БУК и Панцирь. Но благодаря самолетам ДРЛО будет известно где они находятся.
Часть Байрактаров будет сбита, но Турция при необходимости подгонит их столько, сколько нужно
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04.12.2021 12:30 Відповісти
ото ж бо !

ПВО України була потрібна ще вчора і Коростильов міг би її вже склепати,

але гроші на ПВО розкрадені на Великому Крадівництві

ЗЕ-ленский при первой же опасности прыгнет в самолет и смотается в Израиль:
у ЗЕленского в Украине нет никаких активов, даже дома !!!!!!!!!
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04.12.2021 15:58 Відповісти
Ще НАТО може зняти штани й показати голий зад! Насправді НАТО це фейкова шарашкіна контора жирних і неповоротких чиновників з розпилу грошей платників податків! З ким НАТО воювало за останні 20 років? В них немає ні бойового досвіду ні мотивації! Єдиний хто щось може це США.
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04.12.2021 10:39 Відповісти
Забыл упомянуть еще один фактор. Вооружение Украины совершенными средствами противотанковой войны и противовоздушной обороны. Кроме того сдерживающим фактором может являться наличие ВМФ НАТО в украинских водах и контингенты стран НАТО в виде "обучающих подразделений"в Украине, и еще переброска дополнительных сил и средств в страны НАТО вблизи с границами РФ и Украины ( Польша, Норвегия, страны Балтии , Румыния, Словакия,.. Венгрию не упоминаю потому что у нее такая позиция, что не известно как она вообще себя поведет в случае конфликта). Ну и санкции глобальные и одномоментные. Запрет на покупку углеводародов, отключение от западных платежных систем, арест всех активов РФ и ее граждан на территории Запада и т.д. и т.п.
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04.12.2021 10:40 Відповісти
Це реально б спрацювало.
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04.12.2021 11:01 Відповісти
але якщо буде включено НЕГАЙНО !
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04.12.2021 16:00 Відповісти
Дякуємо, але зєбланам пох(((
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04.12.2021 10:44 Відповісти
кацапцкій фюлер нарисовавася і все шо ви маете проти цього - такі да два варіанти.
1. Допомогти Україні і не бачіти кацапі на своїх кордонах.
2. Не допомoгти Україні і кацапня на ваших кордонах.
українці так допоможуть, але гірке відчуття великого зрадницества буде відхaркуватися баґато років наперед ...
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04.12.2021 10:44 Відповісти
Ну а чого нам мають допомагати, якщо ми вибрали капітулянта?
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04.12.2021 10:48 Відповісти
Чехи уже посылают свои войска к границе Польши с Беларусью .
Так шо НАТО будет действовать решительно в случае начала новой мировой войны и точно развалит рашу на куски
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04.12.2021 10:48 Відповісти
Ага, они что, идиоты?

"Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая - палками и камнями." - Альберт Эйнштейн
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04.12.2021 10:52 Відповісти
Думаю , что раша всех достала .
Да и трубу СП2 неплохо забрать у раши вместе с добычей углеводов 😀😀
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04.12.2021 11:00 Відповісти
София, да вы прям безпредельщица .
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04.12.2021 11:09 Відповісти
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04.12.2021 11:10 Відповісти
Хороший чесский фильм был по тем временам-'Три танкиста и собака".
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04.12.2021 11:06 Відповісти
Фильм польский , и чем он хорош ?
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04.12.2021 11:23 Відповісти
Так так , три поляка и собака)))
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04.12.2021 11:33 Відповісти
Не так - "Три поляка, грузин и собака"...
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04.12.2021 11:49 Відповісти
Непогана радянська "агітка" про "дружбу народів" От тільки не чеська а польська! І знімалася під контролем КГБ і ЦК КПСС
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04.12.2021 11:42 Відповісти
Грузина по фамилии Саакашвили играл поляк
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04.12.2021 13:46 Відповісти
Бл**ь! А я і не знав що Влодзимеж Шпресс - поляк! Мені здавалося що він в Квіркеті виріс (у Грузії)
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04.12.2021 14:34 Відповісти
четыре
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04.12.2021 13:44 Відповісти
а что тут нового?устав нато известен уже более 60 лет,и нато стоит на страже интересов только своих членов.
радоваться надо,что у членов нато есть интерес к Украине,и важно это не потерять.
не вижу никакой зрады в словах чеха.голая правда,как она есть
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04.12.2021 10:50 Відповісти
Думают, что и к ним притарабанится эта навала орды. И Венгрии придется подумать о своей судьбе и другим. Пока они уверены, что их убийца народов не затронет. Затронет и пойдет дальше. Поэтому думайте сейчас, а не потом. Поздно будет...
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04.12.2021 15:13 Відповісти
Чехи всегда отличались узким мышлением, боялись немцев и коммунистов. Наш народ любит свободу и у нас неограниченное количество инструментов в борьбе с кацапами.
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04.12.2021 10:52 Відповісти
Лучше бы помалкивали, да побольше оружия поставляли.
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04.12.2021 10:53 Відповісти
Когда собираются нападать говорят что не будут нападать, когда не собираются нападать говорят что нападут. Если говорят что НАТО точно не окажет поддержки, значит она будет.
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04.12.2021 10:53 Відповісти
Все конкретное засекречено))
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04.12.2021 11:00 Відповісти
Во ты шызик...
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04.12.2021 10:55 Відповісти
Испугался за друзяшек? Да, их "великий лидер" на убой может повети, прямо в ловушку которую америка готовит для скрепных.
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04.12.2021 11:03 Відповісти
Точно таки шызик...
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04.12.2021 11:31 Відповісти
"шизик" правильно писать, неуч)
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04.12.2021 11:37 Відповісти
Спасибо, сенсей
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04.12.2021 11:52 Відповісти
не надо обвинять страховую компанию в бездействии,когда дом сгорел...
надо просто вовремя купить страховку и своевременно выплачивать страховые взносы
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04.12.2021 10:53 Відповісти
Золотые слова
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04.12.2021 11:01 Відповісти
_Два инструмента у пустоболов... Кретины, безответственные и близорукие! Отказываетесь остановить путлера у своего порога, в Украине? - гарантированно получаете пожар у себя дома и во всём мире! Атомный.
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04.12.2021 10:54 Відповісти
Есть третий -принять нас в НАТО и заявить,что это вопреки зекрысе...но количество нарИда ,которое голосили за це муйню ,это не позволяет...
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04.12.2021 10:58 Відповісти
Санкциями свернувшегося Вову уже не напугать, если не живой силой, то хоть нормальным вооружением пусть помогут.
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04.12.2021 11:00 Відповісти
Європа має припинити засипати мордор газо/нафто доларами бо вони повернуться на їхню територію війною.Невже це не очевидно? Це вже не економіка,а самогубство!
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04.12.2021 11:01 Відповісти
В случае вторжения в Украину, страны нато могут обьявить эмбарго на кацапскую нефть и газ. Если учесть, что 80% кацапского экспорта углеводы, то кацапетовке - смерть
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04.12.2021 11:05 Відповісти
Так може "зажмурити" клієнта трохи раніше і не чекати поки він зруйнує і винищить пів України?
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04.12.2021 11:10 Відповісти
и откуда они тогда харчеваться будут??
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04.12.2021 16:26 Відповісти
це тоска за расєйскими танками в Празі
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04.12.2021 11:02 Відповісти
Якщо навіть Чехія, чи не найбільший друг України, дозволяє собі лише натякати на військову підтримку, погані там у НАТО справи. Єдина надія, що хтось все ж втрутиться і почнеться ланцюгова реакція.






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04.12.2021 11:02 Відповісти
з яких це пір Чехія - чи не найбільший друг України?
акуратніше з відмічанням п'ятниці
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04.12.2021 11:04 Відповісти
З тих часів як ***** влаштувало теракт на їх території. Лише дві країни рашка ОФІЦІЙНО вважає ворожими щодо себе: США та Чехію. А ворог мого ворога мій друг. Чи не так?
Так шо друже це тобі схоже час опохмелитися. Одужуй.
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04.12.2021 11:08 Відповісти
ну, припустимо, недружні кроки до расісі Чехія робило (досить смішні)
а що такого дружнього до України вона зробила?
акуратніше з п'ятницею, все ж таки
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04.12.2021 11:10 Відповісти
Постачала ЗБРОЮ (а не аптечки та одяг) після агресії 2014 року, поряд з балтійськими країнами, коли допомога Україні ще не стала поширеним явищем. Так, це були комерційні, а не державні контракти, але уряд Німеччини, наприклад, заборонив і це.
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04.12.2021 11:16 Відповісти
ги
бачили ми ту "зброю"
це дісно було "взаємовигідно": Чехія позбулася радянської гамназброї, а дітки чиновників МО отримали на мороженку
голілка - зло
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04.12.2021 11:23 Відповісти
В принципе чех ничего не сказал нового: никто за Украину не будет воевать вместо самой Украины - это зрадофилы должны зарубить себе на носу . Во-вторых, и это самое главное сейчас с ********* презедентом, страны НАТО сделают вторжение кацапов в Украину таким болючим для кремлевской элиты, что для кооператива озеро, будет проще задушить путлера чем продолжать войну.
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04.12.2021 11:02 Відповісти
Ну точна же! Онаконда, все дела...
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04.12.2021 11:33 Відповісти
А подавати рішучі заяви?...Що сцикотно навіть про таке вголос сказати?
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04.12.2021 11:04 Відповісти
це одна з тактичних рис війни, мабуть
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04.12.2021 12:55 Відповісти
Ну что же,тогда вы следующие. Ничего нового.
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04.12.2021 11:04 Відповісти
онукі будуть знати про хто падлюка бо в них е дід. - двома ненавистями більше до кацапні....
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04.12.2021 11:08 Відповісти
Економічні санкції треба застосовувати уже ід час підготовки росії до нападу. Якщо нападе йому буде по ... на ваші санкції. Якщо нападе НАТО треба буде оголошувати безпольотну зону над Україною. А щоби не докотитися до цього поставте україні "Петріоти"
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04.12.2021 11:15 Відповісти
"У нас є лише два інструменти. Один з них - стримування, і з цим можуть бути пов'язані… скоріш за все економічні санкції. І вони можуть бути дуже серйозними. А другий - це діалог",

=======================================================
"У нас є лише два інструменти проти гвалтівника. Один з них - стримування, тобто почекай трошки я зараз зручніше ляжу. А другий - це діалог: давай спочатку поговоримо як тобі не ай-яй-яй з такими намірами.
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04.12.2021 11:40 Відповісти
Идут споры нападет Путин , не нападет? А меня волнует совсем другое , кто привел Украину в зависимость от электроэнергии из России и Белоруссии ? Кто сегодня практически свернул укрепление обороноспособности и втихаря разваливает армию? Кто наводнил власть предателями и подельниками Януковича? Путин? Нет - Зеленский , и это все видят! Так зачем же Путину нападать , он может ждать пока Зеленский с Ермаком не поднесут ему Украину на блюдечке! Завтра они не смогут обойтись без газа из России , а послезавтра и войска пригласят для решения каких-либо проблем!
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04.12.2021 11:41 Відповісти
В Росії немає часу чекати. Вже 8 Років Птін не приносить здобич і Росія не приростає новими територіями. Скрепи розгинаються. Потрібно діяти.
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04.12.2021 11:45 Відповісти
Зелена, містечкова гнида, якщо хтось не зрозумів, прямо про це сказала в Раді, що він готовий до прямих перемовинам з кремлем. І за його словами, підтримують цю ідею всі, забувши додати путіна.
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04.12.2021 15:13 Відповісти
***** непередбачуване
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04.12.2021 11:42 Відповісти
Те що воно -не передбачуване , передбачити легко . Отже , ніяких іллюзій що до нього , тримати й не слід .
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04.12.2021 12:20 Відповісти
Британські війскові сказали що Британія має бути готова до війни з рашисстами.
Гадаю ***** не на стільки шизонутий щоб розв'язати 3ю світову, та й шансів у кацапів 0.000 , так "понти" гопніка з мокшанських болот.
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04.12.2021 11:51 Відповісти
Хоча треба бути готовими до війни.
Треба вчитися воювати й озброюватись бо маючи таких сусідів як кацапи з мокшанами та ще вусатий диктатор до їх примкнув то треба вміти гарно захищатись!
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04.12.2021 11:54 Відповісти
Якби ж це розуміла недовлада . .
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04.12.2021 12:22 Відповісти
при Пороху пуйло не наважувався погрожувати Україні великою війноюю.
Путін - шакал, який нападає на слабких, але боїться сильних: Пороха, Трампа...

тому Україні портрібен Порох !
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04.12.2021 16:09 Відповісти
Ссср сдох,сдохнет и РАБссия... Карма такая...
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04.12.2021 14:10 Відповісти
Если Запад не пошлет свои войска и оружие в защиту Украины он просто потеряет лицо в глобальном масштабе.Ясно что им не хочеться воевать,но перспектива что об них вытрет ноги страна-бензоколонка заставит.То же было с нападением на Польшу в 1939 г.Как ни как,а пришлось Англии и Франции влезать в войну против Гитлера.
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04.12.2021 14:23 Відповісти
а якщо путін перетне не тільки кордон України, а з розмаху і кордон Чехії? Чехи потішаться санкціями, які хтось там висуне?
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04.12.2021 15:01 Відповісти
А действовать не ожидая танков в Киеве - не планировали?
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04.12.2021 15:52 Відповісти
Посол Чехии в НАТО:
"В случае агрессии РФ против Украины надо закупить побольше чешского пива и кнедликов или Бехеровки и трдельников, и внимательно прильнуть к мониторам с картинками от НАТОвских спутников, чтобы ничего не пропустить."
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04.12.2021 17:32 Відповісти
диалог и точечные санкции. ну и на том зпазибо, дуже дякую. помнитсо в 14м мне один мадьяр втирал на заправке - мы вас не бросим, мы вам помогать будьом ..
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04.12.2021 19:09 Відповісти
 
 