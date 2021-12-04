Єрмак - послам G7 та ЄС: Закон про олігархів не спрямований проти когось конкретного

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн "Великої сімки" (G7) та Європейського Союзу в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційне інтернет-представництво Глави держави.

Під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію біля кордонів України, мирний процес щодо Донбасу та закон про деолігархізацію.

"На початку розмови він поінформував іноземних дипломатів про перебіг процесу мирного врегулювання на Донбасі та повернення тимчасово окупованих територій, а також про напругу навколо державних кордонів України", - зазначили в ОПУ.

Єрмак подякував міжнародним партнерам за підтримку й допомогу нашій державі на різних рівнях у зв’язку з цією ситуацією й можливістю ескалації з боку Росії.

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У контексті переговорного процесу щодо Донбасу керівник Офісу Президента й посли країн G7 та ЄС обмінялися думками стосовно порядку денного роботи Тристоронньої контактної групи та ініціатив України на цьому майданчику.

Єрмак розповів про внутрішньополітичні процеси в нашій державі. Він наголосив, що є зовнішні та внутрішні сили, які зацікавлені в дестабілізації ситуації. Керівник Офісу глави держави зазначив, що також є спротив реформам з боку старої системи.





"Хочу зауважити, що цей закон (закон про обмеження впливу олігархів. – ред.) не спрямований проти будь-якого прізвища. Його мета – виключити можливості для олігархічного бізнесу впливати на політичні процеси, "купувати" політиків і маніпулювати медіа. При цьому ніхто ні в кого нічого не забиратиме й не порушуватиме нічиї права", – сказав він.

Під час розмови сторони також порушили питання ухвалення закону щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України, проведення конкурсу з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та перебігу судової реформи, щодо якої був відзначений значний прогрес.

Єрмак запевнив, що Президент зацікавлений у доведенні цих процесів до результату, якого очікує українське суспільство та іноземні партнери України.

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