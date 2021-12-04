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Новини Політика України
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Єрмак - послам G7 та ЄС: Закон про олігархів не спрямований проти когось конкретного

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн "Великої сімки" (G7) та Європейського Союзу в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційне інтернет-представництво Глави держави.

Під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію біля кордонів України, мирний процес щодо Донбасу та закон про деолігархізацію.

Єрмак - послам G7 та ЄС: Закон про олігархів не спрямований проти когось конкретного 01

"На початку розмови він поінформував іноземних дипломатів про перебіг процесу мирного врегулювання на Донбасі та повернення тимчасово окупованих територій, а також про напругу навколо державних кордонів України", - зазначили в ОПУ.

Єрмак подякував міжнародним партнерам за підтримку й допомогу нашій державі на різних рівнях у зв’язку з цією ситуацією й можливістю ескалації з боку Росії.

Також читайте: Закон про олігархів: Венеціанська комісія скаже своє слово 10-11 грудня

У контексті переговорного процесу щодо Донбасу керівник Офісу Президента й посли країн G7 та ЄС обмінялися думками стосовно порядку денного роботи Тристоронньої контактної групи та ініціатив України на цьому майданчику.

Єрмак розповів про внутрішньополітичні процеси в нашій державі. Він наголосив, що є зовнішні та внутрішні сили, які зацікавлені в дестабілізації ситуації. Керівник Офісу глави держави зазначив, що також є спротив реформам з боку старої системи.

Єрмак - послам G7 та ЄС: Закон про олігархів не спрямований проти когось конкретного 02

"Хочу зауважити, що цей закон (закон про обмеження впливу олігархів. – ред.) не спрямований проти будь-якого прізвища. Його мета – виключити можливості для олігархічного бізнесу впливати на політичні процеси, "купувати" політиків і маніпулювати медіа. При цьому ніхто ні в кого нічого не забиратиме й не порушуватиме нічиї права", – сказав він.

Під час розмови сторони також порушили питання ухвалення закону щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України, проведення конкурсу з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та перебігу судової реформи, щодо якої був відзначений значний прогрес.

Єрмак - послам G7 та ЄС: Закон про олігархів не спрямований проти когось конкретного 03

Єрмак запевнив, що Президент зацікавлений у доведенні цих процесів до результату, якого очікує українське суспільство та іноземні партнери України.

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Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+31
Ось питають - чому Ермак давав розпорядження розвідникам.
Тому і послів будуть питати - чому вони проводили зустрічі з завхозом?
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04.12.2021 11:01
+27
Он уже и законы обсуждает!!! Это просто трэш!
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04.12.2021 10:57
+23
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн "Великої сімки" (G7) та Європейського Союзу в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3303347

Хтось може пояснити, чому Єрмак, якого НІХТО НЕ ОБИРАВ, зустрічається з послами великої сімки ? Чому не прем'єр, чому не президент, чому не міністр зовнішніх справ ?
Хто такий Єрмак ? Його задача перевіряти чи біля горщика президента стоїть туалетний папір, і щоб слюнявчик рівно висів.
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04.12.2021 11:03
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Ну, саме так. Посли ж сліпі та тупі.
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04.12.2021 10:55 Відповісти
Сім послів і один осел.
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04.12.2021 11:04 Відповісти
І ні слова про розробку нового антимонопольного та анти трестового законодавства. Про реальні справи. Одні високі словеса, які вже не одного Гаранта привели до політичного небуття.
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04.12.2021 11:06 Відповісти
Та ні, тепер цей закон справді не спрямований ні проти олігархів, як явища, ні проти когось конкретного. 😊Так, пустий закон після того, як Порошенко віддав телеканали. 😁
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04.12.2021 12:01 Відповісти
Може бути одне пояснення- Єрмак прийшов на зустріч з послами зі справкою діагноза НЄВМЄНЯЕМОГО ВОВИ ВПЕРШОГО
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04.12.2021 13:13 Відповісти
й що робити послам , коли безпорадна тіпа опозиційна еліта захвачена в полон ГРУпіровкой КРОТІВ
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04.12.2021 13:16 Відповісти
Мама дарагая! Завхоз обсуждает с послами Законы, реформу СБУ, конкурс главы САП, судебную реформу, внутриполитические процессы в государстве, сопротивление старой системы, т.е. Порошенко. Господи, в какой стране мы живем? Где Президент или, хотя бы, МИД? Почему послы слушают завхоза? А бабу Маню, уборщицу, при всем уважении к ее труду, не хотят послушать? У нее ведь тоже есть свое мнение. Ну как, 73-процентники, сделали нас вместе?
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04.12.2021 15:34 Відповісти
👿👹МРАЗЬ ХИТРОСДЕЛАННАЯ🤮
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04.12.2021 20:13 Відповісти
Почему у человека грустное лицо?
Потому что человека утомило всё!
Утомили человека Вова-президент,
Моносбродные придурки и Ермак-агент.
Утомили эти фрики, Арахамия-брехло,
Трухин, Юрченко, Качура и Дмитрук-мурло.
Каждодневные скандалы и испанский стыд
Утомили человека и его тошнит.

Человеку очень нужно только одного,
Чтобы всех, кто утомляли, на хер унесло.
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04.12.2021 10:56 Відповісти
вы бы на автора ссылочку давали. А это Борислав Береза
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04.12.2021 13:51 Відповісти
Він спрямован проти України !!! Зелена пліснява послідовно та наполеглево втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!))))
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04.12.2021 10:56 Відповісти
Он уже и законы обсуждает!!! Это просто трэш!
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04.12.2021 10:57 Відповісти
фаворит-секретут, опекун недееспособного карапуза Зели много на себя берёт..
73%ные жлобы, вы ЭТО выбирали?.. или тупо для поржать...?, а на своих детей вам, идиоты, - насрать?..(
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04.12.2021 11:01 Відповісти
все умные задним числом! Теперь что делать? "Будет болеть приёдете!". "Что вы так поздно пришли"?....Да!?
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04.12.2021 15:26 Відповісти
Ось питають - чому Ермак давав розпорядження розвідникам.
Тому і послів будуть питати - чому вони проводили зустрічі з завхозом?
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04.12.2021 11:01 Відповісти
Не учи отца , и баста !
Тем более , не учи послов стран большой семерки...
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04.12.2021 11:28 Відповісти
Так ********** говорил - дЕрьмак не имеет никаких полномочий, он - завхоз?
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04.12.2021 11:44 Відповісти
Скацапській свін!
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04.12.2021 14:13 Відповісти
Всё отнять и поделить.
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04.12.2021 11:01 Відповісти
Ну не все , а лише придбане злочинним шляхом. Та цього ніхто від Зє не діждеться.
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04.12.2021 11:08 Відповісти
СБУ та САП... Вова, СБУ та САП. ....ну і суди, куди ж без них.
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04.12.2021 11:03 Відповісти
цей тіпа "закон" направлений проти ЗМІ, які щеняють бубочку.
І д'єрмаку не вдасться переконати послів в протилежному. Вони його хіба що вислухають, дотримуючись протокольної дипломатичної чемності.
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04.12.2021 11:03 Відповісти
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн "Великої сімки" (G7) та Європейського Союзу в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3303347

Хтось може пояснити, чому Єрмак, якого НІХТО НЕ ОБИРАВ, зустрічається з послами великої сімки ? Чому не прем'єр, чому не президент, чому не міністр зовнішніх справ ?
Хто такий Єрмак ? Його задача перевіряти чи біля горщика президента стоїть туалетний папір, і щоб слюнявчик рівно висів.
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04.12.2021 11:03 Відповісти
Ну слюнявчик то он ему завязал как положено.Зеленая свинья даже говорить не может.

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04.12.2021 12:37 Відповісти
З огляду на подіьні зустрічі, що зафіксовані ЗМІ, Єрмак не зможе відкараскатись від відповідальності і сказати, що я ніхто і ніколи не мав повноважень. Факти свідчать про наявність дуже широких неформальних прав і повноважень, які обтяжені відповідальністю. А тому розгляд його справи буде враховувати ці обставини з огляду на реальні справи, а не на формальну відсутність посадових інструкцій.
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05.12.2021 13:13 Відповісти
Плюс всі власники земельних паїв та люди соціальної сфери, які отримали по 1,5 землі, будуть платити по 1500 гривень щорічного податку з гектара.
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04.12.2021 11:11 Відповісти
Он у нас ещё и МИД заменяет.
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04.12.2021 11:09 Відповісти
незаменимый человек . как сказал Зеля - " мощный мужчина "
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04.12.2021 11:14 Відповісти
В оригинале он сказал так- моЧЧный муСЧина!
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04.12.2021 11:21 Відповісти
Він як той Савка - "В понедельник Савка - мельник, а во вторник Савка -шорник, со среды до четверга Савка - в комнате слуга и в тот же самый четверок Савка - дровосек и хлебопёк .......". Не жалеет себя на "службе".
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04.12.2021 11:15 Відповісти
Тобто це був не закон, а так "шютка", від якої смішно олігархам.
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04.12.2021 11:10 Відповісти
Прямо, послам G7 та ЄС іще треба пояснювати "особою яка не має на то повноважень"
Доречі, у "найвеличнішого лідера" ********** ломка, чи просто не має часу (ну, як з Бурбою) зустрітися з послами?
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04.12.2021 11:14 Відповісти
Боже збав, ще ляпне якусь "отсєбятіну", як корова на асфальт.
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04.12.2021 11:18 Відповісти
Хе-хе. Ну, тоді треба визнавати фігуранта - "найвеличнішим неповносправним **********". Доречі в Еквадорі у 1997 р. президенту Абдала Букарам об'явили імпічмент за розумову неповноцінність
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04.12.2021 11:28 Відповісти
На каком основании д'ерьмак с послами встречается? Это регент?
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04.12.2021 11:15 Відповісти
ну он же в сером пинжаке . значит он серый кардинал
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04.12.2021 11:17 Відповісти
а как же основная отмазка Бубочки про то шо у Ермака нет полномочий ?
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04.12.2021 11:16 Відповісти
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04.12.2021 11:17 Відповісти
"Єрмак - послам G7 та ЄС"?
далі мона не читати.. - буба таксист ермака.
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04.12.2021 11:17 Відповісти
Завхоз и послы...
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04.12.2021 11:18 Відповісти
пане завхоз, а що там олівців, авторучок, степлерів у пана президента вистачає?
ви вже з господарницькими питаннями розібралися?
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04.12.2021 11:18 Відповісти
Я так думаю, що українське суспільство та іноземні партнери України очікують уже тільки одного - зникнення зеленої плісняви з політичної мапи України
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04.12.2021 11:18 Відповісти
Без слів...зедегенерати,яки ви дегенерати ...
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04.12.2021 11:20 Відповісти
а шо ця істота з послами говорила
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04.12.2021 11:22 Відповісти
А шо не так?
Посли зустрічаються з тим кого обрав мудрий український нарід.
Обере мудрий нарід кінську жопу будуть зустрічатися з нею.
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04.12.2021 11:24 Відповісти
Ну зрозуміло:
Він спрямован ПРОТИ ВСІХ!.... окрім Бені Коломойского.
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04.12.2021 11:24 Відповісти
Я навіть здогадуюсь проти кого він зовсім не спрямований...
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04.12.2021 11:26 Відповісти
А с каких пор , иностранных послов интересует мнение завхозов ? Вполне могли бы на эту встречу своих завхозов прислать , ну или секретарей.
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04.12.2021 11:27 Відповісти
дерьмак, тут тебе не опудалу команды отдавать. Тут реальные нелохи, которые знают, что ты такое лучше тебя самого.
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04.12.2021 11:27 Відповісти
Цей козел, який три дні тому заявляв (у справі про "вагнергейт), "Хто я такий, щоб давати команди зовнішній розвідці", приходить на зустріч з послами замісь Зеленського! І що? Про щось домовляться а потім розведе руками, "А хто я такий?". Хто з ним буде домовлятись? Це вошиве бидло нездатне навчатись, я не бачив ще жодного висновку нинішньої влади із невдач, які були за ці 2.5 роки.
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04.12.2021 11:30 Відповісти
Як там найвеличніше казало: "це не входить до його повноважень"???

Хто цей д'Єрмак? Міністр МЗС? Голова ВРУ чи Прем'єр-міністр? Може хоча б голова комітету ВРУ з питань міжнародних відносин? Ой, нє... Воно ж завхоз...

Але після розмови цього завхоза по питанням безпеки кілька днів тому, тепер ось ця зустріч, то я повірю Бурбі, навіть з закритими очима.

До речі, а де саме найвеличніше в цей час було? Знову його виводили з наркотичної коми? Чи воно так втомилося на своїй кокс-конференції та перебруднило всі підгузки під час виступу в Раді, що терміново поїхало кудись відпочивати?

Курви брехливі та продажні ці "узеленські"...
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04.12.2021 11:34 Відповісти
Ермак важнее министра иностранных дел ?
Опять он нагло лезет не свои сани.
В будку !
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04.12.2021 11:37 Відповісти
секретут віслюка до послів, посли до віслюка, віслюк до секретута ... мишіне коло...
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04.12.2021 11:41 Відповісти
Служил ермак завхозом
Страной ермак руководил
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04.12.2021 11:42 Відповісти
Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - під слідство за зраду.
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04.12.2021 11:47 Відповісти
Напрасно так думаете.Потом зепадло скажет,что дерьмач не имел права так говорить.Все расписано. Как с вагнергейтом.Непонятно другое.ПОЧЕмУ послы разговаривают с ним?
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04.12.2021 11:48 Відповісти
Вот именно: послы должны выгнать его за дверь подsрачниками.
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04.12.2021 12:09 Відповісти
Офис президента Украины - постоянно действующий вспомогательный орган при президенте Украины, осуществляющий организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и иное обеспечение исполнения президентом Украины своих конституционных полномочий.

Какого кляпа Дерьмак вызывает к себе послов и что-то там заявляет?
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04.12.2021 11:49 Відповісти
"Хочу зауважити, що цей закон (закон про обмеження впливу олігархів. - ред.) не спрямований проти будь-кого.
Тільки проти Порошенка та Бутусова
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04.12.2021 12:03 Відповісти
Хто такий Єрмак? Хто надав йому повноваження вести діалог з послами? Чи може він ці повноваження присвоїв собі самочинно, у незаконний спосіб? І чим займається Зараз Зєлєнскій, коли Єрмак перебрав на себе частину його функцій? Ах! Я ж забув! Воно дітей не бачило цілий тиждень! І да, у нього законний вихідний! 😊
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04.12.2021 12:04 Відповісти
може час відправити його в довгу неоплачувану відпустку?
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04.12.2021 18:35 Відповісти
Старшой по канцтоварам подменил собою нашего президента.
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04.12.2021 12:05 Відповісти
Не знаю, хто такий пан Конкретний. Проти нього закон точно не спрямований.
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04.12.2021 12:08 Відповісти
дожили, какое-то чмо ларечное, подлежащее люстрации, говорит от имени Украины
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04.12.2021 12:23 Відповісти
Єрмак - послам G7 та ЄС:

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04.12.2021 12:37 Відповісти
А потом ЗЕ скажет, шо у Ермака нет таких полномочий.
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04.12.2021 12:47 Відповісти
Разве у секретарши есть такие полномочия, говорить с послами от имени государства
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04.12.2021 13:13 Відповісти
встреча с мерзавцем...
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04.12.2021 13:25 Відповісти
Завхоз и кардинал это сила
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04.12.2021 13:26 Відповісти
Во-первых, если закон не направлен против конкретных олигархов то на фига он тогда нужен? У нас что олигархов так много? 40 млн.? И все олигархи? Да мы их наперечет всех знаем! Знаем кто слуг содержит, кто каналы имеет и бабки в конвертах выдаёт, кто тарифы превышает и цены на продукты. У кого офшоры и вилы в Испании, личные самолёты и маетки с лебедями…. Вот на фига эта профанация?
Во-вторых, ермак а чего ты не имеющий полномочий (так нам гарантии на марафоне говорил) лезешь встречается с иностранными послами и дипломатами? У нас что министра закордонных справ нету? Что за пургу ты от имени преза несёшь?
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04.12.2021 14:36 Відповісти
В натуре хунту к власти
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04.12.2021 15:05 Відповісти
Что более важное делал Зе в это время встречи с послами?
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04.12.2021 15:29 Відповісти
Закрадывается подозрение, что найвелычнишый в определенные моменты просто недееспособный и чтобы скрыть этот факт, выползает «потужный»
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04.12.2021 15:50 Відповісти
На каком основании Ермак вообще может что-то говорить послам ЕС ?
Офигеть от управления внешней политикой нашего государства...
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04.12.2021 16:18 Відповісти
А какой я важний. Как мне неинтересно с ними. Це не те що з Руді решать. Куда їм до нього
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04.12.2021 16:30 Відповісти
а у нього є такі повноваження?
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04.12.2021 17:01 Відповісти
Вава, ти ж стверджував, що дерьмак ніщо. То чому ніщо, від імені України, спілкується зі світовими висопосадовцями?
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04.12.2021 18:18 Відповісти
А чого це з послами зустрічається Єрмак, а не Президент, голова МЗС або хоча б якесь офіційне лице з МЗС?
Чи це за протоколом що послів приймає якийсь секретар-завхоз?
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04.12.2021 18:33 Відповісти
В законі про олігархів Єрмак прописав що бідні пенсіонери які вирощують біля свого будиночку городину і продають на ринку змушені платити 18% податку і 1,5% військового збору! Ось такі от в нас олігархи!!! Бандао зелених повинна сидіти в тюрьмі!
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04.12.2021 19:04 Відповісти
Это рыло заменяет уже МИД,
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04.12.2021 19:27 Відповісти
А кто такой дерьмак, что"языком своим ляпает"(с) на встрече с послами???
Кто его уполномочил????
Этот кто-то передал свои конституционные полномочия хрен знает кому???
Кто-то недееспособен????
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04.12.2021 21:21 Відповісти
 
 