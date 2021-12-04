Єрмак - послам G7 та ЄС: Закон про олігархів не спрямований проти когось конкретного
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн "Великої сімки" (G7) та Європейського Союзу в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційне інтернет-представництво Глави держави.
Під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію біля кордонів України, мирний процес щодо Донбасу та закон про деолігархізацію.
"На початку розмови він поінформував іноземних дипломатів про перебіг процесу мирного врегулювання на Донбасі та повернення тимчасово окупованих територій, а також про напругу навколо державних кордонів України", - зазначили в ОПУ.
Єрмак подякував міжнародним партнерам за підтримку й допомогу нашій державі на різних рівнях у зв’язку з цією ситуацією й можливістю ескалації з боку Росії.
У контексті переговорного процесу щодо Донбасу керівник Офісу Президента й посли країн G7 та ЄС обмінялися думками стосовно порядку денного роботи Тристоронньої контактної групи та ініціатив України на цьому майданчику.
Єрмак розповів про внутрішньополітичні процеси в нашій державі. Він наголосив, що є зовнішні та внутрішні сили, які зацікавлені в дестабілізації ситуації. Керівник Офісу глави держави зазначив, що також є спротив реформам з боку старої системи.
"Хочу зауважити, що цей закон (закон про обмеження впливу олігархів. – ред.) не спрямований проти будь-якого прізвища. Його мета – виключити можливості для олігархічного бізнесу впливати на політичні процеси, "купувати" політиків і маніпулювати медіа. При цьому ніхто ні в кого нічого не забиратиме й не порушуватиме нічиї права", – сказав він.
Під час розмови сторони також порушили питання ухвалення закону щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України, проведення конкурсу з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та перебігу судової реформи, щодо якої був відзначений значний прогрес.
Єрмак запевнив, що Президент зацікавлений у доведенні цих процесів до результату, якого очікує українське суспільство та іноземні партнери України.
Будь ласка, зачекайте...
Потому что человека утомило всё!
Утомили человека Вова-президент,
Моносбродные придурки и Ермак-агент.
Утомили эти фрики, Арахамия-брехло,
Трухин, Юрченко, Качура и Дмитрук-мурло.
Каждодневные скандалы и испанский стыд
Утомили человека и его тошнит.
Человеку очень нужно только одного,
Чтобы всех, кто утомляли, на хер унесло.
73%ные жлобы, вы ЭТО выбирали?.. или тупо для поржать...?, а на своих детей вам, идиоты, - насрать?..(
Тому і послів будуть питати - чому вони проводили зустрічі з завхозом?
Тем более , не учи послов стран большой семерки...
І д'єрмаку не вдасться переконати послів в протилежному. Вони його хіба що вислухають, дотримуючись протокольної дипломатичної чемності.
Хтось може пояснити, чому Єрмак, якого НІХТО НЕ ОБИРАВ, зустрічається з послами великої сімки ? Чому не прем'єр, чому не президент, чому не міністр зовнішніх справ ?
Хто такий Єрмак ? Його задача перевіряти чи біля горщика президента стоїть туалетний папір, і щоб слюнявчик рівно висів.
Доречі, у "найвеличнішого лідера" ********** ломка, чи просто не має часу (ну, як з Бурбою) зустрітися з послами?
далі мона не читати.. - буба таксист ермака.
ви вже з господарницькими питаннями розібралися?
Посли зустрічаються з тим кого обрав мудрий український нарід.
Обере мудрий нарід кінську жопу будуть зустрічатися з нею.
Він спрямован ПРОТИ ВСІХ!.... окрім Бені Коломойского.
Хто цей д'Єрмак? Міністр МЗС? Голова ВРУ чи Прем'єр-міністр? Може хоча б голова комітету ВРУ з питань міжнародних відносин? Ой, нє... Воно ж завхоз...
Але після розмови цього завхоза по питанням безпеки кілька днів тому, тепер ось ця зустріч, то я повірю Бурбі, навіть з закритими очима.
До речі, а де саме найвеличніше в цей час було? Знову його виводили з наркотичної коми? Чи воно так втомилося на своїй кокс-конференції та перебруднило всі підгузки під час виступу в Раді, що терміново поїхало кудись відпочивати?
Курви брехливі та продажні ці "узеленські"...
Опять он нагло лезет не свои сани.
В будку !
Страной ермак руководил
Какого кляпа Дерьмак вызывает к себе послов и что-то там заявляет?
Тільки проти Порошенка та Бутусова
Во-вторых, ермак а чего ты не имеющий полномочий (так нам гарантии на марафоне говорил) лезешь встречается с иностранными послами и дипломатами? У нас что министра закордонных справ нету? Что за пургу ты от имени преза несёшь?
Офигеть от управления внешней политикой нашего государства...
Чи це за протоколом що послів приймає якийсь секретар-завхоз?
Кто его уполномочил????
Этот кто-то передал свои конституционные полномочия хрен знает кому???
Кто-то недееспособен????