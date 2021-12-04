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Двох українців затримано в Польщі за сприяння незаконним мігрантам із Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Події

Двох українців затримано в Польщі за сприяння незаконним мігрантам із Білорусі

Понад 60 спроб незаконного переходу кордону біженцями зафіксували у Польщі 3 грудня. Окрім того, за сприяння незаконним мігрантам затримано двох громадян України.

Про це повідомили у польській Прикордонній службі в суботу, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу зареєстровано 62 спроби перетину кордону Польщі та Білорусі", - йдеться у повідомленні відомства у твіттері.

За сприяння незаконним мігрантам затримано чотирьох людей: двох громадян України, а також громадян Афганістану та Польщі, поінформували у польському прикордонному відомстві.

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Криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь і Росію у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.

Від початку вересня на польсько-білоруському кордоні діяв надзвичайний стан. З грудня його замінено обмеженням на пересування у прикордонній зоні за розпорядженням глави МВС Польщі. Варшава планує збудувати до середини 2022 року на лінії кордону з РБ загородження заввишки понад 5 метрів.

Також дивіться: Мігранти форсували кордон Польщі за підтримки білоруських військових, які сліпили прикордонників лазерами та стробоскопом. ВIДЕО
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Дайте цим хохлам-малоросам зо 10 років.
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04.12.2021 11:37 Відповісти
навіщо?то дуже гарно для них-польскі в'язниці.краще депортувати у біларашу,хай лука за них подбає
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04.12.2021 11:53 Відповісти
Надо бы этих даунбассят проверить на предмет участия в бандфоримрованиях ДНР и ЛНР. Даунбасситы до сих пор не догадываются что они просто пушечное мясо для тупина.
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04.12.2021 12:52 Відповісти
Поляку впаяють 5 - 8 років і штраф , іноземцям - штраф і викинуть з країни з пожиттєвою забороною в'їзду в ЄС . Всі їхні дозвільні документи на перебування також будуть анульовані . Слухаю польське радіо PR - 24 , там постійно на цьому наголошують.
Поляки - нормальні люди . З нульовою толерантністю до дібілів .
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04.12.2021 12:52 Відповісти
Посадить
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04.12.2021 14:45 Відповісти
Воистину, нет такого дерьма, в которое бы не были готовы вымазаться хохлы ради пары сотен долларов.
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04.12.2021 17:27 Відповісти
так и кацапы не лучше, если не хуже
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04.12.2021 20:11 Відповісти
Меня мало интересуют касабы. Пускай хоть плутоний жрут. Мне важно, чтобы меня, украинца, не сравнивали в той-же Польше с этими хохлами.
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05.12.2021 01:29 Відповісти
 
 