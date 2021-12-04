За добу від COVID-19 в Києві померли 37 осіб, виявлено 1 588 нових випадків захворювання, - Кличко
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У Києві за минулу добу виявлено 1 588 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 304 793), зафіксовано 37 летальних випадків від вірусу (загалом 7 657).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, захворіли 909 жінок віком від 18 до 92 років, 588 чоловіків віком від 18 до 90 років, 51 дівчинка від 21 дня до 17 років і 40 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
Зафіксовано 37 летальних випадків від вірусу (загалом 7657). Серед них: 21 жінка від 47 до 88 років, 16 чоловіків від 37 до 90 років.
До лікарень столиці госпіталізували 98 осіб хворих на коронавірус та 122 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Водночас, 3 537 осіб подолали коронавірус (загалом 266 781).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (372), Оболонському (253) та в Дарницькому (168).
Будь ласка, зачекайте...
19 год ·
Сумно і трагічно, коли серед антиваксів є твої друзі. І вони помирають...
Я не можу багатьох переконати про життєву необхідність зробити щеплення. Пишу та пояснюю, пропоную навіть гроші, але мені близькі люди обирають "природній відбір" - смерть від ковід.
На державному рівні у депутатів та тієї потвори на Банковій теж бракує інтелекту та знань, щоб ухвалити відповідні закони, аби кожен громадянин був вакцинований та захищений.
Тому сотні громадян України щодня помирають у страшних муках. Вже немає з нами 87 566 наших співвітчизників.
https://www.youtube.com/watch?v=vqCGfiZR9Kw
иак и ваша тут цитата - просто популистская. хотя и правда вроде, но не люблю когда из меня делают еще большего дурака чем есть( )
хоть каккая пропаганда - она такой остается.