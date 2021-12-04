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Київ (13835) Кличко (2813) коронавірус (16711)

За добу від COVID-19 в Києві померли 37 осіб, виявлено 1 588 нових випадків захворювання, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

За добу від COVID-19 в Києві померли 37 осіб, виявлено 1 588 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 1 588 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 304 793), зафіксовано 37 летальних випадків від вірусу (загалом 7 657).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 909 жінок віком від 18 до 92 років, 588 чоловіків віком від 18 до 90 років, 51 дівчинка від 21 дня до 17 років і 40 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Зафіксовано 37 летальних випадків від вірусу (загалом 7657). Серед них: 21 жінка від 47 до 88 років, 16 чоловіків від 37 до 90 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 37% дорослого населення в Україні пройшли повний курс вакцинації, - Мінздоров'я

До лікарень столиці госпіталізували 98 осіб хворих на коронавірус та 122 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 3 537 осіб подолали коронавірус (загалом 266 781).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (372), Оболонському (253) та в Дарницькому (168).

Також читайте: На Київщині посилюють перевірки дотримання карантинних обмежень, - ОДА
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Бокс настолько борется с вирусом шо и сам заболел, и немало киевлян заболели... и вот, погибли.
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04.12.2021 11:41 Відповісти
Vadym Gladchuk

19 год ·



Сумно і трагічно, коли серед антиваксів є твої друзі. І вони помирають...
Я не можу багатьох переконати про життєву необхідність зробити щеплення. Пишу та пояснюю, пропоную навіть гроші, але мені близькі люди обирають "природній відбір" - смерть від ковід.
На державному рівні у депутатів та тієї потвори на Банковій теж бракує інтелекту та знань, щоб ухвалити відповідні закони, аби кожен громадянин був вакцинований та захищений.
Тому сотні громадян України щодня помирають у страшних муках. Вже немає з нами 87 566 наших співвітчизників.
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04.12.2021 11:49 Відповісти
что за бредятину вы несёте? вы не имеете право рекомендовать медицинские процедуры, вы не врач..
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04.12.2021 11:59 Відповісти
вот фоном со вчера слушаю это:

https://www.youtube.com/watch?v=vqCGfiZR9Kw

иак и ваша тут цитата - просто популистская. хотя и правда вроде, но не люблю когда из меня делают еще большего дурака чем есть( )
хоть каккая пропаганда - она такой остается.
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04.12.2021 12:00 Відповісти
Интересно, откуда статистика о большинстве врачей?
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04.12.2021 12:28 Відповісти
Ему куратор сказал, само собой.
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04.12.2021 13:26 Відповісти
Сами поговорите с врачами. Только не с Комаровским. С честными врачами.
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04.12.2021 20:29 Відповісти
 
 