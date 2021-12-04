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Новини Політика України
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Коломойський (1420) Наливайченко (99) Укрнафта (134) Приватбанк (691)

Кримінальні справи "Укрнафти" і "Приватбанку" зупинені через лояльність телеканалу Коломойського до Зеленського, - Наливайченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кримінальні справи

Розслідування кримінальних справ по "Укрнафті" та "Приватбанку" зупинені через те, що телеканал "1+1" олігарха Ігоря Коломойського всіляко розхвалює діючу владу і особисто президента Володимира Зеленського.

Як повідовляє Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко в своєму телеграм-каналі.

"Ми всі є свідками, яку "теплу ванну" влаштовують президенту та іншим можновладцям в ефірі телеканалу "1+1". Як в ефірі цього телеканалу, який належить олігарху Коломойському, всі одностайно вихваляють президента. Саме тому незаконно зупинені, а по суті злиті, розслідування усіх проваджень щодо "Укрнафти", де встановлені збитки на 15 млрд. грн, та щодо "Приватбанку", де збиток склав 5,5 млрд доларів", - повідомив нардеп.

В той же час погрози генпрокурора на адресу власника ТРК "Україна" та "Україна 24" Ріната Ахметова ексголова СБУ пов’язав саме з редакційною політикою цих телеканалі.

"Останні заяви Генпрокурорки є політичними і за змістом, і за формою. Це - фактично погрози власнику телеканалів Рінату Ахметову за те, що в ефірах ТРК "Україна" та "Україна 24" політики та експерти мають право висловити свою думку. А не лише ті спікери, які через слово вихваляють президента Зеленського. У такий спосіб, через погрози Генпрокуратури, влада намагається вплинути і змінити редакційну політику цих телеканалів", - додав Наливайченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки на каналі Коломойського добре говорять про президента, справу Приватбанку, мабуть, не розслідуватимуть, – Фурса

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+12
Вистава лялькового балагана триває !!! )))
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04.12.2021 11:41
+9
Да у нас всё и все остановены и все карманы вывернуты через лояльность президента к Коломойскому. А обороноспособность умышленно разрушается через лояльность к Путину. Мы, похоже, самый терпеливый народ в мире.
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04.12.2021 11:45
+9
Кстати,открою тебе один очень большой секрет...зекрыса давно перепрыгнула овоча....и если это было при Порохе-овоч это ниже нет,то зекрыса нашла дно...
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04.12.2021 12:32
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Вистава лялькового балагана триває !!! )))
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04.12.2021 11:41 Відповісти
Наливайченко все знає. Голова СБУ. САмого Яника ловив. А за що його зняли ?
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04.12.2021 12:07 Відповісти
Так что ты ему можешь ответить -самое интересное ,а не твои потуги кого то обосрать)
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04.12.2021 12:28 Відповісти
Кстати,открою тебе один очень большой секрет...зекрыса давно перепрыгнула овоча....и если это было при Порохе-овоч это ниже нет,то зекрыса нашла дно...
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04.12.2021 12:32 Відповісти
Да у нас всё и все остановены и все карманы вывернуты через лояльность президента к Коломойскому. А обороноспособность умышленно разрушается через лояльность к Путину. Мы, похоже, самый терпеливый народ в мире.
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04.12.2021 11:45 Відповісти
Та який там Twix-ось де справжня солодка парочка...
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04.12.2021 11:45 Відповісти
Расскажите это петушаре Серёже Дещенко
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04.12.2021 11:45 Відповісти
Скоріше через лояльність правоохоронних органів, телеканал на "підтанцьовці".
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04.12.2021 11:50 Відповісти
Не знаю точно , чи це зв'язано саме з цим ,, але те що Г+Г вилизади зад ЗЕ , вже до дзеркального блиску , це св'ята правда . .
Був колись самим об'єктивним телеканалом в Україні , і буквально за 7 років став найбрехливішим .
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04.12.2021 11:51 Відповісти
канализация чище чем г+г
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04.12.2021 12:10 Відповісти
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04.12.2021 11:54 Відповісти
А відколи це телеканали впливають на пркуратуру, на розслідування? Це норма? Яким законом це визначено?
Блін, обнагліли вже!
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04.12.2021 12:10 Відповісти
Еще один овощник вылез. При Порохе сидел в щели и не отсвечивал.
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04.12.2021 12:20 Відповісти
Бред сумасшедшего)))
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04.12.2021 12:22 Відповісти
№70
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04.12.2021 12:53 Відповісти
Кто-то сомневался? Зеленые буратины отрабатывают долги перед своим карабасом...
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04.12.2021 12:23 Відповісти
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04.12.2021 12:31 Відповісти
Один из главных зеленых воров и мерзавцев... Упаковал всю родню краденых барахлом, но, при этом, типа "чист" перед зеленым законом....
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04.12.2021 12:36 Відповісти
У зеленых всё ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в одном виде - в виде пародии, липы, фикции... Борьба с олигархами, с кумовством, с бедностью. Липовые депутаты, министры, "честные"-"неподкупные" судьи и прокуроры, пародия вместо преза... К сожалению, таких липовых пародий не прощают х*йло и пандемия... Расплачиваемся потерянными жизнями...
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04.12.2021 12:34 Відповісти
********** готовий так боротися за рейтинг, що камінь на камені від України не залишиться...
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04.12.2021 12:34 Відповісти
В сухом остатке приняли бюджет Украины поздной ночью...прямо Мікола Азиров образца 2012 года....,стадо Голобородьков само себя накормило от пуза...,а на Субсидии старикам уменьшили с 47 в прошлом до 37 в этом ...73% идиотов довольны...,я бы на месте Голобородьки ваще отменил Субсидии,а бабло отдал бы Бене не олигарху...
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04.12.2021 12:44 Відповісти
Ыканомика должнва быть Ыканомной...,а Перестройка ГУЛАГа самой дешовой в Мире...
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04.12.2021 12:48 Відповісти
Аналогичная ситуация с фирташевским "интером". Все хвалят и хвалят найвеличнишого лидора **********, а взамен зесепар взял и списал 100 млрд долгов фирташу. Вот такая борьба с олигархами у зеМанды.
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04.12.2021 12:53 Відповісти
В 2014 Наливайченко отвечал за Луганск и успешно сдал .А Аваков хоть Харьков отстоял.Ценный агент..
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04.12.2021 12:58 Відповісти
Наливайченко романтик. Цель Коломойского чисто прагматическая-обокрасть Украину и превратить её в Новую Палестину.С подельниками росплачивается украденными деньгами: Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. Дубинский заявил, что его бывшие коллеги по фракции получают "черную зарплату" в сумме $20 тыс. в месяц.Энергетику Коломойский уже разворовал и разрушил.Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского /Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/ Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского.
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04.12.2021 13:00 Відповісти
20 000 долларов
Потому олигархи хотят вместо 450 депутатов сделать 300 депутатов - легче содержать Радуи командовать страной
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04.12.2021 13:11 Відповісти
Наливайченко это еще одна крыса, которая пропала в тень после Майдана и начала войны. Теперь все крысы собираются под флагом бородатой бабушки зеледента. Цель бабушки одна: сдать Украину тупину взамен на гарантии тупина в защите от американского правосудия. Это, конечно, выглядит фантастично, но все к этому идет. Это единственная цель действующей власти.
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04.12.2021 13:30 Відповісти
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04.12.2021 13:30 Відповісти
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04.12.2021 13:32 Відповісти
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04.12.2021 14:39 Відповісти
 
 