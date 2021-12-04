У різних регіонах брак кадрових поліцейських сягає від 10% до 30%, - Монастирський
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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський озвучив цифри кадрового некомплекту поліцейських.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав у коментарі журналістам.
"Брак кадрів узагалі в поліції є досить високим, він залежить від регіону і коливається від 10% до 30%", - поінформував очільник МВС.
За словами Монастирського, навантаження на одного поліцейського доволі високе. Він пояснив: якщо традиційно після добового чергування працівник має три доби відпочивати, то нині поліцейському вдається відпочити лише дві доби.
Окрім того, зауважив глава МВС, рівень життя патрульних відрізняється, наприклад, у Черкаській чи Хмельницькій областях - від Києва, Львова чи Одеси.
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"Звичайно, ми розуміємо, що їхні зарплати приблизно однакові, але рівень життя зовсім інакший", - зазначив Монастирський.
Одним з варіантів розв'язання проблеми, на його думку, може стати залучення коштів, отриманих у результаті боротьби з мінімізацією надходжень до держбюджету через несплачені акцизи за алкоголь, тютюн і пальне.
"Ми зможемо підняти надходження до державного бюджету, реальні надходження... і таким чином можна буде підняти зарплату патрульному поліцейському, прикордоннику, рятувальнику", - додав міністр.
За його словами, це можливо буде зробити вже у першому кварталі наступного року.
Будь ласка, зачекайте...
по сути в замкнутых системах, типа ментуры, фактически крепастное право, с элементами рабства.
повышением зп это не разрулить.
лето 14-го, часть сотрудников объявляют добровольцами и отправляют на восток. через месяц их меняют, руководство говорит про премии, бухгалтер подтверждает. на протяжении 3-х - 5-ти дней выплачивают деньги сравнимые с з/п "простого". все довольны.
спустя две недели тихо, без помпы, на карточки приходит такая же сумма.
наиболее логично - наличие в областном аппарате проверки из министерства.
и проверка, по видимому, не рискнула тогда за долю малую "закрыть глаза"
А при чём тут Украина и её история оплат в милиции, начиная с 1917 года?
де вы там парашу увидели?))
Ни одного случая исключения из штата УВД для отправки в добровольцы в Украине не было.
Вы лжёте и лжёт якобы ваш источник "рыгиональный" .
источник региональный - в смысле он не в киеве служил, а в одной из областей.
Признайтесь, вы с зелей из одной коробочки порошок нюхаете?
"лето 14-го, часть сотрудников объявляют добровольцами и отправляют на восток".
"Объявление" в полиции - это письменный приказ в полиции. Так о чём писалось в том приказе (про вашего источника) по личному составу - текст подкинете, умный? Или слив?
в наказе - откомандировать, по ТВ и иным СМИ - "добровольно"
не нюхай этой хрени больше, а то за петушария ещё голосовать будешь
"в наказе - откомандировать" - ОК.
И как это сходится с вашим изначальным: "объявляют добровольцами"?
"Хозяйке на заметку" - всё человечество лет 200 ездит и будет ездить дальше по командировкам по своим должностям
когда оф. лицо - начальник увд области говорит в интервью в сми про добровольцев, которые вызвались и поехали, а на самом деле их назначили - это как ваш гидрант путч первого декабря устроил и поборол.
"зеленковщина" или "зеленщина" - как правильно?
Тогда принимаются оргмеры. А часто именно в результате правильных оргмер штат на время пустеет. Как в Крыму, когда в конце 90-х заменяли почти всё руководство милиции, включая до посёлков
2. А штаты придумывают именно в отраслевых Министерствах.
2. "Рано или поздно власти на местах сами поставят вопрос о корректировании штатов в зависимости от местных нужд." - никаких рано или поздно. Это стандартная практика - спокойно сами корректируют хоть каждый день, но в пределах выделенного количества должностей в утверждённом в Министерстве их штатном расписании
я о...фигеваю от таких отпочивальщиков.
и этого говна некомплект еще?
даже на стройку идут борзее чем на "службу" отпочивальщиков.
кто там Чорт? м?
на такую зарплату и "бенефиты", я бы ваще их гонял круглосуточно, чтобы не особо оттдыхали то.
офигеть - ты этих существ выгораживаешь, ой, а иногда круглые сутки бедные работают... им платят за это, нет? ты платишь. давай еще пожалей дворника шо не купил рукавиц или перчаток и что-то натерло где-то.
ибо просто - мусора типо "служат" - так надо их гонять если нужно - вот как солдат - круглосуточно гоняли.
бери знак 40 і став де хочешь...
зато гвинтокрилів для полювання вистачає
Так это же заявление на кресло Премьера. Грядет перестановка кроватей в зеленом королевстве?
Нада просто почати платити нормальну зарплату .
Или вяличие не позволяет?