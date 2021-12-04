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Вторгнення в Україну: Bild показав сценарії, які "на столі у Путіна", та "план-максимум" Росії

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Згідно з даними західних розвідок, напад Російської Федерації на Україну планується в три етапи на початку 2022 року з метою захоплення до двох третин території, включаючи Київ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише німецьке видання Bild.

Згідно з даними BILD,"план-максимум" Росії щодо війни проти України відомий з середини жовтня. ЦРУ перехопило російські військові повідомлення, спочатку проінформувавши про це власний уряд, який повідомив НАТО в листопаді.

Першим про це повідомило видання The Washington Post. За даними газети, Путін планує вторгнення 175 тисяч солдатів.

Видання BILD дізналося подробиці про російські плани, які, за словами високопоставленого офіцера, "лежать в ящику ящика, а Путін ще не вирішив, чи будуть вони реалізовані". Однак перекидання військ з квітня показало, що Кремль, схоже, схиляється до реалізації планів нападу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія планує наступ на Україну за участі 175 тисяч військових одразу на кількох фронтах, - розвідка США

Подробиці про можливе вторгнення Росії в Україну і карта BILD засновані на оцінках кількох людей з НАТО і служб безпеки, які змогли ознайомитися з деякими з можливих планів нападу Росії.

Вторгнення в Україну: Bild показав сценарії, які на столі у Путіна, та план-максимум Росії 01

Можливе вторгнення в січні або лютому 2022 року

Згідно з високопоставленим джерелом безпеки, якщо Путін накаже, російська армія завдасть "одночасну атаку з північного Криму через сепаратистські території на Сході і з півночі". Це оцінка як НАТО, так і української військової розвідки. Таким чином, атака може відбутися "в кінці січня-початку лютого" - якщо Україна і НАТО не дадуть відповіді на вимоги Путіна.

Інші інсайдери НАТО розглядають атаку в три етапи, кожна фаза також може бути останньою в операції, якщо реакція Заходу на вторгнення призведе до переоцінки ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі російського вторгнення до України США запровадять жорсткі обмежувальні заходи, від яких раніше відмовлялися, - Блінкен

Фаза 1: Південь

На першому етапі буде захоплений південь України, "щоб забезпечити поставки в Крим, а також відрізати Україну від моря і, отже, від поставок", - сказав Bild офіцер служби безпеки.

Росія планує використовувати десантні кораблі, які були перекинуті з Балтійського моря в регіон навесні, "для перевезення танків і військ з Криму в околиці Одеси", - сказав високопоставлений офіцер Західної розвідки.

Ще один високопоставлений військовий став ще конкретніше. За його словами, російські плани передбачають проведення десантної операції "на схід від Одеси, між містами Фонтанка і Коблево". Російські війська "просунуться на північний схід від міста, потім повернуть ліворуч і просунуться в Придністров'ї". Цей напад оточив би Одесу.

У той же час в Херсонській області вздовж річки Дніпро будуть проводитися "повітряно-десантні операції спецназу", які заблокують мости через найважливішу річку країни і, таким чином, припинять постачання. "З Криму спочатку буде тільки артилерійський вогонь по сильних українських позиціях. Тоді українські війська будуть зв'язані тут і не зможуть відбити Мости за ними".

Точно так само Російські танкові частини, знову ж за підтримки військово-морського флоту і авіації, будуть просуватися на захід з окупованого Донбасу на сході України, потім розділяться і просунуться, з одного боку, в Запоріжжі (найважливіший військовий центр на півдні України) і далі з іншого боку просуватися в бік Криму.

Якщо це вдасться, весь південь України опиниться під контролем Росії, і Путін побудує коридор з Росії до кордону НАТО з Румунією.

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Фаза 2: північний схід

Паралельно з першою фазою війни авіація Путіна і балістичні ракети послаблять військовий потенціал України по всій країні.

Якщо Кремль вважатиме, що умови для цього виконані, Російські танкові частини можуть перейти кордон в Луганській і Харківській областях і просунутися до великих міст Дніпро і Полтава.

"Перш за все, вони будуть оточувати або оточувати міста і відключати електрику, газ і постачання продовольства. Через кілька тижнів росіяни можуть прославити себе як рятівники мирних жителів, вторгнутися в міста, які капітулювали, і врятувати українське населення від голоду або смерті ", - пояснює один з офіцерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія підготувалась до вторгнення і інтенсивних бойових дій в Україні, – CNN

Фаза 3: Київ

На третьому етапі кремлівська армія наступатиме на Київ з півночі. "Звичайно, це може статися на початку війни, якщо того зажадають обставини", - сказав Bild джерело.

Стратеги НАТО не впевнені, чи буде режим Олександра Лукашенка брати участь у бойових діях з Білорусі. Хоча диктатор нещодавно заявив про це, це ще не вирішено.

Якщо Білорусь буде готова в якості відправної точки для російських або навіть білоруських атак, це буде план Росії по оточенню і облозі Києва з північного сходу і північного заходу за допомогою кліщів.

Згодом російські війська просунуться "приблизно до лінії Коростень-Умань, щоб відрізати поставки із Західної України. Тоді можна було б чекати капітуляції Києва, а значить, і України під тиском Заходу".

В результаті такого сценарію, про який у Кремля, мабуть, є плани, які тепер відомі західним спецслужбам, Росія займе близько двох третин нинішньої території України. Інший Інсайдер сказав: "Якщо Росія вторгнеться, санкції все одно будуть. Тоді вже немає сенсу зупинятися на півдорозі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина передасть ЗСУ ще не менше 20 "Байрактарів" найближчим часом, - Bloomberg

Відступ українських військ

А поки військові негативно ставляться до оцінки обороноздатності України. "Українці будуть битися, але вони не зможуть протистояти великому наступу росіян", - сказав Bild Високопоставлений чиновник. "Якщо вони не будуть повністю знищені", київські збройні сили відійдуть на захід країни.

Інший співробітник BILD: "американських протитанкових ракет" Джавелін "далеко не вистачить для всіх російських танків, а турецькі безпілотники" Байрактар" - легкий видобуток для російських бойових літаків".

Для захисту Україні негайно будуть потрібні сучасні західні зенітні ракети типу " Патріот "і протикорабельні ракети типу"Гарпун".

Офіцер Західної Служби безпеки сказав: "Союзники в даний час переосмислюють поставки зброї в Україну. Але це рішення не може виходити від НАТО, а тільки від його суверенних членів".

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Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+53
Коли на чолі армії левів стоїть сцикливий баран, ніякі "джавеліни" і "петріот" не допоможуть. Бо те чмо втіче разом з своїм офісом і пищатиме "просто перестать стрелять", замість того, щоб очолити Рух опору.
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04.12.2021 12:25
+50
У них тоді був Черчіль, а у нас Оманський Віслюк! Мушу констатувати, що 73% у 2019р знищили свою країну.
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04.12.2021 12:34
+43
один взбесившийся шизофреник кабаев - угрожает всему миру, а санитары Гааги прогуливают..
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04.12.2021 12:17
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Руские планы работают безотказно когда противник "не может поверить в их существование".
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05.12.2021 08:52 Відповісти
байден вирішив викрутити руки зєлєнскому і змусити його виконувати мінські розводки, і цим "схилити росію на свій бік в протистоянні з китаєм". Насправді байден і з китаєм дружить, бо більшість інфраструктурних контрактів з його трильйонного дефіциту бюджету (долари друкуватиме) буде офшоритись в китаю. Так що нагнітають ляку, нагнітають...
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05.12.2021 08:52 Відповісти
Если истерия даже и оправдана, могу заложиться - Украине реально никто не поможет и тем более не будет защищать. (Локальная помощь и переговоры не всчет)
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05.12.2021 08:54 Відповісти
Если будет введено военное положение перестают действовать в полном объёме права и свободы. После Пирл Харбора в штатах всех японцев определили в фильтрационные лагеря- 5 колонна должна быть быстро нейтрализована, депортирована. Если будет армагедец и рашисты решаться на бомбардировки и уничтожения городов - не дай Бог. Раша должна понимать , что Украина будет тоже вынуждена бомбитьАэс, химзаводы , доставлять в Москву и Питер всякую смертельную для десятков тысяч Финно- монголов отраву( оружие) в нарушение Конвенций. На территориях где они пройдут новоеУПА будет резать их вечно. Неужели этого хотела КГБ шная проститутка Мегафрау или известный изврвщенец?Ктоэтого хочет? Мне 60+ - собираюсь, лучше на войну, чем внуки будут говорить , что дед струсил.
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05.12.2021 09:07 Відповісти
Карта, прямо как в 43м только в Крыму вермахт седел тогда долго. Ничего, русня умоется
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05.12.2021 09:15 Відповісти
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05.12.2021 09:38 Відповісти
и ты не учитывай..
все кардинально поменялось после 16000 убитых и множество раненых..
тогда стрелять не решались - сейчас начальство силой удерживает от огня..
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05.12.2021 09:49 Відповісти
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05.12.2021 13:02 Відповісти
А тьІ не думаешь, что российские вояки будут сдаваться в плен как в 1941 году?
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05.12.2021 09:49 Відповісти
зачем им сдаваться, они просто будут тут дохнуть, как в безоружной Ичкерии..только больше...
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05.12.2021 09:54 Відповісти
немецкие проституты кацапии...
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05.12.2021 09:52 Відповісти
Bild нам не союзник, да и Джемени в целом....
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05.12.2021 09:55 Відповісти
Нашій владі слід продумати оборону великих українських міст та стратегічних обєктів. Харків, Суми, Полтава, Дпіпро, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв і Одеса. Захистити стратерічні обєкти, мости через Дніпро, АЕС, ГЕС. Хай побігають та повоюють по степах, а там їх неважко буде винищити. Із першого дня війни заарештувати всю пяту колону.
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05.12.2021 09:55 Відповісти
Продовжую бути впевненим, що ху"ло на такий крок не піде. Економічно і матеріально паРаша не готова вести таку надмасштабну війну, на таку довжину і глибину фронту з країною такого масштабу і мобілізаційного ресурсу. Ідея про можливий "бліцкриг" парашних військ в Україні це повна дурня, яку дуже добре знають в парашних штабах. Отже, про легку прогулянку по Україні навіть розмови не існує. Навпаки, вважаю, що у ху"ла дуже добре розуміють, що подібна авантюра закінчиться кінцем для самого ху"ла, а за ним послідує кінець останньої імперії на европейському континенті. Тому, існують круги де зацікавлені в розвитку саме такого сценарію. Щодо концентрації військ. Звичайно, це небезпечно і не може залишатися без уваги. Тому, тут краще перегнути палку у риториці і прогнозах ніж недогнути. Ціль концентрації сил на кордоні з Україною - змусити Захід піти на відомі поступки, щодо українського питання на користь РФ з паралельною відміною санкцій проти економіки РФ. І ще одне. ПаРаша ніколи в своїй історії самостійно не розпочинала подібних війн, війн які призводять до передумов для початку світових війн. Який не є кінченим ху"ло, але навіть воно розуміє, що стоїть за подібними кроками. Згадайте уроки 2-ї С.в. Запевняю вас ху"ло непогано їх знає і засвоїло ще будучі офіцером КДБ. Тому у нього така люта ненависть до всього, що відноситься до українського національного визвольного руху. А він (рух і настрійЇ в Україні нікуди не подівся. Навпаки, він готовий до ще більшого розширення за певних умов.
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05.12.2021 10:39 Відповісти
...Сегодня кажется, что малый гомеопатический террор, как ни цинично это звучит, спасал поздний Советский Союз и раннюю постсоветскую Россию от полномасштабной гражданской войны. На периферии Союза она и шла под маской так называемых «межэтнических столкновений» - армяно-азербайджанской войны вокруг Нагорного Карабаха, конфликтов в Приднестровье и в Центральной Азии. В контексте региональной истории это и в самом деле были межнациональные конфликты. Но в контексте истории России и СССР эти события были таким же элементом войны за советское наследство, как ввод советских танков в Баку и Вильнюс и прекращение поставок нефти в Литву весной 1990 года. Следуя типологии гражданских войн Ялте Тина, можно сказать, что роспуск СССР в 1991 году был прекращением начавшейся гражданской войны, которая развернулась между вооруженными подданными одного государства за перераспределение административных и политических ресурсов. В Югославии попытки руководства Сербии и Союза коммунистов силой остановить процесс распада федерации привели к нарастанию гражданской войны с последующим международным вмешательством и созданием на месте федерации нескольких самостоятельных государств. - https://magazines.gorky.media/nlo/2007/2/shok-nevozvratnosti.html
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05.12.2021 11:28 Відповісти
Ваші натяки на можливість тяжкого громадянського конфлікту в Україні не розподіляю. За останні 8 років Кремль на ці цілі викинув неймовірне бабліще, а результат - нуль. Отже, з цього боку загрози є, але вони не надзвичайні.
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05.12.2021 11:41 Відповісти
А что если верховный главнокомандующий (Клоун) даст команду не стрелять и на провокации не поддаваться пока он с ****** не свяжется, а тот и не будет отвечать, и как результат будут упущены дни и потеряны подготовленные оборонительные позиции, а кацапы за это время углубятся на сотни километров вглубь территории Украины и возьмут без боя русофильские города, типа Харькова, выйдут к р. Днепр.

Вот это реальная угроза и даже если потому они встанут, то и назад не уйдут - переговоры будут лишь об условиях при которых кацапы не пойдут дальше, а все что успели захватить будет ихнее или они марионеточное правительство Малороссии в Харькове замутят. Украине, чтобы все это вернуть, надо будет кацапов именно разбить на поле боя, а не просто остановить.

Потому нужно давать кацапам по морде с первых же метров украинской земли, а не при форсировании Днепра.
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05.12.2021 13:11 Відповісти
А чи пам'ятаєте, де завершилася пєрєстройка і розпочалася пєрєстрелка?
Чи згадаєте, хто задав тренд на "парад суверенітетів" 1990-го?
І чому промову "котлета по-київськи" Буша-ст. вважають найгіршим спічем американських президентів?

Як руйнують імперські конструкції (наочна інструкція) - https://www.youtube.com/watch?v=5jswefwAIjU&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%9C%D1%96%D1%84%D1%96%D0%B2
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05.12.2021 10:59 Відповісти
Мені навіть уявити собі важко, що ху"ло піде на крок, за яким може стояти можливе створення міжнародної антипутінської коаліції. Невже, хтось притомний може допустити можливість, що подібна війна на величезній території в центрі Європи може залишитися непоміченою і непрореагованою певним чином? Панове, це з області утопічної фантастики.
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05.12.2021 10:59 Відповісти
вспомните Чехословакию, все выразили озабоченность и только
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05.12.2021 11:00 Відповісти
Цей тяжкий урок засвоїв весь світ. Його повторення неможливе.
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05.12.2021 11:19 Відповісти
Невже?
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05.12.2021 13:08 Відповісти
Питання, яещо відомо про плани ворога чому не видно ніякої підготовки? Тренувальна мобілізація? Плани евакуації? Укріплення міст в зоні нападу? Якісь навчання населення? Пбо зелень вже продалася москві або просто не вірять у війну
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05.12.2021 12:01 Відповісти
Враховуючи ненависть "колективного Заходу" до Лукашенка - війна буде на території Білорусі. ( і кацапам і НАТО не шкода)
Скоро подивимося.
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05.12.2021 12:09 Відповісти
Більше 100 тис. українців за останні 8 рокі пройшли таку мобпідготовку, що мама не горюй... Мобплани у нас теж є. Вперше ми сьгодні маємо свою тероборону, де проходить навчання велика частина населення. Більше нагальною для нас сьогодні є проблема ********* високоточного озброєння. Його не вистачає. Над цим зараз і потрібно працювати перше за все.
Шановний, досить вже ділити українців на різні сорти та кольори. Небезпека, яка зараз нависла над Україною одна на ВСІХ українців. За винятком, хіба що тих хто спить і бачить російські танки на Хрищатику.
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05.12.2021 12:23 Відповісти
https://scontent.fifo2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/263951670_1240763546432984_6709933042050859018_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=bbBcefUVwzEAX98YnI2&_nc_ht=scontent.fifo2-1.fna&oh=9707cfff42b8fe321fb2273d8b33ff37&oe=61B207C5
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05.12.2021 13:00 Відповісти
Хочеш миру - готуйся до війни

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05.12.2021 13:22 Відповісти
Лемберг? Яка дурна "карта"... Чи той, хто її клепав... Бовдур якийсь...
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05.12.2021 14:08 Відповісти
Bild це газета бульварно-фантастичного жанру, перестаньте публікувати чужу думку, та домисли. Напишіть власне розслідування - робіть власне свою роботу!!!
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05.12.2021 21:47 Відповісти
Какие-то фантастические планы...

Я готов согласиться с тем, что у РФ есть какие-то планы по вторжению в любое государство рядом с ней. Это просто задача ГенШтаба.
Но зачем путену вторгаться в Украину? И уж тем более рассчитывать на её оккупацию. Это просто невозможно. Уничтожить инфраструктуру или убить кого-то из руководства - да, это они могут. Но это возможно и без оккупации.
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09.12.2021 17:27 Відповісти
Ага,пуйло это план специально оставил на столе для журналистов,чтоб все видели и знали. Чтож вы такие умные и не знали про план захвата Крыма ? Балаболы.
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28.12.2021 08:50 Відповісти
не сталося як гадалося
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01.04.2022 14:32 Відповісти
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