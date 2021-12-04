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Сирія (1668) США (14469)

Армія США завдала удару з безпілотника в районі Ідліба в Сирії з наміром ліквідувати впливового лідера "Аль-Каїди"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Армія США завдала удару з безпілотника в районі Ідліба в Сирії з наміром ліквідувати впливового лідера

Американська армія завдала удару з безпілотника в Сирії, його ціллю був один із впливових польових командирів "Аль-Каїди".

Про це повідомив у суботу в ефірі американського телеканалу Fox News представник Центрального командування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Збройні сили США 3 грудня завдали удару поблизу Ідліба в Сирії, ціллю був впливовий керівник і планувальник "Аль-Каїди". Точного удару було завдано з літального апарата MQ-9", - повідомив капітан Білл Урбан.

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За його словами, "попередні дані свідчать про можливі втрати серед мирних жителів".

"Ми намагаємося уникати жертв невинних і робимо все можливе, щоб запобігти цьому. Про можливість втрат серед мирного населення негайно повідомлено Центральному командуванню. Ми розпочинаємо глибоке розслідування й опублікуємо результати, тільки-но це стане доречним", - зазначив він.

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Топ коментарі
+14
А на Кремль не завалялось парочка?
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04.12.2021 14:50
+5
всему своё время
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04.12.2021 14:58
+5
она уже отмуркалась....забудь об этой шлюхе комсомольской.
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04.12.2021 15:42
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Как на это посмотрит Эрдоган? Или с ним договорились?
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04.12.2021 14:45 Відповісти
А що на це фрау Муркель пукне?
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04.12.2021 14:47 Відповісти
она уже отмуркалась....забудь об этой шлюхе комсомольской.
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04.12.2021 15:42 Відповісти
А на Кремль не завалялось парочка?
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04.12.2021 14:50 Відповісти
всему своё время
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04.12.2021 14:58 Відповісти
было что пара бомб сброшена и десятки погибших, потом с трудом признали, да, это мы, но типо среди около 50 погибших - 3 боевика мол.
но хоть признают, а не как совок - разнесли что-то со всеми жителями = там был боевик с патроном в кармане. ну, или не был, просто патрон был вне кармана.
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04.12.2021 14:57 Відповісти
50 погибших это еще 50 потенциальных боевиков так что все оправдано а там Аллах сам отсортируе
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04.12.2021 16:06 Відповісти
Как-то это не очень волнует в контексте возможного нападения кацапни на Украину.
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04.12.2021 15:19 Відповісти
Америка все делает правильно.
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04.12.2021 15:20 Відповісти
Даже, когда убивает мирных жителей?
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04.12.2021 15:27 Відповісти
ne putai s rashkoi.
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04.12.2021 15:31 Відповісти
Америка не убивает мирных жителей!!! Среди мирных бывают жертвы!!
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04.12.2021 15:45 Відповісти
Да, да, конечно...
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04.12.2021 15:47 Відповісти
Где информация про жителей.
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04.12.2021 16:29 Відповісти
там нет мирных жителей
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04.12.2021 20:04 Відповісти
Это зона влияния Турции. Ждём реакцию Эрдогана.
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04.12.2021 15:27 Відповісти
Це зона "вліянія" )(уйла

то його попередили
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04.12.2021 15:39 Відповісти
Нет, это зона влияния Турции.
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04.12.2021 15:49 Відповісти
A sto Turcija mozet protiv amerikansev zdelat?
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04.12.2021 15:41 Відповісти
Не знаю, посмотрим...
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04.12.2021 15:48 Відповісти
opjatj kto to to iz genshtaba srashki skoropostizhno skleil lasti.
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04.12.2021 15:30 Відповісти
Вот уж эти "янки"! Глушат братков по разуму самого "миролюбивого" и "справедливого" в мире начальника крымля.
"Глубокая обеспокоенность" и "сильная озабоченность" от МИДа запоребрика будет?
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04.12.2021 15:36 Відповісти
Дай, пожалуйста, ссылку на расположение в Идлибе сил "крымля".
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04.12.2021 15:50 Відповісти
А где ты видел, что писал о "силах" крымля в Идлибе? Или чукча "индус" не читатель, а только писатель?
Я писал о их братках по "разуму" из Аль-Каиды.
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04.12.2021 16:43 Відповісти
Чукча украинец писатель, или читатель? Ты в состоянии прочитать новость, в которой указана провинция Идлиб? И да, "братки" по разуму из Аль-Каиды - это кто и где?
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04.12.2021 16:57 Відповісти
Вот тебе цитата из статьи:
"Вооруженные силы США 3 декабря нанесли удар близ Идлиба в Сирии, целью был влиятельный руководитель и планировщик "Аль-Каиды". Точный удар был нанесен с летательного аппарата MQ-9".
Это и есть крымлёвский браток по "разуму". Точно также стараются сунуть свой пятак в любую страну, где с ихним "джихадом" не считаются. Только у этих "джихад" мусульманский, а у крымлёвских- православный. Вот и вся разница, а содержание то же.
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04.12.2021 17:04 Відповісти
Провинция Идлиб контролируется турками, ты не в курсе?
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04.12.2021 17:08 Відповісти
Ну и? Что этим сказать хотел? Что на подконтрольной им территории априори не может быть боевиков и координаторов Аль-Каиды? Пиши исчё.
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04.12.2021 17:17 Відповісти
Априори? Ну-ну... На территории Украины "априори" не может быть "русскомирцев"... Пиши исчё...
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04.12.2021 17:33 Відповісти
Ты читай не только буквы и слова, а и состоящие из них предложения. И на знаки препинания внимание обращай. Тогда может и смысл написанного доходить будет. ))
Или просто обрадовался новому для себя слову "априори"?
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04.12.2021 17:49 Відповісти
Ця рефлексії стосовно можливих втрат серед мирняка і відрізняє Захід від московії якій зрівняти міста нічого не вартує





д
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04.12.2021 16:08 Відповісти
Подивись у словнику, про слово "вартує"

Вчи мову. Вона врятує тебе. Воно того варте.
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04.12.2021 16:26 Відповісти
нарешті почінаемо цінувати мову.
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04.12.2021 17:02 Відповісти
я тобі напишу іди нах%й , такі ушльпки як ти білопальточнеки хренові мене просто бісять . Прилізуть , стосовно коменту нічого не напишуть а свою ібуічу нікому не потрібну графодрочерську натуру , покажуть . Тому напрямок - нах%й
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05.12.2021 16:47 Відповісти
Дуже дотепно!
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05.12.2021 16:51 Відповісти
Скажи ? То ти якщо виправляти людей взявся то це не таким зухвалим тоном робиться " вчи мову" Я і вчу , і вчу сам , без україномовного середовища навколо .
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06.12.2021 12:15 Відповісти
Путину такая подсказочка перед разговором.
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04.12.2021 21:36 Відповісти
По бункерній крисі путіну завдати удару і Московія розвалиться.
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05.12.2021 11:10 Відповісти
 
 