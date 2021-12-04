Армія США завдала удару з безпілотника в районі Ідліба в Сирії з наміром ліквідувати впливового лідера "Аль-Каїди"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Американська армія завдала удару з безпілотника в Сирії, його ціллю був один із впливових польових командирів "Аль-Каїди".
Про це повідомив у суботу в ефірі американського телеканалу Fox News представник Центрального командування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Збройні сили США 3 грудня завдали удару поблизу Ідліба в Сирії, ціллю був впливовий керівник і планувальник "Аль-Каїди". Точного удару було завдано з літального апарата MQ-9", - повідомив капітан Білл Урбан.
За його словами, "попередні дані свідчать про можливі втрати серед мирних жителів".
"Ми намагаємося уникати жертв невинних і робимо все можливе, щоб запобігти цьому. Про можливість втрат серед мирного населення негайно повідомлено Центральному командуванню. Ми розпочинаємо глибоке розслідування й опублікуємо результати, тільки-но це стане доречним", - зазначив він.
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но хоть признают, а не как совок - разнесли что-то со всеми жителями = там был боевик с патроном в кармане. ну, или не был, просто патрон был вне кармана.
то його попередили
"Глубокая обеспокоенность" и "сильная озабоченность" от МИДа запоребрика будет?
чукча"индус" не читатель, а только писатель?
Я писал о их братках по "разуму" из Аль-Каиды.
Чукчаукраинец писатель, или читатель? Ты в состоянии прочитать новость, в которой указана провинция Идлиб? И да, "братки" по разуму из Аль-Каиды - это кто и где?
"Вооруженные силы США 3 декабря нанесли удар близ Идлиба в Сирии, целью был влиятельный руководитель и планировщик "Аль-Каиды". Точный удар был нанесен с летательного аппарата MQ-9".
Это и есть крымлёвский браток по "разуму". Точно также стараются сунуть свой пятак в любую страну, где с ихним "джихадом" не считаются. Только у этих "джихад" мусульманский, а у крымлёвских- православный. Вот и вся разница, а содержание то же.
Или просто обрадовался новому для себя слову "априори"?
д
Вчи мову. Вона врятує тебе. Воно того варте.