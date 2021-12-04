Порошенку можуть висунути підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО, - Трепак
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Найближчим часом Офіс генпрокурора може пред’явити підозру п'ятому президенту, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак.
"За моєю інформацією, найближчим часом колишньому президенту України Петру Порошенку може бути пред’явлена нова підозра у справі, яка пов’язана з торгівлею вугіллям з окупованої росіянами території України у період його президенства і в якій "проходять" В. Медведчук та екс-міністр енергетики В.Демчишин", - пише Трепак.
За його даними, підготовлений Офісом генпрокурора проєкт такої підозри наразі вивчається в Офісі президента – вирішується, наскільки доцільною є реалізація такої підозри саме зараз і як це вплине на електоральні настрої суспільства.
Колишній заступник генпрокурора припустив, що в разі прийняття рішення про вручення такої підозри Порошенку її може підписати один з заступників генпрокурора під час відрядження генпрокурора Ірини Венедіктової до США.
Коментуючи можливе відкриття справи проти Порошенка у пресслужбі "Європейської Солідарністі" зазначили: "Дві важливих публікації в суботу зранку зафіксувала служба інформаційного моніторингу партії. Стаття у The Washington Post про 175-ти тисячне угруповання росіян, готове, згідно даних розвідки, вдертися в Україну. І публікація низки українських ЗМІ про те, що навіть не в прокуратурі, а в Офісі Президента вивчають підозру лідеру опозиції.
Путін от-от висадить десантників у спальню Зеленського, а Зеленський зайнятий винятково боротьбою з Порошенком. Замість того, щоби зосередитись на термінових заходах із посилення обороноздатності країни, вони воюють зі своїм політичним опонентом, полюють на вигаданих "ворогів" Зеленського. Замість того, щоби прийняти стратегічні і тактичні пропозиції Порошенка щодо дипломатичної та військової протидії Путіну, Зеленський розпочав новий виток агресії проти Порошенка і всієї опозиції. У складній зовнішній ситуації влада сама розхитує човен, замість того, щоби об’єднувати зусилля для протидії агресії.
Під постійним незаконним тиском Зеленського проти Петра Порошенка сфабриковані вже понад сто різних кримінальних справ. Всі вони – політично вмотивовані і шиті білими нитками. Так звана вугільна справа - так само фейк і брехня, які фабрикуються на Банковій внаслідок особистих страхів і комплексів Зеленського. Черговий "припадок" порохофобської параної у "найвеличнішого лідера" сучасності пов’язаний із публікацією результатів опитування громадської думки, згідно яких опозиційна "Європейська Солідарність" вийшла на перше місце, а "Слуги" і далі повзуть вниз. Плюс очевидна рефлексія артиста погорілого театру на свою провальну пресконференцію, яка продемонструвала його непрофесійність, інтелектуальну неміч та неспроможність відповідати на виклики, що стоять перед країною. Репресії проти "Європейської Солідарності" та Порошенка вкрай потрібні йому як технологія відволікання уваги від своїх суцільних провалів та гучних скандалів - на кшталт "вагнергейту" чи причетності Зеленського та його "Кварталу" до відмивання коштів Коломойського і розкрадання грошей вкладників ПриватБанку.
Люди вже втомилися від безкінечних відосиків та шоу. Відволікти увагу від росту цін, тарифів, рекордно низьких запасів вугілля та газу, і як наслідок енергетичної кризи - вже не вдасться. Влада буде нести політичну відповідальність за свої провали, та кримінальну відповідальність за державну зраду і прямий тиск на правоохоронні органи задля фабрикування численних політично мотивованих справ проти ветеранів, журналістів та опозиційних політиків".
Будь ласка, зачекайте...
Шановний пане volodumur.
Біда в тому, що українці настільки розчарувалися ще за часів Зарозумілого Гугнявого Месії, що після нього сахаються у крайнощі: Хамовитий Грабіжник-Ракло, Високоосвічений Крадій-Мародер, Вульгарний Блазень-Кривляка.
"Борітеся - поборете!"© сказав Т.Г.Шевченко, решта - цитують.
Крім вищезазначених обирали: Комуняку-Христопродавця-Злодюжку-Початківця, Високоосвіченого Злодюгу-Батька Олігархату. Всі перелічені негідники занапастили Україну на 30 років тотального безправ'я, крадівництва та корупції, що призвело до демографічної депопуляції та територіальної дезінтеграції, поставило Українську державу на край прірви історичного небуття.
Щоб не зайняти місце Єрмака, Порохові б вистачило і самоповаги, замість якої у Шоколатьє - гіпертрофована пиха - єдине, на що погодиться Сивочолий Гетьман - це прем'єрське крісло з одночасною відставкою ЗЕ-кривляки.
До чого тут Раша? Хоча Раша ще й Срака, але якщо її згадувати без належної поваги, то вона руки й ноги повисмикує:
Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, народ. 10.10.1979 у м.*******, словенська дзюдоїстка, чемпіонка Європи 2003 року, неодноразова призерка чемпіонатів світу та Європи з дзюдо.
Шановний пане Professor Hubert J. Farnsworth.
На сьомому десятку літ,я твердо засвоїв істину:
Якщо треба донести думку-висловлюються
максимально чітко і лаконічно.
Якщо треба заховати відсутність думки-закидають опонента словесним сміттям ,вітієвато сформульваними характеристиками і
іншими словоблудіями,між якими вплітаються
вимоги замовника(очорнити Пороха).
Але,якщо наслідувати "Образ Професора багато в чому відповідає стереотипові «божевільного вченого»."-кожний заробляє як може.
Проти Пороха відкрито СТОпітсотлімонів справ-всі мимо каси.Посадіть його по чесному.
Так,щоб навіть у 2841році ніхто не мав сумнівів.
Ви не знаєте,до чого ТУТ Раша ...........?????
Ви що ГОЛОСРАСІЙ???????????......
"Хьюберт Фарнсворт" - це лише черговий нік-нейм, який за відверто негативні дописи проти Пороха регулярно БАНять і колись деактивують. Він мене ні до чого не зобов'язує.
Давненько я цікавився Римським правом і дещо запам'ятав - римляни, починаючи з певної посади (якщо не помиляюся - "трибун"), до кандидата (крім іншого, несуттєвого для цього допису) пред'являли кваліфікаційну вимогу - наявність дітей. Пояснення просте - крім іншого (також несуттєвого для цього допису), доросла людина завдяки розуму і досвіду здатна вводити оточуючих в оману щодо своєї дійсної внутрішньої сутності та справжніх намірів. А нерозумні та недосвідчені діточки "палять" своїх батьків краще самих заповзятих тролів. Якщо ознайомитися з відкритими у вільному доступі подробицями життя-буття діточок Пороха, приходить розуміння, що патріотизм Пороха - це, всього-навсього, напускний "вітринний фасад". А на "задньому дворі" Пороха - його головна мета - всеохоплююче прагнення за будь-яку ціну, не озираючись ні на що, створити статок у західному розумінні цього слова, який легалізувати і капіталізувати на Заході. За для цієї мети Порох зробить з Україною все, що вимагатиме Захід, бо у протилежному випадку його "знежирять" як Лазаренка. Усе решта для Пороха - Україна, українці, служіння Українській державі й таке інше - лише засоби для досягнення головної мети, або, простіше кажучи, - джерело коштів для статку. Тобто, Порох - "одного поля ягода"© з олігархами: Ахметовим, Фірташем, Коломойським і т.д. Тільки ті, на відміну від Пороха, власні інтереси лобіюють, а Порох забезпечує їх особисто, корчачи з себе Гетьмана, Патріота, Томосоносця, розбудовувача війська, захисника мови і таке інше, щоб у собі приховати Баригу, Мародера, Крахобора, Хапугу, Глитая тощо.
Я не застав вивчення "Наукового Комунізму" і заперечую проти самої ідеї побудові комуністичного ладу. Але навіть у купі безглуздих несінітниць може приховуватись зернина істини. Такою зерниною є Теорія Класової Боротьби (вважаю, що саме через цю Теорію весь "Комунізм" в Україні під забороною). Так ось, Порох разом з рештою олігархів - непримиренний КЛАСОВИЙ ВОРОГ так званого "Пролетаріату" (тих, хто за для власного виживання змушений працювати по найму). У цій війні не може бути вічного миру, але можливе крихке (динамічне) перемир'я, якщо його постійно підтримувати належними заходами. Через непомірний власний "апетит" Порох на це нездатний (доведено його Гарантівською каденцією). Тому Пороха НЕМОЖНА допускати до найвищої влади (КРАПКА)
На моє переконання Порох - злодій і злочинець, але "з блакитним комірцем", бо не вчиняв ані грабежів, ані крадіжок. Порох доеволюціонував до організатора групових злочинів - розкрадань у державних маштабах за участю можновладців, які й зараз при посадах і статках. Теперішня влада неспроможна "посадити" Пороха, бо його, по-перше, захищає принцип: "Розслідуй злочин так, щоб не вийти на самого себе"©, по-друге - Пороха, як свого агента впливу, захищає Захід (має від нього неабиякий зиск). Вважаю, що індульгенція на розкрадання ресурсів України і є гонораром Пороха від Заходу.
"Раша" - це ім'я реально існуючої людини. "Росія", "Російська Федерація", "РФ" - назва країни, яка є непримиренним ворогом і яка неспівставно сильніша за Україну. "Незалежна" має лише два варіанти: або черговий раз впасти у прірву історичного небуття, або віднайти умови для співіснування (вражаючий, фантастичний приклад - Фінляндія). Тепер, завдяки 30 рокам тотального безправ'я, розкрадання і корупції, умови співіснування з Росією для України будуть надзвичайно збитковими і ганебними.
Не зважаючи на те, що я ще не на сьомому десятку, для мене принизливо демонструвати власне безсилля, безглуздо спотворюючи назву країни. Росія - це великий ведмідь (дурний, пришелепкуватий і ще багато негативних визначень, але потужніший за Украіну), якого можна або гарантовано вбити (наразі це нездійсненно), або переграти (обдурити, улестити, приспати пильність - будь-що згодиться), але у жодному разі - НЕ ДРАЖНИТИ.
Ветерок колючий!
Ты насуши сухариков,
А так, на всякий случай!"©
Серед мене причаївся найзапекліший поціновувач таланту найпрогресивнішого 5-го президента-реформатора України, тому щиро зичу вельмишановному Петру Олексійовичау Порошенкові, щоб загратоване вікно його тюремної камери виходило на південну сторону буцегарні.
P.S. "Сьомий П'ятому не світить" ®
Чего добились бенины "блокираторы"---подарили эти шахты курченко и теперь зебилье благополучно покупает ЭТОТ же уголь через кацапню и белорашку , но уже втридорога , причем доходы от этого получает и лугандония!!!!! Мудро)))
Идиоты!