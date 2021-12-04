Порошенку можуть висунути підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО, - Трепак

Найближчим часом Офіс генпрокурора може пред’явити підозру п'ятому президенту, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак.

"За моєю інформацією, найближчим часом колишньому президенту України Петру Порошенку може бути пред’явлена нова підозра у справі, яка пов’язана з торгівлею вугіллям з окупованої росіянами території України у період його президенства і в якій "проходять" В. Медведчук та екс-міністр енергетики В.Демчишин", - пише Трепак.

За його даними, підготовлений Офісом генпрокурора проєкт такої підозри наразі вивчається в Офісі президента – вирішується, наскільки доцільною є реалізація такої підозри саме зараз і як це вплине на електоральні настрої суспільства.

Колишній заступник генпрокурора припустив, що в разі прийняття рішення про вручення такої підозри Порошенку її може підписати один з заступників генпрокурора під час відрядження генпрокурора Ірини Венедіктової до США.

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Коментуючи можливе відкриття справи проти Порошенка у пресслужбі "Європейської Солідарністі" зазначили: "Дві важливих публікації в суботу зранку зафіксувала служба інформаційного моніторингу партії. Стаття у The Washington Post про 175-ти тисячне угруповання росіян, готове, згідно даних розвідки, вдертися в Україну. І публікація низки українських ЗМІ про те, що навіть не в прокуратурі, а в Офісі Президента вивчають підозру лідеру опозиції.

Путін от-от висадить десантників у спальню Зеленського, а Зеленський зайнятий винятково боротьбою з Порошенком. Замість того, щоби зосередитись на термінових заходах із посилення обороноздатності країни, вони воюють зі своїм політичним опонентом, полюють на вигаданих "ворогів" Зеленського. Замість того, щоби прийняти стратегічні і тактичні пропозиції Порошенка щодо дипломатичної та військової протидії Путіну, Зеленський розпочав новий виток агресії проти Порошенка і всієї опозиції. У складній зовнішній ситуації влада сама розхитує човен, замість того, щоби об’єднувати зусилля для протидії агресії.

Під постійним незаконним тиском Зеленського проти Петра Порошенка сфабриковані вже понад сто різних кримінальних справ. Всі вони – політично вмотивовані і шиті білими нитками. Так звана вугільна справа - так само фейк і брехня, які фабрикуються на Банковій внаслідок особистих страхів і комплексів Зеленського. Черговий "припадок" порохофобської параної у "найвеличнішого лідера" сучасності пов’язаний із публікацією результатів опитування громадської думки, згідно яких опозиційна "Європейська Солідарність" вийшла на перше місце, а "Слуги" і далі повзуть вниз. Плюс очевидна рефлексія артиста погорілого театру на свою провальну пресконференцію, яка продемонструвала його непрофесійність, інтелектуальну неміч та неспроможність відповідати на виклики, що стоять перед країною. Репресії проти "Європейської Солідарності" та Порошенка вкрай потрібні йому як технологія відволікання уваги від своїх суцільних провалів та гучних скандалів - на кшталт "вагнергейту" чи причетності Зеленського та його "Кварталу" до відмивання коштів Коломойського і розкрадання грошей вкладників ПриватБанку.

Люди вже втомилися від безкінечних відосиків та шоу. Відволікти увагу від росту цін, тарифів, рекордно низьких запасів вугілля та газу, і як наслідок енергетичної кризи - вже не вдасться. Влада буде нести політичну відповідальність за свої провали, та кримінальну відповідальність за державну зраду і прямий тиск на правоохоронні органи задля фабрикування численних політично мотивованих справ проти ветеранів, журналістів та опозиційних політиків".

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