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Червоний Хрест направив на окуповану територію Донбасу 314 тонн гуманітарної допомоги

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Червоний Хрест направив на окуповану територію Донбасу 314 тонн гуманітарної допомоги

Міжнародний Комітет Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направили на окуповані території Донбасу 21 вантажівку з гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр штабу ООС.

"Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців через КПВВ "Новотроїцьке" доправлено 21 вантажівку з гуманітарною допомогою. Мешканцям тимчасово окупованої території України доставлено 314,1 тонн продуктових наборів, товарів медичного призначення та гігієнічних засобів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: ООН направила на окуповані території Донбасу 106 т гуманітарного вантажу. ФОТО
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Топ коментарі
+11
грев террористам
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04.12.2021 15:12
+9
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04.12.2021 15:27
+8
Почему не перекрыть доступ этим грузовикам Красного Креста до момента, пока не отдадут наших пленных из ОРДИЛО? Красный Крест тоже мог бы помочь, а не только кормить "кормильцев Украины".
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04.12.2021 15:25
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в 314-й кабинет направьте (кто в курсе - улыбнется)
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04.12.2021 15:10 Відповісти
грев террористам
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04.12.2021 15:12 Відповісти
А коли нас деокупують, то вже гуманітарної допомоги надсилати не будуть...подумали жителі окупованих територій...
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04.12.2021 15:19 Відповісти
Почему не перекрыть доступ этим грузовикам Красного Креста до момента, пока не отдадут наших пленных из ОРДИЛО? Красный Крест тоже мог бы помочь, а не только кормить "кормильцев Украины".
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04.12.2021 15:25 Відповісти
поддержим чем можем раше-убийц накануне большой войны..
- интересно, кто в этом красном кресте рулит? - рашистов там как грязи наверное..
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04.12.2021 15:25 Відповісти
Там меркантильность и бабло рулят, как и везде.
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04.12.2021 15:39 Відповісти
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04.12.2021 15:27 Відповісти
О,сєпарська верхівка підзаробить...
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04.12.2021 15:27 Відповісти
так і знав шо ті сукі хворі...
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04.12.2021 15:27 Відповісти
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04.12.2021 15:28 Відповісти
Зачем? Там же "русский мир" и ну очень независимые "народные республики"? Так вот пусть и хозяйнують самостоятельно и несут за это ответственность перед сходившими на "референдум". Европейским налогоплатильщикам деньги некуда деть?
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04.12.2021 15:39 Відповісти
Продовольственное обеспечение кацапни перед нападением на Украину.
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04.12.2021 15:41 Відповісти
а эти пида.....ы с оон не угомонятся с красного креста и продолжают кормить боевиков терористов и снабжать продуктами магазины командиров боевиков .... нет ума так лечитесь идиоты конченные там...((как саами пишут вот везде что в февраль январь рашка нападёт с трёх сторон и с донбаса тоже .так решили покормить перед нападением терористов витаминами....((
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04.12.2021 15:59 Відповісти
Вони ненавидять європейські цінності,але без сумніву становляться в чергу за пайком від червоного хреста.Не розумію європейців,вони годують тих хто їх ненавидить.А ось для бидла саме рідне слово ,,халява,,і прийшло воно він комуняк
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04.12.2021 17:11 Відповісти
 
 