Червоний Хрест направив на окуповану територію Донбасу 314 тонн гуманітарної допомоги

Міжнародний Комітет Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направили на окуповані території Донбасу 21 вантажівку з гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр штабу ООС.

"Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців через КПВВ "Новотроїцьке" доправлено 21 вантажівку з гуманітарною допомогою. Мешканцям тимчасово окупованої території України доставлено 314,1 тонн продуктових наборів, товарів медичного призначення та гігієнічних засобів", - йдеться у повідомленні.

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