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Червоний Хрест направив на окуповану територію Донбасу 314 тонн гуманітарної допомоги
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міжнародний Комітет Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направили на окуповані території Донбасу 21 вантажівку з гуманітарною допомогою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр штабу ООС.
"Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців через КПВВ "Новотроїцьке" доправлено 21 вантажівку з гуманітарною допомогою. Мешканцям тимчасово окупованої території України доставлено 314,1 тонн продуктових наборів, товарів медичного призначення та гігієнічних засобів", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+11 user009
показати весь коментар04.12.2021 15:12
+9 faust7808
показати весь коментар04.12.2021 15:27
+8 Анна Сергеева
показати весь коментар04.12.2021 15:25
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- интересно, кто в этом красном кресте рулит? - рашистов там как грязи наверное..