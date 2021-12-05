У разі наступу РФ на Україну Європа стикнеться з появою від трьох до п'яти мільйонів українських біженців, - Резніков
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Світ має переконати Росію в тому, що ціна наступу на Україну занадто висока, щоб про неї думати.
Про це міністр оборони Олексій Резніков пише в своїй статті для Atlantic Council "Майбутнє Європи буде вирішуватися в Україні".
"Раптова поява від трьох до п'яти мільйонів українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, буде лише однією з багатьох серйозних проблем, з якими стикнеться європейське суспільство", - зазначив він.
Крім того, повідомив Резніков, ЄС сильно залежить від імпорту продуктів харчування, включаючи зерно. "Велика війна серйозно підірве і, можливо, повністю припинить імпорт багатьох товарів як з України, так і з Росії, створюючи цілий ряд проблем з продовольчою безпекою для всього континенту", - додав міністр.
Також, за його словами, напад Росії означав би остаточний кінець заснованому на правилах міжнародному порядку, "відкривши двері в нову еру глобальної нестабільності, яка поставила б під загрозу десятиліття безпрецедентного миру на більшій частині Європи".
За його словами, єдиний реальний спосіб впоратися з Кремлем - продемонструвати готовність протистояти російській агресії.
"Ми повинні переконати Москву в тому, що ціна нового наступу занадто висока, щоб про неї думати. Ця ціна буде мати чисто військовий характер і мати форму негативних політичних, економічних і соціальних наслідків", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Та нікчемна бумажка "будапештський меморандум" якраз така. Нею навіть дупу не витерти, всього піваркушу.
2. Потрібно зрозуміти, що міжнародного права НЕМА, вони як щурі звиваються в вигоді для себе.
3. НІ за часів свинорилого, ні тепер населення (все населення) НЕ навчили елементарним речам - надавати першу допомогу при пораненнях та базової воєнної науки. Руцьке свиня мають розуміти, що вони йдуть як окупанти, як їх "дяди ваивали" в Польші, Естонії, Латвії, Литві.
Нужно решить и разработать механизм- но выдать мах. кол - во!!!!
А если все пиз....шь , тогда отвалите !!!
5 мільйонів партизанів!?
Тож якщо яка наша патріотка, взявши наперед гроші, заріже окупанта у ліжку, я їй тільки поаплодую.
вона має бути початком звільнення українською нацією окупованих ворогом земель !
але зараз щось схоже на саботаж кловунів, бо в цьому цирку дійсно так , як би нічого й не відбувається...
Единственное, что может заставить этих козлов одуматься, это беженцы, которые хлынут стеной. Женщины и дети. Это вам не 100 человек с беларуси. Пусть хоть об этом подумает крысистая эвропа и начнет булаками шевелить.
500 евро на члена семьи + вся социалка.
А иначе это сегреация по нац.признаку
Якісь біженці
Девочка приходит из школы с фингалом.
Отец: - Что случилось?
- Да, напали телефон хотели отобрать.
- Ты их опознать сможешь?
- А че я-то? Пускай их родственники опознают
Одной озабоченностью не отделаются.