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біженці (1019) війна (56406) Європа (859) Росія (47208) Євросоюз (7022) Резніков (1386)

У разі наступу РФ на Україну Європа стикнеться з появою від трьох до п'яти мільйонів українських біженців, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У разі наступу РФ на Україну Європа стикнеться з появою від трьох до п'яти мільйонів українських біженців, - Резніков

Світ має переконати Росію в тому, що ціна наступу на Україну занадто висока, щоб про неї думати.

Про це міністр оборони Олексій Резніков пише в своїй статті для Atlantic Council "Майбутнє Європи буде вирішуватися в Україні".

"Раптова поява від трьох до п'яти мільйонів українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, буде лише однією з багатьох серйозних проблем, з якими стикнеться європейське суспільство", - зазначив він.

Крім того, повідомив Резніков, ЄС сильно залежить від імпорту продуктів харчування, включаючи зерно. "Велика війна серйозно підірве і, можливо, повністю припинить імпорт багатьох товарів як з України, так і з Росії, створюючи цілий ряд проблем з продовольчою безпекою для всього континенту", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторгнення в Україну: Bild показав сценарії, які "на столі у Путіна", та "план-максимум" Росії

Також, за його словами, напад Росії означав би остаточний кінець заснованому на правилах міжнародному порядку, "відкривши двері в нову еру глобальної нестабільності, яка поставила б під загрозу десятиліття безпрецедентного миру на більшій частині Європи".

За його словами, єдиний реальний спосіб впоратися з Кремлем - продемонструвати готовність протистояти російській агресії.

Також дивіться: Загроза масштабної ескалації з боку Росії існує: найбільш вірогідний час - кінець січня, - Резніков. ВIДЕО

"Ми повинні переконати Москву в тому, що ціна нового наступу занадто висока, щоб про неї думати. Ця ціна буде мати чисто військовий характер і мати форму негативних політичних, економічних і соціальних наслідків", - додав він.
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Топ коментарі
+31
Они сначала привели к власти предателей, а потом будут драпать.

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04.12.2021 16:01
+30
Слабак нюні розпустив.
Ненавиджу, коли державу очолюють сцикуни. Що ж ви ганьбитесь то так...
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04.12.2021 15:31
+25
И такую, та что , перспектива только на 1,5% патриотов. Главное сейчас за Украину не умирать, а убивать, именно только так
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04.12.2021 16:09
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Цю гниду в разі нападу потрібно першим розстрілювати, як панікера і колаборанта.
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04.12.2021 15:56 Відповісти
1. Що хотілось би передати нашим "...*****". Здача ядерної зброї взамін на ПУСТОТУ - це зрада вітчизни з надважкими наслідками для неї. За такі злочини потвор НЕ розстрлюють. Їх вішають, вішають ВСІХ причетних, всіх пособників.
Та нікчемна бумажка "будапештський меморандум" якраз така. Нею навіть дупу не витерти, всього піваркушу.
2. Потрібно зрозуміти, що міжнародного права НЕМА, вони як щурі звиваються в вигоді для себе.
3. НІ за часів свинорилого, ні тепер населення (все населення) НЕ навчили елементарним речам - надавати першу допомогу при пораненнях та базової воєнної науки. Руцьке свиня мають розуміти, що вони йдуть як окупанти, як їх "дяди ваивали" в Польші, Естонії, Латвії, Литві.
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04.12.2021 15:57 Відповісти
Клоун и кО в первом эшелоне драпанут...
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04.12.2021 16:02 Відповісти
тут корифан Єрмака трохи обрахувався -кількість біженців буде набагато меншою не більше трьох сотень. Тільки куди як будете бігти -через дністровські плавні як Ося Задунайський чи через Перекоп як сановники в царській Росії ?
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04.12.2021 16:04 Відповісти
Зебіли наобирали і по-вйобують. А патріоти віддадуть життя, а потім зебіли повернуться і знову оберуть бубочк
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04.12.2021 16:04 Відповісти
не хило міністр оборони готовиться до оборони ,
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04.12.2021 16:07 Відповісти
😂😂😂
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04.12.2021 16:11 Відповісти
хочешь мира , готовься к войне - это не про наше правительство , эти готовятся драпать у Европу
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04.12.2021 16:08 Відповісти
Так вони просрали 2,5 роки на підготовку, а тепер пакують чемодани
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05.12.2021 08:53 Відповісти
здрісті, приїхали нарешті(( в зєбланів ще є сумніви, що мета цього кагала виключно крадівництво?
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04.12.2021 16:11 Відповісти
Заголовок читал, чукча-писатель?
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04.12.2021 16:33 Відповісти
русязьік нє, мокша.
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04.12.2021 19:27 Відповісти
Такое впечатление, что это пишет не министр обороны, а министр туризма.
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04.12.2021 16:12 Відповісти
лично я бежать не собираюсь. мне 58,я инвалид-сердечник,но стрелять умею,смерти не боюсь...
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04.12.2021 16:15 Відповісти
я ще старший. і стріляти вмію. але нема з чого. Я б зробив би щось абсолютно саморобне і без пороху (бо де його взяти у скруті). але зелена влада (а перед тим патріотична) за досліди зі броєю саджа, падлюка. Бо не впевнена, що та зброя не повернеться проти них самих.
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05.12.2021 10:02 Відповісти
Надеюсь, что зелёную шоблу в случае прямой агрессии запоребриковцев в течении нескольких часов отстранят от руководства страной, иначе будет полный бедлам. На той неделе должна состояться встреча Байдена и путина в режиме видеосвязи и многое прояснится. Пока только повышение ставок.
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04.12.2021 16:18 Відповісти
Кто отстранит?. Аж интересно
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04.12.2021 16:34 Відповісти
Подляківець, на тебе тут надії ніхто не має, займайся прибутковим рукоблудсвом, відсмоктуючи за дописи у дЄрьмака?
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04.12.2021 17:06 Відповісти
Если и в правду возможна большая войнушка , принимайте решение и выдавайте оружие , херли держать на складах ,Все или уничтожат или захватят!!!
Нужно решить и разработать механизм- но выдать мах. кол - во!!!!
А если все пиз....шь , тогда отвалите !!!
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04.12.2021 16:18 Відповісти
Нет, ты должен испугаться так, чтобы руки трусились.
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04.12.2021 16:20 Відповісти
Это заявление министра обороны или конченого мудака?
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04.12.2021 16:18 Відповісти
Войны не будет.Я узнавал
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04.12.2021 16:19 Відповісти
Интересно, сколько бабла отвалили редактору той статьи с картами и 175000????? Если начнётся война, то о ней не будут писать заранее и она уж точно не будет по той карте! Пока это все ИПСО.
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04.12.2021 16:19 Відповісти
Неее)))) преремалевал много план Барбаросса навпаки)))) Это шайзики блефуют чтоб согласились газ пустить)))) холодно им))
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04.12.2021 16:29 Відповісти
А ви нічого не потрібні? Хоча б територіальну оборону організували, масштабні військові навчання, резерви підтягнути, ні? Світ вам щось потрібен...
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04.12.2021 16:21 Відповісти
у этого ублюдка давно белый флаг под подушкой хранится. Рядом с колорадской лентой
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04.12.2021 16:28 Відповісти
Пид.ры опзж - как две капли воды !
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04.12.2021 18:31 Відповісти
...на все такое деньХи нужны реальные...а их НЕТУ !!!!
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04.12.2021 16:54 Відповісти
Птица-говорун из кодлана Коломойского пугает Европу .Пугает не путинцами. Пугает украинцами. Придурок.
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04.12.2021 16:23 Відповісти
А я знаю первую пятерку... Вы подумали неправильно. Та "пятерка" будет руцький мир хлебом - солью встречать и нам про великое счастье рассказывать
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04.12.2021 16:24 Відповісти
А мо навпаки.Буде 3
5 мільйонів партизанів!?
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04.12.2021 16:24 Відповісти
...ой, та ладно...партизаны будуть...все настоящие партизаны закончились в 1959 году...
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04.12.2021 16:58 Відповісти
одна надія на шалав як ти, що члени на московії перетиснуть зубами?
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04.12.2021 17:11 Відповісти
даремно ти жіночку образив. Почитай про юдейку, яка тисяч три років тому сама розправилася із ворожим офіцером. До сих пір вона є прикладом для юдейських жінок. А ви, невігласи, все про брехдиву біблію трендите. А там поряд з вигадками і інсинуаціями є дуже корисне в сенсі виховання зерно.
Тож якщо яка наша патріотка, взявши наперед гроші, заріже окупанта у ліжку, я їй тільки поаплодую.
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05.12.2021 10:09 Відповісти
ну що Павлович помогла тобі та кацапа? Тішишся, що кур.а сумує за совком, Кучмом та вважає останніх 15-ть років- пекельними борошнами?
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05.12.2021 13:48 Відповісти
наша відповідь повинна бути такою як кьорхером по бруду !!!
вона має бути початком звільнення українською нацією окупованих ворогом земель !
але зараз щось схоже на саботаж кловунів, бо в цьому цирку дійсно так , як би нічого й не відбувається...
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04.12.2021 16:25 Відповісти
У разі СПРОБИ наступу козломорді отримають від 100 до 150 тис. цинкових трун
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04.12.2021 16:31 Відповісти
В 2014 батальйон Івано-Франківськ першими покинув позиції зі зброєю, зупинили їх аж за Дніпром
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04.12.2021 16:53 Відповісти
...вот, что то мне подсказывает, что , если кто то и побежит в Европу - то первыми будут как раз хлопцы из этого батальона...
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04.12.2021 17:02 Відповісти
даремно я заступався за вас у попередньому коменті - очевидно, що таки чекаєте прихід своїх і вже красиву білизну приготували? Чи я помиляюся? Доведіть, що Ви - патріотка України. Напишіть хороший відзив про наших захисників і поганий про московських окупантів. пісенька про пуйло не підходить (кажуть: кремлівським ботам її доволили).
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05.12.2021 10:18 Відповісти
...постараюсь доказать вам, уважаемый Володимир Павлович, что я настоящая патриотка своей Украины, которую я люблю и ею дышу, которую я помню богатой, мощной , сытой и достойной уважения всех своих соседей !!!... и мой патриотизм весьма отличается от того "поЦриотизма" , который взрос за последние 15 лет в моей Украине, который сделал ее несчастной , нищей и убогой !!!... ненавижу всех кто к этой трагедии моей Украины приложил так или иначе свои лапы, ненавижу всех кто сделал мою Украину несчастной !!! и таких негодяев немало разной масти, веры и методов...
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05.12.2021 10:38 Відповісти
дякую за відповідь - питань більше нема
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05.12.2021 10:48 Відповісти
я чув, що їх із стрілецькою зброєю кинули на танки. Я ще в 2014 році прокручував собі в голові сценарій - як би я міг зупинити москальський танк. Коктейлем? Так його ще докинутти треба вміти. і встигнути.
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05.12.2021 10:13 Відповісти
якийсь потяг у тебе до лайна, кожного хочеш переконати?
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05.12.2021 13:50 Відповісти
не бігти... вбивати будемо...
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04.12.2021 16:33 Відповісти
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04.12.2021 16:35 Відповісти
😄😄😄😄😄🤣🤣🤣🤣😭😭😭😭👍
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04.12.2021 18:33 Відповісти
правильно все резников говорит. Импотентной вонючей эуропе нас*ть, что с нами будет. Кто-то ждет чего-то другого, кроме озабоченностей и санкций против дворника кремля??
Единственное, что может заставить этих козлов одуматься, это беженцы, которые хлынут стеной. Женщины и дети. Это вам не 100 человек с беларуси. Пусть хоть об этом подумает крысистая эвропа и начнет булаками шевелить.
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04.12.2021 16:43 Відповісти
... а почему Европа должна испугаться беженцев с Украины ???... уж, если в Европе "переварили" не знай сколько беженцев с Африки, то украинцы просто там будут за благо - наши люди хоть работать умеют и работать хорошо в отличии от дармоедов-арабов с огромными семьями, которые только и сидят на пособиях...
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05.12.2021 10:21 Відповісти
а почему это мы должны работать, когда арабы не работат и сидят на пособиях?? нет мы будем настаивать на тех же условиях.
500 евро на члена семьи + вся социалка.
А иначе это сегреация по нац.признаку
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05.12.2021 14:13 Відповісти
РФ намерена захватить две трети Украины - Bild.
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04.12.2021 16:46 Відповісти
Мені, якось не затишно з таким міністром оборони. Розумію, що він розповідає страшилки для Європи, але такий контент не сприяє мобілізації країни до оборони
Якісь біженці
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04.12.2021 16:47 Відповісти
Судя по количеству информации из западных источников, силовой сценарий со стороны соседа действительно существует, его вероятность высокая и политики пытаются отговорить Путина. Также озвучено, что в случае его применения Запад в очередной раз выразит глубокую озабоченность и введет новые санкции. У меня даже возникает мысль, что Байден с Путиным уже обговорили сценарий и последний гарантировал минимальные жертвы среди населения. Возможно попытаются как в Крыму, создадут коридоры и дадут военным достойно, с оркестром и оружием, промаршировать от Киева до Львова. Вот такие мысли.
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04.12.2021 16:50 Відповісти
В топку.
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04.12.2021 16:56 Відповісти
Коридор уже был в Иловайске.
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05.12.2021 09:55 Відповісти
Что бы этого не было-не дороги надо строить а оборонительные сооружения.Надоела ваша истерика нападет-не нападет.Что делается?
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04.12.2021 16:52 Відповісти
За Зе проголосовало 13,5 млн. Побежит в Европу миллионов 8- избиратели Зеленского, еще миллиона 3 - в Рашку ( если их туда пустят). " Какая разница" проведет селекцию. Туда же двинет часть опозжоповцев. Побегут еще до мобилизациии.
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04.12.2021 16:55 Відповісти
Коли почнеться наступ, НАРОД почне мочити всякі ОПЗЖ і інші путінських посіпаків !
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04.12.2021 17:03 Відповісти
Та не завадило би...а то одного чєчєтова з бузиною прихлопнули і то невідомо хто...
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04.12.2021 18:20 Відповісти
Це не ті бєженці,які можуть злякати Євросоюз...За українських ЄС може навіть заплатити...І,можливо,вся ця заваруха в тому числі і заради цього...
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04.12.2021 17:04 Відповісти
Новая оригинальная оборонительная стратегия от министра обороны Украины - запугивать Европу теперь уже украинскими беженцами. Так надо же эту стратегию расширить и углубить - чтобы Европа пуще прежнего убоялась, надо уже сейчас из украинцев - будущих беженцев -начать делать, например, людоедов или прокажённых.
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04.12.2021 17:04 Відповісти
Ты уже готов нас туда, как стадо, отправить? Дрочишь этим ЕС и считаешь, что они сюда свой народ направят тебя защищать и эти коммунальные тарифы с коррупцией? Ты занимайся своим делом - как министр обороны, а не как Машка Захарова.
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04.12.2021 17:08 Відповісти
Мудро. Європу треба тримати в тонусі.
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04.12.2021 17:13 Відповісти
Надо Медведчука в заложники сейчас брать. И ху..лу сразу ультиматум поставить: Если только нападешь, сразу твоего кума расстреляем.
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04.12.2021 17:25 Відповісти
мертведчука вже давно треба було б зажмурити. Ще в 2014-му році.
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04.12.2021 18:22 Відповісти
та не українських. а кацапських біженців...
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04.12.2021 17:26 Відповісти
А вот это верный ход. Увидели что было на кордоне с Польшей?Хотите повторения подобного?Нет?Делайте что-нибудь, чёрт вас дери, а не эту бесконечную озабоченность.
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04.12.2021 17:31 Відповісти
Це буде не подобне, а апокаліпсис.Посунуть мільйони реально.
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04.12.2021 17:41 Відповісти
А это по сути едва ли не единственная причина по которой нас не бросили на откуп х-лу. Последний довод ткскзть.
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04.12.2021 21:03 Відповісти
Министр обороны выпал в осадок ещё до начала войны.
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04.12.2021 17:43 Відповісти
Он это заявляет чтобы припугнуть ЕС. И правильно делает- ЕС уже сыты по горло беженцами. Поэтому дать возможность распустить руки кремлю не в их интересах.
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04.12.2021 18:09 Відповісти
https://youtu.be/lMLQyYF2jEM все норм, пу уже подтирается...
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04.12.2021 18:19 Відповісти
Лишь бы это западный мир не заставил вас с Зе руки в гору поднять.
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04.12.2021 19:25 Відповісти
первые сотни беженцев возглавит клоун и слуги...
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04.12.2021 19:28 Відповісти
Если за месяц работы министром уже такой скулеж , то через два запоёт о почетной капитуляции ? С такой речухой пусть к Гюндяю маскальскому на подпевки ехает "патриот".
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04.12.2021 21:01 Відповісти
Так напомни кацапам та ЄС про атомні станції та аварії при аварійних відключенях ...Хай щустрєє суєтять.
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04.12.2021 21:27 Відповісти
это Китай и Монголия пусть ждут беженцев

Девочка приходит из школы с фингалом.
Отец: - Что случилось?
- Да, напали телефон хотели отобрать.
- Ты их опознать сможешь?
- А че я-то? Пускай их родственники опознают
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04.12.2021 21:29 Відповісти
Что это за ссыкливое чучело? министр обороны? Вот это? Одолжите этому ничтожеству хоть одно яйцо, что бы не деморализовал собственный народ.
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04.12.2021 23:55 Відповісти
Укропчата, если не дай бог орды Мордора вторгнутся в Украину, я думаю, что вы устроите им вторую Зимнюю войну, как это сделали финики в 1939-40.!!! Большевистский монстр тогда финскую армию и за армию не считал, но по клыкам получил знатно, не получилось у них в Хельсинки мороженого пожрать, как хотели..!! Так и у вас, ваше дело правое и победа будет за вами!! Я в этом не сомневаюсь нисколько..! Слава Украине !!
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05.12.2021 00:17 Відповісти
Если плохо знаете историю-лучше не позорьтесь.Не было в планах СССР захватить Хельсинки,тем более всю Финляндию.Предлагался обмен приграничной полосы возле Ленинграда на даже больший кусок в СССР.По итогам войны Москва получила,что хотела.
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05.12.2021 11:04 Відповісти
велика у тебе ж глодка аж до Бритів насмоктав.
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05.12.2021 14:17 Відповісти
Да конечно уж..!!!?? Освобождать финских трудящихся полезли от буржуев!? Самое главное москали не получили, не получилось у них Финку в филиал ГуЛага превратить, а это бы они сделали ,здесь даже сомневаться не приходится..!! Финские трудящиеся просто не осознавали благ и выгод, которые им несли НКВД, ГУЛАГ и колхозы. Поэтому нужно было принести их силой. Командующий войсками Ленинградского фронта Кирилл Мерецков писал в своих воспоминаниях, что еще до пакта Молотова-Риббентропа Сталин его пригласил и приказал подготовить план контрудара по Финляндии...Если бы довели дело до конца и оккупировали всю страну, получили бы очень серьезную партизанскую войну. Последствия у этой войны были страшные, из нейтральной страны Сталин формировал себе противника, буквально выталкивая Финляндию в объятия Гитлера. И плюс громадные потери в живой силе и не только...Но главное, финики отстояли свою независимость, а совдепия была исключена из Лиги Наций как страна агрессор!! Поэтому ,ни по одному россейскому ТВ каналу никогда не говорят про Зимнюю войну и 30 ноября в день нападения на Финку молчок полный, как будто не было ее совсем, ни войны, ни замороженных двух армий ..?! Вычеркнули из истории, в очередной раз переписанной под очередное решение партии!! https://naked-science.ru/article/history/winterwar
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05.12.2021 22:10 Відповісти
Беженцы сбежать не успеют. России нужны рабы для освоения Восточной Сибири и Дальнего Востока (зэков не хватает). Так что, всех этих беженцев погонят на восток России с билетом в один конец.
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05.12.2021 08:35 Відповісти
А первым побежит Резников, за ним и вся Банковая.
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05.12.2021 12:08 Відповісти
Вот это уже серьезная угроза!
Одной озабоченностью не отделаются.
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05.12.2021 16:33 Відповісти
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