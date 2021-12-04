Важлива стаття українського експорту: Експерт розповів, чому падають ціни на залізну руду і як це вплине на економіку

Від середини 2021 року світові ціни на залізну руду із понад 200 доларів за тонну опустилися до 90. І це не межа падіння, акцентують економісти, оскільки споживання металу в Китаї – а це основний гравець на глобальному ринку – пішло на спад. До того ж активізувалися поставки з Бразилії та Австралії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Якщо руда буде падати, якщо ціни на світовому ринку будуть падати, то і надходження будуть знижуватися. Це динаміка світових ринків. Є 100 і одна причина, чому ціни так рухаються. В першу чергу все впирається в Китай. Але взагалі-то є купа факторів, які впливають і в одну, і в іншу сторону", – пояснює інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Так він відреагував на запроваджений Верховною Радою закон про збільшення рентних платежів для металургійної галузі.

Окрім руди, нині вже менше коштує і готова металопродукція, а це теж важлива стаття вітчизняного експорту. До того ж поки незрозуміло, як розгортатиметься ситуація із коронавірусною пандемією – але в разі запровадження нових обмежень попит і ціни на руду і готову продукцію можуть упасти ще нижче, резюмують експерти. Тож на притік валюти від галузі в найближчі пів року радять не розраховувати.