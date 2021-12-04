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Новини Економіка
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металургія (317) Фурса Сергій (24)

Важлива стаття українського експорту: Експерт розповів, чому падають ціни на залізну руду і як це вплине на економіку

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Важлива стаття українського експорту: Експерт розповів, чому падають ціни на залізну руду і як це вплине на економіку

Від середини 2021 року світові ціни на залізну руду із понад 200 доларів за тонну опустилися до 90. І це не межа падіння, акцентують економісти, оскільки споживання металу в Китаї – а це основний гравець на глобальному ринку – пішло на спад. До того ж активізувалися поставки з Бразилії та Австралії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Якщо руда буде падати, якщо ціни на світовому ринку будуть падати, то і надходження будуть знижуватися. Це динаміка світових ринків. Є 100 і одна причина, чому ціни так рухаються. В першу чергу все впирається в Китай. Але взагалі-то є купа факторів, які впливають і в одну, і в іншу сторону", – пояснює інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Так він відреагував на запроваджений Верховною Радою закон про збільшення рентних платежів для металургійної галузі.

Окрім руди, нині вже менше коштує і готова металопродукція, а це теж важлива стаття вітчизняного експорту. До того ж поки незрозуміло, як розгортатиметься ситуація із коронавірусною пандемією – але в разі запровадження нових обмежень попит і ціни на руду і готову продукцію можуть упасти ще нижче, резюмують експерти. Тож на притік валюти від галузі в найближчі пів року радять не розраховувати.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+3
це не "важлива стаття вітчизняного експорту", це важлива стаття експорту бандіта ахмєтова.
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04.12.2021 15:46
+2
Треба вчитись плавити високоякісні сталі і все буде ОК. Нєфіг руду за півдурно продавати
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04.12.2021 17:55
+1
А ещё?
Я, например, заметил, что здесь стало много металла.
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04.12.2021 15:51
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А кто ещё был на дне рождения у Шустера?
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04.12.2021 15:34 Відповісти
Ермак, как же без него
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04.12.2021 15:37 Відповісти
А ещё?
Я, например, заметил, что здесь стало много металла.
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04.12.2021 15:51 Відповісти
Я тоже заметил. Это повтор статьи в новом оформлении... Не спроста. Нет пометки реклама...
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04.12.2021 16:30 Відповісти
Експерт розповів, чому падають ціни на залізну руду і як це вплине на економіку
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****! Перший раз у негараздах економіки України винні не препіздєнт зі своїм недолугим урядом,а китайці! От паскудні ,економіку нам завалили!
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04.12.2021 18:14 Відповісти
все, кому закон об олигархах плохой, договорились, как валить зеленсакого и дальше барыжить
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04.12.2021 16:18 Відповісти
За год цена на металл поднялась почти в 2 раза.Теперь еще подымится,раз цена на экспорт упадет?Ничего не понимаю
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04.12.2021 15:39 Відповісти
руда не металл. наши олигархи не хотят экспортировать металл. это же нужно что то делать, платить людям зарплату. вообще работать. нафига? мы экспортируем руду за бесценок на поляцкие заводы, а оттуда ввезем металл. и 2 раза наваримся на возмещении ндс
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04.12.2021 16:09 Відповісти
Треба вчитись плавити високоякісні сталі і все буде ОК. Нєфіг руду за півдурно продавати
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04.12.2021 17:55 Відповісти
це не "важлива стаття вітчизняного експорту", це важлива стаття експорту бандіта ахмєтова.
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04.12.2021 15:46 Відповісти
В место пол года ему придется на новый замок во Франции год работать
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04.12.2021 16:49 Відповісти
ну чому? є ще Живаго. До нас переїхали переселенці із того села, де Живаго викупив землі під новий карьєр. Заплатив їм певно немало. А тепер отакий облом - руда його нікому не потрібна. Як жить тепер мільярдеру?
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05.12.2021 10:32 Відповісти
зелення ще не експортують?
а з отбулавленим казлом? - махом за раз, з доплатою, мона?
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04.12.2021 15:52 Відповісти
а сам шустер там був?
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04.12.2021 16:04 Відповісти
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04.12.2021 17:27 Відповісти
блін, а я почав читати і зрадів...
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05.12.2021 10:33 Відповісти
Так сразу пишите в заголовке-Фурса, чтобы читатели понапрасну не теряли времени.
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04.12.2021 17:29 Відповісти
Маоісти, а як же повернути Тайвань (Китайську Республіку) у рідну комуняцько-гегемонісьтку гавань? Треба ж зброї клепати! Танки підводні, кораблі, що літають... Дядько Байден цикнув і ви всрались!?
А ну куплять залізну руду , що весь світ катався на ваших самокатах і тачках з електроприводом. А літієві акумулятори будуть утілізувати у вас - пустеля Гобі велика
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04.12.2021 17:35 Відповісти
Здається мені що половина щомісячного виторгу Цензораа припадає на три статті, по черзі: руда, вагони, металлобрухт.
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04.12.2021 17:39 Відповісти
Был ещё RAB - тариф, но за него роялти уже выплатили.
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04.12.2021 18:08 Відповісти
цены не падают а возвращаются к нормальным
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05.12.2021 13:22 Відповісти
Если бы не экспорт руды и металла, а также кукурузы за кордон сосали бы вы все... и не было бы даже денег на интернет, чтобы заходить сюда и писать... точнее, пИсать
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05.12.2021 17:51 Відповісти
 
 