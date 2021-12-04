Судова реформа: посли G7 привітали початок роботи Етичної ради при ВРП
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Посли країн "Великої сімки" привітали початок роботи Етичної ради при Вищій раді правосуддя, від якої залежить успіх судової реформи.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідна заява розміщена у Твіттері.
Посли G7 вітають початок роботи Етичної ради при Вищій раді правосуддя з 1 грудня. Ми з нетерпінням очікуємо, що цей спільний українсько-міжнародний орган буде рухатися вперед у своїй важливій роботі щодо реформування ВРП", - йдеться у заяві.
G7 Ambassadors welcome the start of work by the Ethics Council to the High Council of Justice on 1 December. We look forward to this joint Ukrainian-international body moving forward with its important work in reforming the HCJ. 1/2— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 3, 2021
Посли також підкреслили свою постійну відданість підтримці Етичної ради при ВРП та відбірковій комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Вони закликали всі українські зацікавлені сторони надати цим органам повну підтримку.
Нагадаємо, на початку листопада було сформовано перший склад Етичної ради, який оцінюватиме доброчесність кандидатів до Вищої ради правосуддя (ВРП) та її чинних членів, що в перспективі має розірвати коло корупції та кругової поруки у судовій владі України. Ключовий голос у раді матимуть міжнародні експерти.
Етична рада протягом шести місяців з дня її утворення має здійснити одноразову оцінку відповідності критеріям професійної етики та доброчесності членів Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного Суду), обраних (призначених) на посаду до набрання чинності законом № 1635-ІХ.
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Это у нас с ними цацкаются, на поруки берут. А надо, как в старину в Турции поступали. Посадят вора в чан с дерьмом, - только голова торчит, - и возят по городу. А над ним янычар с мечом, и через каждые пять минут ка-ак вжик мечом над чаном. Так что, если вор не нырнёт - голова с плеч. Вот так весь день он в дерьмо и нырял.
Їх кандидатури підтвердила діюча зашкварена ВРП, на якій самій "клеймо ставить некуда".
Новостворена Етична рада при ВРП якраз "оцінюватиме доброчесність кандидатів до ВРП та її чинних членів, що в перспективі має розірвати коло корупції та кругової поруки у судовій владі України. Ключовий голос у раді матимуть міжнародні експерти".