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G-7 (706) Вища рада правосуддя (523)

Судова реформа: посли G7 привітали початок роботи Етичної ради при ВРП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Судова реформа: посли G7 привітали початок роботи Етичної ради при ВРП

Посли країн "Великої сімки" привітали початок роботи Етичної ради при Вищій раді правосуддя, від якої залежить успіх судової реформи.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідна заява розміщена у Твіттері.

Посли G7 вітають початок роботи Етичної ради при Вищій раді правосуддя з 1 грудня. Ми з нетерпінням очікуємо, що цей спільний українсько-міжнародний орган буде рухатися вперед у своїй важливій роботі щодо реформування ВРП", - йдеться у заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про судову реформу: Пишатись поки що нема чим. ВIДЕО

Посли також підкреслили свою постійну відданість підтримці Етичної ради при ВРП та відбірковій комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Вони закликали всі українські зацікавлені сторони надати цим органам повну підтримку.

Нагадаємо, на початку листопада було сформовано перший склад Етичної ради, який оцінюватиме доброчесність кандидатів до Вищої ради правосуддя (ВРП) та її чинних членів, що в перспективі має розірвати коло корупції та кругової поруки у судовій владі України. Ключовий голос у раді матимуть міжнародні експерти.

Етична рада протягом шести місяців з дня її утворення має здійснити одноразову оцінку відповідності критеріям професійної етики та доброчесності членів Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного Суду), обраних (призначених) на посаду до набрання чинності законом № 1635-ІХ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вища рада правосуддя підтвердила відповідність критеріям професійної етики всіх суддів, призначених Зеленським, – ОП

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+2
Этично, не этично!
Это у нас с ними цацкаются, на поруки берут. А надо, как в старину в Турции поступали. Посадят вора в чан с дерьмом, - только голова торчит, - и возят по городу. А над ним янычар с мечом, и через каждые пять минут ка-ак вжик мечом над чаном. Так что, если вор не нырнёт - голова с плеч. Вот так весь день он в дерьмо и нырял.
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04.12.2021 16:01
+2
Етіка,доброчесність що до українських суддєй це когнітивний дисонанс ,параноїдна маячня !!!)))
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04.12.2021 16:37
+1
Щось мені здається що в етичній раді засідають геть не етичні люди.
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04.12.2021 16:28
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04.12.2021 15:54 Відповісти
Этично, не этично!
Это у нас с ними цацкаются, на поруки берут. А надо, как в старину в Турции поступали. Посадят вора в чан с дерьмом, - только голова торчит, - и возят по городу. А над ним янычар с мечом, и через каждые пять минут ка-ак вжик мечом над чаном. Так что, если вор не нырнёт - голова с плеч. Вот так весь день он в дерьмо и нырял.
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04.12.2021 16:01 Відповісти
В Турции можно ,там тепло !!!)))
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04.12.2021 16:42 Відповісти
Ниче, шо на предложенных ЗЕ судьях клеймо ставить некуда?
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04.12.2021 16:15 Відповісти
Всі гілки державної влади України ,це кубла кремлівських гнид та корумпованих гельмінтів !!!)))
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04.12.2021 16:41 Відповісти
Герхард, "на предложенных ЗЕ судьях клеймо ставить некуда?"
Їх кандидатури підтвердила діюча зашкварена ВРП, на якій самій "клеймо ставить некуда".
Новостворена Етична рада при ВРП якраз "оцінюватиме доброчесність кандидатів до ВРП та її чинних членів, що в перспективі має розірвати коло корупції та кругової поруки у судовій владі України. Ключовий голос у раді матимуть міжнародні експерти".
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04.12.2021 19:55 Відповісти
Щось мені здається що в етичній раді засідають геть не етичні люди.
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04.12.2021 16:28 Відповісти
Реформувати ,на 100% корумповану систему неможливо !!! Лише докорінний демонтаж і розпочати з чистого аркуша !!!)))
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04.12.2021 16:34 Відповісти
Етіка,доброчесність що до українських суддєй це когнітивний дисонанс ,параноїдна маячня !!!)))
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04.12.2021 16:37 Відповісти
Вищу Раду правосуддя створили при судовій системі щоб вона якби слідкувала за суддями...Етичну Раду створили при Вищій Раді щоб вона слідкувала за тими,хто має слідкувати за суддями...Але комусь треба і за етичною радою пильнувати,тому і тут якусь раду створять,безробітних кумів-сватів ше до холєри...Все це нагадує гнилий сарай з пристройками,сарай вже впаде,пристройкі ще лишаться...І ніхто не згадає,для чого вони треба,але і вони в свою чергу теж обзаведуться якимись прибацанами,що присосуться до бюджету...Така вже в нас бл...дська система...
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04.12.2021 16:46 Відповісти
Це вони вже скільки років вітають? Одні перемоги і вітання
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04.12.2021 17:01 Відповісти
Чи буде хоч один чесний кандидат? Дуже цікаво. Жаль, що суддю Гольнік з Полтави мафія не допустила до конкурсу.
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05.12.2021 11:06 Відповісти
 
 