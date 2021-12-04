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Ми розглядаємо різні подальші кроки, щоб домогтися визнання Росією відповідальності у трагедії МН17, - МЗС Нідерландів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ми розглядаємо різні подальші кроки, щоб домогтися визнання Росією відповідальності у трагедії МН17, - МЗС Нідерландів

У МЗС Нідерландів відреагували на матеріал нідерландського телеканалу RTL щодо наміру країни ініціювати новий процес проти Росії через катастрофу MH17.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, так у МЗС Нідерландів відреагували на матеріал нідерландського телеканалу RTL.

"Наша реакція на цей матеріал наступна. Уряд Нідерландів завжди вказував, що не виключає жодних законних варіантів. Однак рішення про подальші кроки ще не прийнято", - сказала прессекретар Міністерства закордонних справ Нідерландів Віллемен Вельдман.

Також читайте: Нідерланди готують ще один судовий процес проти Росії через МН17, - ЗМІ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Нідерланди мають намір ініціювати ще один судовий процес проти Росії через катастрофу MH17.

Нідерланди готуються ініціювати новий процес через катастрофу літака рейсу МН17 - по лінії Міжнародної організації цивільної авіації ICAO, повідомляє телеканал RTL.

Нідерланди мають намір довести, що РФ порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 1944 року, яка передбачає, що країни повинні забезпечувати безпеку цивільної авіації.

Нідерланди працюють над новим процесом проти Росії через MH17 - по лінії Міжнародної організації цивільної авіації ICAO.

Зазначається, що вже кілька років Нідерланди намагаються домогтися, щоб Росія визнала свою відповідальність у трагедії МН17.

Розглядалися різні подальші кроки. Зокрема, процедура в ICAO щодо порушення Росією Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. Відповідно до неї кожна держава повинна утримуватися від застосування зброї проти цивільних літаків і життю людей на борту не повинно нічого загрожувати.

Якщо ICAO визнає, що Росія винна, це посилить тиск на Москву у питанні визнання відповідальності або може бути підставою для іншого судового процесу.

За інформацією ЗМІ, остаточне рішення має ухвалити новий Кабінет міністрів, який ще не сформовано. Також не виключено, що до процесу приєднається Австралія, яка разом із Нідерландами брала участь у переговорах із РФ щодо визнання відповідальності за збиття МН17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грозєв: Упевнений, ми побачимо в суді генерала, який відправив в Україну "Бук", що збив літак рейсу MH17. ВIДЕО

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

24 вересня у судовому комплексі "Схіпхол" закінчився дев'ятий блок слухань у справі про трагедію МН17.
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Топ коментарі
+5
Але ж зеленський віддав москалям важливого свідка - цемаха.
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04.12.2021 16:45
+4
Юрій Луценко:
Вчора на шоу Шустера був керівник операцій по вивезенню Цемаха з «днр» в Київ. Це була блискуча операція, після якої і ГПУ і міжнародна слідча група отримала ключового свідка теракту російської армії проти голандського цивільного літака МН17.

Керівник управління департаменту контррозвідки Р. Червінський заявив, що пізніше Цемаха віддали РФ, а самого пана Червінського звільнили відразу після розмови Зеленського та Путіна.

Можу підтвердити 2 речі:
1. Голандська прокуратура розглядала цемаха як свідка, чий допит був «максимально важливим» (внизу- фото одного з листів голандського прокурора)

2. Як Генпрокурор я довів це до відома Президента Зеленського в присутності Богдана та Єрмака. Зеленський і Єрмак всіляко вмовляли мене організувати передачу Цемаха РФ. Я категорично відмовився. Бо саме суд по МН17 - це шлях Путіна до Гаазького трибуналу.

Через декілька днів була телефонна розмова з Президентом Зеленським. У істеричній формі він знову вимагав віддати Цемаха Путіну. Я знову відмовився.

На що Зеленський сказав, що тоді мої дні на посаді - недовгі. Я сказав: скільки їх не є, але до останнього я буду відстоювати необхідність засудження російських терористів і тільки після вироку - організації обміну.

Згадую це для того, щоб підтвердити слова полковника Червінського: « В офісі… бояться посваритися з Росією. Там не один кріт, а просто така ціла група людей: Татаров, Єрмак, Демченко»

Свідків стає все більше.
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04.12.2021 17:21
+2
лизнуть что то еще остается, терпилы.
и что сделаете, он же Главарь самой большой группировки террористов в мире.
Наложил и еще наложит на все мировые законы.
Ну и шо? заблокируете счета доченек Писькова и Ляврова?
Что?
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04.12.2021 16:45
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Занепокоєністю мокшам в зуби, а засудженням під дих!
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04.12.2021 16:43 Відповісти
Але ж зеленський віддав москалям важливого свідка - цемаха.
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04.12.2021 16:45 Відповісти
Боюсь, что даже если бы выловили весь расчет этого "бука", ничего хорошего из этого процесса уже не выйдет.
Продалась Европа кацапам за газ, позарилась на рынки сбыта для своих товаров.
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04.12.2021 17:40 Відповісти
лизнуть что то еще остается, терпилы.
и что сделаете, он же Главарь самой большой группировки террористов в мире.
Наложил и еще наложит на все мировые законы.
Ну и шо? заблокируете счета доченек Писькова и Ляврова?
Что?
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04.12.2021 16:45 Відповісти
Зеля со своим фаворитом дермаком конкретно подосрала международное сообщество своим вагнергейтом и, походу, она, дурочка, так и не раздуплилась, а тупо, по-бабски, обиделась на Украинцев..
бо её 73%ные жлобы наголосувалы... а нам - расхлёбуй...(((
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04.12.2021 16:49 Відповісти
Правила російського злодія:
1. Не попадайся.
2. Якщо попався - не зізнавайся.
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04.12.2021 16:49 Відповісти
І шо характерно - працює.
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04.12.2021 17:47 Відповісти
Вы ,голландцы просто обосрались,чмошники
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04.12.2021 16:54 Відповісти
Юрій Луценко:
Вчора на шоу Шустера був керівник операцій по вивезенню Цемаха з «днр» в Київ. Це була блискуча операція, після якої і ГПУ і міжнародна слідча група отримала ключового свідка теракту російської армії проти голандського цивільного літака МН17.

Керівник управління департаменту контррозвідки Р. Червінський заявив, що пізніше Цемаха віддали РФ, а самого пана Червінського звільнили відразу після розмови Зеленського та Путіна.

Можу підтвердити 2 речі:
1. Голандська прокуратура розглядала цемаха як свідка, чий допит був «максимально важливим» (внизу- фото одного з листів голандського прокурора)

2. Як Генпрокурор я довів це до відома Президента Зеленського в присутності Богдана та Єрмака. Зеленський і Єрмак всіляко вмовляли мене організувати передачу Цемаха РФ. Я категорично відмовився. Бо саме суд по МН17 - це шлях Путіна до Гаазького трибуналу.

Через декілька днів була телефонна розмова з Президентом Зеленським. У істеричній формі він знову вимагав віддати Цемаха Путіну. Я знову відмовився.

На що Зеленський сказав, що тоді мої дні на посаді - недовгі. Я сказав: скільки їх не є, але до останнього я буду відстоювати необхідність засудження російських терористів і тільки після вироку - організації обміну.

Згадую це для того, щоб підтвердити слова полковника Червінського: « В офісі… бояться посваритися з Росією. Там не один кріт, а просто така ціла група людей: Татаров, Єрмак, Демченко»

Свідків стає все більше.
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04.12.2021 17:21 Відповісти
Законными способами не проканает. Как говорится-"нет у вас методов против Кости Сапрыкина". Беспредельную кацапню можно обезвредить лишь по беспределу.
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04.12.2021 17:21 Відповісти
Що значить: не проканає? Тобто, справжніх доказів нема? Треба вибивати "явку з повинною" з призначеного винуватця, як це роблять наші мусора в райвідділках?
"Отмечается, что уже несколько лет Нидерланды пытаются добиться того, чтобы Россия признала свою ответственность в трагедии МН17." Источник: https://censor.net/ru/n3303379
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05.12.2021 16:15 Відповісти
Нужно настраивать чтобы не было никакой сертификации СП2 до вынесения решения суда в деле малоазийского Боинга,а потом пусть подумают у кого они покупают газ.
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04.12.2021 17:22 Відповісти
і чо му я мзс Нідерландам вірю одразу - а кривороґатим не?
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04.12.2021 17:23 Відповісти
Нідери наівні Хто визнає злочин? Кацапи?
"Не пойман - не вор!" - старовинна кацапсько-мацковська "мудрість".
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04.12.2021 17:24 Відповісти
Ета всё равно, что добиваться от Ивана ******** ответственности за смерть ейного сыны Ивана.
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04.12.2021 17:33 Відповісти
ґойдате зелений човен - там хлопи похмурі піднимуть стяг
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04.12.2021 17:39 Відповісти
Решительное заявление МИДа Нидерландов:
"Не пройдёт и 743-х лет, как все виновные в трагедии МН-17 понесут заслуженное суровое наказание"
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04.12.2021 17:42 Відповісти
Лезгінку танцювати не пробували?
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04.12.2021 17:46 Відповісти
вова ґоловной воювака!
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04.12.2021 17:52 Відповісти
В позу раком станьте перед их посольством
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04.12.2021 18:04 Відповісти
не торопите понедилок
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04.12.2021 18:49 Відповісти
сева - город кацфлоткапрасдвапенсионеов = тупая вата на лишней хромосоме
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04.12.2021 18:17 Відповісти
повернить вже свинку-бохдана, овецы, - $4000 + тесла всим гарантовавно!
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04.12.2021 18:35 Відповісти
украинци симьями на завдання ходють!
забьет кацапня батьку з сином и Украину в етом обвинит///
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04.12.2021 19:00 Відповісти
Наївність безмежна...
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04.12.2021 19:35 Відповісти
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04.12.2021 21:29 Відповісти
Не могут ни чего доказать ,иначе бы не уговаривали.
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04.12.2021 23:14 Відповісти
"Ми розглядаємо різні подальші кроки..." - это слепое разглядывание будет вечным.
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05.12.2021 11:28 Відповісти
Голландские компашки участвовали в строительстве обьектов в Сочи, потом Крымского моста. Ждём новых жёстких шагов.
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05.12.2021 16:26 Відповісти
 
 