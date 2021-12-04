З початку доби порушень перемир'я на Донбасі на зафіксовано, - штаб ООС
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З початку поточної доби 4 грудня порушень "режиму тиші" на лінії зіткнення на Донбасі не зафіксовано.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
"Від початку доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - говориться у вечірньому зведенні.
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Будь ласка, зачекайте...
Перемирия нет уже год, но его все еще нарушают...
...та і зараз нема...
"Может, что-то в Консерватории подправить?"
Куда приятнее читать: "Ударом беспилотника отправили домой несколько ихтамнетов. После пополнения боезапаса и заправки топливом, беспилотник был направлен в райрн н.п. ..."
Ихтамнеты с удовольствием читали-бы эти новости. Особено те ихтамнеты, которых нету возле указанного населенного пункта.
Они реально считают, что у зебилов память, как у гуппи и вечером они уже не помнят, что было утром?