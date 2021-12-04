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З початку доби порушень перемир'я на Донбасі на зафіксовано, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З початку доби порушень перемир'я на Донбасі на зафіксовано, - штаб ООС

З початку поточної доби 4 грудня порушень "режиму тиші" на лінії зіткнення на Донбасі не зафіксовано.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Від початку доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - говориться у вечірньому зведенні. 

Читайте на Цензор.НЕТ - За добу війська РФ на Донбасі шість разів порушили режим тиші, поранено українського військового
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04.12.2021 17:24 Відповісти
Усыпляют бдительность.
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04.12.2021 17:31 Відповісти
Просто завтра напишуть ,що вчора загинув !!!))))
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04.12.2021 17:32 Відповісти
Удивительно!
Перемирия нет уже год, но его все еще нарушают...
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04.12.2021 17:35 Відповісти
Философия русского нациста: - Лучше руки по локоть в чужой крови, чем честно жить и работать. В этом вся идеология московской орды, в которой порядок чингизидов сочетается с фашизмом Муссолини и нацизмом Гитлера.
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04.12.2021 17:36 Відповісти
Від Богдана до Івана не було гетьмана.
...та і зараз нема...
"Может, что-то в Консерватории подправить?"
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04.12.2021 17:40 Відповісти
А жаль...

Куда приятнее читать: "Ударом беспилотника отправили домой несколько ихтамнетов. После пополнения боезапаса и заправки топливом, беспилотник был направлен в райрн н.п. ..."

Ихтамнеты с удовольствием читали-бы эти новости. Особено те ихтамнеты, которых нету возле указанного населенного пункта.
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04.12.2021 17:45 Відповісти
Вот как у ЗЕлени так выходит, что утром обстрел, а вечером тишину никто не нарушал сутки.

Они реально считают, что у зебилов память, как у гуппи и вечером они уже не помнят, что было утром?
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04.12.2021 20:00 Відповісти
 
 