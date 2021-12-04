З початку доби порушень перемир'я на Донбасі на зафіксовано, - штаб ООС

З початку поточної доби 4 грудня порушень "режиму тиші" на лінії зіткнення на Донбасі не зафіксовано.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Від початку доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - говориться у вечірньому зведенні.

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