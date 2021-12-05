Переговори Байдена і Путіна відбудуться в телефонному режимі 7 грудня, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін зателефонують увечері 7 грудня. Розмова буде проходити по захищеній лінії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.
"Спілкування Путіна та Байдена заплановане на вечір вівторка", - повідомив Пєсков агентству "РІА Новини".
Представник Кремля уточнив, що президенти США та Росії самостійно визначать необхідний для розмови час.
За даними агентства Reuters, розмова Байдена і Путіна пройде захищеним відеозв'язком. Президент США планує обговорити зі своїм російським колегою Україну та низку інших питань. Зокрема, американський лідер має намір заявити про стурбованість військовою активністю Росії біля українського кордону.
Будь ласка, зачекайте...
решения в НАТО принимаются консенсусом !
не говоря уже о рейтинге Дедули после Афгана,
насчет перспективы Украины в НАТО Польша и Балтия точно закусят удила и пошлют мелким мелким лесом,
то же самое фактически о Британии - они лажаться не будут,
да, пожалуй и большая часть членов-НАТО не будет макаться лицом в говно
реально путька хочет запихнуть нам ЛУГОНДОН на своих условиях,
но и здесь ему обломается Майданом против ЗЕ-беньки
так что хло сделал Западу только очередные "нервы",
и за такие понты он должен быть наказан показательной поркой, чтобы впредь не напрягал
_А, ну-ну... Разницу между "так должно быть" и "так есть" осознаёшь, или реальность в твоё сознание просто не пробивается?
или даешь в морду, или тебя насилуют -мигрантами, газовым кризисом, запугиванием.... и т.д.
еще товарищи маоисты не подтянулись к бабушке Европе
_Фашистская расия уже одинадцать лет - минимум! - ведёт войну против Запада и Европы - но до кретинов это до сих пор так и не дошло, у них, дегенератов, память, как у рыбок, всё перечисленное они уже забыли... И абсолютная беспринципность шлюхи!
Все прочие "комиссии" могут выдумывать всё, что им хочется.
Но по сути просто нехрен было всяким левым людям давить на пилотов принуждая к посадке.
Вот и пострадали люди ни за что.
но это,говоря языком дипломатии,разговор не имеющий продолжения в реальность. США ведут свою игру.
И эти тоже.
Это то, что говорят сами США.
Или это они так зачем-то хитро путена прикрывают?
пургу несешь !
одобряю !
- Glad to hear you, Vladimir.
И так каждый день, от всяких газет проплаченных от не названых источников. Почему то не слышал от официальных лиц разведки USA... только ссылаются на разные газеты типо разведку и на этом все. Официальные лица разведки Сша молчат, выступлений их не видел!
А прессе нужен шум, плохие новости, нагнетание и прочее.
И США тоже надо тоже самое, потому что грядет "саммит демократий", и для него нужна общая тема для обсуждения.
Газ обсуждать нельзя, так как разозлится Германия.
А вот если стопятьсот дивизий русских приготовились атаковать Жмеринку - вот это норм повод потрындеть.
пообещать путе непринятие Украины в НАТО (даже устно) - закопать себя
О чем-нибудь поговори,
До звездной полночи до самой,
Мне снова уверенность подари."(песня из бункера)
Натомість за ці півроку "животворящий" (с) так накерував, що тепер не знає, як вигребти.
7 декабря - второй кастинг Байдена на роль Лидера Свободного Мира, вакантную уже минимум лет 20. Первый он монументально провалил 16 июня. Третьего не будет.
Как Пересвета с Челубеем на Куликовом поле, запустили бы в ринг-гексагон в рукопашную Ллойда Остина и Кужугетовича Шойгу.
То-то б народ потешился...