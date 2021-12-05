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Переговори Байдена і Путіна відбудуться в телефонному режимі 7 грудня, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Переговори Байдена і Путіна відбудуться в телефонному режимі 7 грудня, - Пєсков

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін зателефонують увечері 7 грудня. Розмова буде проходити по захищеній лінії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

"Спілкування Путіна та Байдена заплановане на вечір вівторка", - повідомив Пєсков агентству "РІА Новини".

Представник Кремля уточнив, що президенти США та Росії самостійно визначать необхідний для розмови час.

За даними агентства Reuters, розмова Байдена і Путіна пройде захищеним відеозв'язком. Президент США планує обговорити зі своїм російським колегою Україну та низку інших питань. Зокрема, американський лідер має намір заявити про стурбованість військовою активністю Росії біля українського кордону.

Також читайте: Байден про вимоги Путіна: "Не приймаю нічиїх "червоних ліній"
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Топ коментарі
+23
...эрэфия против США? ШТА???
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04.12.2021 17:42
+10
Если отслеживать обязательный подъем градуса напряжения, учитывая наметившиеся тенденции, то сегодня ночью около часа после полуночи по Киеву какое-нибудь известнеешее на весь мир авторитетное издание опубликует очередную статью, в которой из не названных секретных сточников будет озвучена цифра войск около границ Украины около уже 250 000 и будет очередная карта захвата Украины. Со стрелочками.
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04.12.2021 17:59
+8
_Гнида бабайден после зомбирования наедине с путлером снова будет мычать о Минске, что Украина должна принять условия кремля, и о том, что Украина не будет членом НАТО.
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04.12.2021 17:45
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...эрэфия против США? ШТА???
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04.12.2021 17:42 Відповісти
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04.12.2021 17:56 Відповісти
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04.12.2021 21:53 Відповісти
_Гнида бабайден после зомбирования наедине с путлером снова будет мычать о Минске, что Украина должна принять условия кремля, и о том, что Украина не будет членом НАТО.
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04.12.2021 17:45 Відповісти
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04.12.2021 17:47 Відповісти
Цього разу навряд.
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04.12.2021 17:47 Відповісти
_С хера ли?! Это не то же самое му-му, что было в Женеве, а после урезало помощь Украине и разблокировало СП-2, а недавно таки ввело декоративные санкции для имитации отпора фашистской расие? Или это не тот же самый антихрист будет зомбировать потерянного старикашку в деменции?
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04.12.2021 17:53 Відповісти
напомню некоторым:

решения в НАТО принимаются консенсусом !

не говоря уже о рейтинге Дедули после Афгана,
насчет перспективы Украины в НАТО Польша и Балтия точно закусят удила и пошлют мелким мелким лесом,
то же самое фактически о Британии - они лажаться не будут,
да, пожалуй и большая часть членов-НАТО не будет макаться лицом в говно

реально путька хочет запихнуть нам ЛУГОНДОН на своих условиях,
но и здесь ему обломается Майданом против ЗЕ-беньки

так что хло сделал Западу только очередные "нервы",
и за такие понты он должен быть наказан показательной поркой, чтобы впредь не напрягал
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04.12.2021 18:04 Відповісти
"и за такие понты он должен быть наказан показательной поркой, чтобы впредь не напрягал"
_А, ну-ну... Разницу между "так должно быть" и "так есть" осознаёшь, или реальность в твоё сознание просто не пробивается?
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04.12.2021 18:08 Відповісти
перед коллективным Западом "нью реалити" -

или даешь в морду, или тебя насилуют -мигрантами, газовым кризисом, запугиванием.... и т.д.
еще товарищи маоисты не подтянулись к бабушке Европе
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04.12.2021 18:17 Відповісти
_О чем ты вообще! В 2010 было прямое нападение рашистов на ЕС и НАТО в лице Польши, с массовым, демонстративным убийством высшего политического и военного руководства! Также постоянно организовывает теракты, нападение на критическую инфраструктуру, массово коррумпирует верхушку Запада, наводняет Европу наркотой в промышленных масштабах, ведёт информационную войну против Европы в Европе, финансирует и организовывает сепаратистские движения (Каталония, Брексит, попытка переворота в Черногории!). Всячески раскалывает Европу, потому что по отдельности удаву будет гораздо проще их заглотить - и переварить!
_Фашистская расия уже одинадцать лет - минимум! - ведёт войну против Запада и Европы - но до кретинов это до сих пор так и не дошло, у них, дегенератов, память, как у рыбок, всё перечисленное они уже забыли... И абсолютная беспринципность шлюхи!
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04.12.2021 18:28 Відповісти
Ээээээ,*****,хитрожопый мордовский паренек , в сад, в сад...
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04.12.2021 19:45 Відповісти
Ппц, есть решение МАК, который является единственным органом, дающим результаты расследования катастроф. МАК четко сказал - причина катастрофы это ошибочные действия экипажа.
Все прочие "комиссии" могут выдумывать всё, что им хочется.
Но по сути просто нехрен было всяким левым людям давить на пилотов принуждая к посадке.
Вот и пострадали люди ни за что.
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05.12.2021 10:05 Відповісти
Пшел на!, путлерова псина! *****, вражеская тварь!
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05.12.2021 10:08 Відповісти
***** чуть не на коленях просил о встрече с Байденом....США отказывали...но вот снизошли до телефона.
но это,говоря языком дипломатии,разговор не имеющий продолжения в реальность. США ведут свою игру.
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04.12.2021 17:52 Відповісти
Своя игра у США была в Афганистане, а здесь они пляшут под дудку России.
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04.12.2021 17:55 Відповісти
ты если ни хера в глобальной политике не смыслишь,то лучше молчи.
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04.12.2021 17:58 Відповісти
Твоё ***** давно уже выжило из ума, но тем не менее руководит вами дебилам
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04.12.2021 18:59 Відповісти
Тупин вообще родился безумным
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04.12.2021 19:47 Відповісти
Ботва рашистская я же тебя уже посылал неоднократно в пешее эротическое путешествие нах , меняй ник ,этот протух ...
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04.12.2021 20:02 Відповісти
Хм...вообще прошлые переговоры прошли по инициативе США.
И эти тоже.
Это то, что говорят сами США.
Или это они так зачем-то хитро путена прикрывают?
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05.12.2021 10:06 Відповісти
прошлые да,но не эти. и потом,США озвучили что будет телефонный разговор и всё,но без деталей. без тех самых деталей,в которых ***** так или иначе просился на встречу.
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05.12.2021 10:09 Відповісти
гниды кацапские живут и в Англии и в Германии...вы же как вирус...
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05.12.2021 10:33 Відповісти
У него другого выхода нет. Конец великой Америки.
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04.12.2021 20:29 Відповісти
Понятно что Америка обманет путина .Два шага налево ,два шага направо , шаг вперёд наоборот
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04.12.2021 17:48 Відповісти
В телефонном разговоре может и обманет, а в реальности скажет Кулебе, чтобы выполнял минские соглашения.
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04.12.2021 17:56 Відповісти
и украинцы дружно побежат выполнять желания кого-бы то ни было.... на Майдан

пургу несешь !
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04.12.2021 20:22 Відповісти
Олег Петрович мне не друг, но в кои то веки сглаголил истину

одобряю !
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04.12.2021 18:19 Відповісти
Самое обидно, что США с рашкой постоянно "воюет", а Украина крайняя.
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04.12.2021 17:48 Відповісти
Це доля така !! Україна повсякчас опиняється в епіцентрі боротьби московської орди проти євроцивілізації !!)))
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04.12.2021 17:50 Відповісти
Не повсякчас опиняється, а самостійно устрімляється.
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04.12.2021 17:53 Відповісти
Географію не зміниш,тому не за власною волею !!!)))
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04.12.2021 17:57 Відповісти
Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги! (с)
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04.12.2021 18:01 Відповісти
На все воля Божа !!!)))
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04.12.2021 22:00 Відповісти
Без Киевской Руси Московия является ордынским улусом Золотой Орды.
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04.12.2021 18:05 Відповісти
А хто тобі винуватий, що ти 30 рокі звіздуватий?
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04.12.2021 17:51 Відповісти
Диалог президента страны, для которого его выбрал народ его страны, с параноиком, незаконно захватившим власть в своей стране.
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04.12.2021 18:01 Відповісти
Заказ по телефону -- доставка по телевизору. (с)
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04.12.2021 17:49 Відповісти
Помню предвыборные обещания Байдена.
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04.12.2021 17:51 Відповісти
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04.12.2021 17:52 Відповісти
- Hi, Joe.
- Glad to hear you, Vladimir.
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04.12.2021 17:55 Відповісти
dumajesh ***** srazu obosrjotsia, net budet dogovarivatsia kak datj zadnjuju ne poterjav lico pered vatoi, vedj ti zhe ne hochesh chtob ***** v govneco mordoi moknuli
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04.12.2021 18:16 Відповісти
Svgty vgh njuyt mkj tyuiy - hymkfrs.
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04.12.2021 19:44 Відповісти
chto sruskij, bukvi zabil, budish uchitjsia i skuletj, kak viporotaja shaavka, pristupai
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04.12.2021 21:04 Відповісти
Cfyumk mgtre v cfbmkopr vfre nmkl.
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04.12.2021 21:05 Відповісти
О чём они будут чесать-хз,но самый эффективный способ угомонить путлера с дружками-это угроза опустить их на бабло, ими наворованное и размещенное на счетах западных банков. А также на уйму недвижимости.
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04.12.2021 17:55 Відповісти
Если отслеживать обязательный подъем градуса напряжения, учитывая наметившиеся тенденции, то сегодня ночью около часа после полуночи по Киеву какое-нибудь известнеешее на весь мир авторитетное издание опубликует очередную статью, в которой из не названных секретных сточников будет озвучена цифра войск около границ Украины около уже 250 000 и будет очередная карта захвата Украины. Со стрелочками.
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04.12.2021 17:59 Відповісти
👍 солидарен, дальше нарисуют в 450 тысяч. Цель запугивание, посеять страх, возможно что Украина сдалась и согласилась на условия кремля. Но на это никто не пойдет.
И так каждый день, от всяких газет проплаченных от не названых источников. Почему то не слышал от официальных лиц разведки USA... только ссылаются на разные газеты типо разведку и на этом все. Официальные лица разведки Сша молчат, выступлений их не видел!
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04.12.2021 21:20 Відповісти
Потому что разведка США занята реальными проблемами, а не выдуманными танковыми клиньями из-под Сахалина в Украину.
А прессе нужен шум, плохие новости, нагнетание и прочее.
И США тоже надо тоже самое, потому что грядет "саммит демократий", и для него нужна общая тема для обсуждения.
Газ обсуждать нельзя, так как разозлится Германия.
А вот если стопятьсот дивизий русских приготовились атаковать Жмеринку - вот это норм повод потрындеть.
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05.12.2021 10:09 Відповісти
Мне так кажется этот разговор просто фейк для неЛохов . Решение уже принято и обсуждаться будут мелочи - Время "ч"
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04.12.2021 17:59 Відповісти
Принято кем и о чём?
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04.12.2021 18:02 Відповісти
не заморачивайся...тебе думать не идет..
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04.12.2021 18:23 Відповісти
И это всё? Негусто. Оказывается ты пустомеля.
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04.12.2021 18:27 Відповісти
что тут обьяснять тупым !? что бидон и куйло одна левацкая шайка-лейка которая играет на публику и ржут над лохами кто ведется на их байки!!!
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04.12.2021 18:33 Відповісти
Я ж говорю-пустомеля.
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04.12.2021 18:35 Відповісти
какие же вы ***** тупые !!! вправду говорят - дурака учить - только портить..
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04.12.2021 18:39 Відповісти
Высрался? Свободен. Гигант мысли всратый))
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04.12.2021 18:54 Відповісти
Хитрожопый рашистский мокша-паренек, идика ты в сад, в сад ,вумный аж страшно...
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04.12.2021 19:53 Відповісти
да нет.. потому что хитрожопые мокшанско-амерекосские дидуганы завтра все порешают с очередной клоунадой что мол бидон опять всех спас от злого куйла и взамен дайте ему моли достроить СП2 - ато опять нападет !!!нате хавайте - слепые и тупые лохи !!!
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04.12.2021 22:49 Відповісти
путин для этого войска и стягивает к границе Украины- хочет что-то выцыганить. А именно- гарантии не принятия Украины в НАТО. Но Байден ему такое не пообещает. Зато пообещает превратить бензоколонку в обанкротившуюся и неработающую бензоколонку. И что будет дальше? А ничего, войска уберут до места дислокации и скажут "проверка и учения завершены".
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04.12.2021 18:04 Відповісти
+ 100

пообещать путе непринятие Украины в НАТО (даже устно) - закопать себя
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04.12.2021 18:08 Відповісти
такое кол-во войск для запугивания не вытягивают...дорогое удовольствие...тут другое - то что все мировые разведки и говорят - подготовка к началу вторжения...
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04.12.2021 18:37 Відповісти
Дорогое удовольствие- это воевать против Украины. А это ещё относительно дешёвое т.к. блеф.
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04.12.2021 18:41 Відповісти
Українці пропонують підписати для нацистської московії гарантії "не розширення НАТО" на зворотній стороні Будапештського меморандуму.
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04.12.2021 18:16 Відповісти
***** на пассивного гомосексуалиста на этой фотке похож. Хотя почему похож?)))
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04.12.2021 18:19 Відповісти
если бы я был президент США, то общался бы с этим цирком только через послов нейтральных стран.
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04.12.2021 18:29 Відповісти
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04.12.2021 18:40 Відповісти
"Поговори со мною, Байден,
О чем-нибудь поговори,
До звездной полночи до самой,
Мне снова уверенность подари."(песня из бункера)
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04.12.2021 20:24 Відповісти
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04.12.2021 21:51 Відповісти
Перед самітом в Женеві сектанти теж бравурненько малювали пекельні перспективи рашки і х**ла. Після нього - героїчно шукали перемогу "козака" (с).

Натомість за ці півроку "животворящий" (с) так накерував, що тепер не знає, як вигребти.
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04.12.2021 22:21 Відповісти
Andrei Piontkovsky


7 декабря - второй кастинг Байдена на роль Лидера Свободного Мира, вакантную уже минимум лет 20. Первый он монументально провалил 16 июня. Третьего не будет.
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04.12.2021 23:47 Відповісти
Краткое содержание предстоящей серии - Хелоу, Володья! - Сам *****! ту-ту-ту
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05.12.2021 01:16 Відповісти
А чё б от это, Байдену с Путиным перед своею телефонною тёркой в целях международной разрядки напряжённости народ бы не потешить?
Как Пересвета с Челубеем на Куликовом поле, запустили бы в ринг-гексагон в рукопашную Ллойда Остина и Кужугетовича Шойгу.
То-то б народ потешился...
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05.12.2021 14:00 Відповісти
 
 