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Білорусь (5969) вертоліт (709)

Влада РБ заявила, що український гелікоптер залетів на територію Білорусі під час навчань. Українські прикордонники це спростовують

Новини Цензор.НЕТ Події

Влада РБ заявила, що український гелікоптер залетів на територію Білорусі під час навчань. Українські прикордонники це спростовують

Мінськ заявив, що у суботу, 4 грудня, українські пілоти військового вертольоту Мі-8 нібито порушили держкордон та залетіли на територію Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  БЕЛТА з посиланням на Держприкордонкомітет РБ

"Проведення Україною навчань на кордоні з Республікою Білорусь спровокувало інцидент. Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску "Нова Рудня" Мозирський прикордонний загін зафіксував порушення повітряного простору Білорусі з боку України", - відзначається у повідомленні.

За версією білоруських прикордонників, український військовий гелікоптер Мі-8 на висоті близько 100 м "перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі".

При цьому в повідомленні зазначається, що за даним інцидентом "поінформовано українську сторону".

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Натомість помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко спростував цю інформацію.

"Інформація стосовно незаконного перетину українськими пілотами повітряного простору Республіки Білорусь не є правдивою. Такої ситуації не фіксували", - повідомив Демченко у коментарі УНН.

Речник також заявив, що Україна не отримувала офіційних листів стосовно порушення авіапростору від Державного прикордонного комітету Білорусі.
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Топ коментарі
+29
лукашенка абасрался)
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04.12.2021 18:00
+21
та ніхто нікуди там не залітав.
таракан же і про біженців бреша, мовляв то з Європи їх подбросілі
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04.12.2021 18:12
+20
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04.12.2021 18:17
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рba - тока рыпнитесь против Украины - пачками пойдете в землю.
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04.12.2021 19:14 Відповісти
ссуки братья...
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04.12.2021 19:15 Відповісти
Это первая ласточка. Собрались. Ощетинелись. Эти ****** решили что нет такого государства как Украина. Докажем им обратное. Прими земелька украинская татаромонголов
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04.12.2021 19:21 Відповісти
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04.12.2021 19:34 Відповісти
30 років не залітав ніхто і от знову!! Білоруська влада починає провокації проти України!!
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04.12.2021 19:37 Відповісти
Типу радіостанція у Гляйвіці?
Пора звертати торгівлю з бульбофюрером, або хоча б говорити про це. Протрезвіння одразу буде! Хоча у нас же слуги кремлівського народу рулять...
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05.12.2021 11:14 Відповісти
походу, Лукашенковна залєтєла от хйла...
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04.12.2021 19:44 Відповісти
Глейвицкий инцидент?
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04.12.2021 19:53 Відповісти
С какого лешего?
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04.12.2021 20:16 Відповісти
Придуманый повод для войны.
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05.12.2021 00:02 Відповісти
Вірить прихвостням кацапським - себе не поважать!
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04.12.2021 19:58 Відповісти
чомусь преЗЕдента згадав.
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05.12.2021 09:14 Відповісти
Може літали подивитись як там себе почуває етоічна українська Берестейщина, яку комуняки після розподілу Польщі з гітлером не повернули в Урср, а віддали більш спокійним білорусам, щоб не мати в майбутньому проблем з українськими повстанцями на стратегічній трасі Смоленськ- Берест- Варшава
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04.12.2021 19:59 Відповісти
Ні, котрабандну (?) зброю курдам везли...
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05.12.2021 11:16 Відповісти
очередная брехня усатой обезьянки кабаева..
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04.12.2021 20:01 Відповісти
Украинский вертолёт не может без драников.
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04.12.2021 20:15 Відповісти
Тю , а чЬО тока 1км, всем известно шо буфер-зона в свою пользу, в плане безопасности - это минимум 50км...ПХИ...
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04.12.2021 20:19 Відповісти
1.Дуже можливо, що це організована ФСБ/КГБ провокація з прольотом власного вертольоту вздовж кордону, потім вглиб, потім знову вздовж кордону.
2.Вже давно існує технічна можливість підміни сигналу GPS фальшивим радіосигналом. Тобто, якщо український вертоліт залетів в прикордонну зону, де ФСБ/КГБ з території Бєларуссіі застосувало засоби радіоелектронної боротьби, то український екіпаж буде бачити на електронній карті своє фальшиве GPS місцеположення. Їм здаватиметься, що вони над Україною. А насправді вони і обладнання можуть бути введені в оману.

В зв'язку з вищенаведеним, в даний момент польоти в прикордонних з ворогом зонах потрібно дозволити лише підготовленим екіпажам, які здатні орієнтуватись на місцевості, та з використанням традиційних навігаційних приладів. Проводити посилені тренування в умовах інтенсивного застосування засобів радіоелектронної боротьби, коли фальшуються GPS-координати і навіть голосовий радіозв'язок.
Проводячи інтенсивну радіорозвідку, ворог може накопичити базу голосів радіопереговорів, і потім синтезувати потрібний голос, наприклад, синтезованим голосом командира подати через радіозв'язок фальшивий наказ і т.д.
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04.12.2021 20:25 Відповісти
Оце все треба дати прочитати...пардон, а кому? Нашим властьімущім? Питаннячко...
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05.12.2021 13:15 Відповісти
Бульбофюрер будет провокации делать...
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04.12.2021 21:30 Відповісти
началось... раиськини закидони... залетел, пролетел... нагнетают суки
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04.12.2021 21:39 Відповісти
Не брешіть.

Знаючи, що ви за інструкціями свого старшого брата так і чекаєте нагоди, наші сто разів подумають, як її вам не надати.
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04.12.2021 23:00 Відповісти
Ось і про що?! Наш гвинтокрил пролетів щоб що?!?! Які в нього завдання були?!))))))))

Це ж смішно!!!))))
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05.12.2021 12:02 Відповісти
уссатое ничтожество выслуживается перед московским хозяином . простои игнорировать сипатую скотину .
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05.12.2021 02:14 Відповісти
начинается....
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05.12.2021 09:29 Відповісти
Два "савецкіх" диктатора шукають повід розпочати вйіну
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05.12.2021 09:46 Відповісти
То не диктатори, то два персонажі мультфільму "Мауглі" - обсмалений Шерхан і піджавший хвіст Табакі.
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05.12.2021 10:11 Відповісти
Мне отчего-то кажется, что белорусы не врут.
Но даже если и не врут, то ну да, залетел, ну бывает.
У русских вон "погранцы" по 10 человек бывает "ошибаются" и не туда забредают. Да ещё во время активных боевых действий.
))
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05.12.2021 09:47 Відповісти
Залетів. Але так низенько-низенько....
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05.12.2021 09:52 Відповісти
Чешутся в бульбофюрера руки. Вот ета мразина и может войну спровоцировать.
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05.12.2021 10:11 Відповісти
Путін і тут виставить Лукашенко на перший план в сценарії 'Грузія-2008').
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05.12.2021 11:43 Відповісти
воно шукає любий привід аби зачепити Україну🤣але я більш чим впевнений що на територію білорусі ніхто не залітав.
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05.12.2021 12:11 Відповісти
какой вєртальот,настамнєт,це невідомі ********..
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05.12.2021 14:45 Відповісти
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06.12.2021 00:19 Відповісти
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