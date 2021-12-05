Влада РБ заявила, що український гелікоптер залетів на територію Білорусі під час навчань. Українські прикордонники це спростовують
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Мінськ заявив, що у суботу, 4 грудня, українські пілоти військового вертольоту Мі-8 нібито порушили держкордон та залетіли на територію Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на Держприкордонкомітет РБ
"Проведення Україною навчань на кордоні з Республікою Білорусь спровокувало інцидент. Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску "Нова Рудня" Мозирський прикордонний загін зафіксував порушення повітряного простору Білорусі з боку України", - відзначається у повідомленні.
За версією білоруських прикордонників, український військовий гелікоптер Мі-8 на висоті близько 100 м "перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі".
При цьому в повідомленні зазначається, що за даним інцидентом "поінформовано українську сторону".
Натомість помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко спростував цю інформацію.
"Інформація стосовно незаконного перетину українськими пілотами повітряного простору Республіки Білорусь не є правдивою. Такої ситуації не фіксували", - повідомив Демченко у коментарі УНН.
Речник також заявив, що Україна не отримувала офіційних листів стосовно порушення авіапростору від Державного прикордонного комітету Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Пора звертати торгівлю з бульбофюрером, або хоча б говорити про це. Протрезвіння одразу буде! Хоча у нас же слуги кремлівського народу рулять...
2.Вже давно існує технічна можливість підміни сигналу GPS фальшивим радіосигналом. Тобто, якщо український вертоліт залетів в прикордонну зону, де ФСБ/КГБ з території Бєларуссіі застосувало засоби радіоелектронної боротьби, то український екіпаж буде бачити на електронній карті своє фальшиве GPS місцеположення. Їм здаватиметься, що вони над Україною. А насправді вони і обладнання можуть бути введені в оману.
В зв'язку з вищенаведеним, в даний момент польоти в прикордонних з ворогом зонах потрібно дозволити лише підготовленим екіпажам, які здатні орієнтуватись на місцевості, та з використанням традиційних навігаційних приладів. Проводити посилені тренування в умовах інтенсивного застосування засобів радіоелектронної боротьби, коли фальшуються GPS-координати і навіть голосовий радіозв'язок.
Проводячи інтенсивну радіорозвідку, ворог може накопичити базу голосів радіопереговорів, і потім синтезувати потрібний голос, наприклад, синтезованим голосом командира подати через радіозв'язок фальшивий наказ і т.д.
Знаючи, що ви за інструкціями свого старшого брата так і чекаєте нагоди, наші сто разів подумають, як її вам не надати.
Це ж смішно!!!))))
Но даже если и не врут, то ну да, залетел, ну бывает.
У русских вон "погранцы" по 10 человек бывает "ошибаются" и не туда забредают. Да ещё во время активных боевых действий.
))