Влада РБ заявила, що український гелікоптер залетів на територію Білорусі під час навчань. Українські прикордонники це спростовують

Мінськ заявив, що у суботу, 4 грудня, українські пілоти військового вертольоту Мі-8 нібито порушили держкордон та залетіли на територію Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на Держприкордонкомітет РБ

"Проведення Україною навчань на кордоні з Республікою Білорусь спровокувало інцидент. Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску "Нова Рудня" Мозирський прикордонний загін зафіксував порушення повітряного простору Білорусі з боку України", - відзначається у повідомленні.

За версією білоруських прикордонників, український військовий гелікоптер Мі-8 на висоті близько 100 м "перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі".

При цьому в повідомленні зазначається, що за даним інцидентом "поінформовано українську сторону".

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Натомість помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко спростував цю інформацію.

"Інформація стосовно незаконного перетину українськими пілотами повітряного простору Республіки Білорусь не є правдивою. Такої ситуації не фіксували", - повідомив Демченко у коментарі УНН.

Речник також заявив, що Україна не отримувала офіційних листів стосовно порушення авіапростору від Державного прикордонного комітету Білорусі.