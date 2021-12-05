Для операції проти України росіяни планують переміщення до кордону 100 батальйонних тактичних груп, - АР
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Агентство АР підтвердило дані WP з посиланням на американську розвідку: Росія планує воєнний наступ на Україну на початку 2022 року. До операції залучать 175 тисяч військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Відомості агенції АР про нові дані розвідки США, отримані від джерел в адміністрації Джо Байдена, підтверджують аналогічну інформацію газети The Washington Post, оприлюднену 3 грудня.
За оцінками американської розвідспільноти, на які посилається агентство, для операції проти України росіяни мають намір стягнути до кордонів близько 175 тис. військовослужбовців. Майже половина з них уже розгорнута в різних регіонах біля українсько-російського кордону, уточнив неназваний представник адміністрації Байдена.
Він також пояснив, що плани РФ передбачають переміщення 100 батальйонних тактичних груп разом із бронетехнікою, артилерією та іншим обладнанням.
Крім того, за даними джерела АР, окрему увагу спецслужби США звернули на "сплеск зусиль російської пропаганди щодо очорнення України та НАТО", зокрема через ЗМІ та проксі (ставлеників та маріонеток) Кремля.
АР наголошує, що таку інформацію від розвідки було передано до Білого дому на тлі нових вимог Москви, яка вимагає від Вашингтона та Заходу юридичних гарантій невступу України до НАТО.
3 грудня The Washington Post опублікувала мапу з документами американської розвідки, який включає супутникові фотографії. На ній видно регіони зосередження російських військ навколо кордонів України.
Дані WP збігаються з інформацією та цифрами АР. "Російські плани передбачають військовий наступ на Україну вже на початку 2022 року - з розмахом сил, який вдвічі перевищує той, що ми бачили минулої весни під час раптових навчань Росії біля кордонів України. […] Плани охоплюють масштабні переміщення 100 батальйонних тактичних груп чисельністю близько 175 тис. осіб, а також бронетехніки, артилерії та обладнання", - йдеться у повідомленні The Washington Post.
На оприлюдненій WP мапі кількість військовослужбовців РФ складає 70 тисяч, але прогнозується їх нарощування до 175 тисяч.
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И у тебя заодно. Пруфы в студию, дядя. Или иди нахер.
Міста як Грозний скоріш за все вони бомбити не будуть, щоб не викликати обурення населення і партизанщині. Буде запущена велика медіа пропаганда де будуть казати що це київська влада відрізала водопостачання/ електроживлення/ газопостачання/інтернет у міста України оточені кацапами.
А кацапи потім зайдуть в міста як миротворці і спасітєлі, тому населення розділиться на прокацапських ватних і антикацапських. Буде дуже схоже на Францію яук окупував Гітлєр у 1941 році, рух Опору проти влади яка співпрацює з Кремлем.У кацапів сильна п ята колона в Україні яка буде співпрацювати з Кремлем і здавати Україну місто за містом окупатну. Це реалістичний сценарій розвитку подій, кацапи не настільки дурні, не генії, але висновки робити можуть.
1. Американские истребители с радаром с АФАР видят намного дальше, чем росийские и могут выпускать дальнобойные ракеты "воздух-воздух" абсолютно безнаказанно, с безопасных дистанций. У цапов тоже есть АФАР, но они на росийской элементной базе, ну вы поняли.
А как и кем будет сбит самолет агрессора над нашей землей, никого не *бет, "а вы докажите". Официальным обоснованием закрытия воздушного пространства будет обращение Украины к международному сообществу о вооруженной агрессии со стороны другого государства и с просьбой о помощи. Даже если это будут только воздушные удары, без наземного вторжения. Плюс не забываем, что на нашей территории несколько атомных электостанций, требующих защиты.
2. Самолеты ДРЛО США видят воздушные цели за 500 км, а низколетящие крылатые ракеты за 400. Они дадут прекрасные целеуказания нашим установкам ПВО, а этого добра, хоть и устаревшего, у нас хватает. По самолетам и крылатым ракетам при наличии целеуказания будет открыт огонь из глубины обороны. Крылатую ракету легко собьет истребитель даже из пушки, если точно знает, где она. Реальную опасность представляют квазибаллистические ракеты типа Точка и Искандер, с ними бороться сложно. Но с другой стороны мы знаем о "точности" росийского оружия.
3. При отсутствии росийских истребителей в нашем небе Байрактарам предоставляется полная свобода действий. Они безнаказанно могут наносить удары планируюшими бомбами по наземным войскам агрессора с высоты, недосягаемой ПЗРК. Им угрожают только тактические системы ПВО ближнего действия типа ТОР, БУК и Панцирь. Но благодаря самолетам ДРЛО будет известно где они находятся.
Часть Байрактаров будет сбита, но Турция при необходимости подгонит их столько, сколько нужно
Сенат про це знає, хотіли проводити відкриті слухання, але прилетіли представники спецслужб з Кацапії і щось порішали. Грощі всюди **********, навіть такі токсичні як грощі Кремля вкрадені з бюджету Московії сім єй Єльцина, потім путіна. До чого це я - у Кремляндії є деякий вплив на стан справ у Сенаті США, бо їх наворовані грощі для деякого не пахнуть. Очікувати що Захід як один стане на сторону України на всі 100 % трохи наївно, думаю так. Допомагати будуть, але так щоб не дуже, може навіть як гниле горить. Залишається тільки молитись Богу, настільки все погано.
Ми думали у 2014 му Расєя рухне, трохи помилились, бо за те право щоб Расєя була така як вона є з імперськими амбіціями пересічні расєянє готові їсти лайно з асфальту без ложки. Це не перебільшення - раби не готові проміняти своє рабство на свободу, свобода для них токсична.
Але ми розуміємо (а не кацапи) - у разі глибокого вторгнення в Україну кацапів чекає така партизанська війна перед якою Чечня буде дитячим садочком, але краще обійтись без цього і затримати ворога на кордонах без втрати суверінетету України.
Цікаво що у Будапештському меморандумі в англійському варіанті зазначено що Україні в обмін на здачу ядерної зброї не гарантують ії безпеку, а лише ЗАПЕВНЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ. Це ж яким ідіотом або проституткою треба було бути Кравчуку щоб не розуміти цього, або знаючи це зробити вигляд що все нормально.
ТОЛКУ З БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ АЖ ЦІЛИЙ НУЛЬ - це туалетний папір, ми як ті папуаси віддали ядерну зброю за ЗАПЕВНЕННЯ, ОБІЦЯНКИ , слава комуняцькому п*д*расу Кравчуку. Його ім ям треба назвати не тільки візки пенсіонерів але й цистерни асенізаторів в яких возять лайно.
Цікаво скільки міліардів отриав Кравчук (його сім я) за АФЕРУ з ядерною зброєю.