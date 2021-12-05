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Для операції проти України росіяни планують переміщення до кордону 100 батальйонних тактичних груп, - АР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Для операції проти України росіяни планують переміщення до кордону 100 батальйонних тактичних груп, - АР

Агентство АР підтвердило дані WP з посиланням на американську розвідку: Росія планує воєнний наступ на Україну на початку 2022 року. До операції залучать 175 тисяч військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Відомості агенції АР про нові дані розвідки США, отримані від джерел в адміністрації Джо Байдена, підтверджують аналогічну інформацію газети The Washington Post, оприлюднену 3 грудня.

За оцінками американської розвідспільноти, на які посилається агентство, для операції проти України росіяни мають намір стягнути до кордонів близько 175 тис. військовослужбовців. Майже половина з них уже розгорнута в різних регіонах біля українсько-російського кордону, уточнив неназваний представник адміністрації Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторгнення в Україну: Bild показав сценарії, які "на столі у Путіна", та "план-максимум" Росії

Він також пояснив, що плани РФ передбачають переміщення 100 батальйонних тактичних груп разом із бронетехнікою, артилерією та іншим обладнанням.

Крім того, за даними джерела АР, окрему увагу спецслужби США звернули на "сплеск зусиль російської пропаганди щодо очорнення України та НАТО", зокрема через ЗМІ та проксі (ставлеників та маріонеток) Кремля.

АР наголошує, що таку інформацію від розвідки було передано до Білого дому на тлі нових вимог Москви, яка вимагає від Вашингтона та Заходу юридичних гарантій невступу України до НАТО.

3 грудня The Washington Post опублікувала мапу з документами американської розвідки, який включає супутникові фотографії. На ній видно регіони зосередження російських військ навколо кордонів України.

Також читайте: Росія планує наступ на Україну за участі 175 тисяч військових одразу на кількох фронтах, - розвідка США

Дані WP збігаються з інформацією та цифрами АР. "Російські плани передбачають військовий наступ на Україну вже на початку 2022 року - з розмахом сил, який вдвічі перевищує той, що ми бачили минулої весни під час раптових навчань Росії біля кордонів України. […] Плани охоплюють масштабні переміщення 100 батальйонних тактичних груп чисельністю близько 175 тис. осіб, а також бронетехніки, артилерії та обладнання", - йдеться у повідомленні The Washington Post.

На оприлюдненій WP мапі кількість військовослужбовців РФ складає 70 тисяч, але прогнозується їх нарощування до 175 тисяч.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+58
Ну що бубочки, та панове Порохоботи, повоюємо за Україну?
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04.12.2021 19:28
+49
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04.12.2021 19:30
+39
"За Україну,за її волю,За честь і славу,за народ! " !!!)))
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04.12.2021 19:32
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У учителя Йода налицо серьезнейший дефицит йода.
И у тебя заодно. Пруфы в студию, дядя. Или иди нахер.
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05.12.2021 09:28 Відповісти
Я так понимаю в Будапештский меморандум классическое историческое кидалово.
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04.12.2021 22:57 Відповісти
Не совсем. Меморандум не закон, он ни к чему не обязывает. Потому, когда рашка в 14 году атаковала, ни Британия, ни Штаты не особо отреагировали - их ведь тоже не обязывает.
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05.12.2021 02:54 Відповісти
А как же! С точки зрения тупого бота - кидалово всегда и во всем. Ты, млять, слепой чи глухой? Уже до поставок крылатыз ракет из Британии зашла, а тебе все кидалово. Блинкен лаврову чуть не от локтя показывает, когда речь идет об Украине и орет на осла мокшанского, как на лоха последнего, а тебе все кидалово в голове твоей тролячьей.
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05.12.2021 09:31 Відповісти
Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки, приветствуя присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ) как государства, не обладающего ядерным оружием, принимая во внимание обязательства Украины ликвидировать все ядерное оружие, находящееся на ее территории, в определенный период времени, отмечая изменения ситуации в области безопасности во всем мире, включая окончание «холодной войны», создавшие условия для глубоких сокращений ядерных сил, подтверждают такое: 1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ ( 994_055 ) уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины. 2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее использование против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом согласно Уставу Организации Объединенных Наций ( 995_010 ). 3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ( 994_055 ) воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить любые преимущества. 4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия. 5. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины их обязательства не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающим ядерным оружием, кроме случая нападения на них самих, их территории или их подопечные территории, их вооруженные силы или на их союзников с стороны такого государства совместно или в союзе с государством, обладающим ядерным оружием. 6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, вследствие которой возникает вопрос относительно этих обязательств. Этот меморандум вступает в силу с момента подписания. Подписано в четырех ровно аутентичных экземплярах украинском, английском и русском языках. За Украину Л. Кучма За Российскую Федерацию Б. Ельцин За Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Дж. Мейджор За Соединенные Штаты Америки В. Клинтон Будапешт, 5 декабря 1994 года. http://kiev1.org/budapesht-m.html
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04.12.2021 23:00 Відповісти
Запад говорит,что кацапы будут массированно десантироваться и захватывать мосты и др. ключевые точки в стране. У нас вообще что-то делается для недопущения такого сценария, или у нас все делается чтобы нас не захватили сходу за считанные дни???(с)
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04.12.2021 23:05 Відповісти
Уже сейчас пора проводить мобилизацию резервистов... Иначе будет поздно.
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04.12.2021 23:08 Відповісти
я бы со 2 января объявил по Украине военное положение , границу на замок , никаких эвакуаций семей депутатов с награбленным , подготовительная мобилизация для резервистов и - война , так война , одна на всех , для всех - а не только для бедных .(с)
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04.12.2021 23:11 Відповісти
К сожалению, у нас только сказки рассказывают, как круто мы будем обороняться. А когда будет поздно, то скажут, что обороняться бесполезно, и пора сдаваться. Верховный трижды откосивший видит мир в глазах врага.
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04.12.2021 23:27 Відповісти
я сам боюсь такого сценария наших говнокомандиров - мол, держатся любой ценой и все !? Пацанов жалко.. покрошат все боевые части и пздц... у нас преимущество перед кацапами - Мы на своей территории , Мы можем маневрировать - отойти-подойти с тыла, взять в котел и т.д... а удерживать "высоты " это бред кразнопузых вояк во 2-ю мировую... и русне нужно будет около 1 миллиона вояк чтобы удержать территории и то что они там напланировали но ни как 175 тыс..
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04.12.2021 23:38 Відповісти
Тут нужно больше бояться диверсий в тылу. В условиях отсутствия электричества, связи, газа, угля, тепла, продовольствия, медикаментов, начнется тотальный хаос. И все это не летом, а именно зимой, в мороз. Враг просто будет рушить коммуникации городов издалека. А местные ЗЕ сбегут, это же не по приколу. И долго мы так продержимся? Я не услышал от властей четкого плана действий на случай войны.
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04.12.2021 23:50 Відповісти
100% и это само собой разумеется - ведь в тылу у Нас в руководстве одно ватное и сепарское быдло которое ждет не дождется куйла и его вояк!!!
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04.12.2021 23:52 Відповісти
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04.12.2021 23:54 Відповісти
Какой-то любительский фотошоп . Безлеру сколько лет на фото ?
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05.12.2021 08:40 Відповісти
А якщо серйозно то до війни Бєзлєр був персональним водієм Артура Герасімова. Здивувались? Тоді ви мало знаєте про оточення Порошенка
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05.12.2021 08:49 Відповісти
твоя мама тоже меня развлекала))) папа знает?
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05.12.2021 13:18 Відповісти
Неужели он думает, что окровавленная, изнасилованная Украина будет его союзником?
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05.12.2021 00:08 Відповісти
какая война? Свинорашка с маленькой Чечней еле справилась у которой было только ручное оружие. И то, ну как справилась - дань теперь Кадырову платит. Война с Украиной плюс железный занавес от Запада - конец свинорашки.
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05.12.2021 00:11 Відповісти
Думаю кацапи зробили висновки з цих війн.
Міста як Грозний скоріш за все вони бомбити не будуть, щоб не викликати обурення населення і партизанщині. Буде запущена велика медіа пропаганда де будуть казати що це київська влада відрізала водопостачання/ електроживлення/ газопостачання/інтернет у міста України оточені кацапами.
А кацапи потім зайдуть в міста як миротворці і спасітєлі, тому населення розділиться на прокацапських ватних і антикацапських. Буде дуже схоже на Францію яук окупував Гітлєр у 1941 році, рух Опору проти влади яка співпрацює з Кремлем.У кацапів сильна п ята колона в Україні яка буде співпрацювати з Кремлем і здавати Україну місто за містом окупатну. Це реалістичний сценарій розвитку подій, кацапи не настільки дурні, не генії, але висновки робити можуть.
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05.12.2021 12:49 Відповісти
выше человек правильно написал про зиму. Крупные города без газа и электричества зимой - это гарантированный хаос. Летом бы как-то можно пережить. На это и расчет росии возможно. Ну и расчет на бесхребетность власти. Не сомневаюсь, что при первых воздушных ударах росии про кермита все забудут и власть в стране возьмут сильные адекватные люди, которых поддержит Запад. Повторю свой пост про no fly zone

1. Американские истребители с радаром с АФАР видят намного дальше, чем росийские и могут выпускать дальнобойные ракеты "воздух-воздух" абсолютно безнаказанно, с безопасных дистанций. У цапов тоже есть АФАР, но они на росийской элементной базе, ну вы поняли.
А как и кем будет сбит самолет агрессора над нашей землей, никого не *бет, "а вы докажите". Официальным обоснованием закрытия воздушного пространства будет обращение Украины к международному сообществу о вооруженной агрессии со стороны другого государства и с просьбой о помощи. Даже если это будут только воздушные удары, без наземного вторжения. Плюс не забываем, что на нашей территории несколько атомных электостанций, требующих защиты.
2. Самолеты ДРЛО США видят воздушные цели за 500 км, а низколетящие крылатые ракеты за 400. Они дадут прекрасные целеуказания нашим установкам ПВО, а этого добра, хоть и устаревшего, у нас хватает. По самолетам и крылатым ракетам при наличии целеуказания будет открыт огонь из глубины обороны. Крылатую ракету легко собьет истребитель даже из пушки, если точно знает, где она. Реальную опасность представляют квазибаллистические ракеты типа Точка и Искандер, с ними бороться сложно. Но с другой стороны мы знаем о "точности" росийского оружия.
3. При отсутствии росийских истребителей в нашем небе Байрактарам предоставляется полная свобода действий. Они безнаказанно могут наносить удары планируюшими бомбами по наземным войскам агрессора с высоты, недосягаемой ПЗРК. Им угрожают только тактические системы ПВО ближнего действия типа ТОР, БУК и Панцирь. Но благодаря самолетам ДРЛО будет известно где они находятся.
Часть Байрактаров будет сбита, но Турция при необходимости подгонит их столько, сколько нужно
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05.12.2021 01:19 Відповісти
Одне НО - з часів Єльцина Кацапія закачала в економіку США декілька тріліонів доларів.
Сенат про це знає, хотіли проводити відкриті слухання, але прилетіли представники спецслужб з Кацапії і щось порішали. Грощі всюди **********, навіть такі токсичні як грощі Кремля вкрадені з бюджету Московії сім єй Єльцина, потім путіна. До чого це я - у Кремляндії є деякий вплив на стан справ у Сенаті США, бо їх наворовані грощі для деякого не пахнуть. Очікувати що Захід як один стане на сторону України на всі 100 % трохи наївно, думаю так. Допомагати будуть, але так щоб не дуже, може навіть як гниле горить. Залишається тільки молитись Богу, настільки все погано.
Ми думали у 2014 му Расєя рухне, трохи помилились, бо за те право щоб Расєя була така як вона є з імперськими амбіціями пересічні расєянє готові їсти лайно з асфальту без ложки. Це не перебільшення - раби не готові проміняти своє рабство на свободу, свобода для них токсична.
Але ми розуміємо (а не кацапи) - у разі глибокого вторгнення в Україну кацапів чекає така партизанська війна перед якою Чечня буде дитячим садочком, але краще обійтись без цього і затримати ворога на кордонах без втрати суверінетету України.
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05.12.2021 01:47 Відповісти
Краще диверсії на території Расєї, взриви нєфтєпроводів, газопроводів, артскладів, великих залізничних вузлів, мостів і зв язку. Вербувати всії хто незадоволений станом справ в Расєє думаю теж реально, головне домовитись з цими людьми. Це війна малою кров ю на чужій території
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05.12.2021 01:52 Відповісти
диверсии само собой, в случае вторжения, думаю наша разведка об этом позаботилась. А насчет закачанных триллионов, - они не в экономику США закачаны, она как-то и без них обойдется, а вложены в трежерис, то есть положены на хранение серьезным дядям. А этих дядей злить не желательно
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05.12.2021 02:56 Відповісти
Шановний - згадайте 2014, анексію Криму, Донбас і реакцію США на це, сказати що це було як гниле горить, нічого не сказати. Це був тест. У разі вторгнення Кремляндії в Україну що ви думаєте скоїться - Абрамси з F 18 США почнуть нам поставляти ? )) Смішно. Я вам скажу що буде - як США допомагали маджахедам у Афганістані, так вони у разі вторгнення Расєї в Україну будуть допомагати нам. Тільки як партизанам ) США будуть чекати розвитку подій коли кацапи вже будуть заходити за Херсон і Одесу і тільки тоді почнуть ворушитись з допомогою але як партизанам, а не партнерам. Маю надію ви розумієте цинізм геополітики. Тому все погано, дійсно погано, без зняття квот на видбуток нафти від ОПЕК особо нічого не змінеться, але кацапи і тут подсуєтілісь, ніхто квоти знімати давно вже не хоче. Як що про економіку США, то банківський сектор це теж економіка США, вони мають зиск від вкрадених у росіян тріліони доларів ще з часів Єльціна.
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05.12.2021 12:38 Відповісти
По перше дяка Кравчуку і Кучмі за те що позбавили Україну ядерного захисту, навіть тактичного.
Цікаво що у Будапештському меморандумі в англійському варіанті зазначено що Україні в обмін на здачу ядерної зброї не гарантують ії безпеку, а лише ЗАПЕВНЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ. Це ж яким ідіотом або проституткою треба було бути Кравчуку щоб не розуміти цього, або знаючи це зробити вигляд що все нормально.
ТОЛКУ З БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ АЖ ЦІЛИЙ НУЛЬ - це туалетний папір, ми як ті папуаси віддали ядерну зброю за ЗАПЕВНЕННЯ, ОБІЦЯНКИ , слава комуняцькому п*д*расу Кравчуку. Його ім ям треба назвати не тільки візки пенсіонерів але й цистерни асенізаторів в яких возять лайно.
Цікаво скільки міліардів отриав Кравчук (його сім я) за АФЕРУ з ядерною зброєю.
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05.12.2021 01:36 Відповісти
Агентство АР - левацкий ресурс, работающий на демопартию. Байден с путлером играют в игру добрый и злой следователь. Путлер выставляет у границы войска, а байден их рекламирует, мол смотри Украина, если не сделаешь так, как хочет путлер, то он нападет... Давай, быстрее выполняй минск - текст путлеровской капитуляции и будет мир.
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05.12.2021 07:50 Відповісти
Непонятно зачем Вашингтон разгоняет этот безумный фейковый бред по всем каналам. У меня только одно объяснение. Маразмирующий Байден до такой усрачки боится повторения крымского сценария (когда он был заместителем Обамы), что пытается отпугнуть русских все время крича "тревога!".
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05.12.2021 08:40 Відповісти
Андруша а ты за кого будешь воевать,когда коцапы нападут?😂🌷×××
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05.12.2021 09:10 Відповісти

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05.12.2021 09:36 Відповісти
Главное не стрелять в ответ
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05.12.2021 09:50 Відповісти
Зеленский должен поднять свою задницу и срочно вылететь в США для обсуждения поставок мощного ударного высокотехнологичного вооружения. Можно министра обороны направить с соответствующими полномочиями. Можете меня, в конце концов, отправить, если больше некого, я в этом разбираюсь и знаю английский, Но сидеть в кабинете и жевать сопли поздно. Тероборона нужна, но это не главное.
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05.12.2021 09:51 Відповісти
Зам зеленського працює на фсб, цим все сказано
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05.12.2021 12:40 Відповісти
Зеленский вроде всем популярно объяснил, что он НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.
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05.12.2021 11:02 Відповісти
коктель молотова панове, кто не знает, гуглите. один хер напруги не будет и интернета.
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05.12.2021 11:17 Відповісти
про партизанскую войну не слышал? дебил кацапский
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05.12.2021 11:26 Відповісти
ХОЧЕШ МИРУ - ГОТУЙСЯ ДО ВІЙНИ

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05.12.2021 13:21 Відповісти
Як зручно ЗеЗраднику, і жодної великої хєрні виконувати не треба. Цікаво про що домовлялися Колмооський з ФСБ напередодні виборів президента в 19-му, згідно ЗМІ. Чи не про те що українська оборона буде закатана в асфальт, а те що від неї залишиться ********** на застарілій техніці.
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05.12.2021 14:49 Відповісти
Фашисти - то кацапи. А нагадай, душевнохвора, коли ти Крим від кацапів спасла?
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05.12.2021 17:01 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ УЖЕ ВО ВСЕХ СТРАНАХ НАЧАЛИ УНИЧТОЖАТЬ ВСЕХ РОССИЯН !!!
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16.12.2021 12:48 Відповісти
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