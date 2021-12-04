Бундестаг Німеччини обере Шольца новим канцлером 8 грудня, - DW
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Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) схвалила коаліційну угоду з партією "Союз-90/Зелені" та Вільною демократичною партією (ВДП).
На партійному з'їзді в Берліні у суботу, 4 грудня, 98,8 відсотка делегатів висловилися за підтримку документа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Мене це дуже тішить. Тепер приступаємо до роботи!", - відреагував у Twitter кандидат у канцлери ФРН від соціал-демократів Олаф Шольц. Угоду ще мають затвердити на внутрішньопартійних голосуваннях партнери СДПН по коаліції. Партійний з'їзд ВДП з цього питання має відбутися в неділю, 5 грудня. "Зелені" вже проводять голосування у лавах членів партії.
Очікується, що 7 грудня коаліційний договір буде підписано, а 8 грудня Бундестаг обере Шольца новим канцлером.
Перед будівлею, в якій проходив з'їзд СДПН, відбулася акція екоактивістів. Вони вимагали заборони на авіарейси на невеликі відстані та розширення залізничної мережі.
Три партії представили 177-сторінкову коаліційну угоду 24 листопада. Майбутній уряд планує збільшити державні інвестиції в зелені технології та цифровізацію. Зокрема, сторони домовились до 2030 року збільшити кількість залізничних вантажних перевезень на 25 відсотків й досягти збільшення кількості електромобілів на дорогах до 15 мільйонів. Крім того, за новою угодою, іммігранти зможуть подати заявку на німецьке громадянство після п'яти років проживання у ФРН. Також дозволяється подвійне громадянство.
Окрім того, в угоді говориться про плани легалізації регульованого збуту канабісу. Мінімальну заробітну платню мають підвищити до 12 євро на годину.
Будь ласка, зачекайте...
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немає на них ахмєтова з арахамією Могли б Зеленського канцлером своїм зробити-і дороги мали б і мільярд дерев і зелену енергетику з цифровізацією і нові вагони
Але, якщо трохи виправити зміст твого "демотиватора", то також зрозуміло, що у правовій державі є мабуть вже всі підстави (купа підстав) цю опзж-шну кодлу (верхівку) притягнути до кримінальної відповідальності починаючи з "вишок бойка" і далі у хронологічному порядку ...
сбитая штази-ефрейтор и сколько гадостей она успела сделать в тайне
от людей.
Пи.Си. - а может газета называлась "искра"
22-й канцлер Германии в "гробу переворачивается" и матюкает 33-го!