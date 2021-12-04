УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14560 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
5 815 32
Німеччина (4529) Шольц Олаф (719)

Бундестаг Німеччини обере Шольца новим канцлером 8 грудня, - DW

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Бундестаг Німеччини обере Шольца новим канцлером 8 грудня, - DW

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) схвалила коаліційну угоду з партією "Союз-90/Зелені" та Вільною демократичною партією (ВДП).

На партійному з'їзді в Берліні у суботу, 4 грудня, 98,8 відсотка делегатів висловилися за підтримку документа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Мене це дуже тішить. Тепер приступаємо до роботи!", - відреагував у Twitter кандидат у канцлери ФРН від соціал-демократів Олаф Шольц. Угоду ще мають затвердити на внутрішньопартійних голосуваннях партнери СДПН по коаліції. Партійний з'їзд ВДП з цього питання має відбутися в неділю, 5 грудня. "Зелені" вже проводять голосування у лавах членів партії.

Очікується, що 7 грудня коаліційний договір буде підписано, а 8 грудня Бундестаг обере Шольца новим канцлером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол України Мельник закликав майбутнього канцлера Німеччини "зробити наджорстке попередження" Путіну

Перед будівлею, в якій проходив з'їзд СДПН, відбулася акція екоактивістів. Вони вимагали заборони на авіарейси на невеликі відстані та розширення залізничної мережі.

Три партії представили 177-сторінкову коаліційну угоду 24 листопада. Майбутній уряд планує збільшити державні інвестиції в зелені технології та цифровізацію. Зокрема, сторони домовились до 2030 року збільшити кількість залізничних вантажних перевезень на 25 відсотків й досягти збільшення кількості електромобілів на дорогах до 15 мільйонів. Крім того, за новою угодою, іммігранти зможуть подати заявку на німецьке громадянство після п'яти років проживання у ФРН. Також дозволяється подвійне громадянство.

Окрім того, в угоді говориться про плани легалізації регульованого збуту канабісу. Мінімальну заробітну платню мають підвищити до 12 євро на годину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Меркель офіційно попрощалась із посадою канцлера ФРН. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
еще один друг ***** и любитель диалога с москвой. тот же шредер, только в профиль.
показати весь коментар
04.12.2021 21:43
+8
_Сдыхались курвы, 16 лет (!) сидевшей канцлером! Грёбаные фараоны в "демократической" хермании...
показати весь коментар
04.12.2021 21:35
+8
Эх , упустил Зеля возможность с помощью Тищенко Вирастюка на должность канцлера пристроить .
показати весь коментар
04.12.2021 21:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
_Сдыхались курвы, 16 лет (!) сидевшей канцлером! Грёбаные фараоны в "демократической" хермании...
показати весь коментар
04.12.2021 21:35 Відповісти
Певен що це опудало краще ???))))
показати весь коментар
04.12.2021 21:49 Відповісти
_Я это написал или это как-то из написанного следует? Или вы просто приписали мне свои домыслы?
показати весь коментар
04.12.2021 21:53 Відповісти
Це лише запитання ,без будь-яких висновків !!!))))
показати весь коментар
04.12.2021 21:57 Відповісти
_Понял. Отвечаю: не считаю. Все слова политика ложь, пока его делами не доказано обратное. Чтобы я счёл его лучшим путлеровой подстилки шмеркель - требуются доказательства.
показати весь коментар
04.12.2021 22:01 Відповісти
Згоден ,час покаже хро є ху !!!)))
показати весь коментар
04.12.2021 22:05 Відповісти
Мінімальна зарплата 12 євро за годину... ---це 1900 євро в місяць? І олія, цукор та сало дешевше ніж у нас?
показати весь коментар
04.12.2021 21:55 Відповісти
Минус налоги... Итого около 1200евро
показати весь коментар
04.12.2021 22:23 Відповісти
Нефіг було клоуна вибирати, олія, цукор і сало не подорожчали б.
показати весь коментар
04.12.2021 22:53 Відповісти
А Штильрец будет?
показати весь коментар
05.12.2021 01:31 Відповісти
Майбутній уряд планує збільшити державні інвестиції в зелені технології та цифровізацію.
===========
немає на них ахмєтова з арахамією Могли б Зеленського канцлером своїм зробити-і дороги мали б і мільярд дерев і зелену енергетику з цифровізацією і нові вагони
показати весь коментар
04.12.2021 21:54 Відповісти
І діджіталізацію всієї країни !!!)))
показати весь коментар
04.12.2021 21:58 Відповісти
Эх , упустил Зеля возможность с помощью Тищенко Вирастюка на должность канцлера пристроить .
показати весь коментар
04.12.2021 21:42 Відповісти
еще один друг ***** и любитель диалога с москвой. тот же шредер, только в профиль.
показати весь коментар
04.12.2021 21:43 Відповісти
Чистий лівак.
показати весь коментар
04.12.2021 22:03 Відповісти
Соци поци !!!)))
показати весь коментар
04.12.2021 21:47 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2021 22:31 Відповісти
Відповідь власне дуже проста: тому що Україна є (чи принаймні рухається у бік) правовою та демократичною державою на відміну від московії.
Але, якщо трохи виправити зміст твого "демотиватора", то також зрозуміло, що у правовій державі є мабуть вже всі підстави (купа підстав) цю опзж-шну кодлу (верхівку) притягнути до кримінальної відповідальності починаючи з "вишок бойка" і далі у хронологічному порядку ...
показати весь коментар
04.12.2021 22:47 Відповісти
Коалиция из трех партий в Германии штука сложная,тем более с зелеными Анналены Бербок во главе МИДа Германии...мож и продержатся с годик два...Анналена фрау серьезная казала шо я похороню Северное дерьмо Путлера...Поживем побачим...
показати весь коментар
04.12.2021 22:38 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2021 22:40 Відповісти
Только сейчас постепенно начинает доходить, как же д о с т а л а
сбитая штази-ефрейтор и сколько гадостей она успела сделать в тайне
от людей.
показати весь коментар
04.12.2021 23:00 Відповісти
и никто не возмущался долготой ее правления в отличии от пути и луки! про эрдогана забыли!
показати весь коментар
04.12.2021 23:45 Відповісти
Мы просто не имеем информации.
показати весь коментар
04.12.2021 23:50 Відповісти
Я помню Ленин ехал в заплорбированом вагоне з деньгами из Германии.
показати весь коментар
05.12.2021 03:33 Відповісти
А еще помню шо газета "Правда" печаталась в Финляндии, и переправлялась в Питер в бочках из под селедки.
показати весь коментар
05.12.2021 03:37 Відповісти
Прям сами бочки встречали и вскрывали?
Пи.Си. - а может газета называлась "искра"
показати весь коментар
05.12.2021 05:34 Відповісти
в таком "возрасте" деменция и маразм простительны!
показати весь коментар
05.12.2021 12:09 Відповісти
І шо, знову буде дбати про німців а не про нас? )
показати весь коментар
05.12.2021 07:40 Відповісти
Дружок Шредера по партии
показати весь коментар
05.12.2021 07:44 Відповісти
"по новому соглашению иммигранты смогут подать заявку на немецкое гражданство после пяти лет проживания в ФРГ. Также разрешается двойное гражданство"
22-й канцлер Германии в "гробу переворачивается" и матюкает 33-го!
показати весь коментар
05.12.2021 12:06 Відповісти
 
 