NASA підписало угоду з трьома компаніями для створення приватних космічних станцій
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Національне аерокосмічне агентство США (NASA) підписало угоди з трьома компаніями щодо розробки проєктів космічних станцій та інших комерційних напрямків у космосі. Серед підписантів ㅡ компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
У NASA зазначили, що хочуть підтримувати постійну присутність США на низькій орбіті Землі шляхом переходу з Міжнародної космічної станції на інші платформи. Нові контракти мають стимулювати розвиток комерційних незалежних космічних станцій.
Загалом сума всіх трьох угод перевищує 400 мільйонів доларів.
Так, компанія Безоса Blue Origin отримає 130 мільйонів доларів. Приватна компанія Nanoracks LLC з Х'юстона отримає 160 мільйонів доларів, а військово-промислова Northrop Grumman Systems Corporation із Вірджинії - 125,6 мільйона доларів.
"Ми співпрацюємо з американськими компаніями для розробки космічних пунктів, які люди зможуть відвідувати, жити та працювати там, що дозволяє NASA продовжувати прокладати шлях у космосі на благо людства, одночасно сприяючи комерційній діяльності в космосі", - сказав голова NASA Білл Нельсон.
Цей план хочуть втілити у два етапи. Під час першого приватні компанії спільно з NASA розроблятимуть космічні станції на низькій орбіті, які відповідають потенційним потребам уряду США та приватного сектора. Очікується, що перший етап триватиме до 2025 року.
Потім NASA хоче дозволити своїм астронавтам користуватися комерційними космічними станціями цих та інших компаній.
Ця стратегія має дозволити NASA отримувати послуги комерційних станцій у майбутньому за нижчою ціною та зосередитися на інших місіях, зокрема на "Артеміді".
Так, Blue Origin долучиться до розробки Orbital Reef - комерційної космічної станції на низькій орбіті Землі, яка має запрацювати у другій половині цього десятиліття.
Планується, що вона буде працювати як бізнеспарк для промислових дослідників, космічних туристів, бізнесменів та клієнтів. Також там обладнають лабораторії, наукові та житлові модулі.
Станція на низькій орбіті від Nanoracks, яку розробляють у співпраці з Voyager Space і Lockheed Martin, називається Starlab.
Її планують запустити у 2027 році. Там будуть чотири основні оперативні відділи: біологічна лабораторія, лабораторія для рослин, лабораторія для фізичних наук та дослідження матеріалів, а також відкрита робоча площа для потреб дослідників та інших клієнтів для комерційної космічної діяльності.
Ця станція розрахована на чотирьох астронавтів і матиме потужність, об’єм і вантажність, еквівалентні Міжнародній космічній станції.
А проєкт Northrop Grumman використовуватиме космічний корабель Cygnus, який забезпечує доставлення вантажів на МКС, щоби створити базовий модуль для розширених можливостей, включно з науковими дослідженнями, туризмом, промисловими експериментами тощо.
Будь ласка, зачекайте...
Цікаво шо вартість приватного стадіону "Донбас-Арена", який Ахмєтов побудував у 2009 році - 400 млн. доларів. Ось такі от різні інвестиціії. Одні будують шоб літати в космосі, інші шоб заростало бур'яном на окупованих територіях.
п.с. И похоже лоббисты от Nanoracks LLC занесли руководству НАСА больше остальных
- не сомневайся даже
В твердом ракетном топливе применяют полиэтилен,который делают из нефти.
Якщо кацап не бреше, потикай у нього патиком, мабуть здох., бо смердить завжди.
Кому цікавий євнух-стайл, ось:
Будь ласка, вказуйте автора коментаря 06.12.2021 19:09
06.12.2021 19:19
Із трьох хрестів, 1-дин як мінімум, мій. І саме там, тобі, носію зайвої хромосоми і дано було відповідь: 1) якого ти обурилось на мій допис до Игокович, ваші стосунки? Що воно- мені відомо давно.
2) осмислюй написане, оскільки:"для богачей космический туризм мутить, сжигая азоновый слой земли и туже нефть." -це і є SpaceX, Blue Origin, та ще як мінімум один, що вже здійснили це...
Тому, пивний гормон, має шанс скорчити вумного (підказка, покопирсайся в срунеті та добий мене тим, що там ще переганяють нафту, щоб гравіцапа злетіла).
То місце де ти, але мрієш, щоб інший- залиш для Игокович.
Но всё равно очень скоро будет видно кто эффективен, а кто долбодзёб, который тупо ********* эти миллионы.
" Российские модули «Звезда», «Наука», «Поиск» и «Рассвет» изготовлены и принадлежат России, которая сохраняет право на их использование (аналогично и с модулем «Пирс» до затопления 26 июля 2021 г.). Модуль «Заря» был построен и доставлен на орбиту российской стороной, но сделано это было на средства США, поэтому собственником данного модуля на сегодняшний день официально является НАСА."
Пусть выкупают "Зарю" и валят на другую орбиту
С космоса хорошо изучать землю. В той же Германии, у разных Земель имеются свои спутники и они достаточно точно прогнозируют уровень урожайности у разных фермеров...
Бо коли супутник сам обстежує території, то це одне, а ось коли на орбіті космонавт, то всі пожежи, переміщення циклонів, тощо, він бачить у реальному стані і еа Землі можуть скоріше реагувати...
-людство вимре, як американські індіанці... Їх винищували дурню, планомірно. Але вижили.
-придатні до життя планети в інших системах і галактиках, розробляти технології якнайшвидшого переміщення туди... Тобі відомо, що швидкість світла менша, чим швидкість з якою галактики розлітаються після "великого вибуху"? Куди не плюнь, одні комічні Зе!барани.
https://youtu.be/i_Yp64ZaAJs?t=16
зате )(уйлостан відправить у Малі
військових для просування
"скрєпніх " цінностей