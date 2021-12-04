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NASA (70) космос (333)

NASA підписало угоду з трьома компаніями для створення приватних космічних станцій

Новини Цензор.НЕТ Технології

NASA підписало угоду з трьома компаніями для створення приватних космічних станцій

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) підписало угоди з трьома компаніями щодо розробки проєктів космічних станцій та інших комерційних напрямків у космосі. Серед підписантів ㅡ компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

У NASA зазначили, що хочуть підтримувати постійну присутність США на низькій орбіті Землі шляхом переходу з Міжнародної космічної станції на інші платформи. Нові контракти мають стимулювати розвиток комерційних незалежних космічних станцій.

Загалом сума всіх трьох угод перевищує 400 мільйонів доларів.

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Так, компанія Безоса Blue Origin отримає 130 мільйонів доларів. Приватна компанія Nanoracks LLC з Х'юстона отримає 160 мільйонів доларів, а військово-промислова Northrop Grumman Systems Corporation із Вірджинії - 125,6 мільйона доларів.

"Ми співпрацюємо з американськими компаніями для розробки космічних пунктів, які люди зможуть відвідувати, жити та працювати там, що дозволяє NASA продовжувати прокладати шлях у космосі на благо людства, одночасно сприяючи комерційній діяльності в космосі", - сказав голова NASA Білл Нельсон.

Цей план хочуть втілити у два етапи. Під час першого приватні компанії спільно з NASA розроблятимуть космічні станції на низькій орбіті, які відповідають потенційним потребам уряду США та приватного сектора. Очікується, що перший етап триватиме до 2025 року.

Потім NASA хоче дозволити своїм астронавтам користуватися комерційними космічними станціями цих та інших компаній.

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Ця стратегія має дозволити NASA отримувати послуги комерційних станцій у майбутньому за нижчою ціною та зосередитися на інших місіях, зокрема на "Артеміді".

Так, Blue Origin долучиться до розробки Orbital Reef - комерційної космічної станції на низькій орбіті Землі, яка має запрацювати у другій половині цього десятиліття.

Планується, що вона буде працювати як бізнеспарк для промислових дослідників, космічних туристів, бізнесменів та клієнтів. Також там обладнають лабораторії, наукові та житлові модулі.

Станція на низькій орбіті від Nanoracks, яку розробляють у співпраці з Voyager Space і Lockheed Martin, називається Starlab.

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Її планують запустити у 2027 році. Там будуть чотири основні оперативні відділи: біологічна лабораторія, лабораторія для рослин, лабораторія для фізичних наук та дослідження матеріалів, а також відкрита робоча площа для потреб дослідників та інших клієнтів для комерційної космічної діяльності.

Ця станція розрахована на чотирьох астронавтів і матиме потужність, об’єм і вантажність, еквівалентні Міжнародній космічній станції.

А проєкт Northrop Grumman використовуватиме космічний корабель Cygnus, який забезпечує доставлення вантажів на МКС, щоби створити базовий модуль для розширених можливостей, включно з науковими дослідженнями, туризмом, промисловими експериментами тощо.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
Компанія Безоса Blue Origin отримає 130 мільйонів доларів. Приватна компанія Nanoracks LLC з Х'юстона отримає 160 мільйонів доларів, а військово-промислова Northrop Grumman Systems Corporation із Вірджинії - 125,6 мільйона доларів.
Цікаво шо вартість приватного стадіону "Донбас-Арена", який Ахмєтов побудував у 2009 році - 400 млн. доларів. Ось такі от різні інвестиціії. Одні будують шоб літати в космосі, інші шоб заростало бур'яном на окупованих територіях.
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04.12.2021 22:49
+7
Мефодий! Все эти приватные космические станции будут тесно сотрудничать с Пентагоном на развал твоей Росиюшки..

- не сомневайся даже
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04.12.2021 23:03
+6
Враховуючи те ЯК вони останні роки "будують" я думаю що їх станцію чекає доля тієї ж "Армати" чи ПАК ФА (Су-57)
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04.12.2021 23:49
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Компанія Безоса Blue Origin отримає 130 мільйонів доларів. Приватна компанія Nanoracks LLC з Х'юстона отримає 160 мільйонів доларів, а військово-промислова Northrop Grumman Systems Corporation із Вірджинії - 125,6 мільйона доларів.
Цікаво шо вартість приватного стадіону "Донбас-Арена", який Ахмєтов побудував у 2009 році - 400 млн. доларів. Ось такі от різні інвестиціії. Одні будують шоб літати в космосі, інші шоб заростало бур'яном на окупованих територіях.
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04.12.2021 22:49 Відповісти
Эти миллионы только на проекты выделены.
п.с. И похоже лоббисты от Nanoracks LLC занесли руководству НАСА больше остальных
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04.12.2021 22:55 Відповісти
откуда 400 лямов ? википедия говорит по другому. Стоимость строительства: 545 миллионов UAH в 2009 году . курс по 8 был. 545 000 000 / 8 = 68 000 000 долларов . а если учесть что стадион из металла в основном, а ахметов владееет сталелетейнимы комбинатами то метал ему вообще в копейки обошолся . так что даже 68 лямов думаю цифра тоже преувеличена и в реальности он потратил намного меньше. .
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04.12.2021 23:15 Відповісти
Больше станций хороших и разных. Занимайтесь космосом, а не войной!
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04.12.2021 22:57 Відповісти
Мефодий! Все эти приватные космические станции будут тесно сотрудничать с Пентагоном на развал твоей Росиюшки..

- не сомневайся даже
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04.12.2021 23:03 Відповісти
Вот ведь подлые империалисты
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04.12.2021 23:04 Відповісти
НАСА хотя бы картинки облаков в своих фотошопах меняло.
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05.12.2021 01:11 Відповісти
Болезный, а тебя-то что напрягает в этом плане? Шо, твой куратор на Лахта 2 еще не выдал методичку на эту тему? Ты не кукарекай на цензоре, а помоги митьке рогожкину батут строить.
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05.12.2021 07:55 Відповісти
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04.12.2021 23:05 Відповісти
Крупный бизнес засрал планету и при этом не нашел производства дешевой экологической энергии. Теперь денег куры не клюют и надо для богачей космический туризм мутить, сжигая азоновый слой земли и туже нефть. Бездарное транжирование ресурсами Земли кучкой богатеев.
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04.12.2021 23:03 Відповісти
де ж ти вичитав, що космічні кораблі на нафті працюють?
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05.12.2021 03:19 Відповісти
В качестве ракетного топлива используется керосин+кислород,угадай из чего делают керосин.
В твердом ракетном топливе применяют полиэтилен,который делают из нефти.
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05.12.2021 11:51 Відповісти
хочеш сказати, що ракети, що запускає SpaceX- заправлені керосином?
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05.12.2021 13:23 Відповісти
А в комменте выше только о SpaceX идёт речь?
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06.12.2021 20:35 Відповісти
я, звернув увагу на той факт, що космічні технології змінились і хоча, окрім звичайнісінької цікавості до космосу, жодним чином не відношусь до даної галузі та не копирсався для вумності в інеті, але звертаю увагу при запуску, що за чим і куди та для чого? Достатньо?
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06.12.2021 21:13 Відповісти
"Не копирсався для вумності в інеті,"покопирсайся может не будешь выглядеть таким *********.
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09.12.2021 08:37 Відповісти
пивний медведик, тебе образило доповнення так, що залив слізьми адмінів? Не переймайся, стайл: Вказуйте, хто автор коментаря- це ж не про євнухів як ти.
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08.12.2021 21:08 Відповісти
Какое же ты тупое чмо.обосрался,обтекай.начинает оно выкручиваться и ерзать пздой как шалава,"звернув он увагу".о каких ты админах чешешь чепушило?забейся в будку,собака ты бешенная
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09.12.2021 08:33 Відповісти
от же: цінитель піструнів не втримав у собі кацапа та продемонстрував як насрано в голові... Чавунні іграшки та батьки хронічні збоченці, ось і тяга до космічних подорожей на основі перегону нафти.
Якщо кацап не бреше, потикай у нього патиком, мабуть здох., бо смердить завжди.
Кому цікавий євнух-стайл, ось:
Будь ласка, вказуйте автора коментаря 06.12.2021 19:09
06.12.2021 19:19
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09.12.2021 11:49 Відповісти
Еще раз доказываешь что ты тупой и блан.жалоба админу на Веретено,который уями крыл женщин.каким боком ты к нему? Может он твой *** арь,тогда все ясно почему ты очко рвешь.а насчет родителей высер, говорит о тебе как о великовозрастной тупой школоте которая опускается ниже плинтуса.
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09.12.2021 14:07 Відповісти
марні сподівання, кацапа живий бо бреше. Чмо неповноцінне, вважаєш, що плагіат та розкидані тобою відповіді на один допис із завбаченими хрестиками - врятують тебе від зазначеної дати?
Із трьох хрестів, 1-дин як мінімум, мій. І саме там, тобі, носію зайвої хромосоми і дано було відповідь: 1) якого ти обурилось на мій допис до Игокович, ваші стосунки? Що воно- мені відомо давно.
2) осмислюй написане, оскільки:"для богачей космический туризм мутить, сжигая азоновый слой земли и туже нефть." -це і є SpaceX, Blue Origin, та ще як мінімум один, що вже здійснили це...
Тому, пивний гормон, має шанс скорчити вумного (підказка, покопирсайся в срунеті та добий мене тим, що там ще переганяють нафту, щоб гравіцапа злетіла).
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09.12.2021 15:43 Відповісти
Даже не читал.Иди нахр недоразвитый.
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09.12.2021 15:55 Відповісти
так ото ж, що без транслейту і не дійде?
То місце де ти, але мрієш, щоб інший- залиш для Игокович.
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09.12.2021 16:01 Відповісти
Псина шо ты там булькаешь.за щекой проверь у себя недоразвитый имбецил, недоразвитых родителей.
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09.12.2021 16:48 Відповісти
несіть наступного кацапа бо цього використаного, заклинило та криза жанру.
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09.12.2021 16:54 Відповісти
Тебе одного **** ря Ашота мало,кацапов тебе подавай?так ты сайтом ошибся питарок.
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09.12.2021 20:12 Відповісти
Ты лучше на работу устройся, и не будет тебя жаба давить. Да, прокукарекай еще, шо в этой Омерике негров линчуют и скоро доллару капец, потому что все прогрессивное человечество перейдет на ржубль, потому шо ему анало говнет.
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05.12.2021 08:00 Відповісти
На Илона Маска у Байдена зуб. Это не дело.
Но всё равно очень скоро будет видно кто эффективен, а кто долбодзёб, который тупо ********* эти миллионы.
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04.12.2021 23:05 Відповісти
В НАСА зрозуміли що рано чи пізно "рукожопі" МКС "уграють" і вирішили потроху готувать незалежні від них бази
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04.12.2021 23:05 Відповісти
Рукожопов давно пора отстёгивать от МКС. Тем более они сами к этому почти готовы.
" Российские модули «Звезда», «Наука», «Поиск» и «Рассвет» изготовлены и принадлежат России, которая сохраняет право на их использование (аналогично и с модулем «Пирс» до затопления 26 июля 2021 г.). Модуль «Заря» был построен и доставлен на орбиту российской стороной, но сделано это было на средства США, поэтому собственником данного модуля на сегодняшний день официально является НАСА."
Пусть выкупают "Зарю" и валят на другую орбиту
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04.12.2021 23:43 Відповісти
Враховуючи те ЯК вони останні роки "будують" я думаю що їх станцію чекає доля тієї ж "Армати" чи ПАК ФА (Су-57)
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04.12.2021 23:49 Відповісти
Мефодий Акакиевич, Это тот мудель лаптекопытных скрепных поносцев, в котором дырку, из которой была утечка кислорода залепили пластилином, и в котором кацапомонавты так засрали свой туалет, шо теперь они ходят в американский сегмент, а за это делают в нем уборку?
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05.12.2021 08:06 Відповісти
Пустое. Реально важным является освоение других планет, но в планах "нового мирового порядка" такой пункт отсутствует - им это не нужно, и просто опасно для их проекта.
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04.12.2021 23:05 Відповісти
А вы двигатель, который превысит третью космическую скорость, уже придумали?

С космоса хорошо изучать землю. В той же Германии, у разных Земель имеются свои спутники и они достаточно точно прогнозируют уровень урожайности у разных фермеров...
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04.12.2021 23:30 Відповісти
а яке відношення супутники мають до космічних станцій? Супутники - так, корисні, а космічні орбітальні станції - дорога в нікуди! Потрібно шукати придатні до життя планети в інших системах і галактиках, розробляти технології якнайшвидшого переміщення туди, але людству це не грозить ще тисячі і тисячі років.... Якщо взагалі людство до такого дійде! Я ставлю на те, що людство вимре, як американські індіанці чи застрягне в розвитку, як негри в Африці.
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05.12.2021 04:10 Відповісти
Як раз з орбітальної станції добре вивчати Землю.
Бо коли супутник сам обстежує території, то це одне, а ось коли на орбіті космонавт, то всі пожежи, переміщення циклонів, тощо, він бачить у реальному стані і еа Землі можуть скоріше реагувати...
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05.12.2021 15:52 Відповісти
Крім того, у космосі легше створити умови для деяких експеріментів, а це двигає наукові розробки у богатьох галузях.
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05.12.2021 15:54 Відповісти
Вітаю, якщо б існував приз на самий тупий допис- він твій.
-людство вимре, як американські індіанці... Їх винищували дурню, планомірно. Але вижили.
-придатні до життя планети в інших системах і галактиках, розробляти технології якнайшвидшого переміщення туди... Тобі відомо, що швидкість світла менша, чим швидкість з якою галактики розлітаються після "великого вибуху"? Куди не плюнь, одні комічні Зе!барани.
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07.12.2021 01:35 Відповісти
Кому шо
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04.12.2021 23:28 Відповісти
Через лет 5 амеры помахают русне в космосе со словами- "бывайте ихтиандры ху...вы"
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05.12.2021 00:53 Відповісти
В космосе был токо Брюс Уиллис.
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05.12.2021 01:15 Відповісти
А как с этим быть?
https://youtu.be/i_Yp64ZaAJs?t=16
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05.12.2021 02:04 Відповісти
А че у них волосся торчит?
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05.12.2021 02:10 Відповісти
Ещё вопросы есть? (чтобы уж скопом ответить)
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05.12.2021 12:31 Відповісти
Вопрос на засыпку- шо сильней, гравитация или вакуум?
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05.12.2021 12:55 Відповісти
У меня сосед - рама под 2 метра. Легко уделает их обеих.
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05.12.2021 12:57 Відповісти
"Гиперлуп" круче.
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05.12.2021 03:07 Відповісти
Во у ватников в этой теме пердаки от зависти подгорают! У Лаптестана из достижений только блины из гамна на лопате!
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05.12.2021 03:59 Відповісти
Скрепные поносцы даже лопату не могут изготовить, у китайцев покупают. Ну а говно - это единственное, что лаптекопытные производят сами.
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05.12.2021 08:12 Відповісти
"Перекуем космические корабли на лопаты" девиз Лаптеногих!
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05.12.2021 08:39 Відповісти
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05.12.2021 04:20 Відповісти
ну то що з того
зате )(уйлостан відправить у Малі
військових для просування
"скрєпніх " цінностей

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05.12.2021 12:13 Відповісти
 
 