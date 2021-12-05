Байден обговорюватиме з Путіним активність Росії поблизу кордонів України, - Псакі
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У вівторок, 7 грудня, президенти США і РФ спілкуватимуться під час відеодзвінка. Розмова стосуватиметься і військової активності Росії на кордоні України.
Про це йдеться у коментарі речниці Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
"Лідери обговорять низку тем у відносинах між США та Росією, включаючи стратегічну стабільність, кібербезпеку та регіональні питання. Президент Байден підкреслить занепокоєння США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною та підтвердить підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков раніше заявив, що спілкування Володимира Путіна та Джо Байдена заплановане на вечір вівторка, 7 грудня.
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И не повторяйте ложь роспропагандьі ...
Во-вторьіх , на кону стоит слишком многое , нападения на Украину сейчас лучше избежать. Имхо
Колишній генпрокурор України зазначив, що в Путіна є чорний список.
"В них є умова Путіна. Прямі переговори, на які так хоче поїхати Зеленський, почнуться, коли будуть арештовані головні вороги Путіна. І там є чорний список. Перший - Петро Порошенко, другий - Турчинов, третій - Яценюк і так далі. Там усе це стоїть. Він іде по чорному списку Путіна, бо інакше його не приймають туди, куди він так хоче", - сказав Луценко.