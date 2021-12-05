США віддані ідеї захисту України та розглядають різні способи допомоги, - глава Пентагону Остін
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Сполучені Штати віддані ідеї захисту територіальної цілісності України та розглядають різні способи допомоги.
Ведучий панельної сесії на форумі, організованому президентським фондом імені Рональда Рейгана, розпочав бесіду з главою Пентагону Ллойдом Остіном з прямого питання, чи вважає той можливим вторгнення Росії в Україну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне агентство ТАСС.
"Ми, як і раніше, дуже стурбовані ситуацією і продовжимо уважно слідкувати за нею, - заявив у відповідь Остін. - Ми віддані захисту суверенної території України".
Міністр оборони не дав прямої відповіді на питання, як США мають намір забезпечити цей захист з урахуванням того, що Україна не входить до НАТО, і чи можливе відправлення до цієї країни американських військових радників. "Ми продовжуємо розглядати різні способи, як допомогти Україні захистити свою суверенну територію, - відповів Остін. - Про це говорив президент Джо Байден, і я не хотів би випереджати його".
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Мы Украина просто так--- разменная монета
В споре США и России
Россия не даст расшириться НАТО в Украине
Пол сотня джавелинов .ничего не решит
только своя армия --- самая сильная
Ну наконец то наступил мир! Слава России!Давай газ!
PS: им на нас глубоко насрать, не будьте такими наивными.
Сперва Старичелло Байден, Тоня Блинкен и ихняя Черножопая Горилла из Пентагона тихонечко подкрадываются сзади...
... и как врежут гранд-Американ-пендель аккурат промеж субтильных ЗЕ-полужопий. ЗЕ-кривляка удивлённо обернётся...
... и тут USA-проказники как гаркнут весело: "Угадай, кто?"
Или может кто-то надеется на большее?
Оно, конечно, с самого сперва в Пентагоне хотели, было, отправить в Украину USS "Zumwalt" (DDG-1000) и Northrop Grumman B-2 "Spirit", уже даже завернули в цветную шелестящую бумагу и пёстрой лентой с бантом перевязали, но тут прибежал укушенный жабой Старичелло Байден с маразматическими выкриками: "Моё! Ни дам!" и утвердил вышеприведенный план операции.