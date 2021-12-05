США віддані ідеї захисту України та розглядають різні способи допомоги, - глава Пентагону Остін

Сполучені Штати віддані ідеї захисту територіальної цілісності України та розглядають різні способи допомоги.

Ведучий панельної сесії на форумі, організованому президентським фондом імені Рональда Рейгана, розпочав бесіду з главою Пентагону Ллойдом Остіном з прямого питання, чи вважає той можливим вторгнення Росії в Україну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Ми, як і раніше, дуже стурбовані ситуацією і продовжимо уважно слідкувати за нею, - заявив у відповідь Остін. - Ми віддані захисту суверенної території України".

Міністр оборони не дав прямої відповіді на питання, як США мають намір забезпечити цей захист з урахуванням того, що Україна не входить до НАТО, і чи можливе відправлення до цієї країни американських військових радників. "Ми продовжуємо розглядати різні способи, як допомогти Україні захистити свою суверенну територію, - відповів Остін. - Про це говорив президент Джо Байден, і я не хотів би випереджати його".

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