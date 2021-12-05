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США віддані ідеї захисту України та розглядають різні способи допомоги, - глава Пентагону Остін

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

США віддані ідеї захисту України та розглядають різні способи допомоги, - глава Пентагону Остін

Сполучені Штати віддані ідеї захисту територіальної цілісності України та розглядають різні способи допомоги.

Ведучий панельної сесії на форумі, організованому президентським фондом імені Рональда Рейгана, розпочав бесіду з главою Пентагону Ллойдом Остіном з прямого питання, чи вважає той можливим вторгнення Росії в Україну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Ми, як і раніше, дуже стурбовані ситуацією і продовжимо уважно слідкувати за нею, - заявив у відповідь Остін. - Ми віддані захисту суверенної території України".

Міністр оборони не дав прямої відповіді на питання, як США мають намір забезпечити цей захист з урахуванням того, що Україна не входить до НАТО, і чи можливе відправлення до цієї країни американських військових радників. "Ми продовжуємо розглядати різні способи, як допомогти Україні захистити свою суверенну територію, - відповів Остін. - Про це говорив президент Джо Байден, і я не хотів би випереджати його".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден обговорюватиме з Путіним активність Росії поблизу кордонів України, - Псакі

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+19
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05.12.2021 08:34
+13
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05.12.2021 08:45
+10
Ну и чем НАТО может нам помочь? У руля предатели, которые этого даже и не скрывают. Часть населения этих предателей и выбрала. Дадут нам оружие? А где гарантия, что эти предатели-диверсанты сами не взорвут склады хранения? Украина существует не благодаря, а вопреки власти. А помогать будут тем, кто будет воевать за страну, а не ЗЕленой банде.
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05.12.2021 08:53
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05.12.2021 09:51 Відповісти
це світовий нонсенс коли державу що очолює клоун буде хтось їй допомогати. це що приклад для інших країн - щоб до влади прийшли клоуни і безвідповідально керували життям своїх країн. логіка підказує - нам ніхто не допомогатиме зза нашого дебільного вибору. політики в інших країнах зроблять все щоб ідею ЗЕ- похерити назавжди. і Жуйло стане світовим героєм якщо знищить зе-владу якщо ми самі нічого не робимо і Зеленський не розуміє що йому потрібно тікати з вибаченнями як можна далі від того місця де живуть українці.
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05.12.2021 10:13 Відповісти
Пригожинский говнометчик Ифан , в сад, животное, в сад...
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05.12.2021 13:21 Відповісти
Наивные думаете кто-то решит за нас наши проблемы
Мы Украина просто так--- разменная монета
В споре США и России
Россия не даст расшириться НАТО в Украине
Пол сотня джавелинов .ничего не решит
только своя армия --- самая сильная
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05.12.2021 10:24 Відповісти
Яресько , сколько платят за брехню на ботоферме сРу ?
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05.12.2021 10:30 Відповісти
Пол целкового.
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05.12.2021 11:17 Відповісти
Ну вторгнутся кацапские фашисты в Украину, захватят Киев, Харьков, Днепр, Одессу потеряв 20-50 тыс чел. И что дальше? НАТО огласит эмбарго на кацапскую нефть и газ, отключат от свифт и тд - в парашии рухнет фубль и начнется катастрофический кризис, а еще и оккупационную армию в Украине нужно будет за что-то содежать при пустой казне... Не нужно быть охренительным стратегом, чтобы понять простую истину - войны не будет поскольку она (война) уничтожит саму парашию изнутри. Сейчас куйло, возомнивший себя властелином мира, занимается банальным запугиванием, а вдруг евролохи поведуться и откажутся от Украины выполнив все хотелки кремлефюррера.
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05.12.2021 11:07 Відповісти
Чтобы это захватить потери будут равны армии пида рассии, а патом будет моськов, ссысрань и засрань.
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05.12.2021 15:05 Відповісти
США свои войска готовы переправить в Украину для защиты???
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05.12.2021 11:09 Відповісти
Коцапо-шпигунам не вiдповiдаемо.
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05.12.2021 11:16 Відповісти
Budet bez opoznavatelnix znakov F-35 bombit ruskix.Nikto nepriznajetsia cji eti samolioti
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05.12.2021 12:11 Відповісти
Ллойд, большой спасибо. Я думаю, нам подойдет взять в аренду несколько ракетных эсминцев с Томагавками до тех пор, пока не умрет Путин.
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05.12.2021 11:16 Відповісти
P.S. Или ракетных крейсеров.
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05.12.2021 11:17 Відповісти
Как только нас захватят, Европа захлопает радостно в ладоши и скажет :
Ну наконец то наступил мир! Слава России!Давай газ!
PS: им на нас глубоко насрать, не будьте такими наивными.
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05.12.2021 11:37 Відповісти
не думаю, просто фюрер після відходу Фрау вирішив форсувати події, бо новий уряд Дойчівне бажає мати справ Путіним в політиці. Путін ніхт ферштейн
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05.12.2021 12:21 Відповісти
А патом будет ачередь евротолерастов, они уже панимают, чем пахнет. Поэтому лущее ваивать чужыми руками, чем потом подставлять ашко мардве.
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05.12.2021 15:08 Відповісти
Разные степени озабоченности? Санкции против очередного ничего не решающего чиновника??
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05.12.2021 12:25 Відповісти
Розглядати можна багато варіантів а дієвий один - **#шити скажених кацапо-рашисстов з усього можливого озброєння.
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05.12.2021 12:34 Відповісти
пр
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05.12.2021 13:08 Відповісти
Так уже ж план операции разработан и утверждён:
Сперва Старичелло Байден, Тоня Блинкен и ихняя Черножопая Горилла из Пентагона тихонечко подкрадываются сзади...
... и как врежут гранд-Американ-пендель аккурат промеж субтильных ЗЕ-полужопий. ЗЕ-кривляка удивлённо обернётся...
... и тут USA-проказники как гаркнут весело: "Угадай, кто?"
Или может кто-то надеется на большее?

Оно, конечно, с самого сперва в Пентагоне хотели, было, отправить в Украину USS "Zumwalt" (DDG-1000) и Northrop Grumman B-2 "Spirit", уже даже завернули в цветную шелестящую бумагу и пёстрой лентой с бантом перевязали, но тут прибежал укушенный жабой Старичелло Байден с маразматическими выкриками: "Моё! Ни дам!" и утвердил вышеприведенный план операции.
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05.12.2021 13:30 Відповісти
Хтош типе дасц, но пульнуть по пида рассии ане магут, а патом скажут: "А ну угадай хто".
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05.12.2021 15:10 Відповісти
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