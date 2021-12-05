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За минулу добу обстрілів із боку російських військ на Донбасі не зафіксовано

Новини Цензор.НЕТ Події

За минулу добу обстрілів із боку російських військ на Донбасі не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська на Донбасі не порушували режиму тиші, українські військовослужбовці не постраждали. З початку цієї доби обстрілів із боку окупантів також не зафіксовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

"За минулу добу, 4 грудня, та на 7 годину ранку, 5 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook.

У пресцентрі додали, що військовослужбовці ОЗ контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання щодо відображення та стримування збройної агресії російських найманців.

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Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+6
Щось дуже підозріла тиша.
Мабуть готуються до нападу...
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05.12.2021 09:02
+5
Це чмо косориле ліквідувала наша розвідка.
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05.12.2021 09:59
+3
Вы не желаете защищаться, тогда мы идём к вам.

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05.12.2021 08:59
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Вы не желаете защищаться, тогда мы идём к вам.

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05.12.2021 08:59 Відповісти
Це чмо косориле ліквідувала наша розвідка.
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05.12.2021 09:59 Відповісти
До кобзона на концерти, ця пліснява, зараз ходить!
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05.12.2021 10:01 Відповісти
Щось дуже підозріла тиша.
Мабуть готуються до нападу...
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05.12.2021 09:02 Відповісти
економлять снаряди
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05.12.2021 09:40 Відповісти
Усе простіше, погода не дозволяє, бухають й ширяються.
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05.12.2021 09:59 Відповісти
В среду возобновятся либо нарушения, либо отведение. Смотря как во вторник поговорят.
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05.12.2021 09:04 Відповісти
Бандюки сачкують. Бабла не буде.
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05.12.2021 09:26 Відповісти
Благотворительный фонд народного артиста России, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева передал властям самопровозглашенной Донецкой народной республики 90 пассажирских автобусов. По данным рашаговноСМИ, 25 ЛиАЗов остались в Донецке, по три автобуса доставлены в Ясиноватую и Новоазовский район, Горловка получила 18 автобусов.

Фонд Николая Расторгуева был учрежден в октябре 2014 года и, как сообщается на его официальном сайте, является инициатором благотворительных проектов, направленных на помощь детям-воспитанникам российских детских домов. Также фонд участвует в деятельности, связанной с поддержкой искусства и культуры. Среди партнеров фонда значатся банк ВТБ, Фонд президентских грантов, правительство Москвы и Российский союз молодежи.

Кроме того, президент России Путин (*****) подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению (сампроголошенных))) Луганской и Донецкой народных республик. Было принято решение упростить доступ товаров, произведенных на территории народных республик, на российский рынок. Теперь они на равных условиях с российскими могут участвовать в системе госзакупок. Российские власти в кратчайший срок признают действительными местные сертификаты о происхождении данных товаров (то есть клеймо «сделано в ДНР»), а также снимут любые иные ограничения на экспортные операции... (*****)
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05.12.2021 09:36 Відповісти
ЛіАЗ фуфло.
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05.12.2021 10:01 Відповісти
Не знаю как для водилы и слесарей, а как для пассажиров, то вполне комфортные ощущения. Ну конечно это когда он едет по дороге. По бездорожью с твёрдым покрытием он конечно не поедет
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05.12.2021 16:42 Відповісти
я всетаки укреплял вероятное направление на Каховку ..Кацапы хотят на юга в Одессу там и до ПМР рукой подать .
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05.12.2021 09:46 Відповісти
хлопець знае шо робить.
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05.12.2021 22:13 Відповісти
 
 