За минулу добу обстрілів із боку російських військ на Донбасі не зафіксовано
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Минулої доби російські окупаційні війська на Донбасі не порушували режиму тиші, українські військовослужбовці не постраждали. З початку цієї доби обстрілів із боку окупантів також не зафіксовано.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.
"За минулу добу, 4 грудня, та на 7 годину ранку, 5 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook.
У пресцентрі додали, що військовослужбовці ОЗ контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання щодо відображення та стримування збройної агресії російських найманців.
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