В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 6 622 нових випадки зараження, 9 274 особи одужали

За минулу добу, суботу, 4 грудня, в Україні виявили 6 622 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у фейсбуці.

"За добу 04 грудня в Україні зафіксовано 6 622 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 690, медпрацівників – 68)", - йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 926 осіб, летальних випадків - 278, одужало – 9 274 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 497 477 осіб; одужало – 3 050 659 осіб; летальних випадків – 88 280; проведено ПЛР-тестувань – 16 076 359.

За даними МОЗ, минулої доби.112 657 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 40 278 людей, повністю імунізовані – 72 379 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 725 905 людей, з них отримали першу дозу – 13 725 903 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 762 441 людина. Загалом проведено 25 488 344 щеплення.

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