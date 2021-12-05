В Україні за добу від COVID-19 померли 278 осіб, зафіксовано 6 622 нових випадки зараження, 9 274 особи одужали
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
За минулу добу, суботу, 4 грудня, в Україні виявили 6 622 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у фейсбуці.
"За добу 04 грудня в Україні зафіксовано 6 622 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 690, медпрацівників – 68)", - йдеться в повідомленні.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 926 осіб, летальних випадків - 278, одужало – 9 274 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 497 477 осіб; одужало – 3 050 659 осіб; летальних випадків – 88 280; проведено ПЛР-тестувань – 16 076 359.
За даними МОЗ, минулої доби.112 657 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 40 278 людей, повністю імунізовані – 72 379 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 725 905 людей, з них отримали першу дозу – 13 725 903 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 762 441 людина. Загалом проведено 25 488 344 щеплення.
Будь ласка, зачекайте...
(Австрия,Германи,Испания,Норвегия).
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5 лет нужно, чтобы пройти цикл испытаний того,
что Гебрейсусы называют "вакциной"!
Пруф в студию.
Смотрим : https://www.who.int/
Правила использования экспериментальных вакцин на людях....
Добровольцах.
Глобальный веб-сайт
Как разрабатывают
вакцины?
в Україні 2,52%.
Тобі самому не гидко виглядіти антипом61?
Вам самому не гидко бути рупором кацапської пропаганди?
Об этом сообщает криворожский городской противоэпидемический штаб.
С диагнозом Covid-19, который подтвержден ПЦР анализом, в Кривом Роге лечатся 1 910 пациентов, из них 186 - жители других населенных пунктов.
За все время пандемии вылечились от коронавируса 30 тысяч 031 человек. Летальных случаев за весь период в Кривом Роге - 2 029.
Сейчас в инфекционной больнице находятся 135 пациентов. С установленным диагнозом коронавирус - 127. 110 пациентов получают кислород, в тяжелом состоянии находится 110 пациентов, 7 сейчас в реанимации, из них с подключения к искусственной вентиляции легких - 1 пациента.
614 пациент лечится в стационарных отделениях больниц: № 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. 622 пациента получают кислород, один пациент с подключением к ИВЛ.
Все больницы города работают как ковидные, кроме 3 больниц, и проктологи , и гинекологи, и урологи, лечат ковид. Это полный пипец. И ещё кто то думает вакцинироваться или нет????
«Pfizer не решается идти в некоторые страны из-за проблем с ответственностью, у них нет защиты от ответственности» - президент Всемирного банка Дэвид Малпас.