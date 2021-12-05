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Блінкен і Лавров влаштували "гарячу суперечку" щодо України на неформальній вечері в Стокгольмі, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Блінкен і Лавров влаштували

На полях саміту членів Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Стокгольмі на неформальній вечері ще до їх двосторонньої офіційної зустрічі держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Росії Сергій Лавров влаштували "гарячу суперечку" щодо України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел видання, Блінкен і Лавров влаштували суперечку на очах десятків іноземних колег. Зокрема, на неформальній вечері 1 грудня слово взяв російський міністр і заявив, що ОБСЄ нібито має погодитися з думкою Москви про те, що події 2014 року в Україні були "державний переворот". Він також звинуватив Євросоюз і НАТО в "придушенні інакомислення", маючи на увазі санкції проти Росії.

Блінкен у відповідь нагадав, що під час Майдану лояльні тодішньому президенту Віктору Януковичу сили стріляли по мирних протестуючих у Києві, убивши понад 100 осіб, ще до того, як він втік до Росії. Блінкен також сказав своєму російському колезі, що НАТО - це оборонний союз.

Як пише Bloomberg, саме на це гостро відреагувала згодом офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, яка відкинула заяви про те, що український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і Блінкен поставили Лаврова "на місце".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рішення Бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО - це міна в основу конструкції європейської безпеки", - Лавров

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+54
Батько наш Бандера, Україна мати
Ми за Україну будЕм воювати.
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05.12.2021 09:55
+47
"Мы всегда утверждали, что в нашей войне с арабами у нас имеется секретное оружие - полное отсутствие альтернативы…
Египтяне могут бежать в Египет,
сирийцы - в Сирию.
Мы можем бежать только в море, а перед этим имеет смысл и дать сражение." - Голда Меир
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05.12.2021 10:00
+41
Зарядити треба було по конській харі!
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05.12.2021 09:50
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бред сивой кобылы. какой он легитимный, если избирался на 5 лет? тю тю.
назначить внеочередные президентские выборы может только парламент.
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05.12.2021 12:06 Відповісти
Это типа перемога? Всем радоваться?
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05.12.2021 12:11 Відповісти
Дайте ему сухого овса
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05.12.2021 13:12 Відповісти
Сухого овса из кивиной жомовой ямы!
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05.12.2021 13:54 Відповісти
Самый хитрий из армян - русский , пля, калантарян!
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05.12.2021 14:00 Відповісти
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05.12.2021 14:16 Відповісти
Дикий Захід ..
в салун зацокує коняка
біля бару і за столиками кілька дрімаючих ковбоіів
коняка підходить до бару і замовляє ****** shot Джим Бім і кусочок сиру..
випиває віскі, ковтає сир і виходить геть..
один ковбой до іншого з великими очима
- вперше бачу щоб віскі сиром завдали!?!..
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05.12.2021 14:55 Відповісти
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05.12.2021 18:10 Відповісти
Государственый переворот?
А как насчёт России?
Легитимна ли там власть после расстрела парламента в 1993?
А изменение конституции для избрания Путина пожизненным президентом?
Это всё легитимно и не было переворотом?
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05.12.2021 18:11 Відповісти
сейчас с ЗЕ-ленским происходит то, что было с Яныком перед Майданом -
хло почуял скорое падение ЗЕ-беньки и пошел "ва-банк"

через несколько месяцев они будут вопить о очередном "перевороте"
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05.12.2021 20:26 Відповісти
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