Блінкен і Лавров влаштували "гарячу суперечку" щодо України на неформальній вечері в Стокгольмі, - Bloomberg
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На полях саміту членів Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Стокгольмі на неформальній вечері ще до їх двосторонньої офіційної зустрічі держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Росії Сергій Лавров влаштували "гарячу суперечку" щодо України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Bloomberg.
За даними джерел видання, Блінкен і Лавров влаштували суперечку на очах десятків іноземних колег. Зокрема, на неформальній вечері 1 грудня слово взяв російський міністр і заявив, що ОБСЄ нібито має погодитися з думкою Москви про те, що події 2014 року в Україні були "державний переворот". Він також звинуватив Євросоюз і НАТО в "придушенні інакомислення", маючи на увазі санкції проти Росії.
Блінкен у відповідь нагадав, що під час Майдану лояльні тодішньому президенту Віктору Януковичу сили стріляли по мирних протестуючих у Києві, убивши понад 100 осіб, ще до того, як він втік до Росії. Блінкен також сказав своєму російському колезі, що НАТО - це оборонний союз.
Як пише Bloomberg, саме на це гостро відреагувала згодом офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, яка відкинула заяви про те, що український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і Блінкен поставили Лаврова "на місце".
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назначить внеочередные президентские выборы может только парламент.
в салун зацокує коняка
біля бару і за столиками кілька дрімаючих ковбоіів
коняка підходить до бару і замовляє ****** shot Джим Бім і кусочок сиру..
випиває віскі, ковтає сир і виходить геть..
один ковбой до іншого з великими очима
- вперше бачу щоб віскі сиром завдали!?!..
А как насчёт России?
Легитимна ли там власть после расстрела парламента в 1993?
А изменение конституции для избрания Путина пожизненным президентом?
Это всё легитимно и не было переворотом?
хло почуял скорое падение ЗЕ-беньки и пошел "ва-банк"
через несколько месяцев они будут вопить о очередном "перевороте"