"Блінкен: Я дуже сподіваюся, що Росія нас чітко почула, і не обере шлях агресії"

Російській Федерації варто обрати дипломатичний шлях для ведення діалогу з Україною, а не конфронтацію та агресію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це держсекретар США Ентоні Блінкен сказав в інтерв'ю на віртуальній глобальній конференції Reuters NEXT.

Відповідаючи на запитання журналістки Алессандри Галлоні, чи збирається Росія вдертися в Україну, Блінкен висловив сподівання на те, що цього не станеться.

За словами держсекретаря, під час самітів НАТО та ОБСЄ він докладно обговорив ситуацію з найближчими союзниками та партнерами. І побачив "почуття загального занепокоєння, а також рішучість дати зрозуміти Росії, що можлива агресія проти України матиме дуже серйозні наслідки".

Блінкен додав, що під час спілкування з міністром закордонних справ Росії Лавровим він чітко дав це зрозуміти своєму російському колезі: "Ми мали довгу розмову про це. І я дуже, дуже сподіваюся, що Росія нас дуже чітко почула, врахує це та обере дипломатичний шлях, а не шлях конфронтації та агресії".

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"Відповідаючи на запитання про те, що мають зробити і Росія, і Україна для виходу з кризи, Блінкен виділив два важливі моменти: по-перше, на його думку, Росія має відвести сили, які зосереджені на кордоні з Україною, щоб знизити напруженість. По-друге, Росії та Україні потрібно чітко підтвердити, що вони, як і раніше, віддані виконанню зобов'язань, прописаних у Мінських угодах", - йдеться у публікації.

Глава зовнішньополітичного відомства США наголосив: "І тоді, я сподіваюся і чекаю, що ми разом із французами та німцями (так званий Нормандський процес) дійсно зможемо відновити взаємодію з Україною та Росією, щоб побачити, чи будуть вони реалізовувати кроки, які вони погодили у Мінському процесі. Якщо вони це зроблять, ми зможемо вирішити це дипломатичним шляхом".

Як зазначається, Блінкен додав, що Україна може мати європейське майбутнє, якого хоче переважна більшість її народу, – "і при цьому мати тісні зв'язки та тісні відносини з Росією". На жаль, резюмував держсекретар, дії Росії у 2014 році кардинально змінили ситуацію.

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