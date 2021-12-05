Блінкен: Я дуже сподіваюся, що Росія нас чітко почула, і не обере шлях агресії
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Російській Федерації варто обрати дипломатичний шлях для ведення діалогу з Україною, а не конфронтацію та агресію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це держсекретар США Ентоні Блінкен сказав в інтерв'ю на віртуальній глобальній конференції Reuters NEXT.
Відповідаючи на запитання журналістки Алессандри Галлоні, чи збирається Росія вдертися в Україну, Блінкен висловив сподівання на те, що цього не станеться.
За словами держсекретаря, під час самітів НАТО та ОБСЄ він докладно обговорив ситуацію з найближчими союзниками та партнерами. І побачив "почуття загального занепокоєння, а також рішучість дати зрозуміти Росії, що можлива агресія проти України матиме дуже серйозні наслідки".
Блінкен додав, що під час спілкування з міністром закордонних справ Росії Лавровим він чітко дав це зрозуміти своєму російському колезі: "Ми мали довгу розмову про це. І я дуже, дуже сподіваюся, що Росія нас дуже чітко почула, врахує це та обере дипломатичний шлях, а не шлях конфронтації та агресії".
"Відповідаючи на запитання про те, що мають зробити і Росія, і Україна для виходу з кризи, Блінкен виділив два важливі моменти: по-перше, на його думку, Росія має відвести сили, які зосереджені на кордоні з Україною, щоб знизити напруженість. По-друге, Росії та Україні потрібно чітко підтвердити, що вони, як і раніше, віддані виконанню зобов'язань, прописаних у Мінських угодах", - йдеться у публікації.
Глава зовнішньополітичного відомства США наголосив: "І тоді, я сподіваюся і чекаю, що ми разом із французами та німцями (так званий Нормандський процес) дійсно зможемо відновити взаємодію з Україною та Росією, щоб побачити, чи будуть вони реалізовувати кроки, які вони погодили у Мінському процесі. Якщо вони це зроблять, ми зможемо вирішити це дипломатичним шляхом".
Як зазначається, Блінкен додав, що Україна може мати європейське майбутнє, якого хоче переважна більшість її народу, – "і при цьому мати тісні зв'язки та тісні відносини з Росією". На жаль, резюмував держсекретар, дії Росії у 2014 році кардинально змінили ситуацію.
Будь ласка, зачекайте...
Чи згадаєте, хто задав тренд на "парад суверенітетів" 1990-го?
І чому промову "котлета по-київськи" Буша-ст. вважають найгіршим спічем американських президентів?
Як руйнують імперські конструкції (наочна інструкція) - https://www.youtube.com/watch?v=5jswefwAIjU&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%9C%D1%96%D1%84%D1%96%D0%B2
Дело в том, что СП-2 Германии стал не нужен, пандемия с локдаунами и прочим ковидобесием убила 80% экономики стран Европы (см. сегодняшнюю статью в The Guardian о том, что в Сиднее, Австралия, экономика фурычит на 20% доковидных мощностей, следовательно, и в Европе так же).
Даже если чудом сохранилось 40% европейской экономики, то все равно, столько газа не нужно.
Итак, "на выход" СП-2.
"Сила Сибири" тоже идет "на выход", потому что экономика Китая находится на грани коллапса, там газа столько не нужно.
И за картошкой в РФ УЖЕ очереди, чтобы купить дешевле, чем в супермаркетах.
А в Донецке картошка на базаре уже была по 120 рублей за кило и рост цены на картошку был 5 рублей на кг в день (!) (см репортаж на youtube на эту тему)
И потому РФ без СП-2 и Силы Сибири теряет основной источник дохода и потому будет воевать с Украиной.
Однако и Китай будет воевать, только с Тайванем.
Я не знаю цену на картошку в Китае, но знаю, что цена на щавель и прочие овощи в Китае стала выше цены на свинину.
То, что США бросят Тайвань, даже не обсуждается, это совершенно невозможно, Индо-Тихоокеанский регион - один из главных торговых путей.
Кроме того, в Тайване производится 80% всех микрочипов в мире.
Да и как бросить союзника?
Доказательством будущих крупных событий является вчерашпнее сообщение Bloomberg о том, что китайские компании удаляются из американских биржевых индексов компаний. То есть курс акций китайских компаний еще не упал, китайские биржи еще не сколлапсировали, а компании уже заранее удаляются из американских индексов, то есть их судьба (и всей экономики Китая) уже предрешена.
И получается, что США придется воевать на два фронта: в Индо-Тихоокеанском регионе и в Европе, а как это собирается делать Дед Байден?
Потому и идут торги: башни Кремля торгуются с Госдепом, какую часть Украины они хотят "получить" за то, что войной на Украину не пойдут.
Оттого и запел Блинкен новые песни о старом, о Минских соглашениях, чтобы впихнуть ЛДНР в Украину на условиях сепаров.
Проблема и Блинкена, и башен Кремля заключается в одном: в том, что забыли они мнение ВСУ спросить.
"Big mistake, huge"(C)
Да и Пентагону (нет, Пентагон - это не Остин) все эти "минские" сугубо по барабану, полагаю.
Если в Сиднее с их минимальными по сравнению с Мельбурном локдаунами экономика упала на 80%, то что имеет место быть в Мельбурне?
Если цена на железную руду упала с 240 до 90 баксов за тонну, то как обстоят дела в Западной Австралии в частности и с федеральном бюджетом Австралии в общем?
Иди, поясни газете The Guardian, а то они зачем-то эту статью тиснули, делать то им, видать, нефига.
Впрочем, какое мне до тебя дело?
Ведь под всеобщий военный призые в Украине ты попадаешь, а не я, я то в Мельбурне.
_Сказочный длбб... Просто сказочный!
_Единственный шанс предотвратить сейчас Третью Всемирную - немедленно развернуть войска НАТО вдоль границы Украины с фашистами! Только непреклонная решимость Запада вступить в войну может эту войну предотвратить, а вовсе не уступки людоедам. Но безответственные болтуны и чмошники, конечно, этого не сделают, они выберут скормить людоедам Украину - и получат неизбежную Третью Всемирную с молниеносным ядерным финалом...
Это как с эпидемией, когда выяснилось, что им лечится можно в Украине, а тут лечиться практически негде, потому что всё разворовали.
А по аэродромам противник нанесет первый удар.
Он жаден и труслив, а на этом можно играть.
через паркан висотою 6 метрів
та ров з крокодилами
Обращение должна сделать Верховна Рада.
А если молчать , то у европейских депутатов нет повода для помощи Украине.
СТУЧИТЕ - И ВАМ ОТКРОЮТ !!!
Можливо стосунки колись і налагодяться ,, але лише після того як паРаша покаїться за агресію ,, як зробила в свій час Німеччина .
Про що б не домовились президенти чужих держав, нам байдуже - #УкраїнціЧинитимутьОпір
Долучайтесь до інформаційної кампанії. Іформація - головна зброя на цьому етапі. Весь світ має розуміти, що тут коли нас здадуть почнеться таке, що Афганістан і Сірія для них буде діснейлендом.
Поддержим Кулебу и Блинкина .
Чудеса, случаются, конечно, не только в Лурде, но вчерашнее сообщение Bloomberg о том, что китайские компании удаляются из американских биржевых индексов как бы не оставляют нам никаких сомнений о том, что нам готовит грядущее и в какой оно будет форме.
Что же касается работы украинского МИДа то она находится "ниже плинтуса", если на таком как бы сказать, "консервативном" канале youtube , как Sky News комментаторы к сюжету об Украине приветствуют тот факт, что РФ "покажет" Украине.
Впрочем, если вместо политической работы продвижения интересов Украины в мире заниматься озеленением (в прямом смысле слова, деревья сажать), как обещал Кулеба, то и не того дождешься.
Однако, прежде чем обвинять США в том, что Блинкен запел новую песню о старых минских соглашениях. не стоит ли задать вопрос, а чем занят МИД Украины и какую адженду он продвигает?
Потому как даже на таком консервативном канале youtube как Sky News в комментариях к сюжету журналистов канала о планируемом нападении РФ на Украину льется мерзкое:
https://www.youtube.com/watch?v=mPNL5gOGbUU
"Have fun in Ukraine Russia, this thoroughly fall into the category of not our problem."
"the world cant deal with their own shit let alone a well armed military... unarmed peasants are also easy kill for these people."
"Anyone knows why the West and NATO provoke Russia and China at the same time?"
"Why would the rest of the world care? It's a Russian problem. Nothing to do with anyone else. Stop poking your nose where it's not want you SJW."
"Exactly. Enough of this Woke one world multi cultural "progress". Ukraine problems are Ukraines problems. You're free to go fight for them or maybe you just prefer virtue signalling online"
и так далее, и тому подобное.
Переводить не буду, Гугль переведет.
Еще раз: это НЕ позиция канала Sky News, само собой, это позиция комментаторов.
А почему она такая?
А потому что МИД Украины нынче такой, это же МИДа работа - поддежку Украине по всему миру собирать.
Так что благодарите Кулебу, как его МИД работает - то Украина и имеет в мире.
Кулеба, тикать то куда собираешься?
В Оман, к кубышке бубочки?
1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання починаючи з 00 год. 00 хв (київський час) 15 лютого 2015 року.
2. Відведення всього важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних систем "Точка" ("Точка У"):
- Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;
- Для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.
Відведення вищепереліченого важкого озброєння має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів. Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної групи.
3. Забезпечити ефективний моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи та ін.
4. У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону. Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року.
5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України.
6. Забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу "всіх на всіх". Цей процес має бути завершений найпізніше на п'ятий день після відводу.
7. Забезпечити безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним на основі міжнародного механізму.
8. Визначення модальностей повного відновлення соціально-економічних зв'язків, включаючи соціальні перекази, такі як виплата пенсій та інші виплати (надходження і доходи, своєчасна оплата всіх комунальних рахунків, відновлення оподаткування в рамках правового поля України). У цих цілях Україна відновить управління сегментом своєї банківської системи в районах, де є конфлікт, і, можливо, буде створений міжнародний механізм для полегшення таких переказів.
9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи.
10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.