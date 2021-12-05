Із 6 грудня будуть діяти посилені карантинні правила: заборонено перебувати на вулиці без документів. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Із понеділка, 6 грудня, карантинні обмеження в Україні стають жорсткішими для невакцинованих - і в "жовтій", і в "червоній" регіонах. Від завтра всім заборонено перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, "жовтий" сертифікат не буде чинним для роботи та відвідування громадських закладів на червоному рівні небезпеки, а на жовтому рівні його чинність скорочено вчетверо - до 30 днів.
Правила для транспорту при жовтому та зеленому рівні однакові. Робота банків, АЗС, аптек, продовольчих магазинів не обмежується за умови дотримання протиепідемічних заходів.
Топ коментарі
+76 Ostap Bender c683cd52
показати весь коментар05.12.2021 11:13
+70 Ростислав Левченко
показати весь коментар05.12.2021 11:10
+53 Анат Ващ
показати весь коментар05.12.2021 11:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
В общем люди стали лишними на белом свете по чьему то мнению.
А де тут йдеться про здоров'я, бо не можу такого уявити за епідемії віспи, наприклад? Люди, ви й справді тупі чи придурюєтесь?
з вашим ковідом саме другий кейс
Информативный и довольно противоречивый пост, дискуссий будет много
ну нет документов, дальше что? что они мне могут предъявить после задержания?
По світу протести відколи.
А в Україні сміялися. Тепер потрошку розумієте.
Спасибо зебилам, с молчаливого согласия которых нам вводят принудительную привязку телефонов к паспортам и при этом заставляют ходить по улице с паспортом. Вы ничем не лучше антиваксеров. А может даже и хуже, потому что вас больше и вы не вымрете
и все будут ползать, ибо трусы и рабы
У товариша вакцинувалися сестра, чоловік сестри і син - всі захворіли на ковід! У мене знайомий лікар після щеплення файзером наступного дня - тяжко захворів, у матері подруга, яка сама прийняла дві вакцини - тяжко захворіла (нещодавно вийшла з лікарні). Це спеціально труять населення, Ні в якому разі не вакцинуйтесь!!
а вы мне не верили.
В той же час їхній головний піп, той що до виходу на пенсію був відомий як Япончік, заявив що всі хто агітує проти щеплень в РФ- агенти госдепу.
Як так?
- А на Донбассе?!
- А на Донбассе вы вместо тех и других!!!"