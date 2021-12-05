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Із 6 грудня будуть діяти посилені карантинні правила: заборонено перебувати на вулиці без документів. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Із 6 грудня будуть діяти посилені карантинні правила: заборонено перебувати на вулиці без документів. ІНФОГРАФІКА

Із понеділка, 6 грудня, карантинні обмеження в Україні стають жорсткішими для невакцинованих - і в "жовтій", і в "червоній" регіонах. Від завтра всім заборонено перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, "жовтий" сертифікат не буде чинним для роботи та відвідування громадських закладів на червоному рівні небезпеки, а на жовтому рівні його чинність скорочено вчетверо - до 30 днів.

Правила для транспорту при жовтому та зеленому рівні однакові. Робота банків, АЗС, аптек, продовольчих магазинів не обмежується за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Із 6 грудня будуть діяти посилені карантинні правила: заборонено перебувати на вулиці без документів 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: 8 "червоних" регіонів можуть перейти до "жовтої" зони. ТАБЛИЦЯ

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+76
Это что, Ляшко уже обьявляет самолично военное положение и комендантский час в стране? Совсем с дуба рухнул? Аусвайс тебе нахрена нужен
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05.12.2021 11:13
+70
А зачем ковиду мои документы?
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05.12.2021 11:10
+53
З якого переляку я маю носити документи. У нас воєнний стан наче не вводили і комендантську годину також. Мабуть, жим-жим затьмарює здоровий глузд. Так документи Майдану не завада.
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05.12.2021 11:15
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Ну ну ,посмотрим до чего это доведет!!!
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05.12.2021 18:25 Відповісти
Кто то решил, что планета земля его частная дача и всех кого он (они) не хотят видеть по их мнению должны покинуть "дачу". А куда человек может деться? Так утож, только под землю.
В общем люди стали лишними на белом свете по чьему то мнению.
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05.12.2021 18:33 Відповісти
Он уже вообще съехал с катушек? Ой недолугое.
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05.12.2021 18:54 Відповісти
Заборонено роботу закладів освіти... більш як...

А де тут йдеться про здоров'я, бо не можу такого уявити за епідемії віспи, наприклад? Люди, ви й справді тупі чи придурюєтесь?
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05.12.2021 19:05 Відповісти
справді тупі
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05.12.2021 19:37 Відповісти
Звичайно, що всі тупі, вумні лише ти та ще одна відьма, за якою ти ходиш постійно та підлизуєш.
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06.12.2021 07:44 Відповісти
іноді здається, що увесь світ з'їхав з глузду. А іноді не здається...

з вашим ковідом саме другий кейс
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09.12.2021 21:23 Відповісти
maha mahmoed
Информативный и довольно противоречивый пост, дискуссий будет много
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05.12.2021 19:29 Відповісти
Долай ляшка собачьего, хотят штрафы по адресу отсылать, а то человек левую фамилию назовет! А с документами соврать не получиться!
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05.12.2021 20:43 Відповісти
А *** является документом или нет? Предлагаю ментам его взять в рот и померять линейкой на языке...
ну нет документов, дальше что? что они мне могут предъявить после задержания?
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05.12.2021 23:01 Відповісти
Речь Гитлера на съезде. Тупоголовые зелёные овцы ЗЕкховать скоро будут
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06.12.2021 06:18 Відповісти
на каком основании?!! то есть в парк погулять, я должна идти с документом?! или просто за хлебом и молоком... Ляшко, та идиот?! Я не собираюсь брать паспорт без надобности?! Пора прекращать этот дебилизм!!!
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06.12.2021 00:06 Відповісти
Тот кто укололся лишился ума походу а колотся и дальше придется ..вокруг останутся одни идиоты...печалька нас ждет .хйу кололся и хйу колотся буду .с принципа.
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06.12.2021 01:00 Відповісти
У нас что, объявили ЧП, а народ забыли известить? С какого перепугу документы? Или это уже забаганки Зеленского, чтоб всех подозрительных хватать и тащить в кутузку? Вы ещё войсковые патрули и автозаки по улицам пустите, шоб тех кто без аусвайса сразу за колючую проволоку везти. Вобще охерели суки. Походу Конституция окончательно сдохла. Мир её праху
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06.12.2021 01:03 Відповісти
... а, почему не отделять вакцов от отказников? Ведь можно , даже в Конституции можно прописать, как не "неволя" какая-то, а просто "громада" или "Лагерь", ну а так как там будут собираться Гржданы, то можено "сборный" или "концентрационный"!
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06.12.2021 05:08 Відповісти
"The object in life is not to be on the side of the majority, but to escape finding oneself in the ranks of the insane." -- Marcus Aurelius
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06.12.2021 05:46 Відповісти
Устанавливайте доки через приложение Приват. Разработчики бенефадзе найдут дырку как опять украсть все деньги через дию. Получить про вас полную инфу. Вывести с бюджета десятки миллиардов под зефраризацию и проголосовать как им надо. А Ляшко тварь. Какой месяц срок действия. Устроили геноцид украинцев
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06.12.2021 06:14 Відповісти
Тихая диктатура. Всех уже посадили в концлагерь. ЧЕМ ОБОСНОВАНЫ ПОДОБНЫЕ МЕРЫ? У нас ВОЙНА и подобные вещи логично было бы вводить против наших граждан так или иначе связанных с ОРДЛО или Крымом. Но их нет. По транспорту "шарятся" ДНРовцы,в КИЕВЕ МНОГИЕ годы живут надсмотрщики с конслагерей,дети"руководителей" и не только( а и судуй,например ) "республик" катаются на иномарках и бухают в клубах то это можно? На это ограничений НУЛЬ. А непонятно почему( даже ВОЗ заявила что ОФИЦИАЛЬНО пандемия не обьявлялась,это правительства "сами" так решили).Ну это и понятно как обьяснить драконовские меры и 40 тыс умерших за год от ковида? Это же не соизмеримо. Так уже вакцинировалось 11 млн и переболела большая часть населения. Где иммунитет?Какая пандемия? У не вакцинированного отбирают- работу( средства к существованию) отбирают,конечно "заботясь"( что б вы всрались и бумаги рядом не было с такой заботой),нарушают свободу перемещения,пребывания( гостиницы и заведения общепита). Это ОТКРЫТАЯ диктатура ивсе тихо сидят в концлагере и колют бурду ибо ВСЕМИ СРЕДСТВАМИ государства их ЗАСТАВЛЯЮТ уколоться. Не давно заставили во львовской администрации друга моего товарища. Он укололся вместе с мамой( халява) ,через день оба умерли . Кто считает ТАКИХ" ковидных"? Вы статистику( кроме отдельной информации) знаете? Так для ЧЕГО ВСЕ ЭТО????? Нас сажают на ПРИВЯЗЬ!
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06.12.2021 07:16 Відповісти
Притомні пишуть про це вже довший час.
По світу протести відколи.
А в Україні сміялися. Тепер потрошку розумієте.
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07.12.2021 02:07 Відповісти
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07.12.2021 02:14 Відповісти
Антиваксери вищать, скавчать та сікаються. Це нормальний процес для неадекватів.
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07.12.2021 02:16 Відповісти
теперь главное и вам уяснить, что на другой стороне шкалы напротив антиваксеров - дебилы, которые одобряют сворачивание гражданских свобод. Я всю жизнь гордился тем, что живу в стране, где можно ходить по улице свободно, а не как в соседней москве, где без паспорта даже за хлебом выйти нельзя.

Спасибо зебилам, с молчаливого согласия которых нам вводят принудительную привязку телефонов к паспортам и при этом заставляют ходить по улице с паспортом. Вы ничем не лучше антиваксеров. А может даже и хуже, потому что вас больше и вы не вымрете
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09.12.2021 21:29 Відповісти
Лапоть ликовий! Глоду ніт, іді дамой!
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09.12.2021 22:09 Відповісти
чтобы заставить вас обязательно носить с собой какое либо удостоверение личности , а тем более предъявлять его кому бы то ни было, необходимо либо обьявить о дчп, вп, либо внести изменения в конституцию, продолжая в купап и заканчивая законом о полиции. а свои подзаконные акты ,наказы и хотелки, противоречащие всем указанным законам выше , они могут свернуть трубочкой и попробовать вставить их в зад своим упоротым коллегам, ответственным за сочинительство такого тухлого бреда, если конечно население не выйдет с поддерживающими транспарантами и требованием обязать всех носить с собой не только удостоверения, но и свои веревку, мыло и табуретку.
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06.12.2021 07:48 Відповісти
Вони не можуть внести тому що тоді відповідальність будуть нести вони, якщо до влади прийдуть інші, а так відповідальність на тих хто на місцях буде порушувати закон...
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06.12.2021 09:30 Відповісти
завтра объявят, что вирусы ковида не опускаются к поверхности земли ниже 70 см - поэтому все должны передвигаться на карачках
и все будут ползать, ибо трусы и рабы
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06.12.2021 07:50 Відповісти
Сьогодні обов'язково паспорт мати при собі без будь яких законних підстав для його перевірки. А завтра що? Дзвіночок у нос чипляти, якщо "Дія" не так пікнула, або відразу всім "пацакам" намордники вдягнути і пересуватися тільки на колінах?.. І пацаки - це вже не якісь запоребрікові рашковани, а ми з вами.
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06.12.2021 08:17 Відповісти
Вот для этого они и спешат проголосовать 4142, потому что так это все незаконно, у нас не военное положение и не ЧП. Козлы. Быдломасса будет ходить строем и показывать. В феврале приняли его, а сейчас с внесением поправок будет. Радуцький и Олесь Довгий инициаторы были.
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06.12.2021 09:05 Відповісти
Фото паспорта или айди карты недостаточно в телефоне. Ментам если нужно пусть пробивают. Айди там вообще ко всему привязана и пальчикам. Чего они свою дию пытаются во все дырки засунуть. И прописка и сертификат. Потому что весит больше 50 Мбит. И вы даёте згоду на все. Все ваши сообщения на экране можно прочитать нажатием кнопочки. Большего тотального контроля еще не было. Можно и на голосование уже не ходить. Они за вас это сделают
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06.12.2021 09:22 Відповісти
Бажають у всьому світі влаштувати геноцид за допомогою цих отруєних "вакцин".
У товариша вакцинувалися сестра, чоловік сестри і син - всі захворіли на ковід! У мене знайомий лікар після щеплення файзером наступного дня - тяжко захворів, у матері подруга, яка сама прийняла дві вакцини - тяжко захворіла (нещодавно вийшла з лікарні). Це спеціально труять населення, Ні в якому разі не вакцинуйтесь!!
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06.12.2021 09:49 Відповісти
в очередях на прививку они заразились
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06.12.2021 14:03 Відповісти
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06.12.2021 10:18 Відповісти
Я вангую, что следующий президент будет тот, кто не побоится открыто выступить против этого вакцинобесия. Ибо задолбало.
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06.12.2021 10:20 Відповісти
Я уже давно пишу, что Ляшко тиран и убийца украинцев
а вы мне не верили.
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06.12.2021 12:10 Відповісти
Ідіть НА-ХУЙ!!!
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06.12.2021 12:12 Відповісти
Наверху взагали знають ,що КОНСТИТУЦІЯ існує??? Чі їм за 2,5 роки ніхто не сказав?
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06.12.2021 12:18 Відповісти
Жовті аусвайси, "жовті зірки" на одяг... що далі?? https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/1/7315930/
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06.12.2021 12:27 Відповісти
По приколу, зато поржали. Хуже не будет.
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06.12.2021 14:02 Відповісти
что значит документы какое имеет отношение паспорт к излечению?
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06.12.2021 17:13 Відповісти
Мені цікаве інше. Московські попи в Україні агітують проти щеплень.
В той же час їхній головний піп, той що до виходу на пенсію був відомий як Япончік, заявив що всі хто агітує проти щеплень в РФ- агенти госдепу.
Як так?
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07.12.2021 06:52 Відповісти
"- Воины России! Запомните! Когда вы воюете в Дагестане и Чечне, вы - борцы против терроризма! Когда воюете в Сирии и Ливии, а также в других африканских странах , вы - борцы против мирового империализма! Смотрите - не перепутайте!
- А на Донбассе?!
- А на Донбассе вы вместо тех и других!!!"
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07.12.2021 07:30 Відповісти
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