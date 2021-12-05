За добу від COVID-19 в Києві померли 27 осіб, виявлено 515 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 505 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 305 308), зафіксовано 27 летальних випадків від вірусу (загалом 7 684).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 296 жінок віком від 18 до 85 років, 194 чоловіки віком від 19 до 96 років, 16 дівчаток від 2 до 15 років і 9 хлопчиків від 3 до 13 років.

Зафіксовано 27 летальних випадків від вірусу (загалом 7684). Серед них:10 жінок від 54 до 85 років, 17 чоловіків від 61 до 96 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 56 хворих на коронавірус, 92 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 723 особи подолали коронавірус (загалом 267 504).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (77), Солом’янському (74) та в Шевченківському (67).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу від COVID-19 в Києві померли 37 осіб, виявлено 1 588 нових випадків захворювання, - Кличко