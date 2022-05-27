Якщо Путін зважиться на вторгнення до України - "Північному потоку-2" кінець, - лідер ЄНП Вебер

Якщо Російська Федерація таки вирішить напасти на Україну, уряд Німеччини повинен негайно згорнути проєкт "Північний потік-2". І нова влада має чітко позначити свою позицію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, таку думку висловив глава фракції Європейської народної партії (EVP) у Європейському арламенті Манфред Вебер.

"Якщо Путін (президент Росії. - Ред.) пустить в хід зброю, то газопроводу" Північний потік-2 " кінець. Введення в експлуатацію було б тоді виключено. Цю ціну майбутній уряд Німеччини має чітко позначити", - заявив Вебер в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag

На його думку, ситуація із загрозою вторгнення Росії до України є перевіркою для НАТО і всього західного співтовариства.

"Важливо, щоб НАТО дало зрозуміти, що Росія заплатить високу ціну, якщо зробить щось проти України", - додав він.

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