Якщо Путін зважиться на вторгнення до України - "Північному потоку-2" кінець, - лідер ЄНП Вебер
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Якщо Російська Федерація таки вирішить напасти на Україну, уряд Німеччини повинен негайно згорнути проєкт "Північний потік-2". І нова влада має чітко позначити свою позицію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, таку думку висловив глава фракції Європейської народної партії (EVP) у Європейському арламенті Манфред Вебер.
"Якщо Путін (президент Росії. - Ред.) пустить в хід зброю, то газопроводу" Північний потік-2 " кінець. Введення в експлуатацію було б тоді виключено. Цю ціну майбутній уряд Німеччини має чітко позначити", - заявив Вебер в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag
На його думку, ситуація із загрозою вторгнення Росії до України є перевіркою для НАТО і всього західного співтовариства.
"Важливо, щоб НАТО дало зрозуміти, що Росія заплатить високу ціну, якщо зробить щось проти України", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Не то, что польские или литовские аквалангитсты.
Кремль так и привык действовать: или подкупом политиков,
или дешёвым газом, но это скрытое вторжение.
Украина уже имела дешёвый газ - чем кончилось, мы знаем.
Беларусь имела дешёвый газ - смотрим на Беларусь.
Немцы начинают включать мозг.
техника шантажа РАБОТАЕТ НА отлично !
УДОБРИМ ЗЕМЛЮ МАТЕРИ УКРАИНЫ!
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А если Путин не пустит в ход оружие, то газопроводу "Северный поток-2" - зеленый свет. Чего тот и добивается...
Те що кацапи не володіють високоточною зброєю доведено Ічкерією, Сирією, Лівією. Використання ракет та авіації криволапими просто протипоказано. Доведено МН-17
таке відчуття що, в тихому кабінеті розмовляють за якісь перестрілки десь там.... "біля річки Лімпакекі"
то ж за що, а за якусь трубу дійсно можна й не паритись...
По мне так Путин не знает куда ему Лнр и днр деть , зачем ему ещё какие то области? Логики не вижу ни какой.
ПС что мешает Путину перенести наступление на зиму 23 года-когда СП2 будет работать вовсю а через Украину никакого транзитата газа в ЕС не будет.? Только украинские ядерные ракеты способны вправить мозги упоротым россиянам и их царьку-Путину