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Якщо Путін зважиться на вторгнення до України - "Північному потоку-2" кінець, - лідер ЄНП Вебер

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Якщо Путін зважиться на вторгнення до України -

Якщо Російська Федерація таки вирішить напасти на Україну, уряд Німеччини повинен негайно згорнути проєкт "Північний потік-2". І нова влада має чітко позначити свою позицію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, таку думку висловив глава фракції Європейської народної партії (EVP) у Європейському арламенті Манфред Вебер.

"Якщо Путін (президент Росії. - Ред.) пустить в хід зброю, то газопроводу" Північний потік-2 " кінець. Введення в експлуатацію було б тоді виключено. Цю ціну майбутній уряд Німеччини має чітко позначити", - заявив Вебер в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag

На його думку, ситуація із загрозою вторгнення Росії до України є перевіркою для НАТО і всього західного співтовариства.

"Важливо, щоб НАТО дало зрозуміти, що Росія заплатить високу ціну, якщо зробить щось проти України", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск "Nord Stream-2" призведе до "розмноження" поборників Путіна в Німеччині, - Гербст

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+39
Не вірю.
У нього була така можливість, але він 4 рази ігнорував повістки воєнкомату.
Він 2 роки і 4 місяці убивав армію руками призначеного ним Тарана і не відомо чи кращий його новий призначенець.
Щонайменше ці факти говорять про протилежне.
Зєлєнскій накрав і нацарював, приймаючи антиконституційні рішення, уже на 5 пожиттєвих і єдине що може його врятувати це поразка у війні. Немає країни - немає відповідальності.
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05.12.2021 12:28
+26
ну, да, брехня. Тільки брехун - ти, Ивашин, подляковий бот на з/п.
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05.12.2021 12:25
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Взорвём. Обязательно взорвём в труху. Но потом. Сначала надо пингвинов изучить в Антарктиде.
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05.12.2021 13:16 Відповісти
Пингвины тут первые помощники. Прогрызают трубу за 15 минут.
Не то, что польские или литовские аквалангитсты.
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05.12.2021 13:33 Відповісти
як би хотіли то вставити ***** но проблем просто перестати на місяць брати газ і кацапам жопа бо нема куди качати цей газ
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05.12.2021 13:12 Відповісти
Sergey Rafalovych Саме цим США і лякають ЄС, називаючи припинення подачі газу, зброєю Кремля. Раша, без якоїсь частини грошових папірців переживе, а ЄС без газу?
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06.12.2021 12:34 Відповісти
Совершенно верно: если вторжение - никаких закупок.
Кремль так и привык действовать: или подкупом политиков,
или дешёвым газом, но это скрытое вторжение.
Украина уже имела дешёвый газ - чем кончилось, мы знаем.
Беларусь имела дешёвый газ - смотрим на Беларусь.
Немцы начинают включать мозг.
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05.12.2021 13:03 Відповісти
Новый Глава МИД Германии Анналена Бербок уговорит Канцлера Олафа Шольца обосрать Путлерскую банду не Гопников... па самые турецкие Байрактары и американские Джавелины
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05.12.2021 13:06 Відповісти
шо будуть труби демонтувати
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05.12.2021 13:10 Відповісти
Ага ага, мы подобное уже слышали, будапешский меморандум, и тому подобное. Пока на границах с мокшестаном не будет по парочке батальонов немцев и/или американцев все это пустой треп
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05.12.2021 13:10 Відповісти
Лично я удовлетворен СкреПОНОСом Ольги Сукбеевой...5 лет эта Мымра из кожи вон вылетает дабы обгадить Украину... Дура она и в Африке депилка...
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05.12.2021 13:12 Відповісти
Фрау Штази перед дембелем обещала КГБисту сертифицировать Северный потоп до 9 мая 2022 года...,но не срослось...,о причине я уже догадался почему так...
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05.12.2021 13:19 Відповісти
т.е. поток вы строите шобы "путин не напал". Мило...
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05.12.2021 13:24 Відповісти
И что? Захват Украины с лихвой компенсирует пуйлу потери на строительство и предполагаемые доходы от северного потока-2. Предприятия и ресурсы, а главное буферная територия между НАТО и личным бункером недоноска. Но основное это человеческий ресурс в виде 35 миллионов расово близких людей для выравнивания демографической ситуации в кацапии. Москву отдадут татарам на которых будут паразитировать нынешние солдаты хутина из горных районов Кавказа. Новая столица фуйляндии будет в сакральном месте на Печерских пагорбах. И уже с Киева оно будет грозить сначала Варшаве, а в случае дальнейшего обсирания нынешних европейцев, и Парижу. Ведь оккупацией Украины Москва не завершит свою экспансию. Очередной Рим не только в голове лично русофюрера а и уже закачан в черепные коробки сибирских обезьян. Числом гробов российского обывателя не запугаешь. Кацапские мамки уже надрочили свои вонючки на усиленное производство военных ваньков. Ждут от сынов новых невиданных буржуйских чудес в виде унитазов и красивых резиновых сапог. Сапоги это главное. Дорог не было дома, разрушат и в захваченых странах.
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05.12.2021 13:25 Відповісти
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05.12.2021 14:34 Відповісти
до этого не дойдет
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05.12.2021 14:44 Відповісти
Хорошо сказал. Добавить нечего.
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05.12.2021 15:56 Відповісти
все "расово близкие" кацапам остались в Домбабве и Крыму
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05.12.2021 20:19 Відповісти
дурак ?? ты готов отдать улусам все свое?? я нет...семья за кордон а я землю буду грызть за каждый клаптык своей земли...я понимаю что у меня шнсов ноль но я за собой пару десятков лаптей точно заберу...а таких как я сотни тысяч...и по хрен карты с нападением...я готов умереть за свою семью и родину
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05.12.2021 20:35 Відповісти
кремлёвские террористы давно поняли-
техника шантажа РАБОТАЕТ НА отлично !
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05.12.2021 13:42 Відповісти
Блин, до сих пор не понимаю. Неужели нельзя никак укоротить земную жизнь кремлевского подлеца? Понятно, есть путин коллективный. Но все же, можно ведь попробовать. Вдруг изменится к лучшему. К худшему и так все неудержимо катится.
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05.12.2021 13:50 Відповісти
вы до сих пор наивно верите что вся проблема в путине?? там вся страна уродов, таких же как он.
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05.12.2021 14:32 Відповісти
причем это ты кцпам еще и комплимент сделал. Каждая сибирская обезьяна мечтает быть похожим на Пуйла
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05.12.2021 15:58 Відповісти
ну из всей кацапляндии говорят сибиряки меньше всего в восторге от путина. А правда или нет - не знаю.
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05.12.2021 17:32 Відповісти
а "сибиряки" - это кто? коренные народы Сибири? или сосланные кацапы?
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05.12.2021 20:17 Відповісти
кацапляндией давно правит большевистское чекистское быдло....
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05.12.2021 14:41 Відповісти
Если бы у мавзолейных баранов были мозги...то был бы жив и Ссср дохляк и Варшавский договор,и СЭВ и даже долбанное СНГ Бори Ельцыина
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05.12.2021 13:52 Відповісти
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05.12.2021 13:54 Відповісти
СМЕРТЬ СВИНОСОБАКАМ!
УДОБРИМ ЗЕМЛЮ МАТЕРИ УКРАИНЫ!
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05.12.2021 14:06 Відповісти
А ти чого такий цікавий?
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05.12.2021 18:37 Відповісти
И тебя уже на бутылку насадил! Оглянись
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05.12.2021 20:17 Відповісти
я вже давно їх відпустив, жду коли інші їх відпустять.
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05.12.2021 14:33 Відповісти
свинособака, как там на бутылке , не муляет?
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05.12.2021 16:38 Відповісти
Зачем ему схрон пока ты сидишь на бутлке? Или просишь тебя на швабру пересадить, чмо лишнехромосомное?
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05.12.2021 20:20 Відповісти
Если Путин (президент России. - Ред.) пустит в ход оружие, то газопроводу "Северный поток-2" - конец.
...
А если Путин не пустит в ход оружие, то газопроводу "Северный поток-2" - зеленый свет. Чего тот и добивается...
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05.12.2021 15:32 Відповісти
скорее всего если северный поток не включат то Путин нападет. Это шантаж.
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05.12.2021 15:46 Відповісти
скорее всего останешься ты сидеть на бутылке до скончания веков
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05.12.2021 20:21 Відповісти
сам сиди, желательно на банке.
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06.12.2021 18:23 Відповісти
Як ви вже замахали всіх цим вашим грьобаним потоком...
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05.12.2021 15:52 Відповісти
Якщо Путін (президент Росії. - Ред.) пустить в хід зброю, то ЄС виразить ще більшу стурбованість, ну як зичайно це роблять ФРН.
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05.12.2021 16:23 Відповісти
Щось видає в тобі москалика.
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05.12.2021 18:43 Відповісти
більше того. тотальна війна на такій великій території і не лише жертви інвазії, а й джерела/джерел такої агресії призведе до високоймовірного радіаційного забруднення всієї Еуропи. То ж трубі буде дійсно гаплик.
Те що кацапи не володіють високоточною зброєю доведено Ічкерією, Сирією, Лівією. Використання ракет та авіації криволапими просто протипоказано. Доведено МН-17
таке відчуття що, в тихому кабінеті розмовляють за якісь перестрілки десь там.... "біля річки Лімпакекі"
то ж за що, а за якусь трубу дійсно можна й не паритись...
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05.12.2021 19:11 Відповісти
Кто может внятно объяснить зачем Путину Украина? С какой целью нужно вторжение и какие выгоды это вторжение принесёт?
По мне так Путин не знает куда ему Лнр и днр деть , зачем ему ещё какие то области? Логики не вижу ни какой.
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05.12.2021 19:15 Відповісти
у бандюков (гэбни) логика бандитская когда тебя ограбят и изобьют на улице - не забудь нападающим рассказать что в их действиях нет логики
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05.12.2021 20:25 Відповісти
Даже у бандитов есть логика. Они имеют выгоду от терпил. Какая логика в нападений на Украину? Зачем? Что хотят добиться?
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05.12.2021 20:33 Відповісти
чому ***** залізло в КРим? а в Донбас чому?
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05.12.2021 21:13 Відповісти
Люди ему нужны, работящие, с близкой культурой, для освоения Сибири,Дальнего Востока и т.д. Всё остальное в россииесть с избытком.
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05.12.2021 22:58 Відповісти
зря он это. придется уходить в отставку.
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05.12.2021 19:30 Відповісти
Лично мне было-бы в 50 раз надежнее чтобы Путин боялся украинских крылатых ракет с ЯО нацеленных на Москву и Питер. Россияне как и все люди намного лучше реагируют на прямую угрозу собственного уничтожения чем на озабоченности и восьмое водяное предупреждение.
ПС что мешает Путину перенести наступление на зиму 23 года-когда СП2 будет работать вовсю а через Украину никакого транзитата газа в ЕС не будет.? Только украинские ядерные ракеты способны вправить мозги упоротым россиянам и их царьку-Путину
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05.12.2021 19:56 Відповісти
Не знаю, кто как, но поляки должны стоять за нас горой. Потому как, не дай боже, ЗЕ! сдаст Украину, потом ***** прямым ходом оближется на Польшу, потому, что поляки тоже почти "братский народ". Надеюсь, поляки это понимают и не оставят нас без существенной поддержки
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06.12.2021 00:48 Відповісти
... расслабтесь господа, товарищи, барины, пройдет зима, и нас будут пугать Весной : Весной из своих берлог выходят зевающие и голодные Медведи, "весна" -непременно "русская", весной имеет обычай в Природе распускаться Листья, а это не голимый хлорофилл, а только-только "ЗЕЛЁНКА" непременный акцессуар Снайперов. А, про лето и страшно говорить и 22 июня и Парад Победы... ну, как жить? Поэтому поменьше слушайте хитрых лис с Запада и Востока и стройте Свою Украину, которая не просит на коленях о помощи : таких только Презирают!
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06.12.2021 05:01 Відповісти
Я не понимаю , это чучело новости не читает с 2014-го года , так уже вторгся, и шо , а поток -2 ,уже работает .Ну и сколько они продержаться без газа , в минус 15-ть ,неделю ? Они же до сих пор не решили эту проблему
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06.12.2021 08:21 Відповісти
Не дуже я б розраховував на те що там "німецький уряд повинен...".занадто великі гроші і можливості дає німцям ПП-2,так що в разі вторгнення вони навряд чи підуть далі за звичні "глибоку стурбованість","закликаємо обидві сторони" і т.д...максимум це ще якомусь завгоспу газпрому "санкції" випишуть.по-хорошому,якби вони хотіли допомогти,то вже давно ввели б реальні санкції проти олігархів путіна(один лише Абрамович чого вартий),проти їх(і пов'язаних з ними)підприємств,проти найближчого оточення путіна(типу кадирова)...проти газпрому того ж,замість будівництва пп-2 взагалі треба було б санкції ввести...так що навряд чи від німців чи французів можна чекати якоїсь конкретної допомоги,треба самим "чистити зброю"🤔😕.
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06.12.2021 10:53 Відповісти
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